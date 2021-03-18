РПЛ. ЦСКА проиграл «Зениту», «Краснодар» примет «Динамо», «Спартак» — «Урал»

С 17 по 19 марта состоятся матчи 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Ротор» — «Ростов» 0:4

Волгоградский «Ротор» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

Уже на 2-й минуте был отменен гол хозяев. Гогуа замкнул дальнюю штангу, но после просмотра ВАР судья гол отменил из-за офсайда.

Спустя 4 минуты в ворота «Ротора» был назначен пенальти — гамбийский форвард Али Соу в борьбе с Гогуа упал на газон. Но голкипер Чондрич справился с ударом Соу с «точки», в прыжке отразив мяч.

Счет был открыт на 41-й минуте. Разыграли ростовчане корнер через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Хаджикадунича, но отскок на Армина Гиговича привёл к расстрелу ворот.

На 59-й минуте «Ростов» удвоил счет. После подачи от угла поля Понтус Альмквист в высоком прыжке головой направил мяч в сетку ворот.

Спустя три минуты простой заброс из глубины пришёлся за голову защитникам «Ротора», Али Соу мяч подхватил, вошёл в штрафную и поразил цель.

А в компенсированное время Александр Саплинов воспользовался подачей от углового флажка во вратарскую хозяев, головой подрезав мяч в сетку ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Ростов 0:4 Голы: 0:1 Armin Gigovic (41'), 0:2 Pontus Almqvist (59'), 0:3 Али Соу (62'), 0:4 Александр Саплинов (90') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Сергей Макаров, Седрик Гогуа Куаме, Дмитрий Шомко (Данил Степанов, 6327'), Иван Маевский, Илья Жигулёв, Камиль Муллин, Зурико Давиташвили (Сергей Серченков, 2927'), Flamarion (Vladimir Medved, 6927'), Андрес Понсе Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко (Николай Поярков, 4627'), Armin Gigovic (Pontus Almqvist, 5727'), Данил Глебов, Georgi Makhatadze (Александр Саплинов, 4627'), Хорен Байрамян, Али Соу (Maksim Turishchev, 8927'), Роман Тугарев (Дмитрий Полоз, 4627') Предупреждения: Сергей Макаров (22'), Илья Жигулёв (48'), Данил Глебов (49'), Алексей Козлов (64'), Седрик Гогуа Куаме (86')

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место. «Ротор», оставшись с 18 очками, находится на 13-й строчке таблицы РПЛ.

3 апреля волгоградцы примут «Локомотив». 4 апреля состоится матч «Ростов» — «Спартак».

ЦСКА — «Зенит» 2:3

Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от петербургского «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 28-й открыли армейцы. Эджуке ушёл от защитника, вошёл в штрафную «Зенита» и навесил на голову Рондона, которому даже прыгать не пришёл — стоя замкнул он передачу.

Питерцы отыгрались спустя 4 минуты. После навеса мяч срикошетил от груди Кучаева, Кузяев попытался сыграть пяткой — это не очень получилось, но мяч отскочил на Дзюбу, который забивал уже в пустые ворота.

На 41-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Азмун получил мяч от Караваева, и после его удара в ногу Фернандесу мяч отскочил в руку российского бразильца.

Однако Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый — Акинфеев прыгнул в левый нижний угол и отбил удар.

На 50-й минуте «Зенит» вышел вперед. После вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку.

Спустя три минуты ЦСКА остался в меньшинстве — Ахметов очень жёстко сыграл по ногу Кузяева и получил прямую красную карточку.

На 77-й минуте Кузяев вошёл в штрафную ЦСКА между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно низом пробил мимо Акинфеева.

Уже в компенсированное время в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Сутормин наступил на ногу Бохинену в штрафной площади. Влашич ударом с «точки» установил окончательный счет.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Зенит 2:3 Голы: 1:0 Хосе Саломон Рондон (28'), 1:1 Артём Дзюба (33'), 1:2 Вендел (50'), 1:3 Вендел (77'), 2:3 Никола Влашич (пенальти) (90') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Бактийор Зайнутдинов (Наяир Тикнизян, 8427'), Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Чидера Эджук, Константин Кучаев (Константин Марадишвили, 6727'), Иван Обляков (Emil Bohinen, 6727'), Хосе Саломон Рондон (Фёдор Чалов, 8427') Зенит: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий (Дмитрий Чистяков, 8427'), Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел (Александр Ерохин, 8427'), Магомед Оздоев (Андрей Мостовой, 7827'), Сердар Азмун (Алексей Сутормин, 6327'), Артём Дзюба Предупреждение: Игорь Акинфеев (45') Удаление: Ильзат Ахметов (53')

Команда Сергея Семака упрочила лидерство в чемпионате России, набрав 48 очков. В активе ЦСКА — 40 очков и третья позиция.

5 апреля «Зенит» примет «Химки», а команда Виктора Гончаренко днем ранее встретится в гостях с «Тамбовом».

«Ахмат» — «Арсенал» 2:0

Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Исмаэл навесил со штрафного, Андрей Семёнов сыграл на опережение и ногой переправил мяч в ворота.

На 47-й минуте Быстров забежал по правому флангу и навесил в штрафную «Арсенала», Владимир Ильин высоко выпрыгнул и головой пробил по воротам — мяч от рук Шамова влетел в ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Арсенал Тула 2:0 Голы: 1:0 Андрей Семёнов (34'), 2:0 Владимир Ильин (47') Ахмат: Виталий Гудиев, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Максим Ненахов, Александр Пуцко, Исмаэл Силва Лима, Антон Олегович Швец (Wilker Angel, 5327'), Евгений Харин (Ladislav Almasi, 7127'), Артём Тимофеев, Марат Быстров (Габриэль Янку, 5327'), Владимир Ильин (Amir Adouyev, 8927') Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol (Игорь Горбатенко, 7327'), Гиа Григалава, Георги Костадинов, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Evgeni Lutsenko, 4627'), Горан Чаушич (Кингз Кангва, 7327'), Владислав Пантелеев, Даниил Хлусевич (Игорь Коновалов, 4027'), Сергей Ткачёв, Лука Джорджевич (Эванс Кангва, 5927') Предупреждения: Исмаэл Силва Лима (21'), Горан Чаушич (27'), Антон Олегович Швец (28'), Artem Sokol (32'), Владислав Пантелеев (35'), Владимир Ильин (41'), Кингз Кангва (90')

«Ахмат» набрал 29 очков и находится на 11 месте в таблице РПЛ. «Арсенал» на 14 строчке турнирной таблицы с 17 очками.

«Уфа» — «Локомотив» М

18 марта, 17:00 мск

«Краснодар» — «Динамо» М

18 марта, 19:00 мск

«Спартак» М — «Урал»

18 марта, 19:00 мск

«Рубин» — «Химки»

19 марта, 19:00 мск

«Сочи» — «Тамбов»

19 марта, 19:00 мск