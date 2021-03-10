ЛЧ. «Боруссия» Дортмунд в четвертьфинале, «Ювентус» играет с «Порту»

9-10 и 16-17 марта в Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/8 финала.

«Ювентус» — «Порту»

Первый матч — 1:2

«Боруссия» Д — «Севилья» 2:2

Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» (2:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Совершили гости потерю на правом краю обороны, после чего Дахуд сделал передачу в штрафную «Севильи».

Ройс практически от лицевой покатил в центр, а Эрлинг Холанд уже расстрелял ворота, издевательски направив мяч ещё и между ног Диего Карлосу.

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На 48-й минуте Холанд на скорости ворвался в штрафную, отыгрался в стеночку с партнёром, далее продавил Фернандо, а в завершении с острого угла направил мяч в сетку ворот.

Однако арбитр Чакыр, изучив повтор, отменил гол Холанда, заметив до взятия ворот фол со стороны Кунде и назначив пенальти.

Голкипер Боно справился с прямым ударом Холанда с «точки», а затем с добиванием Эрлинга. Но арбитр потребовал перебить пенальти , поскольку Боно при ударе Холанда с «точки» не удержался за линию ворот.

Холанд с 11-метровой отметки пробил в самый угол ворот — Боно чуть-чуть не дотянулся до мяча.

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А на 67-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Боруссии» — при верховой борьбе за мяч Джан в штрафной подтолкнул де Йонга в спину.

Юссеф Эн-Несири с «точки» пробил по центру ворот — мяч от перекладины отправился в сетку.

Уже на пятой добавленной минуте счет сравнялся. Ракитич с правого фланга исполнил навес в штрафную «Боруссии», Эн-Несири перевисел всех, головой вколотив мяч в ворота.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Боруссия Д — Севилья 2:0 Голы: 1:0 Эрлинг Холанн (35'), 2:0 Эрлинг Холанн (пенальти) (54'), 2:1 Юссеф Эн-Несири (пенальти) (69'), 2:2 Юссеф Эн-Несири (90') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Тома Мёнье, 90'), Нико Шульц (Дан-Аксель Загаду, 89'), Матс Хуммельс, Эмре Джан, Томас Делейни, Махмуд Дахуд, Торган Азар (Феликс Пасслак, 67'), Марко Ройс, Джуд Беллингхэм, Эрлинг Холанн Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Алехандро Гомес, 60'), Оскар Родригес (Оливер Торрес, 79'), Фернандо (Иван Ракитич, 86'), Лукас Окампос (Люк де Йонг, 60'), Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 86'), Юссеф Эн-Несири Предупреждения: Матеу Морей (20'), Маркос Акунья (40'), Жюль Кунде (51'), Эрлинг Холанн (55'), Жоан Жордан (55'), Эмре Джан (67'), Оскар Родригес (71'), Фернандо (76'), Диего Карлос (77')

Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 3:2 и по сумме двух матчей дортмундцы вышли в четвертьфинал.

«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»

10 марта, 23:00 мск

Первый матч –2:0

«ПСЖ» — «Барселона»

10 марта, 23:00 мск

Первый матч — 4:1

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М

16 марта, 23:00 мск

Первый матч — 2:0

«Реал Мадрид» — «Аталанта»

16 марта, 23:00 мск

Первый матч — 1:0

«Челси» — «Атлетико» М

17 марта, 23:00 мск

Первый матч –1:0

«Бавария» — «Лацио»

17 марта, 23:00 мск

Первый матч — 4:1