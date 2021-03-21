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    Бензема оставляет «Реал» в гонке за трофеями

    Реакция прессы на матч «Сельта» — «Реал»

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    Бензема сделал очередной дубль
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    Бензема сделал очередной дубль
    В 28 тура Примеры «Реал» победил «Сельту» (3:1) на выезде. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Бензема подтвердил статус лидера атак «Реала»

    «Два гола и результативная передача для Асенсио стали вкладом Бензема в победу "Реала", когда тот обыграл "Сельту" со счетом 3:1. Линия атаки "Сливочных" вращается вокруг француза, который становится лучше с каждым днем с тех пор, как Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" три года назад», — пишет в своей колонке на AS Альфредо Реланьо.

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    • «Бэйл ушел в этом сезоне, Азар мучается из-за травм, Винисиусу же нужно работать над завершением атак, тогда как Асенсио и Родриго нестабильны. Между тем, стабилен Бензема, который постоянно работает на других участках поля и с точностью реализует свои моменты. В матче с "Реалом" галисийцы мечтали о первом голе и подарили ему второй, но в обоих случаях француз воспользовался обоими удачными шансами».

    «Реал» уязвим без Рамоса

    «Последнее поражение "Сливочных" на "Балаидос" заставило их попрощаться с надеждами на титул в 2014 году, оставив в гонке "Барсу" и "Атлетико". Быстрые голы Бензема развеяли любые серьезные опасения по поводу подобного результата, хотя мадридская пресса утром в день игры призвала команду повторить результат сезона 2019/2020, в котором она выиграла 10 матчей подряд. По всей видимости, именно это и потребуется, чтобы на этот раз обойти тех же конкурентов — и это было началом», — отмечает в материале ESPN Алекс Киркленд.

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    «И все же, Зидан наверняка разочарован тем, что Мина сократил счет вскоре после того, как гости забили два мяча, что сохранило интригу в игре, которую стоило закрывать. Действия в обороне при данном стандарте были плачевны. В таких ситуациях отсутствие Серхио Рамоса и его защитной организации создает проблемы.

    Выступление во втором тайме, в целом, было тревожным, когда "Сельта" избавилась от удушающей хватки полузащиты, которую обеспечили Кроос и Модрич, и начали создавать растущее количество моментов. Однако в конечном итоге "Реалу" удалось удержать и обеспечить победу, и именно на этом они решат сосредоточиться».

    Зидан удивлен, что Бензема не вызывают в сборную

    «[После матча] Зидан заявил, что не может понять, почему сборная Франции по-прежнему не замечает нападающего его команды Карима Бензема. Форвард оформил дубль в субботу и отдал голевую передачу, когда "Реал" обыграл "Сельту" со счетом 3:1 и продолжил гонку за титул чемпиона Ла Лиги. Эта победа позволила мадридцам приблизиться к "Атлетико" на расстояние трех очков, у которого еще есть матч в запасе», — констатирует Goal.com.

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    • «В этом сезоне 33-летний футболист в отличной форме, забив 23 мяча в 32 поединках во всех турнирах. Субботний дубль означает, что Бензема забивает в шести матчах кряду и теперь сделал дубль в двух матчах Ла Лиги подряд. Королевский клуб встретится с "Эйбаром" 3 апреля после перерыва между сборными, а через три дня состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем"».

    «Реал» способен стать чемпионом и выиграть ЛЧ

    «Какой спектакль от Крооса! В первом тайме немец преподал урок игре в полузащите, когда отметился ассистом в эпизоде с голом Бензема умным пасом с края штрафной, а затем, воспользовавшись ошибкой Ренато Тапия, снова отдал голевую передачу французу. Хавбек, безусловно, заслужил свои 20 минут отдыха в конце матча», — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

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    • «Мадридцы подошли к апрелю, борясь за победы в Примере и Лиге чемпионов. Команда Зидана сейчас находится в пределах трех очков от лидера "Атлетико", в то время как им также предстоит встреча с "Ливерпулем", а также "Челси" или "Порту" за место в финале Лиги чемпионов, если они туда выйдут. Апрель и май будут большими месяцами, и просто нельзя списывать со счетом "Реал"".

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