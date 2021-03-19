Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн

19 марта в Швейцарии сильнейшие клубы Европы узнают соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Кроме того, будут определены потенциальные пары полуфиналов и формальный хозяин финала.

Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов Трансляция начнется в 14:00 мск 19 марта 2021 года. Страница обновляется

Кто играет

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли три команды из Англии, две — из Германии, по одной — из Франции, Португалии и Испании.

«Ливерпуль» (Англия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Челси» (Англия)

«Бавария» (Германия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Порту» (Португалия)

«Реал» (Испания)

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Впервые с 2016 года в 1/4 нет клубов из Италии. Не пробились в эту стадию турнира и два сильнейших футболиста последних десяти лет: Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетели на стадии 1/8 финала.

Как играют

Как и на всех стадиях плей-офф, кроме финала, команды сыграют по матчу дома и в гостях.

Перед жеребьевкой нет никаких ограничений : каждый может сыграть с каждым.

Будут определены пары 1/4 и 1/2 финала, плюс — хозяин финала.

Когда играют

1/4 финала: 6/7 и 13/14 апреля

1/2 финала: 27/28 апреля и 4/5 мая

Финал: 29 мая 2021 года (Стамбул, Турция)