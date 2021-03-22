Трансферный дайджест. 16-22 марта

Никола Влашич

ЦСКА, полузащитник, 23 года

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич — одна из главных трансферных целей «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Милан» намерен продлить контракт Златана Ибрагимовича, а также подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича и нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

По сведениям источника, итальянский клуб уже начал переговоры с представителями Влашича и ЦСКА.

В «Милане» Влашич может заменить Хакана Чалханоглу, если последний не продлит контракт, который рассчитан до июня 2021 года.

Всё о футболе России

Как сообщает CalcioMercato, в контракте Влашича с ЦСКА прописана опция выкупа для зарубежных клубов в размере 35 миллионов евро, но «армейцы» готовы продать игрока за 28-30 миллионов.

В ближайшие недели «Милан» решит, вступать ли в переговоры с москвичами.

Соглашение Влашича с ЦСКА действует до июня 2024 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник забил 11 голов и отдал 6 голевых передач за 27 матчей во всех турнирах за ЦСКА.

Наш прогноз: ЦСКА

Денис Черышев

«Валенсия», полузащитник, 30 лет

Денис Черышев globallookpress.com

Вингер «Валенсии» Денис Черышев может ближайшим летом перейти в один из клубов РПЛ, сообщает Todofichajes.

За 30-летним вингером внимательно следят «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», который пытался его подписать еще перед стартом текущего сезона.

Отмечается, что проекты московских клубов выглядят более привлекательными для игрока, а трансфер Дениса оценивается не дороже 5 млн евро.

Напомним, что 19 марта Черышев вернулся в общую группу Валенсии и провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.

Футболист был травмирован 24 января в матче Ла лиги с «Атлетико» (1:3). Из-за повреждения Черышев не попал в список игроков сборной России, вызванных на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл в составе «Валенсии» 14 матчей и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Календарь и таблица испанской Примеры

Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 4 млн евро.

Наш прогноз: «Валенсия»

Дэнни Ингз

«Саутгемптон», нападающий, 28 лет

Дэнни Ингз globallookpress.com

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингзом, сообщает Sky Sports.

По информации издания, манчестерский клуб хочет подписать центрального нападающего, чтобы заменить Серхио Агуэро, который, вероятно, покинет клуб этим летом.

«Сити» сохраняет желание купить у дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, однако на данный момент Ингза считают более доступным вариантом.

Ингз ярко проявил себя в «Саутгемптоне» после перехода в клуб из «Ливерпуля» в 2019 году. Также ему удалось вернуться в сборную Англии.

Календарь и таблица АПЛ

Также положительным фактором для «Ман Сити» является ситуация с действующим контрактом игрока — срок соглашения истекает летом 2022 года, и футболист пока не заключил новый договор.

В этом сезоне Ингз провел 22 игры в АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи. Зимой игроком интересовался «Тоттенхэм».

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Джорджиньо Вейналдум

«Ливерпуль», полузащитник, 30 лет

Джорджиньо Вейналдум globallookpress.com

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, утверждает The Sunday Times.

30-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне». По данным издания, он уже заключил предварительный контракт с каталонским клубом.

В то же время, журналист RAC1 Жерар Ромеро сообщил, что в «Барселоне» опровергли договоренность с хавбеком «Ливерпуля».

«Барселона» отрицает, что на сегодняшний день сделка закрыта, — написал Ромеро в твиттере.

Календарь и таблица испанской Примеры

Вейналдум в этом сезоне провел 28 матчей и забил два гола за «Ливерпуль» в АПЛ. Контракта игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Наш прогноз: «Барселона»

Сандер Берге

«Шеффилд Юнайтед», полузащитник, 23 года

Сандер Берге globallookpress.com

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге может сменить команду, информирует Eurosport.

Хавбеком интересуется «Ливерпуль», для которого укрепление средней линии будет одним из приоритетов, особенно в случае ухода из клуба Джорджиньо Вейналдума, срок контракта которого истекает летом.

За Берге также следит «Астон Вилла». Отмечается, что игрок, купленный «Шеффилдом» в январе 2020 года за рекордные 22 млн фунтов, вряд ли останется в команде, близкой к вылету из АПЛ.

В текущем сезоне 23-летний норвежец провел 13 игр в АПЛ и забил 1 гол.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Эрлинг Холанд

«Боруссия» Д, форвард, 20 лет

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал» этим летом, утверждает Marca.

Планировалось, что он покинет Германию в 2022 году, но ситуация изменилась из-за хорошей игры, которую демонстрирует норвежец. В 49 матчах за клуб он забил 49 голов.

По данным источника, Холанд хочет перейти в «Реал», однако ему предстоит убедить руководителей «Боруссии» отпустить его в Испанию.

Также важную роль в переходе форварда в «Мадрид» может сыграть агент Мино Райола, у которого хорошие отношения с «Реалом».

Diario Sport сообщает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта контактировал с окружением футболиста и Мино Райолой по поводу перехода.

Утверждается, что «Барселона» планирует провести сокращение зарплат, чтобы найти деньги на приобретение Холанда. Также клуб намерен расстаться с несколькими атакующими футболистами ради организации этой сделки.

Все футбольные трансферы

«Боруссия» пока не назвала цену, за которую она была бы готова продать 20-летнего футболиста. В настоящее время нападающий оценивается в 110 миллионов евро.

Наш прогноз: «Реал»

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити», форвард, 32 года

Серхио Агуэро globallookpress.com

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в лондонский «Челси», пишет Daily Mail.

Утверждается, что «Челси» хотел купить Агуэро, еще когда он переходил из «Атлетико» в «Манчестер Сити».

По данным источника, Агуэро хотел бы остаться в Англии и выступать за команду Премьер-лиги в случае ухода из «Манчестер Сити».

Срок его действующего контракта с «горожанами» истекает этим летом, клуб не начинал переговоры о продлении соглашения.

Все прогнозы на футбол

Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой о переходе в «блауграну».

Наш прогноз: «Барселона»