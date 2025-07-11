Динамо Киев — Вест Бромвич. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июля 2025 года

Динамо К
Вест Бромвич
«Динамо» Киев
Турнирное положение: Киевляне минувший чемпионат Украины провели отлично. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Киев не проиграло ни разу в УПЛ. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом в 30 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» Киев переиграл «Кишварду» (3:0).
До того команда уступила тем же венграм (0:2). А вот поединок с «Колосом» завершился боевой ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Динамо» Киев забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы готовятся к еврокубкам. Да и состав в качественном плане выглядит весьма прилично.
Причем «Динамо» Киев явно способно прибавить в плане реализации. Да и Андрей Ярмоленко не понаслышке знаком с английским футболом.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Киевляне постараются вскрыть оборону англичан.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: «Дрозды» провели не столь удачный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Вест Бромвич» в 45 матчах первенства набрал 64 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дрозды» одолели «Лутон Таун» (5:3).
До того команда не сумела переиграть «Кардифф» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Дерби Каунти» (1:3).
При этом «Вест Бромвич» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дрозды» не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 57 мячей в 46 поединках минувшего первенства.
При этом «Вест Бромвич» победил в 15 поединках Чемпионшипа из 46. Зато в новый сезон «дрозды» вступают потенциальным борцом за стыки.
Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре «дроздов».
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Англичане намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Киевляне ни разу не уступили в УПЛ в минувшем сезоне
- «Дрозды» не проигрывают 2 матча кряду
- «Динамо» Киев в двух летних спаррингах по разу победило и уступило
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.
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Прогноз: «Динамо» Киев имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Киевляне намерены максимально подготовиться к старту в еврокубках, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Динамо» Киев за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.31