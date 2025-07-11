Динамо Киев — Вест Бромвич. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июля 2025 года

11 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» Киев и «Вест Бромвич». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Вест Бромвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Киевляне минувший чемпионат Украины провели отлично. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Киев не проиграло ни разу в УПЛ. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» Киев переиграл «Кишварду» (3:0).

До того команда уступила тем же венграм (0:2). А вот поединок с «Колосом» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Динамо» Киев забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Динамовцы готовятся к еврокубкам. Да и состав в качественном плане выглядит весьма прилично.

Причем «Динамо» Киев явно способно прибавить в плане реализации. Да и Андрей Ярмоленко не понаслышке знаком с английским футболом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Киевляне постараются вскрыть оборону англичан.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Дрозды» провели не столь удачный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Вест Бромвич» в 45 матчах первенства набрал 64 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дрозды» одолели «Лутон Таун» (5:3).

До того команда не сумела переиграть «Кардифф» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Дерби Каунти» (1:3).

При этом «Вест Бромвич» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дрозды» не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 57 мячей в 46 поединках минувшего первенства.

При этом «Вест Бромвич» победил в 15 поединках Чемпионшипа из 46. Зато в новый сезон «дрозды» вступают потенциальным борцом за стыки.

Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре «дроздов».

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Англичане намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Киевляне ни разу не уступили в УПЛ в минувшем сезоне

«Дрозды» не проигрывают 2 матча кряду

«Динамо» Киев в двух летних спаррингах по разу победило и уступило

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

Прогноз: «Динамо» Киев имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Киевляне намерены максимально подготовиться к старту в еврокубках, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Динамо» Киев за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31