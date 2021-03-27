Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы

Сборная России по втором матче отбора к ЧМ-2022 одержала победу над командой Словении со счетом 2:1. На дубль Артема Дзюбы гости ответили единственным точным ударом Йосипа Иличича. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Игра в пять защитников

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак обратил внимание на стартовую расстановку россиян, которая не осталась без сюрпризов.

«Стартовый матч сборной России в отборе к ЧМ-2022 на Мальте не впечатлил настолько, что сразу после финального свистка на команду обрушилась волна критики. Не понравилось увиденное ни болельщикам, ни журналистам, ни экспертам. Стартовый состав на Словению дал понять, что и Станислав Черчесов остался неудовлетворен игрой своих подопечных.

По сравнению с матчем трехдневной давности он сделал четыре замены. Подверглись реконструкции все три линии, а левый фланг оказался перестроен полностью — в обороне в роли левого центрального появился Федор Кудряшов, а бровку получил на откуп ветеран Юрий Жирков. Да-да, вы все поняли правильно — в домашнем матче со Словенией российская сборная вышла играть в пять защитников.

В центре поля вышел приехавший в сборную позже партнеров и поэтому пропустивший первый матч Магомед Оздоев. Он заменил Даниила Фомина, и это очень обидно. Именно молодой динамовец сыграл ключевую роль в двух первых результативных комбинациях на Мальте, но Черчесов почему-то снял его до истечения часа игры, а теперь совсем не выпустил на поле. В очередной раз ставка сделана на более опытного игрока, коим стал универсал Далер Кузяев. Забегая вперед, отметим, что в этом выборе тренер явно был прав.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Это была игра за 6 очков. Обе команды выиграли перед этим. Мы настраивались на такой матч. Словения — организованная команда, который матч не проигрывающая, всё время играющая компактно. Есть игроки мирового уровня. Не было сомнения, что будет хорошая битва. Мы проявили больше характера и оказались удачливее. Мы изучали соперника и смотрели, кто из наших лучше готов к игре. Решили сыграть ромбом. Жемалетдинов играл на привычной для себя позиции. Мы действовали в 5 полузащитников, но это была номинальная пятерка, гибридная игра. У соперника очень хорошие фланги. Словенцы хорошо выходят в контратаки. Нам надо было закрыть и середину, и фланги. Во время игры мы поменяли тактику и стали действовать по схеме 5-4-1. И так довели встречу до победы.

Таков стиль Черчесова, и все это знают, так что удивляться не стоит. Тем более, что он все-таки пошел против себя, поставив в стартовый состав Рифата Жемалетдинова. Он занял место Алексея Ионова. Правда, замена получилась вынужденной. Полузащитник "Краснодара" получил повреждение и вообще не попал в заявку. Железнодорожник же, вопреки предстартовым ожиданиям, стал одним из четверых полузащитников, причем много играл как раз в глубине, пропуская вперед Кузяева и Александра Головина», — замечает Зибрак.

Дзюба сделал результат

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов похвалил капитана сборной России Артема Дзюбу, забившего два мяча.

«У хозяев в центре внимания был, конечно же, Артем Дзюба. Если при обороне центрфорвард недорабатывал, увеличивая нагрузку на двужильного Далера Кузяева, то у чужих ворот сделал разницу. После углового и его скидки мог забить Марио Фернандес. А на 26-й минуте сам Артем отрыл счет. Сборная России придумала хорошую комбинацию через левый фланг с пасом на третьего, а зенитовская связка Дзюба — Кузяев здорово разобралась в штрафной.

Второй гол на 35-й минуте — вообще цирковой номер от капитана! Дзюба, переигрывавший Мевлю, расправился с защитником "Сочи" и его партнером Юре Балковецом, как с детьми из академии. У кого после таких двух голов хватит наглости утверждать, что Артем — деревянный? Он все исполнил технично.

Сыграй наши в этой ситуации грамотнее, удержали бы преимущество в два мяча к перерыву. Однако в концовке тайма хозяева позволили сопернику многое. В результате самый опасный в составе словенцев Йосип Иличич тоже забил, показав высочайшее индивидуальное мастерство. Кудряшов чуть-чуть опоздал за ним, закрывая зону Андрея Семенова.

Артем Дзюба Нападающий сборной России На бумаге было 50 на 50. Словения — крепкая команда, мы понимали с ребятами, что нужно побеждать любой ценой. Приятно победить такую команду, приятно забить Облаку, это дорогого стоит. Для меня игра за сборную — не пустой звук, всегда играю, как в последний раз. Я отдаюсь полностью на поле, это вершина всего. Много недоброжелателей вокруг нас, победили крепкую команду. Мы победили и безумно счастливы. Я наслаждался от давления перед матчем, мы футболисты с детства, всегда кто-то чем-то недоволен. Мы очень дружны, у нас потрясающий коллектив, умирали друг за друга, ложились под мячи, за счет этого мы и побеждаем таких мастеров, как Иличич. Физически я себя чувствовал прекрасно. Словакия? Они неприятная команда, не подарок, будет трудный матч. Нам нужно максимально набирать очки

Гол игрока "Аталанты" навел Черчесова на мысль о том, что и ему нужно выпускать на поле представителя бергамасков — Алексея Миранчука. Уже в начале второго тайма экс-полузащитник "Локомотива" вышел вместо Александра Головина. Похоже, это была вынужденная замена. Миранчук, как и в "Аталанте", вступает в игру после Иличича. Интересно, что Йосип очень тепло поприветствовал на бровке своего конкурента за место в основе клубной команды, обнял Алексея: это говорит о человеческих качествах лидера словенцев», — подчеркивает Романов.

Нервная концовка

Обозреватель rusfootball.info Роман Гуськов заметил, что в концовке встречи болельщикам сборной России пришлось немного понервничать.

«Понервничать в концовке пришлось — сборная подустала, психология работала на парковку автобуса, выход Мухина мог усилить позиции игрока при торговле за контракт, но не игру сборной. Выход Заболотного, а не Соболева, тут, кстати, понятен: форвард на концовку нужен был для биться-бороться, а не чтобы забить еще.

Тем не менее, не сказать, что словенцы давили по-настоящему мощно — показательно, что в концовке Иличич уже сам лез на двоих и бил издали. Йосип, конечно, топ, до которого нашим не дотянуться, но партнеры не поддержали. Чего-то более серьезного, чем дежурное напряжение от атакующей команды при минимальном счете, наши не допустили.

Снова трудная игра, борьба, нервы, но три очка, в отличие от хорватов, россияне за матч со Словенией себе в копилку записали.

Матьяж Кек Главный тренер сборной Словении Поздравляю соперника с победой, сборная России заслужила этот успех. Противник использовал то, что мы ему позволили. У нас было две сложные игры. Мы плохо реагировали на длинные передачи в матче с Россией. А Артем Дзюба такого не прощает. Но у нас было и много хорошего в этой игре. В конце мы особенно старались сравнять счет. После победы над Хорватией у нас не было эйфории. У нас закончилась серия без поражений, теперь надо начинать новую. Миха Мевля имеет желтую карточку, а Андраж Шпорар возвращается в Португалию. Мы понимаем наши ошибки и постараемся их не повторить.

Захваливать не за что, но и в постоянных упреках, нападках, возвышении молодежки именно за счет унижения главной сборной можно взять паузу хотя бы до Словакии. Главное теперь не повторить выездные 0:1 после домашних 2:1 со словенцами, как сами знаете когда», — пишет Гуськов.

Появление акцента и структуры игры

Сергей Иванов в своем блоге на soccer.ru заявил, что после встречи с Мальтой игра сборной России все же улучшилась.

«Но и Словения не могла оставить всё просто так. Насколько плотно и напористо сборная России играла в атаке, настолько невыразительна и рыхла она была при обороне. Словенцам удавалось прожимать среднюю линию и создавать напряжение в защите россиян. Временами это было очень опасно. Особенно с учетом того, как легко и быстро Иличичу удалось отыграть один мяч и сделать разрыв минимальным, а это всегда настораживает. Именно от Йосипа исходила основная угроза ворота Шунина.

В том числе во втором тайме, который получился не такой динамичный и острый в исполнении команд. Он скорее был пугающим, жестким, напряженным и местами хаотичным. Сложно сказать, зачем Черчесов выпустил Миранчука именно вместо Головина, а не к нему. С уходом Александра резкости и изобретательности в атаке России стало гораздо меньше, хоть и нельзя сказать, что Миранчук вышел бесполезно. Он был заметен. И не только в объятиях с партнером по "Аталанте" Иличичем. (Может, Черчесов так хотел отвлечь Йосипа?)

Рифат Жемалетдинов Полузащитник сборной России Последние 15 минут проигрывающая команда всегда начинает давить, но мы выстояли. Какой была моя позиция? Я играл под нападающим, но при обороне старался играть второго форварда, чтобы прессинговать защитника. Думаю, мы выполнили задумку тренера. Перед матчем я много волновался, это первый матч в основе, но потом сконцентрировался на игре и всё было нормально. С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи.

В любом случае до конца матча сборной России пришлось пережить несколько неприятных моментов, а вот у ворот Облака остроты стало меньше. Тем не менее, застывший после перерыва счет остался на табло, что обеспечило россиянам результат. И уже не такой пассивной казалась команда, как в игре с Мальтой, и уже структура просматривалась, акцент. Вероятно, все же были правы те, кто предполагал, что на мальтийцев просто недоставало настроя и собранности. А в битве лидеров, в которую превратилась игра России со Словенией, Дзюба и Головин одолели Иличича», — отмечает Иванов.

Черчесов и Дзюба ответили хейтерам

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров отметил лидерские качества Станислава Черчесова и Артема Дзюбы.

«Признаюсь честно, после выступления сборной на Мальте мне тоже казалось, что дальше будет только хуже. В матче против футбольных карликов команда играла не без проблем и, казалось, могла потерять очки. По факту же после двух игр в отборе команда Черчесова имеет стопроцентный результат, а Дзюба в ближайшее время станет самым эффективным нападающим страны в истории.

Безусловно, болельщики имеют право недолюбливать Дзюбу или Черчесова по личным соображениям, но болеть против свой страны — это дичь. Вам не нравятся человеческие качества Артема? Пожалуйста. Вы не согласны с составом, который выставляет на матчи Черчесов? Нет проблем. Никто не требует от болельщиков горячо любить всех, кто находится в команде, и соглашаться со всеми решениями тренерского штаба, но желать сборной поражений — это перебор.

Николай Писарев Российский тренер Хороший старт, мы взяли то, что должны. В Словакии теперь мы тоже вправе рассчитывать на победу. Дзюба? Голы забиты в его силовом стиле, он чувствует расстояние между мячом и соперником. Особенно во втором забитом мяче все его действия были очень сильны индивидуально, такие он забивает, когда набирает форму. Против такого Дзюбы сложно любым защитникам.

На сегодняшний день Черчесов не проиграл ничего серьезного и выполнил почти все задачи, которые были перед ним поставлены. Мы хорошо сыграли на домашнем чемпионате мира, прошли отбор на Евро-2020, лидируем в отборе на ЧМ-2022. Что еще нужно? Да, команда сыграла хуже, чем могла, в Лиге Наций, но по большому счету — кому нужен этот турнир?», — задается вопросом Алланазаров.