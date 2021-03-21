Тухель расшевелил «Челси». «Синие» вышли в полуфинал Кубка Англии

«Челси» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Англии обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Хозяева получили преимущество на 24-й минуте после автогола Оливера Норвуда. Победную точку они поставили на последних минутах усилиями Хакима Зиеша. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Челси» возвращается на «Уэмбли»

Корреспондент BBC Майкл Эммонс в очередной раз восхитился работой Томаса Тухеля, который своим приходом преобразил команду.

«Лондонский "Челси" проиграл "Арсеналу" со счетом 1:2 в финале 2020 года в августе, тогда как Фрэнк Лэмпард так и не смог завоевать ни одного трофея за свои полтора сезона.

Его последней игрой на посту главного тренера была победная встреча Кубка Англии с "Лутоном" в январе. Уже после этого новый наставник Томас Тухель привел "синих" к победам над "Барнсли" и "Шеффилд Юнайтед", вернув им билет обратно на "Уэмбли".

Победа над "клинками" продолжила фантастический рекорд под руководством немца, который в своих 14 матчах не потерпел ни одного поражения, поднял "Челси" с девятого на четвертое место в Премьер-лиге, а также вывел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Перед игрой на "Стэмфорд Бридж" "Челси" ввел нас в заблуждение, опубликовав в своем Twitter неверный состав. Когда ошибку исправили, выяснилось, что лондонцы сделали девять изменений в сравнении с той командой, которая в среду обыграла "Атлетико" 2:0.

Хозяева вышли вперед на 24-й минуте, когда несчастный Оливер Норвуд направил мяч в свои ворота после прострела Бена Чилуэлла. Это произошло через мгновение после того, как Ремсдейл отразил опасный удар Пулишича.

Пулишич, вышедший в старте лишь в третий раз под руководством Тухеля, имел также хорошие возможности забить в начале второго тайма. Например, когда он великолепно обвел двух защитников, а вот Ремсдела пробить не сумел.

В целом же во втором тайме "Челси" пришлось продемонстрировать свою оборонительную мощь, а перед финальным свистком победную точку поставил Зиеш, забив во втором матче подряд», — подчеркивает Эмонс.

Временная сонливость «Челси»

Журналист The Guardian Джейкоб Стайнберг заметил, как во втором тайме «Шеффилд Юнайтед» едва не отыгрался, но его планы разрушил главный тренер «Челси».

«Игровые часы показывали отметку в 60 минут, когда Томас Тухель обрушился на своих игроков. Предполагалось, что для "Челси" это будет прогулка против аутсайдера Премьер-лиги, но она грозила перерасти в неловкий день.

"Шеффилд Юнайтед" изо всех сил боролся за своего временного наставника Пола Хекингботтома, и путь "Челси" в четвертьфинал Кубка Англии начинал казаться неопределенным.

Будучи перфекционистом, Тухель с трудом пытался сдержать разочарование. Тренер "Челси" видел самоуспокоенность своих подопечных. Он замечал предупреждающие знаки, он знал, что на кону проход в следующий раунд. В тот момент этот четвертьфинал, наконец, ожил, и именно "Шеффилд Юнайтед" менял игру в центре поля и неоднократно прорывался во владения "Челси" слева. Что-то нужно было менять.

Впрочем, Тухель не сомневался, что его рекорд останется нетронутым. Он взревел на свою уснувшую команду и внес изменения на 63-й минуте, заменив Андреаса Кристенсена и разочаровавшего Оливье Жиру, выпустив вместо них Сесара Аспиликуэту и Риса Джеймса с заданием перекрыть пространство на дрогнувшем правом фланге.

В какой-то мере эти замены были также знаком уважения к "Шеффилду", который вернулся в игру после того, как был практически незаметным в первом тайме», — констатирует Стайнберг.

Погоня за трофеями

Автор The Telegraph Мэтт Лоу напомнил, что гонку за трофеями в этом сезоне продолжает не только «Манчестер Сити».

«В то время как перспектива того, что "Манчестер Сити" оформит беспрецедентный квадрупл, становится все более реалистичной, Томас Тухель все еще может побороться за два трофея в своем первом неполном сезоне в "Челси".

В четвертьфинале Кубка Англии "синие" не особо были похожи на потенциального победителя турнира, но они все же забронировали за собой место в полуфинале, и это после выхода в 1/4 в Лиге чемпионов несколькими днями ранее.

"Челси" смог вздохнуть спокойно, только когда вышедший на замену Хаким Зиеш забил в компенсированное время второго тайма. Автогол Оливера Норвуда дал хозяевам преимущество еще в первом тайме, но "Шеффилд Юнайтед" до последнего надеялся перевести игру в овертайм.

Дэвид Макголдрик не забил головой из убойной позиции, Кепа Аррисабалага сделал хороший сейв после удара Олли Макбарни, а вышедший на замену Риан Брустер был в нескольких сантиметрах от того, чтобы сравнять счет до того, как Зиеш установил окончательный результат.

Можно только догадываться, как "Челси" удалось сохранить свои ворота на замке в седьмой раз подряд, но по-прежнему растет ощущение, что команда Тухеля имеет импульс и удачу для финального забега», — убежден Лоу.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Борьба Пулишича

Обозреватель Goal.com Низар Кинселла заострил внимание на проблемах в игре форварда «Челси» Кристиана Пулишича.

«Восемь дней назад Кристиан Пулишич страдал на позиции крайнего защитника, когда его "Челси" играл вничью с "Лидсом". Это было последнее неутешительное выступление американца из целой серии, ведь он до сих пор не завоевал доверие главного тренера Томаса Тухеля.

И вот в воскресной четвертьфинальной встрече Кубка Англии с "Шеффилд Юнайтед" ему был предложен еще один шанс проявить себя со старта, и на этот раз на его любимой позиции флангового форварда.

Тем не менее, Пулишич снова не впечатлил, оставив больше вопросов о том, какова будет его роль под руководством тренера, который ранее добивался от него хороших результатов в дортмундской "Боруссии".

В игре относительно низкого качества два лучших момента выпали именно Пулишичу, но оба раза ему не удавалось обыграть Ремслейла, выходя с ним один на один.

Было слышно, как Тухель инструктирует 22-летнего футболиста использовать свою скорость, чтобы обойти ветерана линии обороны Фила Джагелку, но слишком часто Пулишич попадал под физическую силу соперников, когда пытался убежать от них.

Выйдя в стартовом составе лишь трижды при Тухеле, похоже, роль Пулишича до конца этой кампании будет заключаться в том, чтобы сидеть на замене, поскольку другие атакующие игроки начинают процветать под руководством немецкого тренера.

У него будет шанс наладить определенный ритм в следующие две недели в составе сборной США, но постоянное место в составе клуба, скорее всего, у него появится не раньше лета», — считает Кинселла.

Статистика

Редакция SkySports подготовила интересную статистику по итогам завершившейся на «Стэмфорд Бридж» встречи:

— «Челси» выиграл уже 10 из 14 встреч под руководством Томаса Тухеля, и только «Манчестер Сити» выиграл больше матчей во всех турнирах среди всех команд в пяти сильнейших европейских лигах с момента первой официальной игры немца.

— Поражение «Шеффилд Юнайтед» стало для него 24-м в сезоне во всех турнирах — на 10 больше, чем «клинки» потерпели в прошлом сезоне. Будучи клубом элитного дивизиона, они потерпели больше поражений лишь в одном сезоне (29 в сезоне 1975/76).

— «Челси» вышел в свой 25-й полуфинал Кубка Англии, заняв по этому показателю четвертое место среди всех клубов после «Эвертона» (26), «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» (по 30).

— «Челси» сохранил свои ворота на замке в семи последних матчах — лучший результат с декабря 2005 года (тоже семь). В истории только однажды серия «синих» была более длительной (девять подряд матчей с ноября по декабрь 1905 года).

— «Шеффилд Юнайтед» вылетел из Кубка Англии на стадии четвертьфинала в двух сезонах подряд впервые с сезонов 1958/59 и 1959/60 под руководством Арчи Кларка и Джона Харриса.

— После 19 матчей без голов во всех турнирах Хаким Зиеш забил в двух встречах подряд за «Челси». Теперь у него такое же количество голов при Тухеле (9 матчей), сколько при Лэмпарде (17 матчей).