После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года, после чего пресс-служба клуба сообщила, что приступает к поискам нового тренера. Позднее «красно-белые» официально объявили, что желают продолжить сотрудничество с немецким специалистом до завершения срока договора, без смены тренера зимой.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказывая в марте о поисках нового тренера для команды, упомянул, что шорт-лист кандидатов у красно-белых будет не слишком обширным — не больше пяти кандидатов.

«Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу», — сказал он.

Руководствуясь этим принципом, мы разделили свой список кандидатов на группы по 5 человек. Входят в них как специалисты, об интересе «Спартака» к которым сообщают СМИ, так и просто свободные и доступные тренеры калибра «Спартака».

Отказники

Для начала отсеем специалистов, которые уже ответили отказом на предложения «Спартака» — произошло это, как правило, в декабре 2020 года.

Так, в декабре итальянские СМИ сообщали, что столичный клуб обращался к Роберто Де Дзерби, возглавляющему «Сассуоло».

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Москвичи предлагали 41-летнему специалисту зарплату в 3 миллиона евро, а также компенсацию для итальянского клуба. Несмотря на это, Де Дзерби отказался тренировать «Спартак».

Кандидатура может показаться неожиданной скромной, но так не считает знаток итальянского футбола Нобель Арустамян: «Если в "Спартак" придет Де Дзерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы».

Еще одним итальянцем, отвергшим «Спартак», был экс-наставник «Торино» Вальтер Маццари. Несмотря на то, что 59-летний специалист уже год сидит без работы, российский клуб не показался ему достаточно серьезным проектом.

Отказом ответили на предложения «Спартака» и два испанских тренера — Марселино Тораль и Эрнесто Вальверде.

Первый известен выдающейся работой с «Вильярреалом» и «Валенсией», а второй успел завоевать ряд трофеев во главе «Барселоны», прежде чем его попросили из каталонского клуба в январе прошлого года.

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

Главной причиной отказа «Спартаку» испанские СМИ называют опыт Унаи Эмери, который после увольнения из стана красно-белых неоднократно давал понять, что в московском клубе ему было тяжело работать из-за постоянного контроля со стороны руководства.

И наконец, буквально на дня главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека также отказался сменить Серию А на РПЛ, несмотря на истекающий летом контракт с римлянами.

Португалец шел у москвичей первым в списке кандидатов, но он отклонил предложение возглавить российскую команду.

Тренер сосредоточен на работе в римском клубе и хочет остаться в нем — соглашение с «Ромой» автоматически продлится, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Отечественный производитель

Если говорить о тренерах из России и постсоветского пространства, первым на ум приходит, конечно, Курбан Бердыев, который уже не раз претендовал на место у руля «Спартака».

Пять лет назад Бердыев чуть не возглавил «Спартак», несмотря на свои нескромные требования: запросил зарплату в три миллиона евро в год, несколько трансферов игроков «Ростова» и почти весь тренерский штаб.

Курбан Бердыев globallookpress.com

Сделка сорвалась потому, что Бердыев параллельно начал общаться с «Локомотивом», что взбесило владельца «Спартака» Леонида Федуна.

За последние пару лет победный ореол вокруг Бекиеча слегка померк, а запросы остались прежними — в России он возьмется лишь за команду, которая хочет выиграть чемпионат.

Еще один уважаемый ветеран со славным послужным списком — Юрий Семин. Трофеи с «Локомотивом» он брал относительно недавно, да и «Спартаку» не чужой — в бытность футболистом играл за красно-белых.

Проблема с Семиным та же, что и с Бердыевым — это медведи такого калибра, что им будет тесно в одной берлоге со спартаковским руководством.

Тренеры-ветераны славны своими непростыми характерами и любят контролировать процессы и не будут ограничиваться режимом тренировки-матчи. Найдет ли это понимание у Федуна и компании?

Юрий Семин globallookpress.com

Впрочем, руководство «Спартака» всегда может включить очередную серию мыльной оперы «легенда клуба возвращает ему былое величие», благо на примете есть одна легенда.

Речь, конечно, о Дмитрии Парфенове, который за свою недолгую тренерскую карьеру уже успел завоевать трофей, выиграв с почившим «Тосно» Кубок России (и выбив по пути «Спартак»), а с «Уралом» он дошел до финала все того же кубка.

Вот только сейчас тульский «Арсенал», где трудится Парфенов, находится на дне таблицы, что вряд ли добавляет молодому специалисту вистов.

Румына Дана Петреску сложно назвать отечественным специалистом, но за годы работы в РПЛ он стал нам как родной, да и язык выучил.

Напомним, что Петреску тренировал «Кубань» с 2010 по 2012 год, а также в 2016 году, и возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год. Бело-голубые уволили его когда команда шла на 4-м месте и боролась за медали.

Агент румына, недавно уволенного из ЧФР, рассказал, что специалист рассчитывает вернуться в Россию и не прочь возглавить ЦСКА или «Спартак».

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Наконец, для ровного счета, упомянем Виктора Гончаренко, на днях покинувшего ЦСКА. Вариант довольно фантастический — армейское прошлое вряд ли позволит ему прижиться в «Спартаке», но оставить без внимания освободившегося тренера российского топ-клуба мы не можем.

Европейские специалисты

Если говорить о фантастических вариантах, то бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в скором времени может вернуться к работе, и одним из клубов, куда его сватают СМИ, является «Спартак».

Красно-белые хорошо знакомы с возможностями итальянца по его работе в «Зените», с которым он за пять лет дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Но именно зенитовское прошлое и не даст Спаллетти возможности поработать в стане из заклятых соперников. Вариант с назначением в «Наполи» является более вероятным.

В декабре сообщалось о том, что в шорт-лист «Спартака» входит бывший тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено

43-летний испанец руководил сборной Испании с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия нынешнего тренера национальной команды Луиса Энрике. Под руководством Морено Испания выиграла в 7 матчах из 9 и квалифицировалась на чемпионат Европы-2020.

Роберт Морено globallookpress.com

В декабре того же года специалист подписал контракт с «Монако», но был уволен в июле 2020 года. Увольнения из сборной и из «Монако» получились довольно скандальными, так что тренеру не привыкать работать с импульсивным руководством.

Если говорить о монегасках, то еще один бывший наставник команды находится в списке «Спартака» — Леонарду Жардим, который выигрывал с «Монако» Лигу 1 и тренировал Килиана Мбаппе.

Португальский тренер ранее уже вел переговоры со «Спартаком». Тогда назначение не состоялось из-за его требований: он хотел защищенный контракт и гарантию трансферов.

Но Жардим уже полтора года сидит без работы, и рекомендации бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева, знакомого с Федуном, могут сыграть решающую роль в решении Леонарду.

Если же менять одного немецкого тренера на другого, то в Бундеслиге в декабре освободился из дортмундской «Боруссии»Люсьен Фавр.

Швейцарец успешно работал в двух «Боруссиях», приводил «Герту» к четвертому месту в Бундеслиге, а скромная «Ницца» с ним взяла бронзовые медали чемпионата Франции.

Люсьен Фавр globallookpress.com

Фавр умеет развивать молодежь и ставить красивый футбол. Такого опытного тренера с интересной современной, атакующей философией как раз не хватает «Спартаку».

Самое свежее имя в шорт-листе слухов о новом тренере «Спартака» — испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по своей работе в «Валенсии», «Ливерпуле», «Интере», «Челси» и «Наполи».

Всё о футболе России

В сезоне-2015/16 он возглавлял «Реал», однако мадридский клуб стал единственным топ-клубом, с которым Бенитес не выиграл ни одного трофея.

Последним клубом 60-летнего тренера был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в декабре. Если уж Бенитес поехал в Китай за длинным евро, почему бы ему не перебраться в Россию, если Федун как следует раскошелится?

Вывод

Ситуация с поисками нового тренера выглядит для «Спартака» не слишком радужно — те, кто доступен, не удовлетворяют амбициям красно-белых, а те, кого они хотели бы заполучить — вряд ли поедут в российский чемпионат.

Оптимальным вариантом был бы пересмотр Доменико Тедеско своего решения не продлевать контракт с московским клубом.

В случае успешного результата по итогам сезона и учитывая давление со стороны игроков, не желающих расставаться с тренером, этот вариант вовсе не выглядит фантастичным.