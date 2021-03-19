Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Онлайн

19 марта в Швейцарии определятся пары команд Лиги Европы УЕФА в четвертьфинале. Кроме того, будут определены потенциальные пары в полуфиналах и условный хозяин финального матча.

Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов Трансляция начнется в 14:00 мск 19 марта 2021 года. Страница обновляется

Кто играет

До стадии четвертьфиналов добрались по два клуба из Англии и Испании, и по одному из Италии, Хорватии и Чехии.

«Арсенал» Лондон (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Гранада» (Испания)

«Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия)

«Динамо» Загреб (Хорватия)

«Славия» (Чехия)

Как играют

В 1/4 и 1/2 финала команды сыграют по два матча: дома и в гостях. Впрочем, часть матчей фактически может пройти на нейтральных полях в случае национальных ограничений, связанных с коронавирусом.

Все прогнозы на Лигу Европы

Финал будет состоять из одного матча.

Перед жеребьевкой нет никаких ограничений: все могут сыграть со всеми.

В ходе церемонии будут определены пары 1/4 финала, потенциальные — в 1/2 и формальный хозяин финала.

Когда играют

1/4 финала: 8 и 15 апреля

1/2 финала: 29 апреля и 6 мая

Финал: 26 мая 2021 года (Гданьск, Польша)