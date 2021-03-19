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    Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн

    УЕФА определит пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/2021. Онлайн-трансляция — в 14:00 мск 19 марта

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    Мяч финала Лиги чемпионов-2021
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    Мяч финала Лиги чемпионов-2021
    19 марта в Швейцарии сильнейшие клубы Европы узнают соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Кроме того, будут определены потенциальные пары полуфиналов и формальный хозяин финала.
  • Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов
  • Трансляция начнется в 14:00 мск 19 марта 2021 года. Страница обновляется

    • Кто играет

    В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли три команды из Англии, две — из Германии, по одной — из Франции, Португалии и Испании.

    «Ливерпуль» (Англия)
    «Манчестер Сити» (Англия)
    «Челси» (Англия)
    «Бавария» (Германия)
    «Боруссия» Дортмунд (Германия)
    «Пари Сен-Жермен» (Франция)
    «Порту» (Португалия)
    «Реал» (Испания)

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Впервые с 2016 года в 1/4 нет клубов из Италии. Не пробились в эту стадию турнира и два сильнейших футболиста последних десяти лет: Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетели на стадии 1/8 финала.

    Как играют

    Как и на всех стадиях плей-офф, кроме финала, команды сыграют по матчу дома и в гостях.

    Перед жеребьевкой нет никаких ограничений: каждый может сыграть с каждым.

    Будут определены пары 1/4 и 1/2 финала, плюс — хозяин финала.

    Когда играют

    1/4 финала: 6/7 и 13/14 апреля

    1/2 финала: 27/28 апреля и 4/5 мая

    Финал: 29 мая 2021 года (Стамбул, Турция)

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