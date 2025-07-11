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    Киевское «Динамо» загонит «дроздов»

    Динамо Киев — Вест Бромвич. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Вест Бромвич»
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    Киевское «Динамо»
    11 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» Киев и «Вест Бромвич». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Вест Бромвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Июля 2025 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 12:00 Вест Бромвич

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: Киевляне минувший чемпионат Украины провели отлично. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Киев не проиграло ни разу в УПЛ. А вот отличились игроки команды 61 результативным ударом в 30 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» Киев переиграл «Кишварду» (3:0).

    До того команда уступила тем же венграм (0:2). А вот поединок с «Колосом» завершился боевой ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Динамо» Киев забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Динамовцы готовятся к еврокубкам. Да и состав в качественном плане выглядит весьма прилично.

    Причем «Динамо» Киев явно способно прибавить в плане реализации. Да и Андрей Ярмоленко не понаслышке знаком с английским футболом.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Киевляне постараются вскрыть оборону англичан.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Дрозды» провели не столь удачный сезон. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Вест Бромвич» в 45 матчах первенства набрал 64 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дрозды» одолели «Лутон Таун» (5:3).

    До того команда не сумела переиграть «Кардифф» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Дерби Каунти» (1:3).

    При этом «Вест Бромвич» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дрозды» не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 57 мячей в 46 поединках минувшего первенства.

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    При этом «Вест Бромвич» победил в 15 поединках Чемпионшипа из 46. Зато в новый сезон «дрозды» вступают потенциальным борцом за стыки.

    Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре «дроздов».

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Англичане намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Киевляне ни разу не уступили в УПЛ в минувшем сезоне

    • «Дрозды» не проигрывают 2 матча кряду

    • «Динамо» Киев в двух летних спаррингах по разу победило и уступило

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

    Прогноз: «Динамо» Киев имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Киевляне намерены максимально подготовиться к старту в еврокубках, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Динамо» Киев за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.31

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Киев — Вест Бромвич?

    Матч Динамо Киев — Вест Бромвич состоится 11 июля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Киев — Вест Бромвич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Киев — Вест Бромвич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Киев — Вест Бромвич?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Киев — Вест Бромвич?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в скромные 3.69.

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