Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн

Кто играет
В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли три команды из Англии, две — из Германии, по одной — из Франции, Португалии и Испании.
«Ливерпуль» (Англия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Челси» (Англия)
«Бавария» (Германия)
«Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Порту» (Португалия)
«Реал» (Испания)
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Впервые с 2016 года в 1/4 нет клубов из Италии. Не пробились в эту стадию турнира и два сильнейших футболиста последних десяти лет: Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетели на стадии 1/8 финала.
Как играют
Как и на всех стадиях плей-офф, кроме финала, команды сыграют по матчу дома и в гостях.
Перед жеребьевкой
Будут определены пары 1/4 и 1/2 финала, плюс — хозяин финала.
Когда играют
1/4 финала: 6/7 и 13/14 апреля
1/2 финала: 27/28 апреля и 4/5 мая
Финал: 29 мая 2021 года (Стамбул, Турция)