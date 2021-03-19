Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Онлайн

Кто играет
До стадии четвертьфиналов добрались по два клуба из Англии и Испании, и по одному из Италии, Хорватии и Чехии.
«Арсенал» Лондон (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Гранада» (Испания)
«Вильярреал» (Испания)
«Рома» (Италия)
«Динамо» Загреб (Хорватия)
«Славия» (Чехия)
Как играют
В 1/4 и 1/2 финала команды сыграют по два матча: дома и в гостях. Впрочем, часть матчей фактически может пройти на нейтральных полях в случае национальных ограничений, связанных с коронавирусом.
Финал будет состоять из одного матча.
Перед жеребьевкой нет никаких ограничений: все могут сыграть со всеми.
В ходе церемонии будут определены пары 1/4 финала, потенциальные — в 1/2 и формальный хозяин финала.
Когда играют
1/4 финала: 8 и 15 апреля
1/2 финала: 29 апреля и 6 мая
Финал: 26 мая 2021 года (Гданьск, Польша)