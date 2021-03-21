Поход «Сити» за четырьмя трофеями продолжается. Гюндоган и де Брюйне снова сделали разницу

В рамках 1/4 финала Кубка Англии «Ман Сити» в гостях выиграл у «Эвертона» со счетом 2:0. Гости отличились в конце матча усилиями Илкая Гюндогана и Кевина де Брюйне. Обзор СМИ после игры.

Ключевые моменты

Автор Sky Sports Жерар Бранд рассказывает о ходе матча:

«Хозяева были очень далеки от гола в первом тайме, но все же могли открыть счет первыми — Александр Зинченко выбил мяч с линии ворот после удара головой от Йерри Мины. После перерыва молодой вратарь "Эвертона" Жоау Вирджиниа совершил сэйв, когда забивать мог Рахим Стерлинг.

Но "Сити" все же распечатал ворота соперника за шесть минут до финального свистка — Илкай Гюндоган среагировал быстрее всех и головой направил мяч в пустые ворота на добивании после удара Эмерика Ляпорта в перекладину. Вышедший на замену де Брюйне поставил точку в игре, воспользовавшись пасом Родри. Гол был засчитан, несмотря на апелляции игроков "Эвертона" из-за высоко поднятой ноги Рияда Мареза в начале атаки.

Результат означает, что "Сити" выиграл 25 из последних 26 игр, продолжая поход за беспрецедентными четырьмя трофеями. В то время как "Эвертон" продолжает 26-летнее ожидание крупного трофея».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Ман Сити» «Игра была по-настоящему сложной. Мы видели, как "Эвертон" настроен на игру, как он сосредоточен. Он очень агрессивно оборонялся. Мы не пропустили и были терпеливы. Это одна из самых сложных игр за последние 4 месяца — с предыдущего перерыва на матчи сборных. За это время мы показали великолепные результаты и игру. Нам пришлось очень сложно, поскольку у них есть опытные игроки, а два человека готовы убежать в контратаку».

Гюндоган — в нужном месте в нужное время

Илкай Гюндоган забил столь важный гол, отмечает Джонатан Смит из Goal.com:

«Это должен был быть Илкай Гюндоган. Когда надежды "Ман Сити" на полуфинал висели на волоске, игрок сборной Германии сыграл на добивании, направив мяч в пустые ворота и проложил своей команде путь в следующий этап.

Гюндоган, возможно, был лучшим игроком "Сити" в сезоне, поэтому неудивительно, что снова изменил ситуацию на поле тогда, когда Пеп Гвардиола нуждался в нем больше всего.

Карло Анчелотти приложил максимум усилий, чтобы закрыть полузащитника, а Андре Гомеш и Аллан следили за каждым его движением. Но 30-летний футболист проводит свой лучший сезон в атаке. И на 84-й минуте он дождался своего шанса после того, как мяч попал в перекладину после удара от Эмерика Ляпорта. Не было никаких сомнений в том, что Гюндоган окажется в нужное время в нужном месте».

Жесткая оборона от «Эвертона»

Автор The Guardian Ричард Джолли — об обороне «ирисок»:

«Команда Карло Анчелотти завершила матч с 26% владения мячом, что является их третьим наименьшим показателем с тех пор, как ведется эта статистика. В первые 25 минут это было и вовсе всего 13%. "Эвертон" можно редко увидеть, столь мало владеющим мячом, но первый тайм был длительным тупиком для них. Тем не менее "Эвертон" ограничил "Сити" одним ударом в створ перед перерывом.

Игроки «Эвертона» twitter.com/everton

Это показало, что Анчелотти, тренировавший многих звезд футбола, также может настраивать защиту и перегружать центральные зоны. "Они защищались очень агрессивно", — восхищенно сказал Гвардиола. "Эвертон" позаботился о том, чтобы обеспечить своему третьему голкиперу достаточную защиту с тремя центральными защитниками».

Де Брюйне сделал разницу

Squawka.com отмечает важность Кевина де Брюйне для этого «Ман Сити»:

«Победа для "Ман Сити" пришла лишь в конце поединка. Матч по большей части представлял собой тренировку в стиле "атака против обороны", в которой оборона побеждала. Да, у "Эвертона" было несколько атак, но матч напоминал одностороннее движение. Атаки "Сити" накатывали, как волны — одна за другой. Но каждый раз "горожане" получали отпор.

Но как всегда они нашли способ. Они забили нужный гол, а точнее даже два. Это произошло в конце матча, потому что только тогда у "Ман Сити" на поле появился ключевой игрок, олицетворение Пепа Гвардиолы, нажимающего на педаль газа — Кевин де Брюйне.

Бельгиец начал менять игру своим феноменальным присутствием. До его появления у "Сити" были проблемы с поиском свободного пространства. А лучшим путем к воротам выглядели ракеты дальнего действия от Фила Фодена (а Фоден был лучшим игроком в центре до появления Де Брюйне). Идея найти свободное пространство внутри и вокруг этой защиты вообще казалась невозможной.

Игроки «Сити» twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" — величественная команда, у которой полно игроков мирового класса. Но разница с Кевином Де Брюйном и без него подобна дню и ночи. Сейчас он один из величайших игроков в мировом футболе».

«Ман Сити» продолжает борьбу за четыре трофея

Goal.com напоминает о том, что «Сити» остается в гонке за четыре трофея:

«Команда Пепа Гвардиолы будет продолжать борьбу за все четыре трофея как минимум до ответного матча с "Боруссией" 14 апреля. Только две команды когда-либо участвовали в гонке за четыре трофея.

"Манчестер Юнайтед" продержался на пять дней дольше в 2009 году, прежде чем они проиграли в полуфинале Кубка Англии, а "Челси" держался до 1 мая 2007 года, прежде чем уступил в полуфинале Лиги чемпионов.

Гвардиола продолжит настаивать на том, что выиграть четыре трофея невозможно, и будет напоминать своим игрокам, что у них пока еще нет ни одного трофея. Сейчас ему нужно просто надеяться, что его игроки смогут избежать травм во время перерыва на матчи сборных. Но если они смогут, то их несбыточная мечта все же может осуществиться».

Карло Анчелотти главный тренер «Эвертона» «Я считаю, что мы хорошо сыграли, показали свой максимум. Мы боролись. Как минимум 80 минут мы держали игру под контролем. Мы не дали им создать много моментов, были шансы на стандартах, но это абсолютно нормально. Я доволен, потому что мы играли на равных с лучшей командой мира. Я считаю их лучшей командой мира на данный момент. Мы хотели создать им некомфортные условия. Мы хорошо оборонялись, не было свободных пространств. Мы провели этот матч так, как хотели. У них лучшая команда и лучшая скамейка в мире»

Цифры матча

Любопытные статистические данные от BBC:

«Эвертон» проиграл последние семь встреч с «Манчестер Сити» во всех турнирах, это их самая длинная серия проигрышей против соперника после серии 9 матчей с «Манчестер Юнайтед» в период с 1999 по 2004 год.

«Эвертон» проиграл пять из шести последних игр Кубка Англии своему сопернику по АПЛ.

Показатель владения мячом у «Эвертона» составил 26%, что является самым низким показателем в одном матче во всех турнирах с марта 2018 года, когда у них было 18% против «Манчестер Сити» в АПЛ.

Илкай Гюндоган забил 16 голов во всех соревнованиях в этом сезоне, что как минимум на три гола больше, чем у любого игрока «Манчестер Сити». Он впервые забил в трех матчах подряд за «горожан»

Гюндоган забил 12 голов во всех соревнованиях в 2021 году — больше, чем любой другой игрок АПЛ.

Кевин де Брюйне поучаствовал в 9 голах в своих последних восьми матчах Кубка Англии — забил четыре и отдал пять ассистов.