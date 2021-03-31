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    Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе

    Реакция спортивных СМИ на выездное поражение сборной России в Словакии

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    Словакия — Россия
    Сборная России уступила команде Словакии (1:2) в 3-м туре отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В первом тайме словаки вышли вперед, когда после подачи с углового Милан Шкриньяр ударом головой направил мяч в ворота. На 71-й минуте россияне сравняли счет, а гол в свой актив записал Марио Фернандес. Но спустя 3 минуты Роберт Мак после сольного прохода забил победный гол словацкой сборной.

    Дзюба против Шкриньяра

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, отмечая перемены в составе словаков и отсутствие таковых у Черчесова.

    «Сборная России стартовала в квалификации с двух побед, обыграла дома Словению (2:1) и в хорошем настроении приехала в Трнаву в гости к Словакии, потерявшей очки в матчах с Кипром и Мальтой. Так что третья осечка подряд практически выбивала хозяев из борьбы, уж за первое место точно.

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    • Недовольный результатами предыдущих встреч Штефан Таркович во второй раз подряд перетасовал состав, отправив в запас многих игроков, не использовавших свой шанс. Но лидер обороны и главная звезда команды Милан Шкриньяр, естественно, остался. Его противостояние с Артемом Дзюбой обещало стать ключевым элементом игры. С первых минут вышли и хорошо известные нам по выступлениям за "Зенит" Роберт Мак (слева в полузащите) и Томаш Губочан (на том же фланге в защите).

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    Станислав Черчесов, напротив, полностью сохранил и стартовый состав, добившийся успеха в игре со словенцами, и расстановку в три центральных защитника с ромбом в центре поля. На острие внизу Магомед Оздоев, а наверху здорово проведший матч в Сочи Рифат Жемалетдинов».

    Обманчивое начало матча

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает преимущество россиян на стартовом отрезке матча со словаками.

    «Стоило ждать агрессивного начала от словаков, ведь после ничьих с Кипром и Мальтой команде Штефана Тарковича требовалось обязательно побеждать. Но, как ни странно, хозяева играли в основном длинными передачами.

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    • Стремились задействовать в атаках дальний фланг, поскольку, исходя из схемы, могли получить численное преимущество на краях. Например, слева против Марио Фернандеса у сборной Словакии действовала связка бывших зенитовцев Томаш Губочан — Роберт Мак. Немного российской Премьер-Лиги в отборочном матче чемпионата мира.

    Словакия — Россия

    При счёте 0:0 сборная России в целом контролировала игру. Пусть владение у команды Станислава Черчесова было по большому счёту стерильным, наши не подпускали словаков к воротам Антона Шунина. Стратегически ничья устраивала лидировавших в группе россиян.

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    По ситуации схема гостей опять менялась, когда Юрий Жирков поднимался по флангу выше Фернандеса. Тройка центральных полузащитников Оздоев — Кузяев — Головин хорошо двигалась и взаимодействовала. В общем, ничто не говорило о том, что к перерыву хозяева будут выигрывать: по ударам они заметно уступали — 2:6 (в створ — 1:1)».

  • Станислав Черчесов
  • Главный тренер сборной России)
  • Рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Нужно было менять игру во втором тайме. Перешли в четыре защитника, выпустили второго нападающего. Конечно, когда команда проигрывает, нужно добавлять. Мы давили, забили долгожданный гол, но быстро пропустили. Потом давили и не забили. Обратная замена Мостового? Нам нужно было выпустить второго нападающего, хотели сыграть ромбом в центре. Мостовой в него не вписывался, поэтому решили его заменить. Ничего особенного. В конце удача от нас отвернулась. Моменты были, нужно было их завершать. У нас очень ровная группа, каждый у каждого может отбирать очки, что мы и видим.

    • Помутнение Джикии и Фернандеса

    Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров удивляется курьезности первого гола словаков и вялой игре до перерыва.

    «С пропущенным голом как раз-таки все понятно. Георгий Джикия и Марио Фернандес в пылу борьбы позабыли, что они не в футболках "Спартака" и ЦСКА, что это не РПЛ, а отборочный турнир чемпионата мира-2022. Вот и держали друг друга (!) при угловом у ворот сборной России. Или это последствия удара в затылок от бывшего подопечного Черчесова по "Легии" Ондржея Дуды, который получил Джикия? Защитник "Интера" Милан Шкриньяр наверняка ошалел от такой свободы и со всей удалью вонзил мяч в ворота Антона Шунина.

    Гол Шкриньяра на 38-й минуте — первый удар в створ ворот обеих команд. Явно не такого мы ждали от сборной России. Мечталось о достижении результата уже в первом тайме, о девяти очках в трех матчах, особенно на фоне неожиданного поражения Словении киприотам и нулевой ничьей хорватов с мальтийцами в середине второго тайма. Но получалось крайне мало. Защитники перепасовывались друг с другом, подключая в эту незамысловатую игру еще и вратаря. Регулярные потери мяча как на своей половине поля, так и на чужой…

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    • Даже не возникало желания вспоминать об отсутствии Мартина Дубравки и Марека Гамшика. Словаки возвели свой минимализм в максиму и делали все абсолютно правильно. На 30-й минуте первое же стандартное положение у ворот россиян (угловой) обернулось опасным моментом, когда лишь Кудряшов в последний момент не позволил в упор расстрелять Шунина. Второй угловой уже завершился голом».

  • Магомед Оздоев
  • полузащитник сборной России)
  • Нельзя было терять очки. В первом тайме не хватало свежести для игры на скорости. Во втором тайме прибавили, и моменты появились. Но не набрали те очки, которые должны были. В моменте с голом Мака я пытался закрыть дальний угол, но он ударил под ногу в ближний. Когда мы забили, подумали, что сейчас забьем. Немного раскрылись. В перерыве мы перешли на игру в четыре защитника, начали играть в 4-4-1-1. Стало больше полузащитников. Хотели насытить фланги. Можно было атаковать через фланги, а словаки глубоко сидели, весь центр был забит. Нужно было дожимать. Но так произошло.

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    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отмечает, что Станиславу Черчесову не сразу удалось перестроить команду так, чтобы переломить ход матча.

    «На второй тайм гости перестроились на игру в четырёх защитников. Черчесов отправил на заслуженный отдых Жиркова, выпустив вместо него более активного и атакующего игрока — Андрея Мостового. Вскоре наставник российской сборной решил добавить креатива, подняв со скамейки Алексея Миранчука, он заменил Рифата Жемалетдинова.

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    • В целом, замены читались и выглядели логично. Но, по всей видимости, Черчесова изменение рисунка не устроило. Действительно, перестроение не оказало особого эффекта. В промежутке с 45-ю по 70-ю минуты гости нанесли всего один удар, а преимущество по владению мячом лишь заставило Словакию перейти на осадное положение.

    Словакия — Россия

    На 65-й минуте Черчесов фактически пошел ва-банк, выпустив на поле Александра Соболева. Спартаковец заменил Мостового, которому пришлось пройти через обратную замену, не самую приятную для футболиста вещь. Черчесов позднее объяснил, что решение было связано не с претензиями к Мостовому, а с переходом на игру в двух нападающих. А Мостовой в данную схему просто не вписывался.

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    Выход Соболева принёс результаты уже через шесть минут. Российская команда провела массированную атаку, которая завершилась мини-футбольным ударом Марио. Мяч отскочил к "армейцу", который здорово сориентировался и проткнул его в ворота».

  • Алексей Миранчук
  • полузащитник сборной России)
  • В первом тайме была сдержанная игра. Играли проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях, не рисковали. Меня выпускали, чтобы усилить атаку. Мы почти сразу забили, вдохновились все. Но получили обидный мяч и не дожали, хотя были хорошие моменты. Такой день у нас. Когда контролируешь игру, играешь на половине поля соперника, а потом пропускаешь такой мяч, это очень обидно, это выбивает из колеи. Набрали такой ход, выиграли два матча. И обидно. Словакия не выигрывала два матча, поэтому была настроена с двойной мотивацией. Но мы могли Словакию добить. Обидно. Нам хотелось набрать ход и одержать три победы в трех матчах. Будем стараться дальше.

    • И снова помутнение

    Автор Soccer.ru Сергей Иванов неприятно удивлен действиями российских защитников в эпизоде со вторым пропущенным голом.

    «Тем не менее стоит признать, что в давление Россия играла не так и плохо. Чувствовалась хрупкость словаков под натиском. Другое дело, что необходимо более хладнокровно распоряжаться проникновениями в штрафную соперника. Этого не хватило. Но даже в немного сумбурном режиме отыграть мяч получилось.

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    • Вот только затем наступило очередное помутнение. Эскортное сопровождение, которое устроили Маку в штрафной Шунина, достойно отдельного упоминания. Возможно, все вспомнили движение Маслова в последнем матче молодежной сборной России с Францией, а потому испугались и не стали вообще пытаться тормозить Роберта, позволяя тому подобрать ногу и пробить. Это загадка.

    Словакия — Россия

    Но результат налицо — второй раз по заказу отыграться не позволило время и разница в использовании моментов. Утешением может служить лишь то, что Россия делит первое место в группе с Хорватией, и никто из сборных, сыгравших на этом отрезке три матча, не одержал три победы. Тяжело всем».

    Переключаемся на Евро

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев огорчен, что россиянам не удалось отыграться в концовке.

    «Впрочем, радоваться долго не пришлось: словаки моментально организовали второй мяч, причем на этот раз без всякого стандарта. Гол сделали два бывших футболиста РПЛ. Отдал Губочан, завершил Мак, не самыми замысловатыми действиями вогнавший в ступор всю нашу оборону. Собственно, два приступа паники в защите и стали одной из главных причин поражения в Трнаве.

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    • В оставшееся время работал все тот же план С: Соболев исправно топтал словацких защитников, а Дзюба однажды грамотно поборолся за позицию, но после скидки нападающего "Зенита" Головин чуть-чуть не успел замкнуть дальнюю штангу. Это был самый реальный момент отыграться, но от поражения сборная России все же не ушла.

    Словакия — Россия

    Теперь переключаемся на Евро. К катарскому вопросу вернемся в сентябре, и это будет уже как будто в другой жизни. Осенью сборной России предстоит провести целых семь отборочных встреч за 2,5 месяца, а первый из них — дома с хорватами. Одна из ключевых игр отбора, к которой оба соперника подойдут в качестве лидеров группы, не избежавших потерь в трех стартовых турах».

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