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    «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко

    Реакция спортивных СМИ на поражение ЦСКА от «Зенита»

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    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн Карим БенземаКороль Карим и неудачное решение Гасперини. «Реал» вернулся в четвертьфинал ЛЧ
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    Виктор Гончаренко
    Питерский «Зенит» победил ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура РПЛ в Москве. Счет в первом тайме открыл бывший форвард петербуржцев Саломон Рондон. Через пять минут отличился капитан сборной России Артем Дзюба. В концовке тайма он не смог с пенальти переиграть Игоря Акинфеева. Во втором тайме дубль оформил хавбек «Зенита» Вендел, а в концовке встречи Никола Влашич реализовал пенальти. С 53-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

    Возвращение Малкома и Фернандеса

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов изучает стартовые составы команд и схемы, выбранные наставниками московской и питерской команд.

    «Главный сюрприз — Малком в заявке "Зенита". Ожидалось, что бразилец вернётся в строй только в апреле после паузы на игры сборных, но он смог восстановиться уже к матчу в Москве. Естественно, пока о стопроцентной готовности самого дорогого игрока санкт-петербургского клуба говорить не приходится, поэтому он начал встречу на скамейке.

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    • В основу ЦСКА попал Марио Фернандес. Соотечественник Малкома успел прийти в себя после травмы головы. В целом же Виктор Гончаренко, несмотря на поражение в Туле, повторил стартовый состав, за исключением того, что с первых минут сыграл воспитанник санкт-петербургской СДЮШОР "Зенит" Иван Обляков.

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    Оба тренера, можно сказать, поставили на классические 4-4-2. По крайней мере, при обороне у ЦСКА Никола Влашич поднимался на одну линию к Саломону Рондону, чтобы мешать разыгрывать мяч через центральных защитников и опорного полузащитника. У "Зенита" тоже не было ромба в центре поля.

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    • Если в Казани Далер Кузяев вышел справа, чтобы помочь Вячеславу Караваеву закрыть Хвичу Кварацхелию, то теперь они на пару ставили ловушки на другого мастера дриблинга — Чидеру Эджуке. В то же время Кузяев и располагавшийся слева Вендел смещались по ситуации в полуфланги и в центр».

    Гончаренко хорошо подготовился к «Зениту»

    Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев проводит тактический разбор матча, отдавая должное наставнику ЦСКА, чья команда открыла счет в матче.

    «Вендел был вынужден отрабатывать сзади на уровне Далера Кузяева. Само по себе ему это не нравится. Да еще при попытке быстрых атак его с ходу накрывали армейцы. В первой тайме "Зенит" не совершил ни одного быстрого выхода, зато Вендел допустил четыре потери — все на своей половине поля. В паузе бразилец не выдержал, бросил перчатки в сторону скамейки запасных и накричал на тренеров, намекая, что нужно придумывать что-то другое в игре.

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    • Как вы поняли, Виктор Гончаренко подстроился к сопернику гораздо больше. Помимо качественного контрпрессинга против Вендела, армейцы грамотно и вовремя располагались в обороне без мяча. С мячом же ЦСКА старательно выводил на ударную позицию Соломона Рондона. Несколько раз выполнял кросс в штрафную Марио Фернандес, но неточно.

    ЦСКА — «Зенит»

    Зато большую опасность в атаке создавал Чидера Эджуке. Над его техникой смеялись в первое время в России, но он накручивал двоих-троих оппонентов за раз на фланге. Собственно, Эджуке в одиночку сделал гол ЦСКА. Как от стоячего убежал от Магомеда Оздоева, а затем сделал мягкий навес на голову Рондону.

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    Важно, что хотя "Зенит" и не совершал особых подстроек под соперника, он все равно имел преимущество в игре. Отличной команда Сергея Семака действовала в прессинге. Оздоева можно покритиковать за пропущенный гол, но он же создал шикарную возможность забить, перехватив мяч у Зайнутдинова прямо возле штрафной. Он быстро отдал пас на Дзюбу, но тот плохо распорядился мячом».

    Научите Дзюбу бить пенальти!

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак выделяет нападающего «Зенита», в очередной раз не сумевшего реализовать одиннадцатиметровый.

    «Впрочем, к перерыву в счете вели уже гости. Всего пять минут спустя случился ответный гол, вполне похожий по смыслу. Дуглас Сантос навесил с фланга, Далер Кузяев на ближней штанге попытался сыграть пяткой, чем дезориентировал Акинфеева, а Дзюба выиграл позицию у Игоря Дивеева и переправил мяч в пустые ворота.

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    • А в самой концовке тайма не повезло Марио Фернандесу. Он бросился под удар Сердара Азмуна, но мяч, срикошетив от него в колено иранцу, отскочил в отставленную руку. Арбитр Евгений Кукуляк (в бытность футболистов вообще-то воспитанник ЦСКА, если вы не знали) эпизод пропустил, но VAR остановил игру.

    ЦСКА — «Зенит»

    Решение о пенальти принималось очень долго. Семак указывал на очевидную игру рукой, Фернандес качал головой, Акинфеев кричал на судью. По губам можно было прочесть нецензурную версию фразы: "Вы надоели, блин!" Тренеры на скамейке хозяев смотрели повтор на смартфоне и выражали неудовольствие происходящим.

    Календарь и таблица РПЛ

    Всех спас Дзюба, запоровший уже третий пенальти в чемпионате — вратарь угадал направление удара. На мгновение показалось, что судьи потребуют перебить, потому что сразу несколько армейцев до удара вбежали в штрафную (и это так), то арбитры побоялись накалять обстановку и назначили угловой Так что Акинфеев по отраженным пенальти повторил рекорд Романа Березовского (по 18)».

    Второй тайм ЦСКА провалил

    Автор Rusfootball.info Иван Долинин сочувствует армейцам, которые вскоре после перерыва пропустили гол и остались в меньшинстве, что предрешило итог матча.

    «Таким образом, команды ушли на перерыв и начали второй тайм при равном счете. Но равновесие было недолгим. На 50-й минуте "Зенит" вышел вперед. Дуглас Сантос так здорово вбросил мяч из аута, что розыгрыш этого стандартного положения был, по сути, как угловой. Дзюба воспользовался сделанной своими руками передачей товарища и сделал скидку под удар Венделу. А бразилец пробил словно в компьютерной игре — красиво, мощно и неотразимо.

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    • Но на этом беды ЦСКА в начале второй половине встречи не закончились. Через пару минут после пропущенного гола "армейцы" остались в меньшинстве. Ахметов грубо сфолил на Кузяеве, и Кукуляк пошел смотреть повтор, после которого сомнений не осталось — это красная карточка. Да, что в этом эпизоде, что в эпизоде с пенальти главному судье вместе с ВАР сложно было ошибиться. Но Левников парой часов ранее доказал, что даже в таких случаях можно творить что-то непонятное. Поэтому давайте похвалим Кукуляка и всю его бригаду за то, что они были логичны и не заставили нас удивляться и недоумевать.

    ЦСКА — «Зенит»

    Но в этот раз "Зенит" не повторил ошибок прошлого. Лидер Премьер-Лиги забил третий гол и снизил риски на концовку встречи. Вендел решил не ограничиваться первым забитым за "Зенит" мячом и оформил дубль. Помог ему в этом Кузяев, который прошел в штрафную без какого-либо сопротивления со стороны Бохинена и Фернандеса и сделал передачу под удар бразильцу. Венделу оставалось только попасть в ворота и не попасть в Акинфеева».

    Семак раскачал кресло под Гончаренко

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев отмечает серьезное преимущество питерского клуба, выключившего армейцев из чемпионской гонки.

    «У армейцев наверняка куча претензий к Кукуляку. Но кто просил Ахметова вонзаться шипами в икру Кузяева? Или Мариу Фернандеса задирать руку выше головы в собственной штрафной, увеличивая площадь тела? Сейчас такие свистят постоянно. Рефери "в прямом эфире" не видел нарушений, но в эпоху ВАР все можно пересмотреть в замедленном повторе.

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    • И если ЦСКА захочет сосредоточиться на судейской теме, то будет, наверное, не прав. Команда Гончаренко за весь первый тайм лишь раз попала в створ — когда забивал венесуэлец. Случился еще момент, когда до мяча не дотянулись Влашич и Рондон. В остальном же доминировали гости. В начале второго тайма еще в равных составах армейцы пропустили второй мяч.

    ЦСКА — «Зенит»

    Да и в целом по игре смотрелись гораздо слабее, сделав слишком мало для судьбоносного в борьбе за золото матча. И теперь ЦСКА не только выпадает из чемпионской гонки (отставание — 8 очков), но и рискует провалиться на 4-6-е места. Посмотрим, что скажут армейские руководители. Семак очень прилично раскачал кресло под Гончаренко».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Рад хорошей победе. Будем готовиться к следующему матчу. Нереализованный пенальти? Никто не говорит, что Артем забивал восемь подряд пенальти. Невозможно забивать все пенальти подряд. Ничего страшного, что он промахивался. Бывает. Главное, что команда правильно отреагировала, в раздевалке все поддержали его. Вендел забил прекрасные голы. Не думаю, что у Ахметова был умысел сыграть грубо. Это несчастный случай, который облегчил нам игру. Мы контролировали игру, создавали моменты. Посмотрим еще момент с незасчитанным голом, когда бил Дуглас. Хорошая игр, порадовали болельщиков. Непростое возобновление сезона с точки зрения результата. Удача нам не улыбалась в предыдущих матчах.

    • Акинфеев впечатлил, а Влашич — не очень

    Автор Soccer.ru Станислав Горин признает, что не все лидеры в составе ЦСКА оправдали надежды в важном матче.

    «Ожидание: Акинфеев будет важным в драке
    Реальность: Похоже, единственный у ЦСКА, кто не заслужил поражения. После сэйвов Дюпина и Песьякова ждали, что и Акинфеева заставят полетать. Капитан ЦСКА еще до перерыва отразил три удара, и хотя его выход из ворот в голевом эпизоде с Дзюбой нельзя назвать удачным — навес не прервал. Зато потом шикарный прыжок голкипера в угол не позволил "Зениту" забрать преимущество в раздевалку. Как и Дюпин, вратарь не подвел команду. Но вряд ли Ганчаренко понравилась игра его команды в защите, как и Акинфееву — пришлось пропускать еще.

    — Акинфеев отразил 16-й пенальти в РПЛ, еще четыре раза соперники били мимо или в каркас ворот. Это рекорд чемпионата.

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    • Ожидание: Влашич снова не впечатлит
    Реальность: Хорват в центральных матчах далеко не всегда крут. Вернее, редко впечатляет. Против "Локомотива" и "Арсенала" Никола был плох, особенно в дерби, когда не реализовал пенальти. По воротам "Ахмата" нанес 8 ударов и забил. Привычка хорвата играть самостоятельно, а не разыгрывать верные атаки с командой, не всегда помогает ЦСКА. В самом удачном его матче в новом году два удара меткие, а шесть — нет. Влашич сегодня провел слабый матч, хотя и реализовал пенальти.

    — у хорвата удар с "точки" на 91-й минуте оказался первым точным в матче. Не тот матч, о котором расскажет внукам».

  • Виктор Гончаренко
  • Главный тренер ЦСКА
  • Первый тайм хорошо смотрелись. Забили гол, были предпосылки чтобы забить второй. Но потери на чужой половине и в центре не позволили увеличить давление. Недобежали в штрафной площади — 1:1. Когда остались в меньшинстве, минут 15 приходили в себя. Путем замен пытались что-то изменить. Атаку наладили, мне не понравилось, как мы играли в защите. Слишком много позволяли сопернику за спиной Марио Фернандеса. Мы сражались до конца, пробовали разные варианты. За это команде надо отдать должное.

    • Вендел — новый герой «Зенита»

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что бразильский легионер сменил Артема Дзюбу в роли ключевого игрока «Зенита».

    «Бразилец едва ли не ярче всех проявил себя на сборах в Эмиратах, постоянно бил и забивал издали, вел игру из глубины. Но в первых официальных матчах этого года Вендел уходил с поля без голов. На одной из пресс-конференций я спрашивал у Сергея Семака о том, куда делись удары со средней и дальней дистанции. Он соглашался, что футболисты действительно делали это реже, чем ему хотелось бы.

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    • Теперь все поменялось: в матче с ЦСКА "Зенит" 8 из 17 ударов нанес из-за штрафной площади. Первый гол Вендела хоть и из штрафной, но почти с линии. И он должен был стать победным, если бы Сутормин не придумал пенальти в концовке. Но все равно Вендел забил победный мяч, просто другой.

    ЦСКА — «Зенит»

    Важно заметить, что "Зенит" все равно играл по схеме 4-4-2, которая базово ограничивает функционал Вендела. Но бразильцу была предоставлена свобода — он постоянно смещался в полуфланг и в штрафную, откуда и пришли голы. Безусловно, нужно подчеркнуть и роль Кузяева в победе: две голевые передачи и красная карточка Ахметова, которую он заработал за фол на Далере. Он тоже номинально играл на фланге и тоже постоянно находился в центре поля».

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