РПЛ. ЦСКА проиграл «Зениту», «Краснодар» примет «Динамо», «Спартак» — «Урал»

«Ротор» — «Ростов» 0:4
Волгоградский «Ротор» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России.
Уже на 2-й минуте был отменен гол хозяев. Гогуа замкнул дальнюю штангу, но после просмотра ВАР судья гол отменил из-за офсайда.
Спустя 4 минуты в ворота «Ротора» был назначен пенальти — гамбийский форвард Али Соу в борьбе с Гогуа упал на газон. Но голкипер Чондрич справился с ударом Соу с «точки», в прыжке отразив мяч.
Счет был открыт на 41-й минуте. Разыграли ростовчане корнер через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Хаджикадунича, но отскок на Армина Гиговича привёл к расстрелу ворот.
На 59-й минуте «Ростов» удвоил счет. После подачи от угла поля Понтус Альмквист в высоком прыжке головой направил мяч в сетку ворот.
Спустя три минуты простой заброс из глубины пришёлся за голову защитникам «Ротора», Али Соу мяч подхватил, вошёл в штрафную и поразил цель.
А в компенсированное время Александр Саплинов воспользовался подачей от углового флажка во вратарскую хозяев, головой подрезав мяч в сетку ворот.
«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место. «Ротор», оставшись с 18 очками, находится на 13-й строчке таблицы РПЛ.
3 апреля волгоградцы примут «Локомотив». 4 апреля состоится матч «Ростов» — «Спартак».
ЦСКА — «Зенит» 2:3
Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от петербургского «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 28-й открыли армейцы. Эджуке ушёл от защитника, вошёл в штрафную «Зенита» и навесил на голову Рондона, которому даже прыгать не пришёл — стоя замкнул он передачу.
Питерцы отыгрались спустя 4 минуты. После навеса мяч срикошетил от груди Кучаева, Кузяев попытался сыграть пяткой — это не очень получилось, но мяч отскочил на Дзюбу, который забивал уже в пустые ворота.
На 41-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти — Азмун получил мяч от Караваева, и после его удара в ногу Фернандесу мяч отскочил в руку российского бразильца.
Однако Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый — Акинфеев прыгнул в левый нижний угол и отбил удар.
На 50-й минуте «Зенит» вышел вперед. После вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку.
Спустя три минуты ЦСКА остался в меньшинстве — Ахметов очень жёстко сыграл по ногу Кузяева и получил прямую красную карточку.
На 77-й минуте Кузяев вошёл в штрафную ЦСКА между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно низом пробил мимо Акинфеева.
Уже в компенсированное время в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Сутормин наступил на ногу Бохинену в штрафной площади. Влашич ударом с «точки» установил окончательный счет.
Команда Сергея Семака упрочила лидерство в чемпионате России, набрав 48 очков. В активе ЦСКА — 40 очков и третья позиция.
5 апреля «Зенит» примет «Химки», а команда Виктора Гончаренко днем ранее встретится в гостях с «Тамбовом».
«Ахмат» — «Арсенал» 2:0
Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Исмаэл навесил со штрафного, Андрей Семёнов сыграл на опережение и ногой переправил мяч в ворота.
На 47-й минуте Быстров забежал по правому флангу и навесил в штрафную «Арсенала», Владимир Ильин высоко выпрыгнул и головой пробил по воротам — мяч от рук Шамова влетел в ворота.
«Ахмат» набрал 29 очков и находится на 11 месте в таблице РПЛ. «Арсенал» на 14 строчке турнирной таблицы с 17 очками.
«Уфа» — «Локомотив» М
18 марта, 17:00 мск
«Краснодар» — «Динамо» М
18 марта, 19:00 мск
«Спартак» М — «Урал»
18 марта, 19:00 мск
«Рубин» — «Химки»
19 марта, 19:00 мск