Ошибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов

В 30-м туре АПЛ «Челси» проиграл на своем поле «Вест Бромвичу». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Вест Бромвич» навязал свою игру «Челси»

«Возможно, это было неизбежно, что беспроигрышная серия лондонцев завершится в матче с командой Аллардайса. Введя порядок в свои первые месяцы в "Челси", Тухель наблюдал, как все рушится в игре с коллективом тренера, который не любит ничего так сильно, как доказать свою тактические умения против иностранных тренеров с большой репутацией. Это была АПЛ в ее буйной, непослушной и совершенно нелогичной форме», — пишет на страницах The Guardian Джейком Стейнберг.

«Лондонцы не могут иметь никаких претензий после того, как его переиграл Аллардайс — величайший эксперт по выживанию в АПЛ, и выпадет из топ-4, если "Тоттенхэм" выиграет у "Ньюкасла" в воскресенье или "Вест Хэм" выиграет у "Вулверхэмптона" в понедельник. Во всех линиях у них был беспорядок, и "Вест Бромвич" наказал их за недостатки, отреагировав на незаслуженный гол Пулишича, благодаря чему поднялся на семь очков над 17-м "Ньюкаслом" благодаря вдохновляющей игре Матеуса Перейры.

Дело не только в красной Тиаго Силве на 29-й минуте. Хотя пять голов "Вест Бром" забил в большинстве, "Челси" чувствовал себя неуютно даже перед тем, как потерял бразильца. Вместо того, чтобы рассматривать удаление защитника как отдельный неудачный момент, Тухель признал, что это было следствием проблем "Челси" в игре с мячом и без мяча».

Аллардайс может спасти ВБА в элите

«Это был идеальный шторм для "Вест Брома" — день, когда его футболисты были в ударе, в отличие от своих коллег. Перейра стал одним из ярких огней для "Дроздов" в этот сложный сезон, и даже несмотря на то, что он подписал постоянный контракт только прошлым летом, может оказаться трудной задачей удержать его, если они вылетят. Время его пробежки до первого гола после было идеальным, равно как и его результативный удар в эпизоде со вторым мячом», — отмечает в отчете BBC о матче Садж Чоудхури.

«Робинсон, который вышел на поле лишь на 37-й минуте вместо травмированного Бранислава Ивановича, сразу же адаптировался к импульсу своей команды. Его финишный удар в эпизоде с третьим голом был лучшим из всех. Аллардайс никогда не вылетал из Премьер-лиги за свою долгую тренерскую карьеру, и если он сохранит данный показатель в этом сезоне, то это, возможно, станет его величайшим подвигом».

По шансам «Челси» выйти в Лигу чемпионов нанесен удар

«Менеджер месяца в марте и после 14 матчей беспроигрышной серии Тухель, должно быть, думал, что быть главным тренером "Челси" — проще простого. Но с точки зрения реальных проверок, это было настолько масштабно, насколько это возможно, и немец поплатился за свою резкость и переменчивость, тогда как по надеждам "Челси" на выход в Лигу чемпионов был нанесен шокирующий удар.

Следует отдать должное "Вест Бромвичу" и, в частности, Перейре, который показал блестящую игру, в которой он дважды забил и отдал два ассиста», — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу. «"Вышедший на замену Каллум Робинсон, должно быть, хотел бы играть с 'Челси' каждую неделю, поскольку его дубль позволил нападающему забить пять мячей в Премьер-лиге, причем все они забиты в ворота 'Синих'.

Аллардайс, которого когда-то обвиняли в том, что он играл в 'футбол XIX века', когда он был менеджером 'Вест Хэма' в матче с 'Челси', теперь стал первым тренером АПЛ, выигравшим на 'Стэмфорд Бридж' с тремя разными клубами — 'Болтоном', 'Кристал Пэлас' и 'Вест Бромвичем''.

Тухель ошибся с решениями после удаления Силвы

На ранних стадиях Синие владели мячом в достаточной степени и временами могли диктовать темп игры. Возможность дважды забить — обнадеживающий знак, учитывая, что Челси в последнее время не отличался результативными показателями. Тем не менее, лондонцы были очень небрежными на начальных этапах матча с множеством неточных передач и сомнительными решениями, принимаемыми в игре с мячом, — отмечает в материале ESPN Дэнни Льюис.

Удаление Силвы определенно помешало, но даже в этом случае игра Челси в защите временами была преступной. Хозяева просто не предложили в атаке достаточно, и после этого выступления и результата будут чувствовать себя неловко. Когда Силва был удален с поля, Тухель должен был принять решение, оставлять ли атакующих игроков на поле или попытаться действовать от обороны: он выбрал последнее, но перед перерывом его команда дважды прпоустила, поэтому возникнут вопросы по поводу решения немца играть в три защитника, особенно потому, что больше человек не помогли сдержать соперника.