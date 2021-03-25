Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте

Стабильность Черчесова и возвращение Дзюбы
Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, отмечая нежелание наставника сборной России эксперементировать.
«Стартовал отборочный этап чемпионата мира — 2022 в Катаре. Сборная России, попавшая в группу к Хорватии, Словении, Словакии, Кипру и Мальте начала с последнего из соперников в этом списке — самого легкого среди наших конкурентов (176-е место в рейтинге ФИФА).
На гарантированное попадание в основной турнир можно рассчитывать только в случае победы в отборочной группе, так что при выборе состава даже на игру против слабейшего из противников Черчесов обошелся без особых экспериментов: вопросы могли возникнуть разве что по наличию в старте Ионова (альтернативный Жемалетдинов сделал в марте 1+3 за "Локо", Алексей Миранчук последнее время мало играл в Италии, но все равно выглядел более предпочтительным вариантом).
Караваев прежде уже играл на левом фланге обороны в сборной, Фомин один из определяющих игроков "Динамо", а на роль второго опорника других претендентов, кроме Ахметова, по сути не было: Зобнин пропускает сбор из-за мышечной травмы, у Оздоева тоже проблемы со здоровьем, Кузяев вышел на другой позиции. Сомнений насчет выхода Дзюбы в основе, несмотря на форму Соболева (5+3 за последние три матча), изначально почти не возникало — история с легендарным видео окончательно ушла в прошлое».
⚡️ Наш состав на матч против Мальты. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/9O7SClLFVY— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
Дзюба обходит Бесчастных
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак поздравляет нападающего «Зенита», который отметил возвращение в сборную России голом и ассистом.
«Исходя из статуса соперника, казалось, что с первых минут россияне должны замуровывать соперника на его трети поля и возить в штрафной. Однако быстро стало понятно, что дежурная фраза о том, что все научились играть в футбол, перестала быть дежурной. Мальтийцы совсем не признали в россиянах авторитетов, начали очень бодро и даже где-то агрессивно.
К счастью для нас, футболисты карликовой сборной не привыкли к такой интенсивности и к середине тайма стали задыхаться, чем и воспользовались наши ребята — закрепились на чужой половине поля, взяли мяч под контроль и открыли счет.
Отчасти повезло, что удалось реализовать первый же голевой момент. Прошла хорошая многоходовая комбинация по центру, которую с тонкой передачи Даниила Фомина несильным ударом под вратарем завершил Артем Дзюба. Для форварда "Зенита" это уже 27-й гол в футболке сборной. В списке лучших бомбардиров он вышел на чистое второе место, обойдя Владимира Бесчастных. До Александра Кержакова — три гола».
Кусачие мальтийцы
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активность Марио Фернандеса и отдает должное хозяевам встречи, которые сумели ответить россиянам забитым мячом.
«Вслед за первым голом пришёл и второй, автором которого стал как всегда сверхактивный, выжигавший правую бровку Фернандес (34 касания мяча за 45 минут: лучший результат наряду с Ахметовым). В этом эпизоде нашим немного повезло с отскоком. Ну и Дзюба молодец — хорошо развернул атаку на натурализованного бразильца. Пожалуй, ошибся левый бровочник сборной Мальты Райан Камензули, который слишком прижался к центральным защитникам и оставил пространство для Марио.
Уже через 10 минут после начала второго тайма стало понятно, что рассчитывать на лёгкую победу на Мальте нашей команде всё-таки не стоит. Техничный латераль Джозеф Мбонг забил гол, воспользовавшись ошибками нескольких игроков сборной России. Началось всё с неаккуратного паса Ионова, после чего закрывавший левый фланг обороны Караваев дал Мбонгу убрать мяч под ударную ногу (сработал рефлекс правого защитника?), а Шунин пропустил над руками. Ионов тут же ушёл с поля. Станислав Черчесов словно предчувствовал что-то, готовя эту замену, вдобавок вингер "Краснодара" получил повреждение. Дебютировал в национальной команде Рифат Жемалетдинов.
Игра при счёте 2:1 — сплошные нервы. Сборная России и мяч как следует не контролировала, и без мяча позволяла мальтийцам многое. Есть вопросы к средней линии. Отборы, подборы, перехваты: всё это визуально было не на том уровне. Да и вообще стоит ли использовать, например, в качестве балансирующего полузащитника Ахметова? Черчесову есть о чём подумать, чтобы более серьёзные соперники не наказали наших».
Мальта могла сравнять, но пропустила
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев переживает из-за едва не случившейся с футбольным карликом ничьей.
«Вот только ощущение, что хотя бы с результатом к перерыву все понятно, оказалось обманчивым. Судорожные попытки отбиться и неточный пас назад Ионова подарили известность в России Мбонгу, а матчу — интригу. 1:2.
И пусть до сенсации дело, к счастью, не дошло, а в концовке Соболев восстановил разницу в счете, но второй тайм по качеству футбола россиян получился отвратительным. Мальта порой запирала наших на их половине поля и вполне могла сравнять счет.
Месседж для Черчесова и всей сборной перед важнейшей субботней игрой со Словенией. Где на поле выйдет уже не ноунейм Мбонг, а известные всей Европе Иличич и Облак, которые вместе с партнерами победили фаворита — Хорватию».
Джокер Соболев
Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов радуется, что замена Станислава Черчесова сработала.
«За сборную России дебютировал Рифат Жемалетдинов. Как только счет стал 2:1, полузащитник "Локомотива" вышел со скамейки вместе с Алексеем Миранчуком. Жемалетдинов заменил Алексея Ионова, чья неаккуратная передача привела к голу Джозефа Мбонга.
Через пять минут после выхода на поле Рифат заработал желтую карточку за грубую игру, а еще через 10 — отметился попаданием в офсайд. Пожалуй, это все его достижения. За национальную команду могли также дебютировать Юрий Дюпин и Максим Мухин, но вратарь "Рубина" и полузащитник "Локомотива" так и остались в запасе.
Первый матч за сборную России для Рифата Жемалетдинова. С дебютом 👏🏻— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Ek4isi2Lge
Пока счет до последних минут оставался всего лишь 2:1, замены Черчесова можно было бы назвать неудачными, но Александру Соболеву хватило 10 минут, чтобы забить-таки Мальте третий гол, причем с передачи еще одного джокера — Алексея Миранчука.
Спартаковцу удается главное — навязывать конкуренцию Артему Дзюбе. Это значит, что центру обороны сборной Словении в субботу в Сочи придется напрячься. Примерно так же, как и российским болельщикам в середине второго тайма с Мальтой».
Готовы ли к Словении и Словакии?
Автор Soccer.ru Вадим Багров пытается на примере матча с Мальтой понять, как россияне выступят в последующих матчах отборочного турнира.
«Сборная России сознательно экономила силы? Или же тренерский штаб загонял игроков на сборах в Сочи, чтобы они были свежее в решающих поединках? На 69-й минуте Мальта едва не сравняла счет дальним ударом, и вот этот эпизод показал — россияне не были готовы смять скромного соперника;
Кроме низких скоростей надо отметить также отсутствие длительных комбинаций на чужой половине поля. Каждый играл сам по себе — Головин, Кузяев, Жемалетдинов. Было считанное количество хороших цепочек пасов, именно они привели к забитым мячам. Игра разбилась на отрезки, которые заканчивались фолами Мальты и неудачными стандартами в исполнении Головина;
Соболев, Марио Фернандес и Дзюба — авторы трех забитых мячей в матче с Мальтой ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/GHikyU2K98— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
Стакан наполовину пустой или наполовину полный? Оптимист отметит, что Мальта — проходной соперник, и это первый матч после серии из шести игр без побед, так что счет важнее наполнения. А вот скептик заявит, что нельзя против футболистов такого скромного уровня допускать призрак убийственной ничьей. Особенно если следующий матч против команды Яна Облака, что обыграла вице-чемпионов мира.
Знаем, знаем, что победа — всегда победа. Что пеший футбол — тоже футбол, если взяли три очка. И пока у Мальты вратарь настолько скромного уровня, то можно забить ударами прямо в него. Но все-таки качества не увидели. Будем считать данный матч разминкой, а против Словении нужен совсем другой футбол. Повезло с календарем, с такой игрой против главных соперников было бы сложно прервать неудачную серию.
Но везение — хорошая штука, так что надеемся, что оно не покинет сборную России в матчах против Словении и Словакии».
Главный герой матча — Фомин
Главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко имеет свое мнение по поводу лучшего игрока в составе сборной России.
«Да, все стали кудахтать: ах, молодец Дзюба, гол плюс пас сделал! И сам забивает, и не жадничает. Но это — для тех, кто следит за протоколом или же поднимает глаза на экран, отвлекаясь от соцсетей. Главным созидателем по тем редким моментам, что мы создали в первом тайме, был, конечно же, Даниил Фомин. Оба гола он соорудил своими прекрасными передачами в одно касание.
Фомин блестяще разобрался в эпизоде с первым голом. После поперечного паса от Ионова от не стал тянуть, выбирать варианты. Секундное промедление — и постоянно залезавший в офсайд Дзюба увидел бы желтый флажок от бокового арбитра. А во втором голе Фомин сыграл очень тонко, и именно его мяч уже подобрал Дзюба, чтобы выкатить под голевой удар Фернандеса.
Александр Головин — лучший игрок матча по мнению болельщиков и экспертов 👏— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/b3PSXTXz0W
Но почему-то в начале второго Фомина при счете 2:1 Черчесов убрал, а до игры со Словенией нам предстоит из каждого утюга слышать про Дзюбу и его талант, хотя во втором тайме Артем местами был кособоко-ужасен.
Головин — человек из Европы. Он не пешком играет, он стремительно вспахивает поле и думает еще быстрее».