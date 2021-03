Молодежный Евро: кто сыграет, необычный формат, шансы России и главные звезды турнира

Изначально Евро для молодежных сборных должен был пройти с 9 по 26 июня. Но даты проведения турнира пришлось изменить в связи с переносом Евро-2020 для взрослых команд на лето 2021 года из-за коронавируса.

В этом году молодежный Евро пройдет в двух странах — в Словении и Венгрии. Интересно, что кроме них так никто и не подал заявку на проведение финальной части турнира.

В Венгрии матчи пройдут на стадионах в Секешфехерваре, Сомбатхее, Будапеште и Дьёре. В Словении выбор пал на Любляну, Целе, Марибор и Копер.

Финальный матч первоначально планировали провести в Секешфехерваре, но позже его перенесли в Любляну.

Формат достаточно специфический. Молодежный Евро пройдет в два этапа. С 24 по 31 марта состоится групповой турнир, а с 31 мая по 6 июня — плей-офф. Других вариантов нет, поскольку клубы не готовы сейчас отпускать своих футболистов в национальные команды на длительный срок.

На первом этапе выступят 16 сборных, в том числе Россия, которая попала в группу с Францией, Исландией и Данией.

Группа А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды.

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия.

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания.

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.

🇭🇺 🇸🇮 🇭🇷 🇨🇿 🇩🇰 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 🇩🇪 🇮🇸 🇮🇹 🇳🇱 🇵🇹 🇷🇴 🇷🇺 🇪🇸🇨🇭 The 16 teams vying for #U21EURO glory. Who are you backing for the 🏆 ? pic.twitter.com/zr7XcByLvs

Матчи в группах А и В пройдут 24, 27 и 30 марта, в группах C и D — 25, 28 и 31 марта.

В плей-офф выйдут четыре победителя групп и столько же сборных, которые займут второе место.

Победитель группы C, куда попала сборная России, в четвертьфинале сыграет со второй командой группы А. Соответственно, сборная, которая займет второе место в квартете С, встретится с победителем группы А.

🔢 ✅ All squad lists for the Under-21 EURO group stages have been submitted.

Check out who you can expect to see in action from 24 March 👇#U21EURO