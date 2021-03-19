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    Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ

    Прошлогодние финалисты поборются за выход в полуфинал турнира

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    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
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    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. По ее итогам мы узнали, что «Манчестер Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Челси» — с «Порту», «Бавария» — с «Пари Сен-Жермен», а «Реал» — с «Ливерпулем». Давайте посмотрим, что об этом написали СМИ.

    Бешеный график «Реала»

    Редакция AS написала о том, что «Реалу» будет сложно бороться за победу в Лиге чемпионов и Примере одновременно.

    «Во второй половине апреля у "Реала" намечается плотный график, хотя многое будет зависеть от того, какое место он будет занимать в Примере к тому моменту. Сейчас он третий, отставая от "Атлетико" на шесть очков. В ближайшем туре он сыграет с "Сельтой", а затем у него будет перерыв, прежде чем он сразится с "Эйбаром" 3 апреля. Исход этих двух игр также может иметь решающее значение.

    Затем наступит бешеная неделя между Примерой и Лигой чемпионов. Первый матч 1/4 финала против "Ливерпуля" состоится 6 или 7 апреля. Мадридцы будут хозяевами, хотя место проведения встречи пока не определено из-за коронавирусных ограничений.

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    • Не имея времени на размышления о том, что случилось в этой игре, "лос бланкос" будут вынуждены готовиться к "Эль Класико", в котором может возникнуть реальная борьба за чемпионство.

  • Эмилио Бутрагеньо
  • Директор «Реала»
  • Сыграют два исторических, фундаментальных клуба для турнира. Это будут две захватывающие игры против опасной команды, хоть у нее и есть потери. «Ливерпуль» играет очень активно, их атака опасна. Но мы знаем, на что способен «Реал». У нас огромные ожидания, мы надеемся, что к первой игре все восстановятся после травм. Мы сыграем с командой, которая выиграла турнир два года назад. Мы верим в наших игроков и сделаем все возможное.

    • Верно то, что если "Реал" подойдет к матчу с "Барселоной" без особых шансов на первое место, было бы разумно предположить, что Зидан выполнит какую-то ротацию, поскольку после игры с "сине-гранатовыми" у мадридцев будет всего несколько часов, чтобы подумать о выездном матче с "Ливерпулем" и попытаться выйти в полуфинал Лиги чемпионов», — говорится в материале.

    Клопп будет доволен

    Обозреватель Liverpool Echo Джош Уильямс считает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть доволен итогами жеребьевки.

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    «Было бы нелогично довольствоваться жеребьевкой, когда тебе достался соперник, побеждавший в Лиге чемпионов чаще, чем ты, но, тем не менее, Юрген Клопп будет относительно доволен сложившейся ситуацией.

    Его команда в этом сезоне изменилась. "Ливерпуль" сохранил многие привычные аспекты своей типично доминирующей игры, но без высокого уровня в обеих штрафных.

    Атака в еврокубках в целом действовала нормально: было не так много противников, готовых выдержать давление из глубины. А вот отсутствие ведущих центральных защитников очень мешает подопечным Клоппа чаще рисковать и не допускать ошибок.

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    • Скоростные нападающие, которые все еще участвуют в турнире, такие как Килиан Мбаппе, Тимо Вернер, Лерой Сане и Серж Гнабри, теоретически могли бы стать убийцами "Ливерпуля", так что мы получили ответ, почему перспектива встречи с мадридцами является хорошим предзнаменованием для чемпионов Англии.

    Зинедин Зидан вместо того, чтобы прививать агрессивный и вертикальный стиль игры, предпочитает в основном горизонтальную игру.

  • Юрген Клопп
  • Главный тренер «Ливерпуля»
  • Захватывающе. Cложная жеребьевка, но для меня это не проблема. Если посмотреть на остальные команды, проскальзывает мысль: «Боже мой!». Все они сильны. Я с нетерпением жду матчей. Мы играли с «Реалом» всего два года назад. Это была тяжелая ночь для нас, так что круто получить шанс сыграть с ними снова. Я знаю, что сейчас другой этап и все такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но все в порядке. Если матч будет в Будапеште, ничего страшного. Нас устраивает. Будем надеяться, что домашний матч на «Энфилде» тоже будет отличным. Так что нет, ничего плохого сказать не могу. Просто круто.

    • "Реал" преимущественно играет в футбол с высоким темпом, учитывая навыки таких личностей, как Лука Модрич и Тони Кроос, когда владение мячом переключается из стороны в сторону до того, как навесы в конечном итоге достигают штрафной», — заключает Уильямс.

    Вкус дежавю

    Журналист Le Parisien Ромен Бае напомнил, что «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» встречались не так давно — в финале прошлогодней Лиги чемпионов.

    «Противостояние "Пари Сен-Жермен" и "Баварии" будет со вкусом дежавю. Во-первых, потому что команды, которым предстоит встретиться в апреле, уже пересекались в финале прошлогодней Лиги чемпионов, которую немцы выиграли в августе.

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    • Во-вторых, нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино также встречался с баварцами в прошлом сезоне, когда еще тренировал "Тоттенхэм". В октябре 2019 года его команда в Лондоне потерпела сокрушительное поражение со счетом 2:7.

    Той ночью лондонцы потерпели самый крупный домашний разгром для английских клубов в истории турнира. Несмотря на то, что счет открыл Сон Хын Мин, еще до перерыва "Бавария" вырвалась вперед благодаря голам Левандовски и Киммиха. Ну а затем мюнхенцы добили соперника.

  • Маурисио Почеттино
  • Главный тренер «Пари Сен-Жермен»
  • Лигу чемпионов очень сложно выиграть, нужно играть против лучших, а нам предстоит сразиться с действующим чемпионом. Жеребьевка была бы непростой, и есть сюрпризы, но мы будем играть против тех, кто на данный момент лучший на континенте.

    • В итоге "Тоттенхэм" отказался от услуг Почеттино примерно через полтора месяца, проиграв "Ливерпулю". "Шпоры", занявшие второе место в группе, были нокаутированы "Лейпцигом" в 1/8 финала, когда у руля команды стоял уже Жозе Моуринью. Почеттино вернулся в Париж в конце 2020 года, чтобы ощутить колорит Лиги чемпионов. Но желательно обойтись без очередного провала», — подчеркивает Бае.

    Неймар и Мбаппе поменялись ролями

    Корреспондент Sueddeutsche Zeitung Хавьер Касерес обратил внимание на тот факт, что у парижан в настоящее время травму залечивает Неймар, а Килиан Мбаппе ведет команду за собой, тогда как в августе прошлого года все было наоборот.

    «Конечно, "Бавария" проявила должное уважение к выпавшему ей сопернику, ведь она встречалась с "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне в прошлом году. Тогда "Бавария" победила благодаря единственному голу француза Кингсли Комана.

    В то время бразилец Неймар был бесспорным лидером парижан, а молодой француз Килиан Мбаппе только восстановился после травмы и был не в идеальной форме. На данный момент они поменялись ролями.

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    • Несколько недель назад Неймар выбыл из строя из-за проблем с приводящей мышцей. Поскольку Южноамериканская конфедерация футбола приостановила отборочные матчи чемпионата мира, бразилец имеет возможность продолжать работать над своей формой, чтобы быть готовым к началу апреля.

    Не исключено, что Неймар может получить несколько игровых минут уже в воскресенье, когда "Пари Сен-Жермен" отправится в гости к идущему третьим "Лиону".

  • Хасан Салихамиджич
  • Спортивный директор «Баварии»
  • «ПСЖ» — очень хорошая команда. Сейчас они идут вторыми в чемпионате, но игра с ними станет для нас серьезным испытанием. Почеттино — хороший тренер, который проделывает качественную работу. У них есть лучшие игроки, а Мбаппе — очень опасный нападающий, у которого есть все.

    • При новом тренере Маурисио Почеттино, сменившем Томаса Тухеля, "Пари Сен-Жермен" уже потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Однако в Лиге чемпионов парижане стабильны. Недавно они прошли "Барселону" — своего заклятого соперника», — отмечает Касерес.

    Холанд приедет на «Этихад»

    Автор The Guardian Джейкоб Стейнберг заинтригован скорым приездом на «Этихад» Эрлинга Холанда, которым интересуется «Манчестер Сити».

    «Жеребьевка подарила нам увлекательные противостояния. Если "Челси" и "Ливерпуль" одержат победы, то встретятся друг с другом в полуфинале, а наградой "Манчестер Сити" за проход дортмундской "Боруссии" станет игра против "Баварии" или "Пари Сен-Жермен".

    Впрочем, сначала "горожанам" нужно остановить Холанда. Игрок сборной Норвегии, который также является целью "Челси" и "Манчестер Юнайтед", в этом сезоне забил 37 голов за клуб и сборную, и его подвиги привлекли внимание Гвардиолы.

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    • "Цифры говорят сами за себя", — сказал наставник. — "Он один из лучших в мире в своей возрастной категории. Я видел несколько матчей, видел его лучшие моменты, и показатели впечатляют. Я знаю его качества, и думаю, что все их знают".

    Отец Холанда, Альф-Инге, выступал за "Манчестер Сити", который никогда не доходил дальше полуфинала Лиги чемпионов. Однако Гвардиола отказался говорить о возможном подписании форварда. "Он игрок 'Боруссии'. Мне не нравится, когда люди говорят об этом, понимаете, я не могу ответить на этот вопрос", — сказал он.

    "Челси", который впервые с 2014 года вышел в восьмерку лучших после победы над "Атлетико", является фаворитом в противостоянии с "Порту". Тем не менее, Томас Тухель пока не думает о повторении полуфинала 2005 года с "Ливерпулем" предупреждая, что "Порту" уже успел огорчить "Ювентус" в предыдущем раунде», — пишет Стейнберг.

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