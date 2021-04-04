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    «Ливерпуль» вернулся и отправил сигнал «Реалу»

    Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» на два очка отстает от зоны ЛЧ
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    «Ливерпуль» на два очка отстает от зоны ЛЧ
    В рамках 30-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:3). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    С Фабиньо в полузащите «Ливерпуль» снова похож на себя

    «Это был лучший результат "Ливерпуля" после победы над "Кристал Пэлас" со счетом 7:0, поскольку он внезапно снова преисполнился уверенностью. "Арсенал" просто не мог угнаться за командой Юргена Клоппа, тогда как сам немецкий тренер вновь блеснул своим мастерством», — пишет на страницах The Independent Мигель Дилэйни.

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    • «Несмотря на неизбежное внимание к Жоте, разница с Фабиньо и без него в полузащите оказалась огромной: "Ливерпуль" был намного больше похож на "Ливерпуль". Как будто "Красные" внезапно получили возможность прессинговать, как обычно, и, следовательно, атаковать, как обычно. В первом тайме был долгий период, когда "Арсенал" был заперт на своей территории».

    «Ливерпуль» послал сигнал «Реалу»

    «Здравствуй, "Ливерпуль", мы тебя ждали. Команда Юргена Клоппа заявила о себе как о реальном претенденте на попадание в Лигу чемпионов с таким умением вовремя включаться в игру, которое было ее визитной карточкой в последние сезоны», — отмечает в материале Liverpool Echo Иан Дойл.

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    «И, тем самым, она послала "Реалу" нежное напоминание о том, что нужно готовиться к могучей битве в Испании во вторник вечером. Это было выступление "Ливерпуля", очень напоминающее то, которым восхищались болельщики при Клоппе, а оппоненты научились бояться. Интенсивные, энергичные, организованные и, в конечном счете, безжалостные, "Красные" разбили "Арсенал", продемонстрировав наиболее полное выступление в сложной, а порой и мучительной кампании».

    «Ливерпуль» получил хороший шанс попасть в ЛЧ

    «"Ливерпуль" увидел свой шанс. Шокирующее поражение "Челси" от "Вест Бромвича" ранее этим днем лишило "Синих" безопасного отрыва на четвертом месте, чем и воспользовались мерсисайдцы. Подопечные Юргена Клоппа в этом сезоне хорошо провели время в Лондоне, и эта тенденция продолжилась: пятая победа за шесть визитов в столицу, а также ничья на поле "Фулхэма"», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

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    • «Теперь они находятся в непосредственной близости от выхода в Лигу чемпионов через АПЛ. Это была не просто победа, а управляемый подрыв "Арсенала", который не смог показать никакой атакующей искры. Все, что могла сделать команда Микеля Артеты, — пересечь центр поля, и трудно было вспомнить хоть один момент в ее исполнении. "Ливерпуль" диктовал игру с первого свистка, и единственный вопрос заключался в том, смогут ли они показать необходимую остроту».

    Жота способен решить проблемы «Ливерпуля» в атаке

    «Наступит момент, когда Клопп действительно не сможет оставить Жоту на скамейке запасных. Многие будут утверждать, что мы уже прошли этот этап. Он был самым стабильным нападающим клуба весь год и, если бы не травмы, вполне мог бы забить больше голов, чем Салах», — хвалит игру португальца в материале The Mirror Сэмюэл Мид.

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    • «Сейчас Жота забивает в двух матчах кряду за "Ливерпуль" после победы "Красных" над "Вулверхэмптоном" три недели назад. В этом сезоне серьезной проблемой для чемпиона была его бледная атака. Теперь впору задаваться вопросом, не решили ли они ее уже с помощью собственных сил».

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