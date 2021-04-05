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    Трансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля

    Куда летал агент Холанна, кто претендует на Агуэро, кого подпишет «Ливерпуль» и другие трансферные новости последних дней

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    Эрлинг Холанн
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Эрлинг Холанн

    «Боруссия» Дортмунд, нападающий, 20 лет

    Эпопея с возможным уходом Эрлинга Холанна из дортмунской «Боруссии» продолжилась после того, как его отец Альф-Инге и агент Мино Райола отправились в турне.

    Вначале их заметили в аэропорту Барселоны, а затем перебрались в Мадрид. Очевидно, что они вели переговоры с двумя испанскими грандами.

    Как пишет Mundo Deportivo, из Испании Альф-Инге и Райола отправились в Англию, где должны встретиться с представителями «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

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    • По информации AS, «Реал» не готов платить за Холанна 150-175 миллионов евро и не станет всерьез конкурировать, если другие претенденты начнут повышать ставки. При этом в мадридском клубе убеждены, что у «Барселоны» тоже нет денег на норвежца.

    Осложняет возможный уход форварда и нежелание «Боруссии» так быстро с ним расставаться, о чем заявил председатель совета директоров клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

  • Ханс-Йоахим Ватцке
  • Председатель совета директоров «Боруссии»
  • Мы обсудим все с Эрлингом, его отцом и его агентом Мино Райолой. Мы хотим, чтобы Холанн с радостью остался у нас и продолжил забивать за «Боруссию» в следующем сезоне. Альтернативного плана нет.

    • Как видим, предугадать будущие шаги футболиста и его представителей довольно сложно. Но, судя по его высокому ценнику и нежеланию топ-клубов залезать в долги, не удивимся, если он действительно задержится в Дортмунде.

    Наш прогноз: «Боруссия» Д.

    Гарри Кейн

    «Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

    Гарри Кейн

    У «Барселоны», которая нуждается в центральном нападающем, есть и альтернатива Холанну в лице Гарри Кейна, пишет Sport.es.

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    В материале отмечается, что 27-летний нападающий «Тоттенхэма» хотел бы попробовать свои силы за пределами Англии.

    При этом руководство «Тоттенхэма» не хочет отпускать Кейна в английские клубы, чтобы не усиливать прямых конкурентов, поэтому переход игрока в «Барсу» возможен.

  • Жозе Моуринью
  • Главный тренер «Тоттенхэма»
  • Кейн очень хорошо работает каждый день. Он очень профессиональный, преданный команде футболист. Он отлично играет. Так что мне с ним не о чем говорить. У него осталось еще три года по текущему контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет поговорить со мной об этом — но пока он по этому поводу ко мне не обращался.

    • Пока нам слабо верится в то, что Кейн уйдет из клуба, где он уже наиграл на статус легенды. Однако давайте не забывать, что «шпоры» рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне и, возможно, им придется искать дополнительные источники финансирования, поэтому продажа нападающего может стать выгодной сделкой.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм».

    Джейдон Санчо

    «Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 21 год

    Джейдон Санчо

    Все мы помним, как активно «Манчестер Юнайтед» вел переговоры по Джейдону Санчо в прошлом году, но так и не договорился с «Боруссией».

    По данным Eurosport, интерес «красных дьяволов» к полузащитнику сохраняется, да и сам Санчо хотел бы вернуться в Англию во время межсезонья.

    «Боруссия» ждет выгодного предложения, но «Юнайтед» уже не готов платить сумму, близкую к 100 миллионам фунтов. Манкунианцы рассчитывать заключить сделку, остановившись на 50-60 миллионах.

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    • Возможно, ситуация прояснится после того, как дортмундцы озвучат свой ценник, который в любом случае вряд ли будет максимальным, учитывая спад игровой формы Санчо.

    Сложно сказать, насколько сговорчивой окажется «Боруссия», но есть ощущение, что Санчо она так не дорожит, как Холанном.

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

    Серхио Агуэро

    «Манчестер Сити», нападающий, 32 года

    Серхио Агуэро

    Прошла ровно неделя с тех пор, как Серхио Агуэро объявил о своем уходе из «Манчестер Сити», и вот на него появились первые претенденты.

    По информации ESPN, аргентинец пока не планирует возвращаться на родину, так как чувствует, что еще может поиграть на топ-уровне в течении пары лет.

    В подписании контракта с 32-летним футболистам заинтересован «Пари Сен-Жермен», также за ситуацией с игроком следят «Барселона» и «Ювентус».

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    • А вот журналисты Daily Mail убеждены, что фаворитом на подписание Агуэро является лондонский «Челси», который давно следит за выступлениями форварда.

    «Синим» и впрямь не помешал бы забивной нападающий, но можно ли сейчас отнести к таким Агуэро? И не испортит ли Серхио отношения с фанатами «Сити», перейдя в другой английский клуб? Из вышеназванных претендентов самым реальным пока выглядит «Пари Сен-Жермен».

    Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

    Ибраима Конате

    «РБ Лейпциг», защитник, 21 год

    Ибраима Конате

    «Ливерпуль» еще на несколько шагов приблизился к подписанию защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате, как бы не сопротивлялись этой сделке руководители «быков».

  • Маркус Креше
  • Спортивный директор «РБ Лейпциг»
  • Мне нечего сказать на этот счет. Не думаю, что для Ибу это серьезный вариант. У него по-прежнему долгосрочный контракт с нами. Я думаю, он прекрасно знает, что у него здесь есть. И мы знаем, что он значит для нас. В прошлом году ему не повезло, так как у него была серьезная травма, но в этом году он находится в хорошем состоянии и является чрезвычайно важным игроком, у которого есть большой потенциал. Мы хотим помочь ему развиваться дальше, и мы играем в Европе, у нас очень хорошая команда, поэтому я не вижу причин для того, чтобы он покинул нас.

    • В то же время RMC Sport написал, что 21-летний футболист уже прошел некоторые медицинские тесты для перехода в английский клуб.

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    • Ожидается, что «красные» заплатят за француза 40 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

    Что же, в этой истории, похоже, уже все решено, тем более что «Ливерпуль» нуждается в усилении оборонительной линии.

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Ашраф Хакими

    «Интер», защитник, 22 года

    Ашраф Хакими

    Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает The Telegraph.

    «Канониры» видят в марокканце замену Эктору Бельерину, который с большой долей вероятности уйдет ближайшим летом.

    Лондонцы считают Хакими своей приоритетной целью, хотя стоит понимать, что прошлым летом «нерадзурри» заплатили за него «Реалу» 40 миллионов евро без учета бонусов.

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    • Способен ли «Арсенал» заплатить больше? Мы в этом сильно сомневаемся, учитывая нынешнее положение клуба. Да и вряд ли сам Хакими мечтает остаться без Лиги чемпионов как минимум на ближайший год.

    Наш прогноз: «Интер».

    Джанлуиджи Доннарумма

    «Милан», вратарь, 22 года

    Джанлуиджи Доннарумма

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не подписал с «Миланом» новый контракт, тогда как его действующее соглашение истекает летом.

    По данным Sky Italia, «россонери» предложили футболисту зарплату в семь миллионов евро плюс бонусы в год, на что получили отказ.

    Игрок и его окружение заняли выжидающую позицию. Они хотят понять, готов ли «Милан» увеличить это предложение в случае, если команде удастся попасть в Лигу чемпионов на сезон 2021/22.

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    • В теории Доннарумма открыт к предложениям и других топ-клубов, но он понимает, что почти во всех сильных командах есть надежные вратари.

    Что касается «Милана», то он решил просто потерпеть в надежде, что Доннарумма все-таки передумает и примет предложение. Нам кажется, что именно так и произойдет, поскольку более идеальных условий голкиперу сейчас не найти.

    Наш прогноз: «Милан».

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