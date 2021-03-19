Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ

Бешеный график «Реала»
Редакция AS написала о том, что «Реалу» будет сложно бороться за победу в Лиге чемпионов и Примере одновременно.
«Во второй половине апреля у "Реала" намечается плотный график, хотя многое будет зависеть от того, какое место он будет занимать в Примере к тому моменту. Сейчас он третий, отставая от "Атлетико" на шесть очков. В ближайшем туре он сыграет с "Сельтой", а затем у него будет перерыв, прежде чем он сразится с "Эйбаром" 3 апреля. Исход этих двух игр также может иметь решающее значение.
Затем наступит бешеная неделя между Примерой и Лигой чемпионов. Первый матч 1/4 финала против "Ливерпуля" состоится 6 или 7 апреля. Мадридцы будут хозяевами, хотя место проведения встречи пока не определено из-за коронавирусных ограничений.
Не имея времени на размышления о том, что случилось в этой игре, "лос бланкос" будут вынуждены готовиться к "Эль Класико", в котором может возникнуть реальная борьба за чемпионство.
Верно то, что если "Реал" подойдет к матчу с "Барселоной" без особых шансов на первое место, было бы разумно предположить, что Зидан выполнит какую-то ротацию, поскольку после игры с "сине-гранатовыми" у мадридцев будет всего несколько часов, чтобы подумать о выездном матче с "Ливерпулем" и попытаться выйти в полуфинал Лиги чемпионов», — говорится в материале.
Клопп будет доволен
Обозреватель Liverpool Echo Джош Уильямс считает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть доволен итогами жеребьевки.
«Было бы нелогично довольствоваться жеребьевкой, когда тебе достался соперник, побеждавший в Лиге чемпионов чаще, чем ты, но, тем не менее, Юрген Клопп будет относительно доволен сложившейся ситуацией.
Его команда в этом сезоне изменилась. "Ливерпуль" сохранил многие привычные аспекты своей типично доминирующей игры, но без высокого уровня в обеих штрафных.
Атака в еврокубках в целом действовала нормально: было не так много противников, готовых выдержать давление из глубины. А вот отсутствие ведущих центральных защитников очень мешает подопечным Клоппа чаще рисковать и не допускать ошибок.
Скоростные нападающие, которые все еще участвуют в турнире, такие как Килиан Мбаппе, Тимо Вернер, Лерой Сане и Серж Гнабри, теоретически могли бы стать убийцами "Ливерпуля", так что мы получили ответ, почему перспектива встречи с мадридцами является хорошим предзнаменованием для чемпионов Англии.
Зинедин Зидан вместо того, чтобы прививать агрессивный и вертикальный стиль игры, предпочитает в основном горизонтальную игру.
"Реал" преимущественно играет в футбол с высоким темпом, учитывая навыки таких личностей, как Лука Модрич и Тони Кроос, когда владение мячом переключается из стороны в сторону до того, как навесы в конечном итоге достигают штрафной», — заключает Уильямс.
Вкус дежавю
Журналист Le Parisien Ромен Бае напомнил, что «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» встречались не так давно — в финале прошлогодней Лиги чемпионов.
«Противостояние "Пари Сен-Жермен" и "Баварии" будет со вкусом дежавю. Во-первых, потому что команды, которым предстоит встретиться в апреле, уже пересекались в финале прошлогодней Лиги чемпионов, которую немцы выиграли в августе.
Во-вторых, нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино также встречался с баварцами в прошлом сезоне, когда еще тренировал "Тоттенхэм". В октябре 2019 года его команда в Лондоне потерпела сокрушительное поражение со счетом 2:7.
Той ночью лондонцы потерпели самый крупный домашний разгром для английских клубов в истории турнира. Несмотря на то, что счет открыл Сон Хын Мин, еще до перерыва "Бавария" вырвалась вперед благодаря голам Левандовски и Киммиха. Ну а затем мюнхенцы добили соперника.
В итоге "Тоттенхэм" отказался от услуг Почеттино примерно через полтора месяца, проиграв "Ливерпулю". "Шпоры", занявшие второе место в группе, были нокаутированы "Лейпцигом" в 1/8 финала, когда у руля команды стоял уже Жозе Моуринью. Почеттино вернулся в Париж в конце 2020 года, чтобы ощутить колорит Лиги чемпионов. Но желательно обойтись без очередного провала», — подчеркивает Бае.
Неймар и Мбаппе поменялись ролями
Корреспондент Sueddeutsche Zeitung Хавьер Касерес обратил внимание на тот факт, что у парижан в настоящее время травму залечивает Неймар, а Килиан Мбаппе ведет команду за собой, тогда как в августе прошлого года все было наоборот.
«Конечно, "Бавария" проявила должное уважение к выпавшему ей сопернику, ведь она встречалась с "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне в прошлом году. Тогда "Бавария" победила благодаря единственному голу француза Кингсли Комана.
В то время бразилец Неймар был бесспорным лидером парижан, а молодой француз Килиан Мбаппе только восстановился после травмы и был не в идеальной форме. На данный момент они поменялись ролями.
Несколько недель назад Неймар выбыл из строя из-за проблем с приводящей мышцей. Поскольку Южноамериканская конфедерация футбола приостановила отборочные матчи чемпионата мира, бразилец имеет возможность продолжать работать над своей формой, чтобы быть готовым к началу апреля.
Не исключено, что Неймар может получить несколько игровых минут уже в воскресенье, когда "Пари Сен-Жермен" отправится в гости к идущему третьим "Лиону".
При новом тренере Маурисио Почеттино, сменившем Томаса Тухеля, "Пари Сен-Жермен" уже потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Однако в Лиге чемпионов парижане стабильны. Недавно они прошли "Барселону" — своего заклятого соперника», — отмечает Касерес.
Холанд приедет на «Этихад»
Автор The Guardian Джейкоб Стейнберг заинтригован скорым приездом на «Этихад» Эрлинга Холанда, которым интересуется «Манчестер Сити».
«Жеребьевка подарила нам увлекательные противостояния. Если "Челси" и "Ливерпуль" одержат победы, то встретятся друг с другом в полуфинале, а наградой "Манчестер Сити" за проход дортмундской "Боруссии" станет игра против "Баварии" или "Пари Сен-Жермен".
Впрочем, сначала "горожанам" нужно остановить Холанда. Игрок сборной Норвегии, который также является целью "Челси" и "Манчестер Юнайтед", в этом сезоне забил 37 голов за клуб и сборную, и его подвиги привлекли внимание Гвардиолы.
"Цифры говорят сами за себя", — сказал наставник. — "Он один из лучших в мире в своей возрастной категории. Я видел несколько матчей, видел его лучшие моменты, и показатели впечатляют. Я знаю его качества, и думаю, что все их знают".
Отец Холанда, Альф-Инге, выступал за "Манчестер Сити", который никогда не доходил дальше полуфинала Лиги чемпионов. Однако Гвардиола отказался говорить о возможном подписании форварда. "Он игрок 'Боруссии'. Мне не нравится, когда люди говорят об этом, понимаете, я не могу ответить на этот вопрос", — сказал он.
"Челси", который впервые с 2014 года вышел в восьмерку лучших после победы над "Атлетико", является фаворитом в противостоянии с "Порту". Тем не менее, Томас Тухель пока не думает о повторении полуфинала 2005 года с "Ливерпулем" предупреждая, что "Порту" уже успел огорчить "Ювентус" в предыдущем раунде», — пишет Стейнберг.