Король Карим и неудачное решение Гасперини. «Реал» вернулся в четвертьфинал ЛЧ

Король Карим — на троне

Карим Бензема никогда не получал того уважения, которое заслуживает. Будучи одним из самых ярких молодых нападающих чуть более десяти лет назад, он перешел в «Реал», где получил возможность использовать свой значительный набор навыков, чтобы играть роль на благо команды, что позволило Криштиану Роналду занять центральную сцену.

Что ж, Криштиану ушел, и теперь на троне сидит Бензема. Француз является лучшим бомбардиром «Реала» с большим запасом. Клуб очень сильно полагается на него, а он с легкостью берет на себя это бремя. Его гол в матче с «Аталантой» — его 21-й в сезоне (на 15 больше, чем у следующего лучшего бомбардира клуба) было не так сложно забить. Но его общая игра в матче была просто великолепной. Он отправился в космос и потянул за собой товарищей по команде.

No player created more chances (2) or had more shots on target (2) than Karim Benzema against Atalanta.

He has now scored six goals in his last five games. #UCL pic.twitter.com/7JdKRx1uQ2 — Squawka Football (@Squawka) March 16, 2021

Карим Бензема — пятый лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Ему нужно еще два гола, чтобы обойти легенду «Реала» Рауля (71) и выйти на четвертое место. У него четыре победы в ЛЧ (на одну больше, чем у Рауля) и он несомненно — один из лучших нападающих своего поколения.

«Аталанта» не была ураганом

Год назад на этом же этапе Лиги чемпионов «Аталанта» разгромила «Валенсию», выиграв по сумме двух встреч со счетом 8:4. Это был захватывающий ураган свежего воздуха в турнире, который стал предсказуемым.

К сожалению, теперь этот ураган замедлился до легкого бриза, который лишь иногда может заставить дрожать травинки. Печально видеть, что «Аталанта» стала такой, потому что план игры Джан Пьеро Гасперини был как всегда острым. Однако его подопечные были совершенно неспособны воплотить его в жизнь против далеко не лучшей версии «Реала».

Модрич: история о важности отдыха

Всем известно, насколько плотный график в этом сезоне. Много внимания уделялось тому, как это повлияет на физическую форму игроков. Но дело в том, что усталость была проблемой гораздо дольше.

После того, как Модрич помог выйти Хорватии в финал ЧМ-2018 (а «Реалу» выиграть три Лиги чемпионов подряд), хорват выглядел изможденным. Мастерство никуда не делось, но спустя еще полтора года футбола он выглядел физически истощенным.

Luka Modric’s game by numbers vs. Atalanta:

92% pass accuracy

109 touches (most)

16 ball recoveries (most)

5 interceptions (most)

4 duels won

3 tackles

1 chance created

1 assist

A joy to watch. #UCL pic.twitter.com/reS56Xfb6d — Squawka Football (@Squawka) March 16, 2021

Но затем перерыв, вызванный коронавирусом, вынудил его (и всех) взять трехмесячный отдых. После этого Модрич выглядел преобразившимся игроком. После возвращения в июне 2020-го хорват снова засиял. Даже сейчас, когда ему исполнилось 35, он создает моменты волшебства и доминирует, как и в 2018 году.

Модрич — пример того, почему футболистам нужно больше отдыхать. Отмените товарищеские матчи сборных и проводите сезон с недельными или двухнедельными перерывами. Нужно уменьшить физическую нагрузку на игроков!

Провал Спортьелло

Пьерлуиджи Голлини хорошо сыграл в первом матче против «Реала». Но по какой-то причине Гасперини вывел его из основного состава, чтобы вернуть Марко Спортьелло. И это привело к неприятным последствиям. Его неудачный вынос моментально привел к первому голу «Реала», который по сути лишил «Аталанту» шансов. А сразу после того, как Луис Муриэль возродил интригу, Спортьелло не справился с ударом во вратарский угол от Марко Асенсио, который сделал счет 3:1.

Марко Спортьелло globallookpress.com

Это был 16-й гол, который он пропустил в 17 матчах Лиги чемпионов. Кошмарная статистика. Его выход напрямую повлиял на капитуляцию «Аталанты». Зачем же Гасперини выпустил его?

«Реал» снова на пути к трофею

«Реал» Мадрид ужасно сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов. К счастью для них, «Интер» был еще хуже, а «Шахтер», который столь блестяще дважды обыграл «сливочных», в самом конце потерял самообладание и позволил «Реалу» ускользнуть.

Как бы то ни было он прошли дальше. А после двух относительно комфортных побед над «Аталантой», они вернулись в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с тех пор, как выигрывали турнир.

Игроки «Реала» globallookpress.com

Поставили бы вы против них в четвертьфинале? Конечно, вы можете утверждать, что они одни из самых слабых четвертьфиналистов и далеко не на уровне «Баварии» и «Ман Сити». Но все же это «Реал» Мадрид! Им не нужно быть лучшей командой Европы, чтобы выиграть этот трофей.

Из четырех последних сезонов, когда они выигрывали ЛЧ, только в одном (в 2017-м) они действительно были лучшими. В 2016 и 2018-м они на самом деле были весьма плохи, но каким-то образом им это удалось.

Так что да, «Реал» 2021 года — это не элитная команда. Но им необязательно быть элитными, чтобы взять ЛЧ.