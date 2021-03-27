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    После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»

    Изучаем потенциальных претендентов на пост главного тренера«Спартака»

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    Доменико Тедеско
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года, после чего пресс-служба клуба сообщила, что приступает к поискам нового тренера. Позднее «красно-белые» официально объявили, что желают продолжить сотрудничество с немецким специалистом до завершения срока договора, без смены тренера зимой.
    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказывая в марте о поисках нового тренера для команды, упомянул, что шорт-лист кандидатов у красно-белых будет не слишком обширным — не больше пяти кандидатов.

    «Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу», — сказал он.

    Руководствуясь этим принципом, мы разделили свой список кандидатов на группы по 5 человек. Входят в них как специалисты, об интересе «Спартака» к которым сообщают СМИ, так и просто свободные и доступные тренеры калибра «Спартака».

    Отказники

    Для начала отсеем специалистов, которые уже ответили отказом на предложения «Спартака» — произошло это, как правило, в декабре 2020 года.

    Так, в декабре итальянские СМИ сообщали, что столичный клуб обращался к Роберто Де Дзерби, возглавляющему «Сассуоло».

    Роберто Де Дзерби

    Москвичи предлагали 41-летнему специалисту зарплату в 3 миллиона евро, а также компенсацию для итальянского клуба. Несмотря на это, Де Дзерби отказался тренировать «Спартак».

    Кандидатура может показаться неожиданной скромной, но так не считает знаток итальянского футбола Нобель Арустамян: «Если в "Спартак" придет Де Дзерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы».

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    • Еще одним итальянцем, отвергшим «Спартак», был экс-наставник «Торино» Вальтер Маццари. Несмотря на то, что 59-летний специалист уже год сидит без работы, российский клуб не показался ему достаточно серьезным проектом.

    Отказом ответили на предложения «Спартака» и два испанских тренера — Марселино Тораль и Эрнесто Вальверде.

    Первый известен выдающейся работой с «Вильярреалом» и «Валенсией», а второй успел завоевать ряд трофеев во главе «Барселоны», прежде чем его попросили из каталонского клуба в январе прошлого года.

    Эрнесто Вальверде

    Главной причиной отказа «Спартаку» испанские СМИ называют опыт Унаи Эмери, который после увольнения из стана красно-белых неоднократно давал понять, что в московском клубе ему было тяжело работать из-за постоянного контроля со стороны руководства.

    И наконец, буквально на дня главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека также отказался сменить Серию А на РПЛ, несмотря на истекающий летом контракт с римлянами.

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    • Португалец шел у москвичей первым в списке кандидатов, но он отклонил предложение возглавить российскую команду.

    Тренер сосредоточен на работе в римском клубе и хочет остаться в нем — соглашение с «Ромой» автоматически продлится, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    Отечественный производитель

    Если говорить о тренерах из России и постсоветского пространства, первым на ум приходит, конечно, Курбан Бердыев, который уже не раз претендовал на место у руля «Спартака».

    Пять лет назад Бердыев чуть не возглавил «Спартак», несмотря на свои нескромные требования: запросил зарплату в три миллиона евро в год, несколько трансферов игроков «Ростова» и почти весь тренерский штаб.

    Курбан Бердыев

    Сделка сорвалась потому, что Бердыев параллельно начал общаться с «Локомотивом», что взбесило владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    За последние пару лет победный ореол вокруг Бекиеча слегка померк, а запросы остались прежними — в России он возьмется лишь за команду, которая хочет выиграть чемпионат.

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    Еще один уважаемый ветеран со славным послужным списком — Юрий Семин. Трофеи с «Локомотивом» он брал относительно недавно, да и «Спартаку» не чужой — в бытность футболистом играл за красно-белых.

    Проблема с Семиным та же, что и с Бердыевым — это медведи такого калибра, что им будет тесно в одной берлоге со спартаковским руководством.

    Тренеры-ветераны славны своими непростыми характерами и любят контролировать процессы и не будут ограничиваться режимом тренировки-матчи. Найдет ли это понимание у Федуна и компании?

    Юрий Семин

    Впрочем, руководство «Спартака» всегда может включить очередную серию мыльной оперы «легенда клуба возвращает ему былое величие», благо на примете есть одна легенда.

    Речь, конечно, о Дмитрии Парфенове, который за свою недолгую тренерскую карьеру уже успел завоевать трофей, выиграв с почившим «Тосно» Кубок России (и выбив по пути «Спартак»), а с «Уралом» он дошел до финала все того же кубка.

    Вот только сейчас тульский «Арсенал», где трудится Парфенов, находится на дне таблицы, что вряд ли добавляет молодому специалисту вистов.

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    • Румына Дана Петреску сложно назвать отечественным специалистом, но за годы работы в РПЛ он стал нам как родной, да и язык выучил.

    Напомним, что Петреску тренировал «Кубань» с 2010 по 2012 год, а также в 2016 году, и возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год. Бело-голубые уволили его когда команда шла на 4-м месте и боролась за медали.

    Агент румына, недавно уволенного из ЧФР, рассказал, что специалист рассчитывает вернуться в Россию и не прочь возглавить ЦСКА или «Спартак».

    Виктор Гончаренко

    Наконец, для ровного счета, упомянем Виктора Гончаренко, на днях покинувшего ЦСКА. Вариант довольно фантастический — армейское прошлое вряд ли позволит ему прижиться в «Спартаке», но оставить без внимания освободившегося тренера российского топ-клуба мы не можем.

    Европейские специалисты

    Если говорить о фантастических вариантах, то бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в скором времени может вернуться к работе, и одним из клубов, куда его сватают СМИ, является «Спартак».

    Красно-белые хорошо знакомы с возможностями итальянца по его работе в «Зените», с которым он за пять лет дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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    • Но именно зенитовское прошлое и не даст Спаллетти возможности поработать в стане из заклятых соперников. Вариант с назначением в «Наполи» является более вероятным.

    В декабре сообщалось о том, что в шорт-лист «Спартака» входит бывший тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено

    43-летний испанец руководил сборной Испании с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия нынешнего тренера национальной команды Луиса Энрике. Под руководством Морено Испания выиграла в 7 матчах из 9 и квалифицировалась на чемпионат Европы-2020.

    Роберт Морено

    В декабре того же года специалист подписал контракт с «Монако», но был уволен в июле 2020 года. Увольнения из сборной и из «Монако» получились довольно скандальными, так что тренеру не привыкать работать с импульсивным руководством.

    Если говорить о монегасках, то еще один бывший наставник команды находится в списке «Спартака» — Леонарду Жардим, который выигрывал с «Монако» Лигу 1 и тренировал Килиана Мбаппе.

    Португальский тренер ранее уже вел переговоры со «Спартаком». Тогда назначение не состоялось из-за его требований: он хотел защищенный контракт и гарантию трансферов.

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    • Но Жардим уже полтора года сидит без работы, и рекомендации бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева, знакомого с Федуном, могут сыграть решающую роль в решении Леонарду.

    Если же менять одного немецкого тренера на другого, то в Бундеслиге в декабре освободился из дортмундской «Боруссии»Люсьен Фавр.

    Швейцарец успешно работал в двух «Боруссиях», приводил «Герту» к четвертому месту в Бундеслиге, а скромная «Ницца» с ним взяла бронзовые медали чемпионата Франции.

    Люсьен Фавр

    Фавр умеет развивать молодежь и ставить красивый футбол. Такого опытного тренера с интересной современной, атакующей философией как раз не хватает «Спартаку».

    Самое свежее имя в шорт-листе слухов о новом тренере «Спартака» — испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по своей работе в «Валенсии», «Ливерпуле», «Интере», «Челси» и «Наполи».

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    В сезоне-2015/16 он возглавлял «Реал», однако мадридский клуб стал единственным топ-клубом, с которым Бенитес не выиграл ни одного трофея.

    Последним клубом 60-летнего тренера был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в декабре. Если уж Бенитес поехал в Китай за длинным евро, почему бы ему не перебраться в Россию, если Федун как следует раскошелится?

    Вывод

    Ситуация с поисками нового тренера выглядит для «Спартака» не слишком радужно — те, кто доступен, не удовлетворяют амбициям красно-белых, а те, кого они хотели бы заполучить — вряд ли поедут в российский чемпионат.

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    • Оптимальным вариантом был бы пересмотр Доменико Тедеско своего решения не продлевать контракт с московским клубом.

    В случае успешного результата по итогам сезона и учитывая давление со стороны игроков, не желающих расставаться с тренером, этот вариант вовсе не выглядит фантастичным.

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