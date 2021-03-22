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    Месси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас

    Каталонцы провели лучший матч сезона, разбив «Реал Сосьедад»

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    Лионель Месси
    В 28-м туре Примеры «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1. Дубль плюс асисст оформил Лео Месси, дублем отметился Сержиньо Дест, еще по голу забили Антуан Гризманн и Усман Дембеле. У «Сосьедада» гол на счету Андера Барренечии. Обзор СМИ после матча.

    «Барселона» набрала ход

    Marca напоминает, что каталонцы почти не теряют очки в чемпионате в этом сезоне:

    «Каталонцы на подъеме. В 2021 году они демонстрируют стабильность в Ла Лиге и уже оставили позади неудачный старт сезона. Теперь они дышат в затылок "Атлетико", отставая всего на 4 очка.

    Этот камбэк случился благодаря тому, что "Барселона" сделала в последних 13 играх — выиграла в двенадцати из них и один раз сыграла вничью. Они не смогли обыграть только "Кадис" 21 февраля.

    Победа над "Реалом Сосьедадом" со счетом 6:1 стала последним доказательством того, что каталонцы — лучшая команда Испании на данный момент. Кроме того, за последние недели они разгромили "Гранаду" 4:0, "Алавес" 5:1 и "Уэску" 4:1.

    Рональду Куману удалось найти стабильность в стартовом составе, несмотря на проблемы каталонцев с травмами. А Лионель Месси наверняка станет лучшим бомбардиром лиги этом сезоне, поскольку на его счету уже 23 гола».

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    Месси продолжает забивать

    Автор BBC Лоррейн Маккенна — о статистических рекордах аргентинца:

    «Король "Камп Ноу" станет свободным агентом этим летом, когда истечет его контракт. Но его статистика за "Барсу", возможно, никогда не будет побита. После дубля в ворота "Сосьедада" Месси увеличил количество своих голов за клуб до 663 во всех турнирах. Если брать его голы в Ла Лиге, то он с 467 мячами на 156 голов опережает ближайшего преследователя Криштиану Роналду (311 за "Реал").

    Месси также забил не менее 20 голов в Ла Лиге 13 сезонов подряд, что является самым высоким показателем в истории турнира. Менее чем за три месяца 2021 года аргентинец забил уже 16 голов в 12 матчах. На горизонте очередное "Эль-Класико", и Месси будет стремиться увеличить свой показатель из 26 мячей в матчах против "Реал" — больше, чем у кого-либо в истории».

    Лучшие игроки матча

    ESPN выставил оценки. 9 из 10 получили сразу три игрока «Барселоны»:

    «Сержиньо Дест. Он забил два мяча, но даже без них это все равно было блестящее выступление. Правый защитник постоянно нес угрозу в атаке.

    Серхио Бускетс. Кажется, он переродился в последние недели. Прессинговал высоко, чтобы вернуть мяч, и помог "Барсе" забить несколько мячей.

    Серхио Бускетс
    twitter.com/fcbarcelona

    Лео Месси. Сохранил свою невероятную форму. Забил два, но на определенном этапе был задействован в создании других четырех голов. В этом сезоне принял непосредственное участие в 31 голе в лиге, забив 23 гола и отдав 8 ассистов»

    Дест — важнейший элемент для «Барсы»

    Squawka.com — о том, как американец влияет на игру каталонцев:

    «Главным открытием вечера, важнейшим элементом "Барселоны" стал правый защитник Сержиньо Дест. Летом Рональд Куман настоял на том, чтобы "Барса" подписала его. Дест не сразу произвел впечатление, но тренер никогда не терял веры в него, продолжал выпускать его и в итоге американец нашел свой ритм. В матче с "Сосьедадом" мы увидели весь спектр его навыков.

    Сперва он внес самый тихий, но, возможно, самый важный вклад. Примерно за минуту до того, как Антуан Гризманн открыл счет, Дест получил мяч на правом фланге. В ситуации, в которой подавляющее большинство защитников "Барселоны" после Дани Алвеса повернулись бы назад и отпасовали на полузащитника. Но Дест устроен иначе.

    Сержиньо Дест
    twitter.com/fcbarcelona

    Нельзя сказать, что Дест — это следующий Дани Алвес. Однако он обладает такой же смелостью. Он продемонстрировал это, пойдя в обыгрыш на соперника, одолев его и выполнив красавец-кросс в штрафную. Алексу Ремиро пришлось вытянуться, чтобы перевести мяч в каркас ворот. После этого "Барса" быстро отобрала мяч, Алаба выполнил навес, Дембеле не забил, но Гризманн добил.

    Ничего этого не было бы без Деста, у которого есть уверенность и навыки, чтобы обыгрывать оппонентов. И уже одно это превращает его в игрока, который может делать разницу. А "Барселона" годами не получала этого справа, концентрируясь на левом фланге, где играет Жорди Альба.

    Однако было кое-что еще. Перед перерывом Дест открылся под пас Месси и забил второй гол "Барселоны", а после перерыва он сделал счет 0:3. Защитник вынес мяч на ногу Деста, американец совершил рывок с фланга и превратил вынос в гол.

    Дест теперь является лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги из Америки. Динамизм и доминирование Деста справа — это то, что превращает эту команду "блаугранас" в настоящую атакующую угрозу, которая может причинить вам вред с любого угла. Это переломный момент, который может привести к тому, что они выиграют Ла Лигу в этом сезоне».

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    • У этой «Барсы» есть будущее

    Автор Goal.com Том Мастон — о том, какой может быть «Барса», если Месси решит остаться в ней:

    «Сначала Ансу Фати. Затем Педри. В последнее время это были Френки де Йонг и Илайш Мориба. В воскресенье настала очередь Сержиньо Деста дать Лионелю Месси представление о том, как может выглядеть будущее, если летом аргентинец останется в "Барсе".

    Усман Дембеле, которому еще только 23 года, продолжает набирать обороты, выдав серию хороших игр и ознаменовав свое возвращение в сборную Франции прекрасным индивидуальным голом.

    К этому составу "Барсы" все еще есть вопросы — в первую очередь, что ждет Антуана Гризманна в будущем. Но ясно, что если Месси останется, то будет заложен фундамент для создания чего-то особенного в следующее десятилетие или даже дольше. Реконструция набирает обороты».

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    • Куман добился прогресса

    Обозреватель Marca Луис Рохо объясняет, за счет чего «Барселона» превратилась в претендента на титул:

    «С недавних пор Куман использует схему 3-5-2, что позволяет фланговым защитникам выбираться в атаку, когда им захочется. А Френки де Йонг объединяет оборону. Такая расстановка позволяет центральным защитникам находится ближе друг к другу, что помогло им убрать некоторые ошибки, допушенные в начале сезона.

    Теперь у них больше возможностей страховать друг друга, а соперники создают меньше шансов. С Де Йонгом, играющим в обороне, их выход из обороны также стал лучше.

    Игроки «Барселоны»
    twitter.com/fcbarcelona

    Одна из старых проблем заключалась в том, что Серхио Бускетсу приходилось покрывать слишком много пространства. Теперь линии игроков "Барсы" находятся ближе друг к другу, и Бускетс испытывает намного меньше трудностей, а также может выбираться в атаку.

    Лионель Месси и Усман Дембеле получили свободу. Они используют пространство для атаки, пытаясь прорвать оборону противника.

    Рональд Куман никогда не сдавался. Он добивался прогресса и добился успехов в работе с составом. Он выпускает тех игроков, которые этого заслуживают, и оставляет вне игры тех, кто не заслуживает. Этот подход заслужил доверие со стороны игроков. Кроме того, тренер снова и снова без страха доверял молодежи. Педри, Рональд Араухо, Дест и Оскар Мингеса — все они засияли в этом сезоне».

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