Кейн, Холанн или Мбаппе? Кто заменит Агуэро в «Манчестер Сити»?

Одна из причин — частое отсутствие в составе лучшего бомбардира в истории клуба. Но после того, как подверженный травмам аргентинец подтвердил, что летом уйдет из «Манчестер Сити» свободным агентом, аостается не очень убедительным в качестве его замены, «горожане» точно захотят приобрести нового нападающего во время летнего трансферного окна.

Пандемия коронавируса потрясла мировую экономику, и никто не уверен в ее краткосрочных последствиях, не говоря уже о долгосрочных. Даже самые крупные клубы испытывают финансовые трудности. И хотя владельцы «Сити» из Абу-Даби работают в иной среде, чем остальные, они тоже могут чувствовать затруднения.

В июле 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил двухлетнее отстранение «Сити» от еврокубков, которое было наложено УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей. С тех пор все финансовые операции клуба находятся под пристальным вниманием.

Действительно, главный тренер Пеп Гвардиола заявил в октябре, что «если ты планируешь купить нападающего, то он должен соответствовать уровню Габриэла и Серхио, но мы не можем себе этого позволить, такова реальность».

Тем не менее, клуб потратил около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на игроков за последнее десятилетие и даже заплатил 120 миллионов фунтов прошлым летом за Рубена Диаса, Натана Аке и Феррана Торреса.

Хотя Гвардиола реорганизовал свою атакующую систему, чтобы стать менее зависимым от классического центрального нападающего, добавление на эту позицию игрока мирового класса все еще заманчиво, учитывая успех Агуэро на протяжении многих лет.

Поскольку Лионель Месси из «Барселоны» слишком стар (34 года) и, скорее всего, слишком дорог (с точки зрения требований к зарплате), чтобы оказывать долгосрочное влияние на «Сити», предлагаем вам следующих кандидатов, способных помочь «Сити» улучшить игру в атаке.

Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Возможно, ведущий «мощный форвард» нового десятилетия, Холанн — настоящее оружие по забиванию голов. Его замечательная статистика говорит сама за себя: 21 гол в 21 матче Бундеслиги и 10 голов в шести матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

И хотя футболист сборной Норвегии не выглядит изящным, элегантным, технически одаренным нападающим, которого хотел бы получить Гвардиола, логично, что «Сити», вероятно, всерьез обсудит вариант его подписания, особенно с учетом того, что его отец Альф-Инге выступал в свое время за английский клуб.

Нет никаких сомнений в том, что Холанн усилил свою комбинационную игру за последний год (один из аспектов, наряду с игрой в воздухе, которые требовали доработки). Конечно, 20-летний футболист все еще развивается, но данные показывают, что он должен иметь возможность забивать, вносить свой вклад и преуспевать независимо от стиля или системы.

Более того, с коммерческой точки зрения Холанн потенциально является одним из самых продаваемых игроков в мире (особенно после эпохи Криштиану Роналду и Месси), что является еще одним плюсом для любого ведущего клуба Премьер-лиги.

Источники ESPN сообщили, что Холанн может покинуть «Боруссию» этим летом за 180 миллионов евро. В его контракте есть пункт о выкупе за 75 миллионов, который вступит в силу в 2022 году, но «Сити» будет разумно вступить в игру пораньше, прежде чем конкуренция усилится.

Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

Гарри Кейн globallookpress.com

У «Тоттенхэма» нет желания отпускать своего звездного нападающего, и недавняя информация о том, что клуб установил ценник на отметке в 150 миллионов фунтов стерлингов лишь подтверждает это. Однако клуб с большой долей вероятности пропустит Лигу чемпионов в следующем сезоне после неудачной кампании под руководством Жозе Моуринью, так что «шпорам» будет сложно продержаться, если этим летом «Сити» постучит в дверь.

Летом Кейну исполнится 28 лет, и, возможно, было бы целесообразно рассмотреть предложения, хотя «Тоттенхэм» вряд ли хочет отпускать нападающего в состав прямого конкурента из Премьер-лиги.

С точки зрения «Сити» набор навыков и послужной список Кейна в качестве девятого номера говорит нам о том, что Гвардиола закроет глаза на любые крошечные недостатки, которые могут проявиться у форварда при игре в системе «горожан».

В то же время клуб может усомниться в том, насколько целесообразно платить такую большую сумму за игрока, который уже находится на пике карьеры и, возможно, не сможет развиваться дальше.

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Как правило, суперзвезду «Пари Сен-Жермен» отправляют в мадридский «Реал», тогда как о «Манчестер Сити» в СМИ почти не пишут. Однако, поскольку «сливочные» испытывают финансовые трудности, «горожане» должны оценить возможное подписании 22-летнего футболиста, чей контракт истекает летом 2022 года.

Подписанный в 2017 года за 145 миллионов евро (плюс 35 миллионов в качестве бонусов) чемпион мира в составе сборной Франции все еще взвешивает свои варианты: остаться в Лиге 1 (ему предложили новое соглашение) или обосноваться в более популярном чемпионате?

Да, катарские владельцы «Пари Сен-Жермен» вряд ли будут рады отдать свою суперзвезду в руки сопернику, принадлежащему бизнесменам из ОАЭ. И все же очевидно, что французский форвард усилит любой клуб, в который он в конечном итоге перейдет.

Ромелу Лукаку («Интер»)

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Лукаку забил впечатляющие 42 гола в 62 матчах Серии А с тех пор, как покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за примерно 80 миллионов евро. «Интер» в этом сезоне надеется выиграть свое первое скудетто за более чем десять лет, хотя в ближайшее время в клубе может произойти смена владельца. Такие потенциально разрушительные события могут повлиять на способность клуба удерживать своих самых ценных игроков, и Лукаку, безусловно, один из них.

Самые сильные стороны бельгийца — его темп и сила, но после отъезда из Англии он также стал комфортнее себя чувствовать в комбинационной игре. Кроме того, кажется, что он стал лучше играть правой ногой и стал принимать более грамотные с тактической точки зрения решения.

В свои 27 лет он находится на том же этапе карьеры, что и Кейн, но связь с «Юнайтед» может ограничить его (или клубное) желание заключить сделку.

Жуан Феликс («Атлетико»)

Жуан Феликс globallookpress.com

Несомненно, самый подходящий для Гвардиолы игрок. Португалец больше похож на форварда из глубины, чем на обитателя штрафной. Приобретенный за 126 миллионов евро у «Бенфики» Феликс все еще далек от того, чтобы оправдать этот гонорар, но в 21 год у него все еще есть время, чтобы раскрыть свой огромный потенциал.

Обладая прекрасной обработкой мяча, он также отличается резкими и плавными движениями, а также выдающимся естественным пониманием игры, что делает его идеально подходящим для терпеливой, но острой атакующей игры «Сити».

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне, как правило, использует его на позиции второго форварда из глубины, но португалец также может быть «ложной девяткой», опускаясь глубоко, чтобы освободить пространство для вингеров и атакующих полузащитников.

«Атлетико» пока не говорит желанием его отпускать, так что мяч на стороне мадридцев, но Феликс мог бы предложить «Сити» то, чего нет у остальных.