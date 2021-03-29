ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 23-29 марта

    Переберется ли хавбек ЦСКА в Европу, вернется ли бомбардир «Интера» в Лондон, удержит ли «Арсенал» нападающего и другие трансферные новости последних дней

    Футбол Трансферы Арсенал АПЛ Футбол Англии Бетис Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Севилья Рома Серия A Футбол Италии Аталанта Интер Ливерпуль Ювентус Милан ПСВ Челси ЦСКА РПЛ Футбол России Лидс Парма Байер Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Боруссия Д Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Константин КучаевТрансферный дайджест. 23-29 марта Российская «молодежка» по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата ЕвропыМордой по асфальту не возили. Обидное поражение «молодежки» от Франции Златан ИбрагимовичКвалификация ЧМ-2022. Проблемы из-за отсутствия VAR, возвращение Златана и мощная Турция
  • 22:40
    • Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона
  • 22:10
    • ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции
  • 20:42
    • НХЛ назвала тройку игроков недели
  • 18:12
    • ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса
  • 13:09
    • Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы колена и может не сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ
  • 14:01
    • В штаб Олича в ЦСКА войдут два помощника
  • 13:41
    • «Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»
    Все новости спорта
    Константин Кучаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Кучаев
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Константин Кучаев

    ЦСКА, полузащитник, 23 года

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

    Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал агент игрока Александр Клюев. По его словам, к 23-летнему полузащитнику присматривается итальянская «Парма» и английский «Лидс».

  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
  • Переберется ли лидер ЦСКА в Италию, кем «Реал» хочет усилить атаку, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • 22/03/2021

    • Клюев заявил, что на чемпионате Европы среди молодежных сборных несколько скаутов европейских клубов собирались просматривать Кучаева, однако из-за травмы ему пришлось покинуть расположение национальной команды.

    В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Кучаев провел 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

    Наш прогноз: ЦСКА

    Набиль Фекир

    «Бетис», полузащитник, 27 лет

    Набиль Фекир

    Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

    По данным издания, 27-летним игроком интересуется «Арсенал».

  • Мордой по асфальту не возили. Обидное поражение «молодежки» от Франции
  • Обзор СМИ после поражения российской «молодежки» от Франции на Евро
  • Сегодня

    • Представители «канониров» уже контактировали с испанской стороной о ситуации с французом.

    В 25 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Фекир забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что летом 2018 года в последний момент сорвалась сделка по переходу игрока в «Ливерпуль».

    Наш прогноз: «Бетис»

    Александр Ляказетт

    «Арсенал», нападающий, 29 лет

    Александр Ляказетт

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт по окончании сезона может сменить клуб, сообщает ESPN .

    По данным издания, за ситуацией с 29-летним французом следят «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

  • Серия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?
  • Какую концовку подарит чемпионат Италии?
  • Вчера

    • Как сообщает Calciomercato, «Рома» ищет форварда, который мог бы заменить Эдина Джеко в случае его ухода. Ляказетт входит в шорт-лист.

    Контракт француза с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, но «Арсенал» еще не предлагал форварду новое соглашение.

    Календарь и таблица АПЛ

    При этом главный тренер «канониров» Микель Артета заинтересован в том, чтобы сохранить игрока.

    В 25 матчах сезона АПЛ Ляказетт забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Луис Муриэль

    «Аталанта», нападающий, 29 лет

    Луис Муриэль

    Форвард «Аталанты» Луис Муриэль может сменить команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио и генеральный директор Беппе Маротта считают колумбийца приоритетной целью на трансферном рынке.

  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
  • Форвард оформил дубль в победном матче со Словенией
  • 27/03/2021

    • Также форвард привлекает главного тренера команды Антонио Конте.

    Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport отмечает, что подписать Муриэля, чей контракт рассчитан до лета 2023 года, можно будет за 25-30 миллионов евро.

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем сезоне Муриэль забил 16 голов за 26 игр в Серии А.

    Наш прогноз: «Аталанта»

    Дониэлл Мален

    «ПСВ Эйндховен», нападающий, 22 года

    Дониэлл Мален

    Европейские топ-клубы интересуются форвардом ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    За 22-летнего игрока ведут борьбу «Ювентус», «Милан» и «Ливерпуль», но фаворитом, по данным издания, являются мерсисайдцы.

  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
  • Изучаем потенциальных претендентов на пост главного тренера «Спартака»
  • 27/03/2021

    • Возможный трансфер форварда сборной Нидерландов оценивается в 30 млн фунтов (35 млн евро).

    Мален — лучший бомбардир ПСВ с 15 голами в 26 играх чемпионата Нидерландов.

    Наш прогноз: «ПСВ»

    Ромелу Лукаку

    «Интер», нападающий, 27 лет

    Ромелу Лукаку

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку входит в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает The Telegraph.

    Английский клуб намерен усилить позицию нападающего в летнее трансферное окно. Одной из целей «синих» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Однако в лондонском клубе понимают, что в попытке подписать норвежца они столкнутся с конкуренцией, из-за чего рассматривают другие варианты.

    Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, большую часть этого периода проведя в арендах.

  • Старт Англии в отборе на ЧМ-2022. Мастер-класс от трио из «Челси» и героизм вратаря Сан-Марино
  • Англичане отличились пять раз, но могли забить больше
  • 26/03/2021

    • В нынешнем сезоне бельгиец забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах Серии А.

    Наш прогноз: «Интер»

    Мусса Диаби

    «Байер», полузащитник, 21 год

    Мусса Диаби

    Атакующий полузащитник «Байера» Мусса Диаби интересен «Реалу», сообщает испанское издание As.

    По информации источника, скауты мадридского клуба дали очень высокую оценку игре 21-летнего хавбека. Это левоногий вингер, который может играть на обоих флангах атаки.

  • АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон
  • Какую концовку подарит чемпионат Англии?
  • 26/03/2021

    • «Реал» планировал наблюдать за игрой француза на молодежном чемпионате Европы, однако хавбеку пришлось покинуть турнир из-за заражения коронавирусом.

    Помимо «Реала», за Диаби следят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Прошлым летом переговоры с агентом футболиста вели дортмундская «Боруссия» и «Арсенал». Игрока оценили в 40 млн евро.

    Все футбольные трансферы

    В этом сезоне Диаби забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач в 24 матчах Бундеслиги.

    Наш прогноз: «Байер»

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021     Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.13
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хорватия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Белоруссия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Карацев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры