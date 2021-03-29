Квалификация ЧМ-2022. Проблемы из-за отсутствия VAR, возвращение Златана и мощная Турция

Квалификация ЧМ-2022 набирает обороты — два тура уже позади. Что интересного произошло на старте отборочного турнира?

Группа А. «Пострадала целая нация»

Главной историей в первых двух турах группы А стал скандал с незасчитанным голом Криштиану Роналду на последних минутах матча против Сербии. Мяч очевидно пересек линию ворот, и Португалия должна была взять три очка, но арбитры из Нидерландов этого не увидели. Игра завершилась вничью — 2:2, а сербы и португальцы теперь делят первое место в группе. Произошло это из-за отсутствия в матчах квалификации современных технологий — не используется ни VAR, ни система автоматической фиксации гола.

Роналду сперва атаковал линейного арбитра, затем получил желтую, после чего в сердцах покинул поле, от досады бросив на газон капитанскую повязку. После матча португалец заявил, что чувствует, что «пострадала целая нация» (поверим ему на слово).

Громкий скандал и имя Роналду даже вынудили УЕФА отреагировать и объяснить, почему на таких важных матчах не используется VAR. Заявили следующее: «Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо запуска с сезона-2020/21, а также отозвать предложение о внедрении VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе».

Также в группе А стоит отметить успех сборной Люксембурга, которая, похоже, перестала быть «футбольным карликом». В первом туре люксембуржцы на выезде обыграли Ирландию со счетом 1:0 благодаря голу игрока «Динамо» Киев Жерсона Родригеса. И теперь 30 марта их ждет более серьезный тест — сборная Португалии.

Турнирная таблица группы А skysports.com

Группа В. Трудности Испании, возвращение легенды

Сборная Испании наверняка ожидала более легкой прогулки на старте квалификации. Сперва испанцы потеряли очки из-за спорного решения арбитра (вспоминаем про отсутствие VAR). В матче против Греции Иньиго Мартинес играл в мяч, когда соперника даже не было рядом, вынося его в подкате, после чего по инерции зацепил подбежавшего грека. Рефери посчитал, что это пенальти, а Анастасиос Басакетас его реализовал. В итоге — 1:1.

«Я не думаю, что мы заслуживали ничьей. Думаю, счет 1:0 был бы справедлив», — сказал Луис Энрике после игры.

Испания — Греция globallookpress.com

Далее испанцы только в концовке смогли вырвать победу у Грузии. Голу Хвичи Кварацхелии обеспечил грузинам лидерство к перерыву, но Ферран Торрес сравнял в середине второго тайма, а Дани Ольмо классно пробил на 92-й минуте.

Испания продлила рекордную серию без поражений в отборочных турнирах ЧМ до 65 матчей (51 победа и 14 ничьих), а Серхио Рамос приближается к мировому рекорду по матчам за сборную — выйдя на поле против Греции, он провел 179-й матч в футболке испанской сборной. До рекорда осталось 5 игр.

Топ-событием в этой группе стало возвращение в сборную Златана Ибрагимовича, который не играл за шведов с 2016 года. Он пока не забивал, но уже отдал две голевых — сперва под победный гол в матче с Грузией (1:0), а затем передачей в своем любимом стиле «кунг-фу» помог открыть счет в игре с Косово (шведы победили со счетом 3:0). Он вообще стареет?

Турнирная таблица группы В skysports.com

Группа С. Два фаворита взяли свое

Одна из немногих групп, где обошлось без сюрпризов. Италия с одинаковым счетом 2:0 обыграла Северную Ирландию и Болгарию, а швейцария одолела болгарскую команду (3:1) и Литву (1:0). При Роберто Манчини Италия, к слову, не проигрывает в 24 матчах подряд — это лучшая серия с 2006 года.

Турнирная таблица группы С skysports.com

Группа D. Шевченко удивил Дешама

Фаворит группы Франция потеряла очки на старте квалификации в матче против Украины, пропустив в ответ после рикошетя от Преснеля Кимпембе (1:1). Украинцы удивили оппонента, впервые в официальных матчах сыграв в три центральных защитника, и это принесло результат. Дидье Дешам признался: «Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры».

Андрей Шевченко и Дидье Дешам globallookpress.com

К слову, в этой игре тоже был эпизод, который мог бы исправить VAR — неправильно засчитаный гол. Антуан Гризманн забил после того, как арбитры не увидели офсайд у Бенжамена Павара.

Во втором туре Украина могла сохранять лидерство на пару с Францией, но после ошибки защитника Виталия Миколенко, который «привез» пенальти, упустила победу над финнами (1:1). Франция стала единоличным лидером, победив Казахстан в гостях со счетом 2:0. Сложностей не возникло (даже Усман Дембеле забил за Францию впервые с 2018-го), французы могли забить и больше, но всплыла давняя проблема. Дело в том, что с 2019 года Франция из семи пенальти забила только три (все — в исполнении Оливье Жиру). Ранее трижды промахивался Гризманн, а против Казахстана не забил Килиан Мбаппе.

Турнирная таблица группы D skysports.com

Группа Е. Лукаку продолжает забивать

Бельгия без Эдена Азара и Чехия одержали победы в первых турах (причем чехи наколотили сразу 6 голов в ворота эстонцев — 2:6), а затем встретились друг с другом. Определить единоличного лидера не удалось — на гол Янкто Провода ответил Ромелу Лукаку, на счету которого 36 голов в 31 последнем матче за бельгийцев (1:1). Он, кстати, забил и Уэльсу.

Турнирная таблица группы Е skysports.com

Группа F. Крах Молдавии

Дания — Молдавия — 8:0. Самое крупное поражение молдавской сборной в истории и самая крупная победа для датчан за последние 34 года. Можно сказать, что сборная Молдавии в последние годы уверенно шла к этому результату. В 2019 году они трижды проиграли со счетом 0:4, в 2020-м было 0:4 от Словении и 0:6 от Италии, и вот она вишенка на торте. Учитывая то, что в первом туре молдаване сыграли вничью с Фарерскими островами, похоже, стоит задуматься о том, чтобы подкорректировать список «футбольных карликов».

Турнирная таблица группы F skysports.com

Группа G. Мощный старт от Турции

Главной неожиданностью здесь стала сборная Турции, которая ураганом прошлась по двум главным конкурентам. В прошлом году турки стали четвертыми в своей группе Лиги наций (напомним, в одной с Россией), но, похоже, команде удалось сделать выводы. В первом туре сенсационно были повержены Нидерланды (4:2), а во втором разгромлена Норвегия (3:0 в гостях). В матче с Нидерландами хет-трик оформил 35-летний форвард «Лилля» Бурак Йылмаз, а против норвежцев дубль у Озана Туфана.

Бурак Йылмаз забил второй гол с пенальти globallookpress.com

«Мне что, сесть тут и расплакаться? Конечно, это удар по нам, теперь нужно как можно быстрее переключиться. Это первый матч, впереди еще девять», — резко заявил Франк де Бур после поражения от турков. Переключиться, в принципе, удалось — во втором туре Нидерланды без особых проблем обыграли Латвию со счетом 2:0. К слову, этот матч был примечателен тем, что впервые игру квалификации мужского ЧМ судила женщина — француженка Стефани Фраппар (на следующий день украинка Катерина Монзуль отработала на матче Австрия — Фарерские острова)

Что еще? Ах да, Эрлинг Холанд не забил ни разу за две игры (даже Гибралтару) — такое не часто увидишь.

Турнирная таблица группы G skysports.com

Группа Н. Россия — лидер, Модрич — рекордсмен

Сборная России одержала две победы на старте и возглавила группу. Подробно прочитать об успехах команды Станислава Черчесова и лично Артема Дзюбы, который приблизился к статусу лучшего бомбардира в истории сборной можно здесь (Мальта — Россия) и здесь (Россия — Словения).

Тут же отметим сенсационную осечку главного фаворита группы Хорватии, которая минимально програла словенцам (0:1), да и с Кипром разобралась весьма скромно (1:0), а также то, что обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич провел свой 135-й матч за «клетчатых» и стал рекордсменом по этому показателю, побив достижение Дарио Срны (134 игры).

Турнирная таблица группы H skysports.com

Группа I. Англия не пропускает

Сборная Англии выиграла два стартовых матча, не пропустив ни разу (5:0 с Сан-Марино и 2:0 в гостях против Албании). По итогам матча с албанцами вратарь англичан Ник Поуп установил рекорд английской сборной — он не пропустил в шестом подряд матче за «Трех Львов». Это рекордная серия для английских вратарей. Поуп, к слову, и провел за сборную всего шесть игр. А в двух последних играх ему не приходилось совершать сэйвы.

Дальше — важнейший матч против Польши, которой из-за травмы не поможет Роберт Левандовски.

Турнирная таблица группы I skysports.com

Группа J. Неожиданный лидер, кризис Исландии

Две победы Германии (3:0 дома с исландцами и 1:0 в гостях с румынами) не должны никого удивлять. Немцы продлили свою феерическую серию на выезде в рамках отборочных турниров на чемпионаты мира — в последних 47 гостевых матчах они одержали 37 побед и 10 раз сыграли вничью. А беспроигрышная серия в целом насчитывает 35 игр и длится уже 20 лет.

Лидерство в группе с немцами неожиданно разделила сборная Армении. И если минимальную победу над Лихтенштейном сенсацией не назвать, то уверенная победа над Исландией (2:0) все же не из разряда тех результатов, на которые можно бежать и ставить (фаворитами были исландцы). Этот результат подчеркивает, что исландская сборная после недавних успехов все же оказалась в глубоком кризисе. Это седьмое поражение подряд для Исландии в официальных матчах.