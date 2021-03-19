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    Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Онлайн

    Онлайн жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона 2020/2021. Начало трансляции — 15:00 мск.

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    Лига Европы
    19 марта в Швейцарии определятся пары команд Лиги Европы УЕФА в четвертьфинале. Кроме того, будут определены потенциальные пары в полуфиналах и условный хозяин финального матча.
  • Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов
  • Трансляция начнется в 14:00 мск 19 марта 2021 года. Страница обновляется

    • Кто играет

    До стадии четвертьфиналов добрались по два клуба из Англии и Испании, и по одному из Италии, Хорватии и Чехии.

  • Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн
  • УЕФА определит пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/2021. Онлайн-трансляция — в 14:00 мск 19 марта
  • Сегодня

    • «Арсенал» Лондон (Англия)
    «Манчестер Юнайтед» (Англия)
    «Гранада» (Испания)
    «Вильярреал» (Испания)
    «Рома» (Италия)
    «Динамо» Загреб (Хорватия)
    «Славия» (Чехия)

    Как играют

    В 1/4 и 1/2 финала команды сыграют по два матча: дома и в гостях. Впрочем, часть матчей фактически может пройти на нейтральных полях в случае национальных ограничений, связанных с коронавирусом.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Финал будет состоять из одного матча.

    Перед жеребьевкой нет никаких ограничений: все могут сыграть со всеми.

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    В ходе церемонии будут определены пары 1/4 финала, потенциальные — в 1/2 и формальный хозяин финала.

    Когда играют

    1/4 финала: 8 и 15 апреля

    1/2 финала: 29 апреля и 6 мая

    Финал: 26 мая 2021 года (Гданьск, Польша)

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