Мордой по асфальту не возили. Обидное поражение «молодежки» от Франции

Оба пенальти французы заработали после ошибок правого защитника сборной России Павла Маслова.

«Маслов — самый обсуждаемый игрок матча, еще и заработавший желтую, которая не позволит Павлу сыграть против Дании.

Вот два эпизода с его участием, которые повлияли на результат.

Первый пенальти: нападающий "Селтика" Одсонн Эдуар с левого фланга вошел в штрафную и воткнулся в ногу Маслова. Это совсем не обязательный фол, так как Маслова страховал Глебов. Сам Эдуар и реализовал 11-метровый.

Второй пенальти: после быстрой атаки Амина Гуири вывели на ударную позицию — и он попал в выставленную руку Маслова. Иконе подошел к мячу и переиграл Максименко издевательской паненкой.

Аналитик "Рубина" Никита Васюхин отмечает, что правый защитник — самая проблемная позиция этого созыва молодежки. Маслов выглядит неуверенно и в обороне в 4 защитника, и в атаке не дает нужных качеств. Альтернатив ему почти нет — странно только, что не вызвали Константина Марадишвили, который может сыграть и справа в обороне, и в опорной зоне», — пишет Sports.ru.

К такому выводу пришел известный блогер Василий Уткин, по мнению которого, главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поздно отреагировал на провальное начало матча.

«У молодежной Франции нельзя выиграть, если дать ей фору в два мяча. Потому что есть вопросы, насколько поколение французов талантливо в сопоставлении с предшествующими; но то, что это всегда очень хорошо обученные и при этом атлетичные игроки — это всегда. И отстоять фору они всегда могут.

На мой взгляд, у нас слабо сработал тренер [Михаил Галактионов]. Замены надо было делать после второго пенальти. Потому что было очевидно, что план, с которым вышли на игру, уже отменен. Самим ходом игры.

Наша сборная первый тайм просто доиграла. Потерянные 12-15 минут (не помню, сколько добавили к перерыву). Но я, конечно, наблюдатель. Не более.

Первый пенальти — ошибка, второй — несчастье. Бывает. Но меня удивило, что тренерский штаб бездейственно ждал перерыва. Было же видно, что команда в состоянии грогги. Что нормально для молодежи, но в эту ситуацию надо врываться, ее иначе не изменить. Она ж эмоциональная...

В моем понимании — слабый матч-менеджмент. Просто слабый. Это первые впечатления», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Так отреагировал на обидное поражение российской команды обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

«Нормальный матч нашей команды, не надо биться головой об стену. Да, получили с двух пеналей (оба были без вопросов), да, "поплыли" после этого. Но в перерыве пришли в чувство и провели вполне бодрый второй тайм, рук не опустили. Проиграли абсолютно по делу, но мордой по асфальту их никто не возил. У французов зверский состав, там Камавингу с Бадиашилем на лавку после поражения от Дании сажают. На уровне соперника стало понятно, что даже очень интересное наше поколение — так себе по сравнению с этими машинами.

У французов огромное преимущество в атлетизме, и Галактионову не удалось построить игру так, чтобы это нивелировать. Вся борьба, все подборы, по крайней мере, в первом тайме были французскими. Смотреть на то, как негабаритного Чалова, пытавшегося в центре поля зацепиться за мяч, раз за разом пожирали по три монстра за раз, было одновременно страшно и смешно.

Для Павла Маслова это был матч-кошмар. Подножка и размахивание руками в своей штрафной — два пенальти, 0:2. Бывают такие нефартовые защитники, у которых вроде бы есть все качества, но каждая ошибка становится результативной. Но Тедеско не дурак, он видит, что парню просто надо этими ляпами переболеть и набраться опыта, как когда-то у Газзаева Березуцкому. Неудачный матч провел и другой крайний защитник, Наир Тикнизян. Ну все не в такт. Совмещая это с результативными ошибками Маслова, вспоминаю, как в момент объявления состава сказал: наши самые уязвимые места — фланги обороны. Так сегодня и было».

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что «молодежка» проиграла сама себе. Французы в этой игре, несмотря на победу, совсем не впечатлили.

«При счете 2:0 сборной Франции, учитывая индивидуальный уровень ее футболистов, стало проще контролировать игру, но все равно чувствовалось, что с трехцветными можно играть. Ничего сверхъестественного соперник не демонстрировал. Сборная России завершала матч с тройкой форвардов Чалов — Грулев — Тюкавин. Тем не менее так и не смогла забить хотя бы один гол, ценность которого окажется высока, если придется считать разницу мячей. После перерыва наши нанесли шесть ударов против четырех у команды Сильвена Риполля. Вот только в створ, как и французы, попали лишь однажды».

Известный комментатор Роман Трушечкин в своей колонке на сайте «Матч ТВ» пришел к выводу, что в матче с французами сборную России подвела слабая игра в атаке.

«Что случилось в игре с Францией? Два обидных пенальти. Что еще? К какой минуте Александр Максименко безнадежно испачкал в падениях за мячами свой свитер? Сколько карточек мы нахватали в безнадежной прыжках за фаворитами всего турнира? А вот про это вести речь не приходится. Россия играла до последней минуты, боролась за свои шансы. Их было немного. Но мы не многое позволили у своих ворот и сопернику. Игра решилась в двух одиннадцатиметровых ударах. Из этого факта можно сделать безынтересную вытяжку рассуждений об эффективности и КПД, о том, что классная команда может добиваться своих побед лаконично, сберегая силы на будущее. Но ради такого умозаключения можно было и матч не смотреть, ограничившись предматчевым раскладом, где Франция — фаворит, и послематчевым счетом на табло.

Уязвимость, которую у нас выявил этот матч, — это вовсе не ошибки защитников. Покажите нам безошибочных защитников! И по поводу лично Павла Маслова уже можно успокоиться: две карточки исключают спартаковца из состава на третью игру. Нашей слабостью стало то, что мы не забили. А это, с позволения сказать, уже слабость сильного. Французы выключили из игры обоих наших оригиналов: Захаряна пришлось менять в перерыве, а Макарова они заблокировали на фланге, пресекая его излюбленные смещения и удары издали.

В решающем матче с датчанами наша молодежка должна сберечь самосознание "первого номера", но будет вынуждена сменить набор инструментов. Перемены в составе неизбежны. Но мы не можем, как французы, выставить команду крупногабаритных бойцов. У нас такой команды просто нет. У сборной России другой путь: уточнение и заострение своего сильнейшего качества, атаки.

Это редкое чувство, когда наша сборная в финальном турнире может и должна играть от себя. В него нужно вжиться. И распорядиться теми возможностями, которые у этой команды точно есть».

После двух туров сборная России занимает в своей группе третье место. На первом Дания, а на втором — Франция. Исландия после двух поражений оказалась на дне. Самым надежным вариантом для выхода в плей-офф является, конечно же, победа над Данией, но наша «молодежка» может попасть туда даже в случае поражения в заключительном туре группового этапа.

