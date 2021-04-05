Трансферный дайджест. 30 марта — 5 апреля

Эрлинг Холанн

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 20 лет

Эпопея с возможным уходом Эрлинга Холанна из дортмунской «Боруссии» продолжилась после того, как его отец Альф-Инге и агент Мино Райола отправились в турне.

Вначале их заметили в аэропорту Барселоны, а затем перебрались в Мадрид. Очевидно, что они вели переговоры с двумя испанскими грандами.

Как пишет Mundo Deportivo, из Испании Альф-Инге и Райола отправились в Англию, где должны встретиться с представителями «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

По информации AS, «Реал» не готов платить за Холанна 150-175 миллионов евро и не станет всерьез конкурировать, если другие претенденты начнут повышать ставки. При этом в мадридском клубе убеждены, что у «Барселоны» тоже нет денег на норвежца.

Осложняет возможный уход форварда и нежелание «Боруссии» так быстро с ним расставаться, о чем заявил председатель совета директоров клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Ханс-Йоахим Ватцке Председатель совета директоров «Боруссии» Мы обсудим все с Эрлингом, его отцом и его агентом Мино Райолой. Мы хотим, чтобы Холанн с радостью остался у нас и продолжил забивать за «Боруссию» в следующем сезоне. Альтернативного плана нет.

Как видим, предугадать будущие шаги футболиста и его представителей довольно сложно. Но, судя по его высокому ценнику и нежеланию топ-клубов залезать в долги, не удивимся, если он действительно задержится в Дортмунде.

Наш прогноз: «Боруссия» Д.

Гарри Кейн

«Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

Гарри Кейн globallookpress.com

У «Барселоны», которая нуждается в центральном нападающем, есть и альтернатива Холанну в лице Гарри Кейна, пишет Sport.es.

В материале отмечается, что 27-летний нападающий «Тоттенхэма» хотел бы попробовать свои силы за пределами Англии.

При этом руководство «Тоттенхэма» не хочет отпускать Кейна в английские клубы, чтобы не усиливать прямых конкурентов, поэтому переход игрока в «Барсу» возможен.

Жозе Моуринью Главный тренер «Тоттенхэма» Кейн очень хорошо работает каждый день. Он очень профессиональный, преданный команде футболист. Он отлично играет. Так что мне с ним не о чем говорить. У него осталось еще три года по текущему контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет поговорить со мной об этом — но пока он по этому поводу ко мне не обращался.

Пока нам слабо верится в то, что Кейн уйдет из клуба, где он уже наиграл на статус легенды. Однако давайте не забывать, что «шпоры» рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне и, возможно, им придется искать дополнительные источники финансирования, поэтому продажа нападающего может стать выгодной сделкой.

Наш прогноз: «Тоттенхэм».

Джейдон Санчо

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 21 год

Джейдон Санчо globallookpress.com

Все мы помним, как активно «Манчестер Юнайтед» вел переговоры по Джейдону Санчо в прошлом году, но так и не договорился с «Боруссией».

По данным Eurosport, интерес «красных дьяволов» к полузащитнику сохраняется, да и сам Санчо хотел бы вернуться в Англию во время межсезонья.

«Боруссия» ждет выгодного предложения, но «Юнайтед» уже не готов платить сумму, близкую к 100 миллионам фунтов. Манкунианцы рассчитывать заключить сделку, остановившись на 50-60 миллионах.

Возможно, ситуация прояснится после того, как дортмундцы озвучат свой ценник, который в любом случае вряд ли будет максимальным, учитывая спад игровой формы Санчо.

Сложно сказать, насколько сговорчивой окажется «Боруссия», но есть ощущение, что Санчо она так не дорожит, как Холанном.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити», нападающий, 32 года

Серхио Агуэро globallookpress.com

Прошла ровно неделя с тех пор, как Серхио Агуэро объявил о своем уходе из «Манчестер Сити», и вот на него появились первые претенденты.

По информации ESPN, аргентинец пока не планирует возвращаться на родину, так как чувствует, что еще может поиграть на топ-уровне в течении пары лет.

В подписании контракта с 32-летним футболистам заинтересован «Пари Сен-Жермен», также за ситуацией с игроком следят «Барселона» и «Ювентус».

А вот журналисты Daily Mail убеждены, что фаворитом на подписание Агуэро является лондонский «Челси», который давно следит за выступлениями форварда.

«Синим» и впрямь не помешал бы забивной нападающий, но можно ли сейчас отнести к таким Агуэро? И не испортит ли Серхио отношения с фанатами «Сити», перейдя в другой английский клуб? Из вышеназванных претендентов самым реальным пока выглядит «Пари Сен-Жермен».

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Ибраима Конате

«РБ Лейпциг», защитник, 21 год

Ибраима Конате globallookpress.com

«Ливерпуль» еще на несколько шагов приблизился к подписанию защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате, как бы не сопротивлялись этой сделке руководители «быков».

Маркус Креше Спортивный директор «РБ Лейпциг» Мне нечего сказать на этот счет. Не думаю, что для Ибу это серьезный вариант. У него по-прежнему долгосрочный контракт с нами. Я думаю, он прекрасно знает, что у него здесь есть. И мы знаем, что он значит для нас. В прошлом году ему не повезло, так как у него была серьезная травма, но в этом году он находится в хорошем состоянии и является чрезвычайно важным игроком, у которого есть большой потенциал. Мы хотим помочь ему развиваться дальше, и мы играем в Европе, у нас очень хорошая команда, поэтому я не вижу причин для того, чтобы он покинул нас.

В то же время RMC Sport написал, что 21-летний футболист уже прошел некоторые медицинские тесты для перехода в английский клуб.

Ожидается, что «красные» заплатят за француза 40 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Что же, в этой истории, похоже, уже все решено, тем более что «Ливерпуль» нуждается в усилении оборонительной линии.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Ашраф Хакими

«Интер», защитник, 22 года

Ашраф Хакими globallookpress.com

Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает The Telegraph.

«Канониры» видят в марокканце замену Эктору Бельерину, который с большой долей вероятности уйдет ближайшим летом.

Лондонцы считают Хакими своей приоритетной целью, хотя стоит понимать, что прошлым летом «нерадзурри» заплатили за него «Реалу» 40 миллионов евро без учета бонусов.

Способен ли «Арсенал» заплатить больше? Мы в этом сильно сомневаемся, учитывая нынешнее положение клуба. Да и вряд ли сам Хакими мечтает остаться без Лиги чемпионов как минимум на ближайший год.

Наш прогноз: «Интер».

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан», вратарь, 22 года

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не подписал с «Миланом» новый контракт, тогда как его действующее соглашение истекает летом.

По данным Sky Italia, «россонери» предложили футболисту зарплату в семь миллионов евро плюс бонусы в год, на что получили отказ.

Игрок и его окружение заняли выжидающую позицию. Они хотят понять, готов ли «Милан» увеличить это предложение в случае, если команде удастся попасть в Лигу чемпионов на сезон 2021/22.

В теории Доннарумма открыт к предложениям и других топ-клубов, но он понимает, что почти во всех сильных командах есть надежные вратари.

Что касается «Милана», то он решил просто потерпеть в надежде, что Доннарумма все-таки передумает и примет предложение. Нам кажется, что именно так и произойдет, поскольку более идеальных условий голкиперу сейчас не найти.

Наш прогноз: «Милан».