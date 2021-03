Месси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас

Marca напоминает, что каталонцы почти не теряют очки в чемпионате в этом сезоне:

«Каталонцы на подъеме. В 2021 году они демонстрируют стабильность в Ла Лиге и уже оставили позади неудачный старт сезона. Теперь они дышат в затылок "Атлетико", отставая всего на 4 очка.

Этот камбэк случился благодаря тому, что "Барселона" сделала в последних 13 играх — выиграла в двенадцати из них и один раз сыграла вничью. Они не смогли обыграть только "Кадис" 21 февраля.

Победа над "Реалом Сосьедадом" со счетом 6:1 стала последним доказательством того, что каталонцы — лучшая команда Испании на данный момент. Кроме того, за последние недели они разгромили "Гранаду" 4:0, "Алавес" 5:1 и "Уэску" 4:1.

Рональду Куману удалось найти стабильность в стартовом составе, несмотря на проблемы каталонцев с травмами. А Лионель Месси наверняка станет лучшим бомбардиром лиги этом сезоне, поскольку на его счету уже 23 гола».

Автор BBC Лоррейн Маккенна — о статистических рекордах аргентинца:

«Король "Камп Ноу" станет свободным агентом этим летом, когда истечет его контракт. Но его статистика за "Барсу", возможно, никогда не будет побита. После дубля в ворота "Сосьедада" Месси увеличил количество своих голов за клуб до 663 во всех турнирах. Если брать его голы в Ла Лиге, то он с 467 мячами на 156 голов опережает ближайшего преследователя Криштиану Роналду (311 за "Реал").

Месси также забил не менее 20 голов в Ла Лиге 13 сезонов подряд, что является самым высоким показателем в истории турнира. Менее чем за три месяца 2021 года аргентинец забил уже 16 голов в 12 матчах. На горизонте очередное "Эль-Класико", и Месси будет стремиться увеличить свой показатель из 26 мячей в матчах против "Реал" — больше, чем у кого-либо в истории».

Lionel Messi's last 14 LaLiga games:

⚽️

⚽️🅰️

🅰️

⚽️⚽️

⚽️⚽️

⚽️

⚽️

⚽️⚽️🅰️

⚽️

⚽️⚽️

⚽️🅰️

🅰️🅰️

⚽️⚽️🅰️

⚽️⚽️🅰️

31 goals and assists in 26 games in total. 🙃 pic.twitter.com/vPbzFxQ99v