Молодежный Евро: кто сыграет, необычный формат, шансы России и главные звезды турнира

В среду, 24 марта, в Венгрии стартует групповой этап молодежного чемпионата Европы, на котором выступит и сборная России. В этом тексте все, что нужно знать о предстоящем турнире.

Изначально Евро для молодежных сборных должен был пройти с 9 по 26 июня. Но даты проведения турнира пришлось изменить в связи с переносом Евро-2020 для взрослых команд на лето 2021 года из-за коронавируса.

Место проведения

В этом году молодежный Евро пройдет в двух странах — в Словении и Венгрии. Интересно, что кроме них так никто и не подал заявку на проведение финальной части турнира.

В Венгрии матчи пройдут на стадионах в Секешфехерваре, Сомбатхее, Будапеште и Дьёре. В Словении выбор пал на Любляну, Целе, Марибор и Копер.

Финальный матч первоначально планировали провести в Секешфехерваре, но позже его перенесли в Любляну.

😍📍🇭🇺 Hungary

😍📍🇸🇮 Slovenia

Exploring the venues of the #U21EURO finals... pic.twitter.com/ka4aiyoQCw — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) March 24, 2021

Формат турнира

Формат достаточно специфический. Молодежный Евро пройдет в два этапа. С 24 по 31 марта состоится групповой турнир, а с 31 мая по 6 июня — плей-офф. Других вариантов нет, поскольку клубы не готовы сейчас отпускать своих футболистов в национальные команды на длительный срок.

На первом этапе выступят 16 сборных, в том числе Россия, которая попала в группу с Францией, Исландией и Данией.

Группа А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды.

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия.

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания.

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.

🇭🇺 🇸🇮 🇭🇷 🇨🇿 🇩🇰 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 🇩🇪 🇮🇸 🇮🇹 🇳🇱 🇵🇹 🇷🇴 🇷🇺 🇪🇸🇨🇭

The 16 teams vying for #U21EURO glory.

Who are you backing for the 🏆 ? pic.twitter.com/zr7XcByLvs — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) March 23, 2021

Матчи в группах А и В пройдут 24, 27 и 30 марта, в группах C и D — 25, 28 и 31 марта.

В плей-офф выйдут четыре победителя групп и столько же сборных, которые займут второе место.

Победитель группы C, куда попала сборная России, в четвертьфинале сыграет со второй командой группы А. Соответственно, сборная, которая займет второе место в квартете С, встретится с победителем группы А.

🔢 ✅ All squad lists for the Under-21 EURO group stages have been submitted.

Check out who you can expect to see in action from 24 March 👇#U21EURO — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) March 16, 2021

Болельщики

По понятным причинам, связанным с пандемией коронавируса, матчи пройдут без зрителей. Это касается и группового этапа и плей-офф.

Шансы сборной России

Если оценивать по именам, то российская «молодежка» вполне может рассчитывать на выход из группы. Разумеется, со второго места, поскольку обойти звездную Францию будет крайне сложно.

Букмекеры, к слову, тоже считают, что сборная России будет бороться за второе место, а ее главным конкурентом станет команда Дании.

В распоряжении главного тренера молодежной команды Михаила Галактионова оказались голкипер Александр Максименко, защитники Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Артем Голубев и Данил Круговой, полузащитники Иван Обляков, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин, Даниил Лесовой и Данил Глебов, а также нападающие Федор Чалов и Денис Макаров.

Это все те, кто регулярно играют за свои клубы в чемпионате России.

Отдельно стоит упомянуть 17-летнего полузащитника Арсена Захаряна и 18-летнего нападающего Константина Тюкавина, которые мощно ворвались в первую команду московского «Динамо».

Состав сборной России:

вратари — Максименко («Спартак»), Адамов («Сочи»), Ломаев («Крылья Советов»);

защитники — Дивеев, Тикнизян (оба — ЦСКА), Евгеньев («Динамо»), Калугин («Нефтехимик»), Маслов («Спартак»), Голубев («Уфа»), Круговой («Зенит»);

полузащитники — Лесовой, Захарян (оба — «Динамо»), Уткин, Сулейманов (оба — «Краснодар»), Обляков (ЦСКА), Ломовицкий («Арсенал»), Умяров («Спартак»), Глебов («Ростов»), Куликов («Локомотив»);

нападающие — Грулев, Тюкавин (оба — «Динамо»), Чалов (ЦСКА), Макаров («Рубин»).

Календарь матчей сборной России

25 марта сборная России сыграет против Исландии, 28-го — с командой Франции, а 31-го — с Данией.

Все свои матчи на групповом этапе российская «молодежка» проведет в Венгрии.

Звезды молодежного Евро

На фоне всех остальных выделяется сборная Франции, против которой придется сыграть России. Вряд ли кто-то сможет сравниться с французами по количеству талантливых футболистов, среди которых, в первую очередь, следует выделить голкипера Иллана Мелье («Лидс»), защитников Весле Фофана («Лестер»), Бенуа Бадьяшиля («Монако»), Жюля Кунде («Севилья») и Колена Дагба («ПСЖ»), полузащитников Маттео Гендузи («Герта»), Жонатана Иконе («Лилль»), Орельена Тчуамени («Монако») и Эдуарду Камавинга («Ренн»), а также нападающего Амина Гуири («Ницца»).

По мнению букмекеров, французская «молодежка» главный фаворит турнира.

Les 23 Bleuets qui participeront à la phase de groupe de l'EURO Espoirs 2021 en Hongrie ! 👊🇫🇷

France🆚Danemark (25/03)

Russie🆚France (28/03)

Islande🆚France (31/03) pic.twitter.com/PGfLCNN0Xz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 15, 2021

Немало интересных игроков и в составе сборной Англии. Прежде всего, это полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Также здесь есть Кертис Джонс из «Ливерпуля», хавбек «Арсенала» Эмиль Смит-Роу и нападающий Эди Нкетиа, а также Риан Брюстер из «Шеффилд Юнайтед» и один из лидеров «Бернли» Дуайт МакНил, который, скорее всего, уже этим летом перейдет в один из топ-клубов АПЛ.

Очень сбалансированный состав у Испании, за которую, например, сыграют защитник «Барселоны» Оскар Мингеса и хавбек Рики Пуч, полузащитник «Милана» Браим Диас и Гонсало Вильяр из «Ромы».

Тренерский штаб сборной Германии включил в окончательную заявку 16-летнего форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко.

В сборной Нидерландов на первых ролях будут форвард «Лейпцига» Джастин Клюйверт, нападающий АЗ Алкмар Майрон Боаду и полузащитник АЗ Тен Коопмейнерс, а также защитники Митчел Баккер («ПСЖ») и Перр Схююрс («Аякс»).

В составе сборной Италии выделяются полузащитник «Милана» Сандро Тонали нападающий «Валенсии» Патрик Кутроне.

Как всегда, интересный состав у Португалии. Здесь, в первую очередь, нужно обратить внимание на 22-летнего атакующего полузащитника лиссабонского «Спортинга» Поте, одного из лучших игроков текущего чемпионата Португалии. Кроме того, за португальцев сыграют Франсишку Тринкау из «Барселону» и Жедсон Фернандеш, который в этом сезоне играет на правах аренды за «Галатасарай».