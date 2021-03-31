Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе

Сборная России уступила команде Словакии (1:2) в 3-м туре отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В первом тайме словаки вышли вперед, когда после подачи с углового Милан Шкриньяр ударом головой направил мяч в ворота. На 71-й минуте россияне сравняли счет, а гол в свой актив записал Марио Фернандес. Но спустя 3 минуты Роберт Мак после сольного прохода забил победный гол словацкой сборной.

Дзюба против Шкриньяра

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, отмечая перемены в составе словаков и отсутствие таковых у Черчесова.

«Сборная России стартовала в квалификации с двух побед, обыграла дома Словению (2:1) и в хорошем настроении приехала в Трнаву в гости к Словакии, потерявшей очки в матчах с Кипром и Мальтой. Так что третья осечка подряд практически выбивала хозяев из борьбы, уж за первое место точно.

Недовольный результатами предыдущих встреч Штефан Таркович во второй раз подряд перетасовал состав, отправив в запас многих игроков, не использовавших свой шанс. Но лидер обороны и главная звезда команды Милан Шкриньяр, естественно, остался. Его противостояние с Артемом Дзюбой обещало стать ключевым элементом игры. С первых минут вышли и хорошо известные нам по выступлениям за "Зенит" Роберт Мак (слева в полузащите) и Томаш Губочан (на том же фланге в защите).

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Станислав Черчесов, напротив, полностью сохранил и стартовый состав, добившийся успеха в игре со словенцами, и расстановку в три центральных защитника с ромбом в центре поля. На острие внизу Магомед Оздоев, а наверху здорово проведший матч в Сочи Рифат Жемалетдинов».

Обманчивое начало матча

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает преимущество россиян на стартовом отрезке матча со словаками.

«Стоило ждать агрессивного начала от словаков, ведь после ничьих с Кипром и Мальтой команде Штефана Тарковича требовалось обязательно побеждать. Но, как ни странно, хозяева играли в основном длинными передачами.

Стремились задействовать в атаках дальний фланг, поскольку, исходя из схемы, могли получить численное преимущество на краях. Например, слева против Марио Фернандеса у сборной Словакии действовала связка бывших зенитовцев Томаш Губочан — Роберт Мак. Немного российской Премьер-Лиги в отборочном матче чемпионата мира.

Словакия — Россия globallookpress.com

При счёте 0:0 сборная России в целом контролировала игру. Пусть владение у команды Станислава Черчесова было по большому счёту стерильным, наши не подпускали словаков к воротам Антона Шунина. Стратегически ничья устраивала лидировавших в группе россиян.

По ситуации схема гостей опять менялась, когда Юрий Жирков поднимался по флангу выше Фернандеса. Тройка центральных полузащитников Оздоев — Кузяев — Головин хорошо двигалась и взаимодействовала. В общем, ничто не говорило о том, что к перерыву хозяева будут выигрывать: по ударам они заметно уступали — 2:6 (в створ — 1:1)».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России) Рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Нужно было менять игру во втором тайме. Перешли в четыре защитника, выпустили второго нападающего. Конечно, когда команда проигрывает, нужно добавлять. Мы давили, забили долгожданный гол, но быстро пропустили. Потом давили и не забили. Обратная замена Мостового? Нам нужно было выпустить второго нападающего, хотели сыграть ромбом в центре. Мостовой в него не вписывался, поэтому решили его заменить. Ничего особенного. В конце удача от нас отвернулась. Моменты были, нужно было их завершать. У нас очень ровная группа, каждый у каждого может отбирать очки, что мы и видим.

Помутнение Джикии и Фернандеса

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров удивляется курьезности первого гола словаков и вялой игре до перерыва.

«С пропущенным голом как раз-таки все понятно. Георгий Джикия и Марио Фернандес в пылу борьбы позабыли, что они не в футболках "Спартака" и ЦСКА, что это не РПЛ, а отборочный турнир чемпионата мира-2022. Вот и держали друг друга (!) при угловом у ворот сборной России. Или это последствия удара в затылок от бывшего подопечного Черчесова по "Легии" Ондржея Дуды, который получил Джикия? Защитник "Интера" Милан Шкриньяр наверняка ошалел от такой свободы и со всей удалью вонзил мяч в ворота Антона Шунина.

Джикия и Фернандес чисто: зачем разбирать игроков чужой команды, когда есть свои?

#СловакияРоссия pic.twitter.com/cGAAlxlkna — Moнme-Крисmo (@MonteCristo_im) March 30, 2021

Гол Шкриньяра на 38-й минуте — первый удар в створ ворот обеих команд. Явно не такого мы ждали от сборной России. Мечталось о достижении результата уже в первом тайме, о девяти очках в трех матчах, особенно на фоне неожиданного поражения Словении киприотам и нулевой ничьей хорватов с мальтийцами в середине второго тайма. Но получалось крайне мало. Защитники перепасовывались друг с другом, подключая в эту незамысловатую игру еще и вратаря. Регулярные потери мяча как на своей половине поля, так и на чужой…

Даже не возникало желания вспоминать об отсутствии Мартина Дубравки и Марека Гамшика. Словаки возвели свой минимализм в максиму и делали все абсолютно правильно. На 30-й минуте первое же стандартное положение у ворот россиян (угловой) обернулось опасным моментом, когда лишь Кудряшов в последний момент не позволил в упор расстрелять Шунина. Второй угловой уже завершился голом».

Магомед Оздоев полузащитник сборной России) Нельзя было терять очки. В первом тайме не хватало свежести для игры на скорости. Во втором тайме прибавили, и моменты появились. Но не набрали те очки, которые должны были. В моменте с голом Мака я пытался закрыть дальний угол, но он ударил под ногу в ближний. Когда мы забили, подумали, что сейчас забьем. Немного раскрылись. В перерыве мы перешли на игру в четыре защитника, начали играть в 4-4-1-1. Стало больше полузащитников. Хотели насытить фланги. Можно было атаковать через фланги, а словаки глубоко сидели, весь центр был забит. Нужно было дожимать. Но так произошло.

Марио реабилитировался

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отмечает, что Станиславу Черчесову не сразу удалось перестроить команду так, чтобы переломить ход матча.

«На второй тайм гости перестроились на игру в четырёх защитников. Черчесов отправил на заслуженный отдых Жиркова, выпустив вместо него более активного и атакующего игрока — Андрея Мостового. Вскоре наставник российской сборной решил добавить креатива, подняв со скамейки Алексея Миранчука, он заменил Рифата Жемалетдинова.

В целом, замены читались и выглядели логично. Но, по всей видимости, Черчесова изменение рисунка не устроило. Действительно, перестроение не оказало особого эффекта. В промежутке с 45-ю по 70-ю минуты гости нанесли всего один удар, а преимущество по владению мячом лишь заставило Словакию перейти на осадное положение.

Словакия — Россия globallookpress.com

На 65-й минуте Черчесов фактически пошел ва-банк, выпустив на поле Александра Соболева. Спартаковец заменил Мостового, которому пришлось пройти через обратную замену, не самую приятную для футболиста вещь. Черчесов позднее объяснил, что решение было связано не с претензиями к Мостовому, а с переходом на игру в двух нападающих. А Мостовой в данную схему просто не вписывался.

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Выход Соболева принёс результаты уже через шесть минут. Российская команда провела массированную атаку, которая завершилась мини-футбольным ударом Марио. Мяч отскочил к "армейцу", который здорово сориентировался и проткнул его в ворота».

Алексей Миранчук полузащитник сборной России) В первом тайме была сдержанная игра. Играли проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях, не рисковали. Меня выпускали, чтобы усилить атаку. Мы почти сразу забили, вдохновились все. Но получили обидный мяч и не дожали, хотя были хорошие моменты. Такой день у нас. Когда контролируешь игру, играешь на половине поля соперника, а потом пропускаешь такой мяч, это очень обидно, это выбивает из колеи. Набрали такой ход, выиграли два матча. И обидно. Словакия не выигрывала два матча, поэтому была настроена с двойной мотивацией. Но мы могли Словакию добить. Обидно. Нам хотелось набрать ход и одержать три победы в трех матчах. Будем стараться дальше.

И снова помутнение

Автор Soccer.ru Сергей Иванов неприятно удивлен действиями российских защитников в эпизоде со вторым пропущенным голом.

«Тем не менее стоит признать, что в давление Россия играла не так и плохо. Чувствовалась хрупкость словаков под натиском. Другое дело, что необходимо более хладнокровно распоряжаться проникновениями в штрафную соперника. Этого не хватило. Но даже в немного сумбурном режиме отыграть мяч получилось.

Вот только затем наступило очередное помутнение. Эскортное сопровождение, которое устроили Маку в штрафной Шунина, достойно отдельного упоминания. Возможно, все вспомнили движение Маслова в последнем матче молодежной сборной России с Францией, а потому испугались и не стали вообще пытаться тормозить Роберта, позволяя тому подобрать ногу и пробить. Это загадка.

Словакия — Россия globallookpress.com

Но результат налицо — второй раз по заказу отыграться не позволило время и разница в использовании моментов. Утешением может служить лишь то, что Россия делит первое место в группе с Хорватией, и никто из сборных, сыгравших на этом отрезке три матча, не одержал три победы. Тяжело всем».

Переключаемся на Евро

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев огорчен, что россиянам не удалось отыграться в концовке.

«Впрочем, радоваться долго не пришлось: словаки моментально организовали второй мяч, причем на этот раз без всякого стандарта. Гол сделали два бывших футболиста РПЛ. Отдал Губочан, завершил Мак, не самыми замысловатыми действиями вогнавший в ступор всю нашу оборону. Собственно, два приступа паники в защите и стали одной из главных причин поражения в Трнаве.

В оставшееся время работал все тот же план С: Соболев исправно топтал словацких защитников, а Дзюба однажды грамотно поборолся за позицию, но после скидки нападающего "Зенита" Головин чуть-чуть не успел замкнуть дальнюю штангу. Это был самый реальный момент отыграться, но от поражения сборная России все же не ушла.

Словакия — Россия globallookpress.com

Теперь переключаемся на Евро. К катарскому вопросу вернемся в сентябре, и это будет уже как будто в другой жизни. Осенью сборной России предстоит провести целых семь отборочных встреч за 2,5 месяца, а первый из них — дома с хорватами. Одна из ключевых игр отбора, к которой оба соперника подойдут в качестве лидеров группы, не избежавших потерь в трех стартовых турах».