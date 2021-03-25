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    Примера: кто чемпион, а кто удивит?

    Какую концовку подарит чемпионат Испании?

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    «Барселона» и «Атлетико» — главные претенденты на титул
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    «Барселона» и «Атлетико» — главные претенденты на титул
    В испанской Примере осталось сыграть 10 туров. Разбираемся, кто имеет лучшие шансы на чемпионство, а кто способен приятно удивить своими выступлениями.

    Кто способен удивить

    «Бетис»

    «Бетис» превращается в одно из откровений второй половины этой кампании. Команда, которая не могла обрести стабильности в течение множества предыдущих неудачных сезонов, теперь показывает форму уровня участника Лиги чемпионов с начала года. В 12 матчах Ла Лиги в 2021 году они набрали 26 очков, из которых единственными поражениями за это время было обидное фиаско от «Барселоны» со счетом 2:3 и горькая неудача в недавнем дерби от «Севильи».

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    • «Вильярреал»

    С начала 2021 года «Вильярреал» наконец выигрывать матчи подряд, что было лишь раз до того прошлой осенью. Жерар Морено с каждой неделей своими голами дает понять, что он лучший нападающий Испании, и при этом становится все сильнее. С 12 забитыми мячами с начала года и 17 результативными действиями (голами и передачами) с момента возвращения после травмы в феврале (1,65 мяча в среднем за 90 минут) он выглядит незаменимым игроком на предстоящем чемпионате Европы.

    Резюме

    «Бетис» идет на шестом месте, и вряд ли попадет в Лигу чемпионов, с учетом отставания от ее зоны на 10 баллов. Тем не менее, подопечные Мануэля Пеллегрини демонстрируют тот прогресс, за который ей нужно отдать должное, особенно после 15-й позиции в прошлом году. Скорее всего, именно они будут в топ-6, ведь «Вильярреал» обременен выступлениями в Лиге Европы.

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    Кто станет чемпионом

    «Реал»

    В случае с «Реалом» Карим Бензема проводит один из своих лучших сезонов в карьере, и хотя «Сливочные» не совсем соответствуют уровню всепобеждающей «Баварии» в прошлом году, француз выглядит так, будто хочет подражать классу, который продемонстрировал его коллега по амплуа Роберт Левандовски в прошлом году на пути к рывку своей команды к завоеванию трофея Лиги чемпионов.

    «Атлетико»

    Если говорить про «Атлетико» связка Льоренте-Триппьер-Суарес доказывает свою успешность, которая позволяет «Матрасникам» оставаться лидером. То, как быстро трио пришло к пониманию пространства и движения друг друга, восхищает, и если клуб собирается пройти всю дистанцию на вершине чемпионата, этот правый фланг будет решающим, как было весь сезон. В период с 8 по 20 февраля дружина Симеоне потерять шесть очков в поеднках с «Леванте» и «Сельтой» — это случилось как раз, когда у Кирана Триппьера была дисквалификация.

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    • Отсутствие англичанина ощущалось по всему полю, поскольку Льоренте был сдвинут на правый фланг, чтобы восполнить его потерю, и отсутствие хавбека, в свою очередь, сказывалось на игре полузащиты. Экс-игрок «Шпор» вернулся в отличной форме, помогая партнерам снова одерживать победу за победой. Им не нужно ничего делать, кроме как с натугой побеждать, хотя в настоящее время каждая игра мадридцев кажется бледной и может нанести психологический урон команде, на четыре очка опережающей «Барселону».

    «Барселона»

    Между двумя мадридскими клубами находится «Барселона», готовая использовать любые возможные дальнейшие промахи от «Атлетико». Каталонцы разбили «Реал Сосьедад» со счетом 6:1 на выезде — команде, с которой они испытывали проблемы во время многих недавних визитов в Доностию. Из своих последних 18 поединков в лиге «блауграна» одержали 15 побед, и эта серия началась еще в декабре.

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    • За это время Лионель Месси поднял свою игру до неудержимого уровня, с которым мы все знакомы, Педри каждую неделю рос в чрезвычайно зрелого и умелого полузащитника, а Гризманн нашел место в команде, в которой ему, казалось, нельзя было заиграть, тогда как Дембеле доверили новую роль центрального нападающего. Между тем, де Йонг с успехом действует как выше, так и ниже, в зависимости от игры или рассматриваемой ситуации, а Илайш Мориба начала пробиваться из молодежной команды в первую, часто получая практику и уже имея на счету свой первый блестящий гол за «Барселону».

    У Кумана есть команда, движущаяся в правильном направлении, и даже ничья с ПСЖ в Лиге чемпионов показала, что клуб по-прежнему отстает от лучших в Европе на данный момент. Эти проблемы возникли еще до голландского менеджера, и он способен делать только то, что он может, с теми исполнителями и ситуацией, которые он унаследовал. К его огромной чести, он обеспечил команде стабильность, которой не хватало с тех пор, как Эрнесто Вальверде выигрывал титулы на Камп Ноу.

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    • Резюме

    Таким образом, судьба титула во многом будет зависеть от здоровья и формы этих ключевых игроков атаки каждого из претендентов на чемпионство. А руку «Атлетико» и «Барселоне» то, что они прекратили борьбу в еврокубках, а значит смогут иметь больше сил на финальной стадии сезона. Если при этом «Матрасники» смогут выжать тот необходимый минимум из их, в целом, не слишком результативной атаки, они в итоге выиграют чемпионство.

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