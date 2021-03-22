Трансферный дайджест. 16-22 марта

Никола Влашич
ЦСКА, полузащитник, 23 года
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич — одна из главных трансферных целей «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Милан» намерен продлить контракт Златана Ибрагимовича, а также подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича и нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
По сведениям источника, итальянский клуб уже начал переговоры с представителями Влашича и ЦСКА.
В «Милане» Влашич может заменить Хакана Чалханоглу, если последний не продлит контракт, который рассчитан до июня 2021 года.
Как сообщает CalcioMercato, в контракте Влашича с ЦСКА прописана опция выкупа для зарубежных клубов в размере 35 миллионов евро, но «армейцы» готовы продать игрока за 28-30 миллионов.
В ближайшие недели «Милан» решит, вступать ли в переговоры с москвичами.
Соглашение Влашича с ЦСКА действует до июня 2024 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник забил 11 голов и отдал 6 голевых передач за 27 матчей во всех турнирах за ЦСКА.
Наш прогноз: ЦСКА
Денис Черышев
«Валенсия», полузащитник, 30 лет
Вингер «Валенсии» Денис Черышев может ближайшим летом перейти в один из клубов РПЛ, сообщает Todofichajes.
За 30-летним вингером внимательно следят «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», который пытался его подписать еще перед стартом текущего сезона.
Отмечается, что проекты московских клубов выглядят более привлекательными для игрока, а трансфер Дениса оценивается не дороже 5 млн евро.
Напомним, что 19 марта Черышев вернулся в общую группу Валенсии и провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.
Футболист был травмирован 24 января в матче Ла лиги с «Атлетико» (1:3). Из-за повреждения Черышев не попал в список игроков сборной России, вызванных на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.
В нынешнем сезоне Черышев сыграл в составе «Валенсии» 14 матчей и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Календарь и таблица испанской Примеры
Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 4 млн евро.
Наш прогноз: «Валенсия»
Дэнни Ингз
«Саутгемптон», нападающий, 28 лет
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингзом, сообщает Sky Sports.
По информации издания, манчестерский клуб хочет подписать центрального нападающего, чтобы заменить Серхио Агуэро, который, вероятно, покинет клуб этим летом.
«Сити» сохраняет желание купить у дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, однако на данный момент Ингза считают более доступным вариантом.
Ингз ярко проявил себя в «Саутгемптоне» после перехода в клуб из «Ливерпуля» в 2019 году. Также ему удалось вернуться в сборную Англии.
Также положительным фактором для «Ман Сити» является ситуация с действующим контрактом игрока — срок соглашения истекает летом 2022 года, и футболист пока не заключил новый договор.
В этом сезоне Ингз провел 22 игры в АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи. Зимой игроком интересовался «Тоттенхэм».
Наш прогноз: «Манчестер Сити»
Джорджиньо Вейналдум
«Ливерпуль», полузащитник, 30 лет
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, утверждает The Sunday Times.
30-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне». По данным издания, он уже заключил предварительный контракт с каталонским клубом.
В то же время, журналист RAC1 Жерар Ромеро сообщил, что в «Барселоне» опровергли договоренность с хавбеком «Ливерпуля».
«Барселона» отрицает, что на сегодняшний день сделка закрыта, — написал Ромеро в твиттере.
Календарь и таблица испанской Примеры
Вейналдум в этом сезоне провел 28 матчей и забил два гола за «Ливерпуль» в АПЛ. Контракта игрока с клубом истекает летом 2021 года.
Наш прогноз: «Барселона»
Сандер Берге
«Шеффилд Юнайтед», полузащитник, 23 года
Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге может сменить команду, информирует Eurosport.
Хавбеком интересуется «Ливерпуль», для которого укрепление средней линии будет одним из приоритетов, особенно в случае ухода из клуба Джорджиньо Вейналдума, срок контракта которого истекает летом.
За Берге также следит «Астон Вилла». Отмечается, что игрок, купленный «Шеффилдом» в январе 2020 года за рекордные 22 млн фунтов, вряд ли останется в команде, близкой к вылету из АПЛ.
В текущем сезоне 23-летний норвежец провел 13 игр в АПЛ и забил 1 гол.
Наш прогноз: «Ливерпуль»
Эрлинг Холанд
«Боруссия» Д, форвард, 20 лет
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал» этим летом, утверждает Marca.
Планировалось, что он покинет Германию в 2022 году, но ситуация изменилась из-за хорошей игры, которую демонстрирует норвежец. В 49 матчах за клуб он забил 49 голов.
По данным источника, Холанд хочет перейти в «Реал», однако ему предстоит убедить руководителей «Боруссии» отпустить его в Испанию.
Также важную роль в переходе форварда в «Мадрид» может сыграть агент Мино Райола, у которого хорошие отношения с «Реалом».
Diario Sport сообщает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта контактировал с окружением футболиста и Мино Райолой по поводу перехода.
Утверждается, что «Барселона» планирует провести сокращение зарплат, чтобы найти деньги на приобретение Холанда. Также клуб намерен расстаться с несколькими атакующими футболистами ради организации этой сделки.
«Боруссия» пока не назвала цену, за которую она была бы готова продать 20-летнего футболиста. В настоящее время нападающий оценивается в 110 миллионов евро.
Наш прогноз: «Реал»
Серхио Агуэро
«Манчестер Сити», форвард, 32 года
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в лондонский «Челси», пишет Daily Mail.
Утверждается, что «Челси» хотел купить Агуэро, еще когда он переходил из «Атлетико» в «Манчестер Сити».
По данным источника, Агуэро хотел бы остаться в Англии и выступать за команду Премьер-лиги в случае ухода из «Манчестер Сити».
Срок его действующего контракта с «горожанами» истекает этим летом, клуб не начинал переговоры о продлении соглашения.
Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой о переходе в «блауграну».
Наш прогноз: «Барселона»