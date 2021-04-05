Соболев взял Ростов. «Красно-белые» наконец победили на Дону

Московский «Спартак» победил «Ростов» (3:2) в гостевом матче 24-го тураРПЛ. В середине первого тайма Виктор Мозес пробил в ближний угол ворот ростовчан. Несколько минут спустя Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Затем Георгий Махатадзе вывел свою команду вперед. В конце первого тайма Александр Соболев сравнял счет. После перерыва Соболев оформил дубль.

«Ростов» без Норманна, «Спартак» без Крала

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, отмечая что в стане обоих коллективов были кадровые проблемы.

«После трех побед подряд "Спартак" за 7 туров до финиша сел на хвост "Зениту". Отрыв от питерцев — 4 очка, и чтобы попытаться сократить его или хотя бы не отстать, команде Тедеско нужно было побеждать "Ростов" на выезде.

Команда Валерия Карпина осталась без ключевого игрока центра поля Матиаса Норманна, который восстанавливается после травмы. Вместо него на поле появился молодой Георгий Махатадзе. Зато вернулся Кенто Хашимото, лучший бомбардир команды в первом круге. Также Карпин решил не ставить в основу Хорена Байрамяна и Дениса Хаджикадунича, которые недавно вернулись из своих сборных.

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"Спартаку" пришлось обходиться без Алекса Крала и Эсекьеля Понсе. И если последнего в основе уже давно успешно заменяет Александр Соболев, то без чешского полузащитника проблемы в полузащите "Спартака" усугубились».

«Бомбардир» Маслов

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает сумбурное начало матча и сочувствует молодому защитнику «Спартака», срезавшему мяч в свои ворота.

«Игра началась под проливным дождем. Мяч быстрее скользил по газону, однако команды к этому оказались как будто не готовы — старались проводить скоростные комбинации, но не успевали за собственными мыслями. Технических огрехов оказалось очень много, а первый удар был нанесен только на 17-й минуте, когда после подачи Айртона Глебов неудачно подставился под мяч, забросив его притаившемуся на дальней штанге Джордану Ларссону (выше ворот).

Первым к мокрому газону адаптировался Виктор Мозес. В середине тайма он агрессивно пошел в обводку против Николая Пояркова (несколькими минутами ранее защитник "Ростова" схожим образом накрутил нигерийца, но тому на помощь пришли партнеры) и сильно пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от ноги Хайтами Алеесами влетел в ближний угол мимо не успевшего сориентироваться Сергея Песьякова. Причем мяч прошел в полуметре от вратаря. Может, он не успел привыкнуть к мокрой траве?

Правда, радовались москвичи недолго. Очень тяжело проводящий весенний отрезок Павел Маслов (автогол с "Динамо", два пенальти в составе молодежки на чемпионате Европы) вновь совершил результативную ошибку. На сей раз он переправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга. Это уже третий гол защитника в ворота "Спартака" с прошлого июля, когда он "отметился" в Сочи. Обстоятельства кричат о том, что парню нужна передышка».

Кураж Соболева

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит форварда «Спартака», оформившего дубль и принесшего победу красно-белым.

«Третий мяч — следствие ошибок Айртона и Зобнина. Полузащитник сборной России напрасно бросил Георгия Махатадзе: и бразильцу не помог, и автора гола оставил свободным. Ни для кого не секрет, что технически Махатадзе подготовлен здорово: центрхав "Ростова" это и показал, исполнив очень неудобный для Александра Максименко удар.

Впрочем, по ударам "Спартак" всё-таки в два раза превзошёл "Ростов" к перерыву — 10:5 (в створ — 4:2). Так что вполне логично, что эти 45 минут завершились вничью. Гол Александра Соболева "в раздевалку" во многом сделал Айртон, накрутивший Алексея Козлова и подавший с правой ноги. Чуть-чуть форварду и повезло с рикошетом от ноги Хайтама Алеесами. Хотя везёт тому, кто доигрывает эпизоды до конца.

Не пропал огонь из игры и во втором тайме. Показалось, что после перерыва Тедеско выше поднял линии, рисковал ради победы. "Спартак" по такой игре мог пропустить после любой длинной передачи за спины защитникам, тем не менее и шансы забить увеличились.

Квинси Промес до 58-й минуты был не слишком эффективен, в отличие, например, от полезного в переходах Джордана Ларссона, однако угловой голландец подал идеально — прямо в нужную точку. Капитан "Ростова" Максим Осипенко очень странно действовал на стандарте: ни выпрыгнул, ни попытался хотя бы в корпус сыграть. Поймавший кураж Соболев воспользовался этим, оформив дубль головой».

«Спартак» зависим от формы лидеров

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев разбирает игру «Спартака», делая вывод, что тот не готов бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«В начале второго тайма у "Ростова" тоже был хороший промежуток, когда удавалось быстро разворачивать контратаки. Большинство из них "Спартаку" пришлось останавливать фолами. Не успевал за соперником Роман Зобнин, совершивший в этот отрезок времени три нарушения. Но это можно списать на недостаток физической формы — футболист пропустил какое-то время из-за травмы.

Самое главное, что оба этих сложных промежутка в игре "Спартак" смог перевернуть в свою пользу. То есть добиваться своего в атаке команде удается. Однако без качественной игры Виктора Мозеса ничего этого не случилось бы. Он предлагал себя особенно часто в атаке, создавая неразбериху в обороне "Ростова". Индивидуально нигериец очень силен, благодаря чему забил гол, и вообще сделал в штрафной соперника больше всех касаний — 12 (у Соболева всего 4).

Но в данный момент, имея практически полностью боевой состав, "Спартак" выигрывает не без проблем. Превосходство "Зенита" в матчах премьер-лиги более ощутимо, а вот красно-белым еще нужно преодолеть личностный рост. "Спартак" по-прежнему теряется под агрессивным прессингом, как и в позиционных атаках. Тедеско правильно сделал, что поставил на поток контратаки и стандартные положения — в обоих случаях дело решает Квинси Промес. Однако для борьбы с "Зенитом" за чемпионство следует показывать более уверенную игру в обороне.

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Прямо сейчас вижу, что "Спартак" очень зависим от конкретных исполнителей. Если вдруг вылетит кто-то из группы Промес, Мозес, Ларссон, Соболев, то команда столкнется с огромным количеством проблем».

Эмоции тренерского штаба сразу после финального свистка 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bhP9jA16dt — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021

«Спартак» добился прогресса

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин напротив, считает, что красно-белые заметно прибавили после перерыва и готовы пободаться с «Зенитом».

«Просто факт — последний раз "Спартак" забивал ростовчанам три гола осенью 2012 года (3:1). Еще при Унаи Эмери дубль делал Эменике, еще один мяч добавил Ари. Фамилии словно из другой жизни, что неудивительно — прошло восемь с половиной лет.

Да, два из трех голов "Спартака" получились шальными — тут и рикошет после удара Мозеса, и срезка Алесами при первом мяче Соболева. Но повторю: учитывая количество моментов, созданных гостями, вряд ли кто назовет результат случайным. Тем более что и сам "Ростов" дважды забил после нелепых косяков обороны красно-белых — отличились Жиго и Айртон.

В любом случае, 16 голов в четырех последних матчах — космическая статистика для РПЛ, которую принято называть "лигой автобусов". В этом "Спартаке" Тедеско очень многое завязано на эмоциях, и такие победы, как в Ростове-на-Дону, только добавляют драйва команде. "Зенит" все еще очевидный фаворит чемпионской гонки и способен проиграть титул только сам. Но для такого "Спартака" задача одержать шесть побед в шести оставшихся турах и изрядно напрячь Питер не кажется какой-то нереальной».

Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко 😂

Лучше сегодня вы ничего уже не увидите 🔝 pic.twitter.com/hZeLm2qZyK — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021

Тренерское поражение Карпина

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин считает, что наставник «Ростова» уступил своему красно-белому визави в тренерской дуэли.

«Для "Ростова" пауза на сборные была плюсом, а не минусом. Так перед матчем сказал Валерий Карпин, который ждал, что за перерыв восстановятся все травмированные. И почти дождался — только Норманн не успел (а это самая большая потеря "Ростова"). И запас по количеству у "Ростова" был больше, чем у "Спартака". Карпин имел некоторый выбор среди защитников, но предпочел, чтобы в паре с Осипенко сыграл Хайтам Алеесами. И это была ошибка главного тренера "Ростова".

По цифрам Алеесами провел хороший матч. И Карпин это может использовать в качестве оправдания. Но те единоборства, которые Алеесами проигрывал, оказывались опасными для команды. Да и гол в раздевалку "Ростов" проиграл как раз из-за ошибки Алеесами. Но не только с защитником ошибся Карпин. Он переоценил Соу в борьбе с Жиго. Защитник "Спартака" полностью съел нападающего еще в первом тайме. Но в перерыве Карпин не передвинул его, например, ближе к Маслову, который дрожал после автогола.

"Ростов" проиграл по делу. Проигрывая в счете, хозяева не смогли организовать нормальный навал на ворота Максименко. А ведь там в защите уже играл Гапонов, а не Жиго, и шансы могли появиться. Карпин плохо работал по ходу встречи. И его работа — одна из причин, что "Ростов" проиграл дома "Спартаку" впервые с 2013 года».

Слом традиции

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что обе команды после зимнего перерыва показывают стабильную игру и результат, хотя и с разным знаком.

«Примечательно, что "Ростов" до последнего оставался самым неудобным соперником для "Спартака". Нынешняя победа стала первой для красно-белых над ростовчанами с 5 мая 2018 года. Тогда под руководством Массимо Карреры "Спартак" выиграл со счетом 2:0. После того матча у красно-белых как отрезало: четыре матча выиграл "Ростов", еще одна встреча завершилась вничью. А в Ростове-на-Дону дела у "Спартака" обстояли еще хуже, там он не побеждал с декабря 2013 года. Любопытно, что тогда московскую команду тренировал нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Все переплетено.

Этот результат, если оторваться от качества футбола и картины игры, стал своеобразным продлением состояния команд. "Спартак", например, одержал уже четвертую победу кряду. Серия вроде как не самая выдающаяся, но в последний раз четырежды в ряд красно-белые выигрывали в августе 2019 года. Причем в нынешней серии в среднем за игру "Спартак" забивает четыре мяча. Это уже может говорить о какой-то стабильности. К сожалению, появляется она и у "Ростова", но с негативным оттенком.

За семь последних матчей ростовчане выиграли только один раз, при этом потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью. А в нынешней плотной обстановке в чемпионате России такие потери непозволительны. "Спартак" после этого матча вплотную приблизился к лидирующему "Зениту", а ростовчане отвалились на восьмое место. Хотя в случае победы "Ростов" бы на дистанцию одного очка подошел к "Спартаку". Удивительная плотность, подчеркивающая высочайшую ценность каждой игры и каждой ошибки в ней».