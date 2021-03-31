Реформа Лиги чемпионов создаст проблемы для английского футбола

Предложение, которое обсуждается уже почти два года, должно было быть утверждено исполнительным комитетом УЕФА 30 марта, однако обсуждение было перенесено на 19 апреля.

Согласно новому формату, групповой этап Лиги чемпионов в его нынешнем формате будет отменен. Вместо этого количество участников основной стадии турнира будет увеличено с 32 до 36, при этом два места будут выдаваться УЕФА по специальному приглашению (wild card).

Wild card будут зарезервированы для клубов с самым высоким коэффициентом УЕФА согласно рейтингу на основе прошлых успехов в Европе, для тех команд, которые не квалифицировались в турнир из своего чемпионата.

Если бы этот формат использовался сейчас, исходя из текущего положения команд, это означало бы, что «Ливерпуль» получил бы пропуск в Лигу чемпионов, несмотря на седьмое место в АПЛ.

Источники сообщают, что нет никаких серьезных препятствий, которые нельзя было бы преодолеть. Однако известно, что в больших клубах существует беспокойство касательно вопроса корпоративного управления европейскими турнирами.

Кроме того, клубы обеспокоены противодействием новому формату, в частности, ситуации с двумя путевками, которые планируется предоставить клубам с самым высоким рейтингом, не прошедшим квалификацию ЛЧ.

В частности, планы противодействовать были у организации Европейских лиг, которая заявила, что УЕФА создаст «де-факто закрытый цех».

Однако официальные лица УЕФА и представители Европейской ассоциации клубов поддержали новую договоренность, которую, как приписывают, предложил бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и нынешний исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.

Согласно новому формату, каждая команда сыграет по десять матчей против соперников разной силы, а результаты будут учитываться в общую таблицу лиги. Команды, которые займут восемь первых мест, сразу перейдут в плей-офф, а те, кто займут места с 9-го по 24-е, перейдут в раунд плей-офф.

Лига чемпионов globallookpress.com

Новый формат создаст проблемы для Англии — в частности, для Кубка английской лиги, поскольку для дополнительных мест потребуются свободные окна, которые обычно выделяются для матчей второго кубкового турнира.

Председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш ранее заявил, что Лига чемпионов с 36 командами окажет «разрушительное влияние» на английский футбол. А с 99% уверенностью, реформа ЛЧ будет поддержана.

Во-первых, для нового формата потребуется 19 раундов матчей вместо нынешних 13. Но так как в нынешнем календаре ЛЧ матчи 1/8 финала разбиты на четыре недели, то может потребоваться только четыре дополнительных слота в середине недели.

В английском календаре без учета пандемии коронавируса единственный вариант добиться этого между началом сентября и Рождеством — использовать даты, зарезервированные для третьего, четвертого и пятого раундов Кубка английской лиги, а также промежуток времени в середине недели, на который претендует АПЛ, в период с конца ноября по начало декабря.

Если есть желание сохранить Кубок английской лиги, одним из вариантов было бы последовать примеру этого сезона, когда первые четыре тура были сыграны до начала группового этапа еврокубков — в «нормальном» году это был бы август.

Тем не менее, как минимум один английский клуб будет участвовать в матчах квалификации еврокубков, из-за чего в этом сезоне «Тоттенхэму» пришлось играть во вторник и четверг на одной неделе, и Жозе Моуринью был в ярости.

Другой вариант — отказаться от переигровок в Кубке Англии и сократить полуфиналы Кубка английской лиги до одной игры, чтобы освободить место в календаре.

Третья опция — позволить командам, которые играют на евроарене, использовать для участия в Кубке английской лиги команды U-23. Хотя это может быть встречено противодействием со стороны УЕФА, который претендует на первенство в середине недели в вопросе телевидения и не хотел бы, чтобы одна и та же команда играла в один день.

«Ман Сити» — действующий обладатель Кубка лиги globallookpress.com

Самый категоричный вариант заключается в полном отказе от Кубка лиги — эта идея высказывается уже какое-то время. Но это лишит Английскую футбольную лигу крупного источника дохода, денежных средств, которые распределяются между всеми тремя ее лигами.

Председатель Английской футбольной лиги Рик Парри уже осознает эту надвигающуюся проблему, поэтому он так стремился поддержать в прошлом году достаточно противоречивый проект Project Big Picture.

АПЛ сейчас работает над собственным стратегическим планированием, но предстоящее решение УЕФА определит то, какими будут дальнейшие шаги.