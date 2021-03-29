Трансферный дайджест. 23-29 марта

Константин Кучаев

ЦСКА, полузащитник, 23 года

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал агент игрока Александр Клюев. По его словам, к 23-летнему полузащитнику присматривается итальянская «Парма» и английский «Лидс».

Клюев заявил, что на чемпионате Европы среди молодежных сборных несколько скаутов европейских клубов собирались просматривать Кучаева, однако из-за травмы ему пришлось покинуть расположение национальной команды.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Кучаев провел 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Наш прогноз: ЦСКА

Набиль Фекир

«Бетис», полузащитник, 27 лет

Набиль Фекир globallookpress.com

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, 27-летним игроком интересуется «Арсенал».

Представители «канониров» уже контактировали с испанской стороной о ситуации с французом.

В 25 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Фекир забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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Напомним, что летом 2018 года в последний момент сорвалась сделка по переходу игрока в «Ливерпуль».

Наш прогноз: «Бетис»

Александр Ляказетт

«Арсенал», нападающий, 29 лет

Александр Ляказетт globallookpress.com

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт по окончании сезона может сменить клуб, сообщает ESPN .

По данным издания, за ситуацией с 29-летним французом следят «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

Как сообщает Calciomercato, «Рома» ищет форварда, который мог бы заменить Эдина Джеко в случае его ухода. Ляказетт входит в шорт-лист.

Контракт француза с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, но «Арсенал» еще не предлагал форварду новое соглашение.

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При этом главный тренер «канониров» Микель Артета заинтересован в том, чтобы сохранить игрока.

В 25 матчах сезона АПЛ Ляказетт забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

Наш прогноз: «Арсенал»

Луис Муриэль

«Аталанта», нападающий, 29 лет

Луис Муриэль globallookpress.com

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль может сменить команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио и генеральный директор Беппе Маротта считают колумбийца приоритетной целью на трансферном рынке.

Также форвард привлекает главного тренера команды Антонио Конте.

Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport отмечает, что подписать Муриэля, чей контракт рассчитан до лета 2023 года, можно будет за 25-30 миллионов евро.

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В текущем сезоне Муриэль забил 16 голов за 26 игр в Серии А.

Наш прогноз: «Аталанта»

Дониэлл Мален

«ПСВ Эйндховен», нападающий, 22 года

Дониэлл Мален globallookpress.com

Европейские топ-клубы интересуются форвардом ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

За 22-летнего игрока ведут борьбу «Ювентус», «Милан» и «Ливерпуль», но фаворитом, по данным издания, являются мерсисайдцы.

Возможный трансфер форварда сборной Нидерландов оценивается в 30 млн фунтов (35 млн евро).

Мален — лучший бомбардир ПСВ с 15 голами в 26 играх чемпионата Нидерландов.

Наш прогноз: «ПСВ»

Ромелу Лукаку

«Интер», нападающий, 27 лет

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку входит в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает The Telegraph.

Английский клуб намерен усилить позицию нападающего в летнее трансферное окно. Одной из целей «синих» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Однако в лондонском клубе понимают, что в попытке подписать норвежца они столкнутся с конкуренцией, из-за чего рассматривают другие варианты.

Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, большую часть этого периода проведя в арендах.

В нынешнем сезоне бельгиец забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах Серии А.

Наш прогноз: «Интер»

Мусса Диаби

«Байер», полузащитник, 21 год

Мусса Диаби globallookpress.com

Атакующий полузащитник «Байера» Мусса Диаби интересен «Реалу», сообщает испанское издание As.

По информации источника, скауты мадридского клуба дали очень высокую оценку игре 21-летнего хавбека. Это левоногий вингер, который может играть на обоих флангах атаки.

«Реал» планировал наблюдать за игрой француза на молодежном чемпионате Европы, однако хавбеку пришлось покинуть турнир из-за заражения коронавирусом.

Помимо «Реала», за Диаби следят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Прошлым летом переговоры с агентом футболиста вели дортмундская «Боруссия» и «Арсенал». Игрока оценили в 40 млн евро.

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В этом сезоне Диаби забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач в 24 матчах Бундеслиги.

Наш прогноз: «Байер»