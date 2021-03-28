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    Серия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?

    Какую концовку подарит чемпионат Италии?

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    «Интер» мчится к скудетто
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    «Интер» мчится к скудетто
    В итальянской Серии А осталось сыграть 10 туров. Разбираемся, кто имеет лучшие шансы на чемпионство, кто попадет в Лигу чемпионов, а кто способен приятно удивить своими выступлениями.

    Кто способен удивить

    «Рома»

    С начала февраля статистика говорит не в пользу ключевых нападающих «Ромы», но их голы имеют решающее значение, если «джаллоросси» хотят играть, а не только смотреть Лигу чемпионов по ТВ в следующем сезоне. Жизненно важный квартет в атаке из Джеко, Майораля, Мхитаряна и Педро забили всего по одному голу в последних восьми матчах Серии А, и этот период «засухи» совпал с падением «Волков» в таблице.

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    • Несмотря на недавние проблемы с адаптацией в Серии А, тот же Майораль оказался разумным вложением денег, и будет неудивительно, если римский клуб реализует опцион на покупку игрока за 15 млн евро летом. В случае подписания «Ромой» бомбардира «Фиорентины» Душана Влаовича, у нее будет многообещающее нападение, которое может превратиться в одно из самых опасных в лиге.

    А пока «джаллоросси» нужно выжать максимум, чтобы попасть в топ-4, тем более что победа в Лиге Европы, которая дает путевку в ЛЧ, видится даже менее вероятным. Преимущество «Аталанты» можно отыграть, у дружины Фонсеки для этого еще есть время, но это будет невозможно без поддержки нападающих.

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    Кто выйдет в Лигу чемпионов

    «Милан»

    Как гласит старое правило, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Непобедимый в течение 304 дней в Серии А, победивший в своей группе Лиги Европы и получивший звание «Зимних чемпионов» впервые за десятилетие, новый год принес атмосферу волнения и ожидания, которые в «Милане» не чувствовали уже несколько лет.

    Однако увеличилось количество травм, померкла уверенность в себе, уровень игры снизился, а первое место в январе за считанные недели превратилось в отставание от «Интера» в девять очков. Для ярых фанатов «Милана» и близких наблюдателей за Серией А поезд «россонери», возможно, выдохся, но их путь уже превзошел первоначальный пункт назначения.

    С самой молодой командой в лиге под руководством считавшегося временным тренером, после финиша на шестом месте и в период перестройки на различных уровнях в клубе, коллектив уже прыгнул выше головы, ведь его с самого начала не считали претендентом на скудетто.

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    • Проведя больше матчей, чем любой другой клуб в Италии, перенеся длинную череду травм и имея гораздо меньший состав команды, чем их конкуренты за титул, проблемы «Милана» в последнее время были не столько неожиданностью, сколько ожидаемой реальностью. Потому возвращение в Лигу чемпионов после семилетнего отсутствия было бы удовлетворительным для этой кампании, и так наверняка случится.

    «Ювентус»

    Наставника «Ювентуса» Андреа Пирло бросили — отчасти он сам виноват в том, что принял этот вызов — на пост главного тренера группы уставших, стареющих суперзвезд (в основном столь авторитетных, как Кьеллини и Бонуччи), смешанных с зелеными, необузданными талантами (таких как Маккенни и Кулусевски) в год без предсезонки.

    Поэтому молодой специалист был вынужден проводить свои эксперименты «вживую». В них были добавлены сырые игроки из команды U23, главным из которых стал Фработта, но это привело к потере очков. Успехов же от данной идеи почти не последовало. Гармоничный игровой процесс практически не прослеживается, поэтому Пирло не удается оставить свой след в «Ювентусе», и это уже навредило результатам.

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    • Его подопечные с трудом преодолевают упорную оборону — как в Серии А, так и Лиге чемпионов. Отсутствует скорость игры и возможность контролировать темп игры, то есть замедлять и ускорять игровой процесс. При этом неудачно действует и оборона, где не хватает организованности и концентрации.

    И все же, в нужный момент, как в недавнем матче с «Лацио», звезды «Старой Синьоры» все еще находят в себе ментальные и физические силы, чтобы собраться и взять три очка. Во многом благодаря этому команда все-таки сможет попасть в Лигу чемпионов, но не более того.

    «Аталанта»

    «Аталанта» всегда была нечто большим, чем просто отдельно взятый игрок, где есть система, согласно которой жертвуют зездами в пользу более скромных приобретений.

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    • Тем не менее, когда с Алехандро Гомесом все испортилось, некоторые предположили, что клуб теряет тот самый механизм, который заставлял эти точные футбольные часы тикать. Однако форма бергамаски с тех пор, как тот в последний раз вышел на поле, предполагает, что они почти не скучают по нему — на сегодня коллектив входит в топ-4.

    Скорость и острота Муриэля в атаке, разящие фланги в лице Госенса и Хатебура, умелая тактика от их рулевого Гасперини, а также физическая форма, подготовленная за счет интенсивных тренировок, позволяет команде по-прежнему быть среди лучших в кальчо.

    Все это, а также — не было бы счастья, да несчастье помогло — вылет из Лиги чемпионов, который дает возможность больше отдыхать тяжело работающему коллективу, позволяет «Аталанте» рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов.

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    • Кто станет чемпионом

    «Интер»

    После поражения в финале Лиги Европы прошлого сезона у «Интера», похоже, появился нужный менталитет, ради чего они готовы жертвовать собой, работать что есть сил и переламывать ход любого неудачно складывающегося поединка.

    Когда дела идут неважно, команда не прячется и не ждет героя. Все они пытаются быть этим человеком. Это не может сработать в случае с каждым игроком на поле в каждом матче, но часто означает, что один из них добьется успеха, и это позволяет «нерадзурри» полагаться не только на Лукаку и Мартинеса.

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    • Сейчас миланский клуб занимает первое место с отрывом в шесть очков и поединком в запасе, поэтому скудетто в его руках, если он сможет продолжить этот впечатляющий рост. Подопечные Конте кажутся сплоченными, решительными, и у них есть для этого качество и глубина состава.

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