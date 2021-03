Старт Англии в отборе на ЧМ-2022. Мастер-класс от трио из «Челси» и героизм вратаря Сан-Марино

1. Парни из «Челси» устроили шоу

Сан-Марино располагался глубоко и узко в обороне, пытаясь ограничить урон со стороны соперника, и Англии были предоставлены акры пространства для работы. Никто не выиграл от этого больше, чем стартовое трио из «Челси» в составе Мэйсона Маунта, Бена Чилуэлла и Риса Джеймса, которые устроили творческий мастер-класс.

В одном только первом тайме трое игроков «синих» создали в совокупности 15 моментов: 8 (!) — у Маунта, 4 — у Чилуэлла и 3 — у Джеймса. Все три гола Англии в первые 45 минут были забиты после ассистов этих игроков.

Most chances created in the first half for England vs. San Marino:

8 — Mason Mount

4 — Ben Chilwell

3 — Reece James

Chelsea's trio creating 15 of England's 22 chances in the first 45 minutes (68%). pic.twitter.com/H5zZ1PayYR — Squawka Football (@Squawka) March 25, 2021

Джеймс и Чилуэлл, не беспокоясь об оборонительных способностях, смогли разрывать фланги, обеспечивая ширину и выполнив ряд опасных прострелов в штрафную Сан-Марино. Благодаря большому количеству времени и полученному пространству, Маунт смог продемонстрировать весь репертуар своих пасов во всех направлениях.

Если Маунт и Джеймс были заменены в перерыве, то Чилуэлл оставался на поле всю игру и не останавливался, закончив матч с пятью созданными возможностями и большим количеством касаний мяча (146), чем любой другой игрок на поле. Именно его пас, разрезавший оборону, позволил Лингарду отдать голевой пас на Калверта-Льюина.

Это был скромный соперник, но, тем не менее, это был отличный вечер для парней из «Челси».

2. Беспроигрышная серия Сан-Марино подошла к концу

В матчах квалификации чемпионата Европы и чемпионата мира статистика Сан-Марино выглядела следующим образом: 142 сыгранных матчах, 0 побед, 3 ничьи и 139 поражений, забито 19 голов, а пропущено 650.

После квалификации на ЧМ-2002 Сан-Марино удалось набрать всего 1 очко во всех отборочных турнирах. Однако в их последней кампании в Лиге наций произошло кое-что любопытное. Сан-Марино выступило в Лиге D, поочередно сыграв вничью с Лихтенштейном (0:0) и Гибралтаром (0:0), со вторым играя в меньшинстве с 49-й минуты. Это означает, что они не проигрывали с сентября 2020 года.

На этом, конечно, наступил ожидаемый конец. Теперь в следующем матче против Венгрии Сан-Марино будет стремиться вернуться не к победе, конечно, а к не очень знакомому ощущению избегания поражений.

3. Калверт-Льюин продлил свой медовый месяц

Даже хотя количество его голов на клубном уровне в последнее время немного уменьшилось, 19 голов в 31 матче уже представляют собой лучший результат в карьере Калверта-Льюина за один сезон. А ведь он еще не закончен.

Нападающий «Эвертона» полностью заслужил свое место в команде Саутгейта, а ранее он уже забивал за Англию в товарищеских матчах против Уэльса (его дебют) и Ирландии.

24-летний футболист мог только потирать руки от перспективы столкнуться с защитой Сан-Марино. И в те 63 минуты, что он оставался на поле, Калверт-Льюин забил еще два гола, что сделало его первым игроком «Эвертона», оформившим дубль за сборную Англии со времен Уэйна Руни на Евро-2004. Он мог бы оформить и хет-трик, не упусти он свои шансы.

Four goals in four starts now. https://t.co/itdiyYwkdi — Squawka Football (@Squawka) March 25, 2021

Тем не менее, за шесть матчей и четыре выхода в старте Калверт-Льюин забил четыре гола и полностью наслаждается своим медовым месяцем на высшем международном уровне.

4. Бенедеттини героически защищал ворота

Одна из наименее завидных должностей в международном футболе — это вратарь стартового состава в сборной Сан-Марино. Просто посмотрите на несколько абзацов выше, сколько голов они уже пропустили в матчах квалификаций.

Однако в матче против Англии Элиа Бенедеттини, несмотря на пять пропущенных голов, был сенсационен в воротах. Он совершил не меньше десяти сэйвов, позволив избежать совсем уж неприличного счета, и оставил разочарованными многих английских игроков, включая Джесси Лингарда, который нанес пять ударов в створ, но так и не забил.

Бенедеттини совершал сэйвы в прыжках после дальних ударов от Чилуэлла и Уорда-Проуза, отражал удары Лингарда со всевозможных углов и несколько раз выходил с линии, чтобы спасти после выходов один на один.

Элиа Бенедеттини globallookpress.com

Это была 17-я встреча Англии и Сан-Марино и, пропустив всего пять голов, Бенедеттини теперь присоединился к Альдо Симончини, как самый успешный вратарь Сан-Марино в дуэлях с англичанами.

5. Новые имена в команде Саутгейта

Учитывая то, что Саутгейт тренировал сборную U-21, неудивительно, что одной из главных особенностей его правления на посту главного тренера сборной Англии до сих пор было пополнение состава молодой кровью. В четверг список дебютантов пополнился Олли Уоткнисоном.

К 25 годам Уоткинс провел карьеру, не хватая звезд с неба и не добираясь до высшей ступени футбольной пирамиды. И в этом году он ожил, как рыба в воде, в Премьер-лиге, забив 12 голов в 31 матче за «Астон Виллу» во всех турнирах.

Ollie Watkins scored with his first ever shot for the England senior side.

A debut to remember for the Villa forward. pic.twitter.com/yoeaIsQ14b — Squawka Football (@Squawka) March 25, 2021

Он блестяще взаимодействовал с такими игроками, как Джек Грилиш и Росс Баркли. В четверг он дебютировал в сборной Англии с забитого гола, забив после паса Фила Фодена на 83-й минуте.

Джуд Беллингем во второй раз надел футболку английской сборной после своего дебюта против сборной Ирландии в ноябре. Летом 2020-го года тинейджер совершил сенсационный переход из «Бирмингема» в клуб Лиги чемпионов «Боруссию». Еще более удивительным является тот факт, что он уже превысил отметку в 30 матчей в своем новом клубе, впечатляя своими пасами, грацией и зрелостью.

В свои 17 лет Беллингем уже зарекомендовал себя в команде Саутгейта. И хотя в четверг он не забил гол, но старался изо всех сил, нанеся удар через себя и головой в падении. Оба были акробатические, хотя и немного чрезмерно амбициозные.

Ранее у Англии были проблемы с глубиной состава, но теперь у них есть постоянно увеличивающийся резерв талантов для Англии, и Саутгейту следует отдать должное за его способность проверять молодежь и доверять молодым игрокам.