Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте

Сборная России с выездной победы над Мальтой (3:1) стартовала в квалификационном этапе к чемпионату мира 2022 года. На 23-й минуте встречи — отличился Артем Дзюба. До перерыва Россия упрочила свое лидерство после гола в исполнении Марио Фернандеса. Во втором тайме хозяева поля смогли отыграть один мяч — отличился Джозеф Мбонг. Под занавес встречи Александр Соболев забил третий гол российской сборной. Россия возглавила группу H. Следующий матч команда проведет в Сочи 27 марта против сборной Словении.

Стабильность Черчесова и возвращение Дзюбы

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, отмечая нежелание наставника сборной России эксперементировать.

«Стартовал отборочный этап чемпионата мира — 2022 в Катаре. Сборная России, попавшая в группу к Хорватии, Словении, Словакии, Кипру и Мальте начала с последнего из соперников в этом списке — самого легкого среди наших конкурентов (176-е место в рейтинге ФИФА).

На гарантированное попадание в основной турнир можно рассчитывать только в случае победы в отборочной группе, так что при выборе состава даже на игру против слабейшего из противников Черчесов обошелся без особых экспериментов: вопросы могли возникнуть разве что по наличию в старте Ионова (альтернативный Жемалетдинов сделал в марте 1+3 за "Локо", Алексей Миранчук последнее время мало играл в Италии, но все равно выглядел более предпочтительным вариантом).

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Караваев прежде уже играл на левом фланге обороны в сборной, Фомин один из определяющих игроков "Динамо", а на роль второго опорника других претендентов, кроме Ахметова, по сути не было: Зобнин пропускает сбор из-за мышечной травмы, у Оздоева тоже проблемы со здоровьем, Кузяев вышел на другой позиции. Сомнений насчет выхода Дзюбы в основе, несмотря на форму Соболева (5+3 за последние три матча), изначально почти не возникало — история с легендарным видео окончательно ушла в прошлое».

Дзюба обходит Бесчастных

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак поздравляет нападающего «Зенита», который отметил возвращение в сборную России голом и ассистом.

«Исходя из статуса соперника, казалось, что с первых минут россияне должны замуровывать соперника на его трети поля и возить в штрафной. Однако быстро стало понятно, что дежурная фраза о том, что все научились играть в футбол, перестала быть дежурной. Мальтийцы совсем не признали в россиянах авторитетов, начали очень бодро и даже где-то агрессивно.

К счастью для нас, футболисты карликовой сборной не привыкли к такой интенсивности и к середине тайма стали задыхаться, чем и воспользовались наши ребята — закрепились на чужой половине поля, взяли мяч под контроль и открыли счет.

Мальта — Россия Rfs.ru

Отчасти повезло, что удалось реализовать первый же голевой момент. Прошла хорошая многоходовая комбинация по центру, которую с тонкой передачи Даниила Фомина несильным ударом под вратарем завершил Артем Дзюба. Для форварда "Зенита" это уже 27-й гол в футболке сборной. В списке лучших бомбардиров он вышел на чистое второе место, обойдя Владимира Бесчастных. До Александра Кержакова — три гола».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Мы взяли три очка, которые планировали. Первый тайм больше понравился, и не из-за двух мячей, а потому что мы были более организованные. Второй тайм мы не так начали, пропустили гол. Потом взяли игру под контроль, забили третий мяч и довели игру до победы. Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации. Мы ждали непростой матч. У Мальты новый итальянский тренер, мы знали, что они организованные. Мы в какой-то степени немного помогли сопернику, позволили вольности при развитии атак. Счет 2:1 был скользким, сделали замены, забили третий гол, перехватили инициативу и выиграли. Это турнирная стратегия. Наши соперники поделили очки, Хорватия проиграла, мы со Словенией будем играть за 6 очков

Кусачие мальтийцы

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активность Марио Фернандеса и отдает должное хозяевам встречи, которые сумели ответить россиянам забитым мячом.

«Вслед за первым голом пришёл и второй, автором которого стал как всегда сверхактивный, выжигавший правую бровку Фернандес (34 касания мяча за 45 минут: лучший результат наряду с Ахметовым). В этом эпизоде нашим немного повезло с отскоком. Ну и Дзюба молодец — хорошо развернул атаку на натурализованного бразильца. Пожалуй, ошибся левый бровочник сборной Мальты Райан Камензули, который слишком прижался к центральным защитникам и оставил пространство для Марио.

Уже через 10 минут после начала второго тайма стало понятно, что рассчитывать на лёгкую победу на Мальте нашей команде всё-таки не стоит. Техничный латераль Джозеф Мбонг забил гол, воспользовавшись ошибками нескольких игроков сборной России. Началось всё с неаккуратного паса Ионова, после чего закрывавший левый фланг обороны Караваев дал Мбонгу убрать мяч под ударную ногу (сработал рефлекс правого защитника?), а Шунин пропустил над руками. Ионов тут же ушёл с поля. Станислав Черчесов словно предчувствовал что-то, готовя эту замену, вдобавок вингер "Краснодара" получил повреждение. Дебютировал в национальной команде Рифат Жемалетдинов.

Мальта — Россия Rfs.ru

Игра при счёте 2:1 — сплошные нервы. Сборная России и мяч как следует не контролировала, и без мяча позволяла мальтийцам многое. Есть вопросы к средней линии. Отборы, подборы, перехваты: всё это визуально было не на том уровне. Да и вообще стоит ли использовать, например, в качестве балансирующего полузащитника Ахметова? Черчесову есть о чём подумать, чтобы более серьёзные соперники не наказали наших».

Девис Манджа Главный тренер сборной Мальты Я доволен игрой, особенно хорошо мы себя проявили во втором тайме. Но надо меньше пропускать. Я разочарован тем, что мы не сыграли 1:2, раз уж ничьей добиться не удалось. Нам не нужно было пропускать третий мяч

Мальта могла сравнять, но пропустила

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев переживает из-за едва не случившейся с футбольным карликом ничьей.

«Вот только ощущение, что хотя бы с результатом к перерыву все понятно, оказалось обманчивым. Судорожные попытки отбиться и неточный пас назад Ионова подарили известность в России Мбонгу, а матчу — интригу. 1:2.

И пусть до сенсации дело, к счастью, не дошло, а в концовке Соболев восстановил разницу в счете, но второй тайм по качеству футбола россиян получился отвратительным. Мальта порой запирала наших на их половине поля и вполне могла сравнять счет.

Все футбольные трансферы

Месседж для Черчесова и всей сборной перед важнейшей субботней игрой со Словенией. Где на поле выйдет уже не ноунейм Мбонг, а известные всей Европе Иличич и Облак, которые вместе с партнерами победили фаворита — Хорватию».

Василий Уткин Журналист Победа есть победа. И игра с Мальтой палюбас разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней. Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Лучший игрок матча с отрывом — мальтиец Мбонг. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны.

Джокер Соболев

Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов радуется, что замена Станислава Черчесова сработала.

«За сборную России дебютировал Рифат Жемалетдинов. Как только счет стал 2:1, полузащитник "Локомотива" вышел со скамейки вместе с Алексеем Миранчуком. Жемалетдинов заменил Алексея Ионова, чья неаккуратная передача привела к голу Джозефа Мбонга.

Через пять минут после выхода на поле Рифат заработал желтую карточку за грубую игру, а еще через 10 — отметился попаданием в офсайд. Пожалуй, это все его достижения. За национальную команду могли также дебютировать Юрий Дюпин и Максим Мухин, но вратарь "Рубина" и полузащитник "Локомотива" так и остались в запасе.

Первый матч за сборную России для Рифата Жемалетдинова. С дебютом 👏🏻

⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Ek4isi2Lge — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Пока счет до последних минут оставался всего лишь 2:1, замены Черчесова можно было бы назвать неудачными, но Александру Соболеву хватило 10 минут, чтобы забить-таки Мальте третий гол, причем с передачи еще одного джокера — Алексея Миранчука.

Спартаковцу удается главное — навязывать конкуренцию Артему Дзюбе. Это значит, что центру обороны сборной Словении в субботу в Сочи придется напрячься. Примерно так же, как и российским болельщикам в середине второго тайма с Мальтой».

Игорь Рабинер Журналист Отвратительный второй тайм сборной России. В нем и моментов голевых — против Мальты! — до третьего гола не было. За весь матч Россия провела, как ей надлежало, полчаса в первом тайме — с 15-й по 45-ю минуты. Для мальтийцев этого со скрипом хватило, но дальше так нельзя категорически. А Соболев, выйдя на 10 минут, показал, как надо пользоваться шансом. Что, собственно говоря, сделал и Фомин, по не вполне понятной мне причине замененный после часа игры. Можно, конечно, предположить, что Черчесов дал ему отдохнуть перед Словенией, но счет-то к тому моменту был всего 2:1. В целом же этот матч лишний раз показал, что в сборной России сейчас по классу есть Головин и все остальные. Причем Саша одинаково полезно играл на обеих позициях — и «десятки», и одного из двух опорных.

Готовы ли к Словении и Словакии?

Автор Soccer.ru Вадим Багров пытается на примере матча с Мальтой понять, как россияне выступят в последующих матчах отборочного турнира.

«Сборная России сознательно экономила силы? Или же тренерский штаб загонял игроков на сборах в Сочи, чтобы они были свежее в решающих поединках? На 69-й минуте Мальта едва не сравняла счет дальним ударом, и вот этот эпизод показал — россияне не были готовы смять скромного соперника;

Кроме низких скоростей надо отметить также отсутствие длительных комбинаций на чужой половине поля. Каждый играл сам по себе — Головин, Кузяев, Жемалетдинов. Было считанное количество хороших цепочек пасов, именно они привели к забитым мячам. Игра разбилась на отрезки, которые заканчивались фолами Мальты и неудачными стандартами в исполнении Головина;

Соболев, Марио Фернандес и Дзюба — авторы трех забитых мячей в матче с Мальтой ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/GHikyU2K98 — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Стакан наполовину пустой или наполовину полный? Оптимист отметит, что Мальта — проходной соперник, и это первый матч после серии из шести игр без побед, так что счет важнее наполнения. А вот скептик заявит, что нельзя против футболистов такого скромного уровня допускать призрак убийственной ничьей. Особенно если следующий матч против команды Яна Облака, что обыграла вице-чемпионов мира.

Знаем, знаем, что победа — всегда победа. Что пеший футбол — тоже футбол, если взяли три очка. И пока у Мальты вратарь настолько скромного уровня, то можно забить ударами прямо в него. Но все-таки качества не увидели. Будем считать данный матч разминкой, а против Словении нужен совсем другой футбол. Повезло с календарем, с такой игрой против главных соперников было бы сложно прервать неудачную серию.

Но везение — хорошая штука, так что надеемся, что оно не покинет сборную России в матчах против Словении и Словакии».

Главный герой матча — Фомин

Главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко имеет свое мнение по поводу лучшего игрока в составе сборной России.

«Да, все стали кудахтать: ах, молодец Дзюба, гол плюс пас сделал! И сам забивает, и не жадничает. Но это — для тех, кто следит за протоколом или же поднимает глаза на экран, отвлекаясь от соцсетей. Главным созидателем по тем редким моментам, что мы создали в первом тайме, был, конечно же, Даниил Фомин. Оба гола он соорудил своими прекрасными передачами в одно касание.

Фомин блестяще разобрался в эпизоде с первым голом. После поперечного паса от Ионова от не стал тянуть, выбирать варианты. Секундное промедление — и постоянно залезавший в офсайд Дзюба увидел бы желтый флажок от бокового арбитра. А во втором голе Фомин сыграл очень тонко, и именно его мяч уже подобрал Дзюба, чтобы выкатить под голевой удар Фернандеса.

Александр Головин — лучший игрок матча по мнению болельщиков и экспертов 👏

⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/b3PSXTXz0W — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Но почему-то в начале второго Фомина при счете 2:1 Черчесов убрал, а до игры со Словенией нам предстоит из каждого утюга слышать про Дзюбу и его талант, хотя во втором тайме Артем местами был кособоко-ужасен.

Головин — человек из Европы. Он не пешком играет, он стремительно вспахивает поле и думает еще быстрее».