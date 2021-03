Король Карим и неудачное решение Гасперини. «Реал» вернулся в четвертьфинал ЛЧ

Карим Бензема никогда не получал того уважения, которое заслуживает. Будучи одним из самых ярких молодых нападающих чуть более десяти лет назад, он перешел в «Реал», где получил возможность использовать свой значительный набор навыков, чтобы играть роль на благо команды, что позволило Криштиану Роналду занять центральную сцену.

Что ж, Криштиану ушел, и теперь на троне сидит Бензема. Француз является лучшим бомбардиром «Реала» с большим запасом. Клуб очень сильно полагается на него, а он с легкостью берет на себя это бремя. Его гол в матче с «Аталантой» — его 21-й в сезоне (на 15 больше, чем у следующего лучшего бомбардира клуба) было не так сложно забить. Но его общая игра в матче была просто великолепной. Он отправился в космос и потянул за собой товарищей по команде.

No player created more chances (2) or had more shots on target (2) than Karim Benzema against Atalanta.

He has now scored six goals in his last five games. #UCL pic.twitter.com/7JdKRx1uQ2