Лебединая песня Агуэро в Манчестере. Форвард покинет «Сити» в конце сезона

Контракт 32-летнего нападающего истекает в конце сезона, и ему сказали, что он не будет продлен.

Аргентинец, который перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2011 году, забил 257 голов в 384 матчах за английский клуб.

«Под руководством владельцев и благодаря вкладу многих игроков мы заняли место среди величайших в футбольном мире», — заявил Агуэро.

В честь аргентинца около стадиона «Этихад» будет установлена статуя, которую ранее уже заслужили титулованный капитан Венсан Компани и влиятельный плеймейкер Давид Сильва, покинувшие клуб в 2019 и 2020 годах соответственно.

Трио сыграло ведущую роль в возрождении «Манчестер Сити»: Агуэро, как известно, забил чемпионский гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году и тем самым принес клубу первый чемпионский титул за 44 года.

С тех пор нападающий помог «горожанам» выиграть еще три титула в Премьер-лиге, один Кубок Англии и пять Кубков лиги.

«Вклад Серхио в развитие "Манчестер Сити" за последние 10 лет невозможно переоценить», — сказал президент клуба Халдун Аль Мубарак. — «Его легенда навсегда останется в памяти каждого, кто любит клуб, и, возможно, даже тех, кто просто любит футбол».

В ожидании нового вызова

В этом сезоне Агуэро не был на ведущих ролях во многом из-за травм и болезней. При этом «Манчестер Сити» продолжает идти за квадруплом, сохраняя шансы выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги.

В 14 матчах, девять из которых он начал с первых минут, Агуэро записал на свой счет три гола.

Однако бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс, выигравший титул вместе с Агуэро в сезоне 2011/12, считает, что аргентинцу еще есть что предложить.

«Если вы не получите Мбаппе, Холанна или Кейна, то каким нападающим собираетесь заменить его? Вы просто проведете еще один год без суперзвезды», — сказал Ричардс в эфире радиостанции BBC. — «Мы не знаем всех деталей. Возможно, он сам захотел уйти. Но если его вытесняют, это уже другая история».

В последние месяцы Агуэро был связан с несколькими ведущими клубами Европы. Его контракт истекает, и его уход выглядел вполне вероятным еще до того, как был официально подтвержден.

Потенциальным претендентом на Агуэро является каталонская «Барселона», так же, как чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» и итальянские гранды «Ювентус» и «Интер».

На прошлой неделе стало также известно, что «Челси» следит за ситуацией с Агуэро и готов действовать, если аргентинец решит остаться в Премьер-лиге.

«Я буду продолжать делать все возможное до конца сезона, чтобы выиграть как можно больше титулов и доставить много радости болельщикам. Затем начнется новый этап с новыми проблемами, и я полностью готов противостоять им с той же страстью и профессионализмом, которые позволяли мне оставаться на высоком уровне», — заявил Агуэро.

Еще месяц назад в его уход не верили

Мы получили важную новость, пусть она и была частично ожидаемой, учитывая нехватку игровой практики у Агуэро.

В этом сезоне результативный нападающий сыграл только 14 матчей, отчасти из-за травмы, но даже после того, как он залечил проблемное колена, которое вывело его из игры в конце прошлого сезона, его регулярно упускали из виду, поскольку Пеп Гвардиола либо делал выбор в пользу Габриэла Жезуса, либо играл вообще без привычного нападающего.

Поскольку всем хорошо известно, что Гвардиола хочет получить нового нападающего в следующем сезоне, которым может стать форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, было очевидно, что у Агуэро нет уверенности относительно будущего, хотя еще месяц назад источники, близкие к игроку, считали, что он может остаться.

Теперь, когда клуб подтвердил, что этого не произойдет, будет интересно увидеть, где он в итоге окажется.

Ранее «Барселона» уже интересовалась Агуэро, и, учитывая ограниченность ее финансов, нельзя исключать, что 32-летний футболист как раз и переедет в Каталонию, особенно если «сине-гранатовым» удастся убедить Лионеля Месси остаться.

Как Агуэро стал одним из величайших игроков АПЛ

Бывший правый защитник сборной Англии Ричардс добавил, что его партнер по команде «возможно, лучший нападающий в истории Премьер-лиги».

Агуэро — четвертый по результативности бомбардир АПЛ — 181 гол. По этому показателю он уступает только англичанам Алану Ширеру (260), Уэйну Руни (208) и Эндрю Коулу (187).

Однако аргентинец лидирует в статистике по соотношению голов и игровых минут в высшем дивизионе чемпионата Англии с 1992 года.

Соотношение голов в игровых минут в АПЛ bbc.com

В этом сезоне Агуэро забил всего один гол в Премьер-лиге и был вынужден довольствоваться местом на скамейке запасных в самых важных матчах.

Ранее в этом месяце он забил свой первый гол в АПЛ с января 2020 года, когда поразил ворота «Фулхэма».

Говоря об уходе Агуэро, Ричардс добавил: «Честно говоря, я видел, как развивалась ситуация в начале сезона. Я знал, что у него были проблемы с коленом, но даже когда он был в хорошей форме, то не выходил в стартовом составе. Он провел на скамейке слишком много игр».

В прошлом сезоне он забивал гол в среднем за 90,9 минуты, что стало вторым в списке его лучших результатов за карьеру в «Сити».

Статистика Агуэро по сезонам во всех турнирах bbc.com

Реакция соцсетей

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Англии Робби Фаулер, который расположился сразу за Агуэро в списке лучших бомбардиров АПЛ: «Особенный игрок… заслуживает всех наград, которые выиграл. Мы будем скучать по игре этой легенды в Премьер-лиге».

Майкл Оуэн, еще один бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии: «Один из величайших игроков Премьер-лиги Серхио Агуэро покинет "Манчестер Сити" в конце сезона. Какой же футболист! Было приятно наблюдать за его игрой».