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    РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ротора», «Краснодар» принимает «Ахмат»

    Обзор матчей 24-го тура чемпионата России по футболу

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    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк
    3 и 4 апреля в российской Премьер-лиге пройдут матчи 24-го тура.

    «Ротор» — «Локомотив» 0:2

    «Локомотив» нанес поражение «Ротору» в выездном матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Москвичи вышли вперед на 21-й минуте, когда Рифат Жемалетдинов перевел мяч на левый фланг, где открылся Гжегож Крыховяк, который сместился на край штрафной площади и точно пробил в дальний угол.

    На 80-й минуте «красно-зеленые» удвоили свое преимущество. Дмитрий Рыбчинский подошел к штрафной площади и прострелил на Виталия Лисаковича, который аккуратно скинул мяч на Жемалетдинова, а Рифат на силу пробил в верхний угол.

    Для «железнодорожников» эта победа стала пятой подряд.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор — Локомотив 0:2
    Голы: 0:1 Гжегож Крыховяк (21'), 0:2 Рифат Жемалетдинов (79') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин (Евгений Песегов, 35'), Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani (Giorgi Arabidze, 74'), Сергей Макаров, Иван Маевский, Илья Жигулёв, Flamarion (Камиль Муллин, 46'), Андрес Понсе Локомотив: Гилерме, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Дмитрий Рыбчинский (Дмитрий Живоглядов, 82'), Дмитрий Баринов (Даниил Куликов, 68'), Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Эдер (Виталий Лисакович, 74'), Франсуа Камано (Станислав Магкеев, 82') Предупреждения: Гжегож Крыховяк (15'), Седрик Гогуа Куаме (35'), Дмитрий Баринов (49'), Максим Мухин (52'), Дмитрий Рыбчинский (61'), Евгений Песегов (67'), Мацей Рыбусь (69'), Сергей Макаров (71')

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место (43 очка), а «Ротор» — 13-е (18 очков).

    «Краснодар» — «Ахмат»

    3 апреля, 16:30 мск

    «Рубин» — «Сочи»

    3 апреля, 16:30 мск

    «Динамо» — «Уфа»

    3 апреля, 19:00 мск

    «Урал» — «Арсенал»

    4 апреля, 14:00 мск

    «Тамбов» — ЦСКА

    4 апреля, 16:30 мск

    «Ростов» — «Спартак»

    4 апреля, 19:00 мск

    «Зенит» — «Химки»

    4 апреля, 19:00 мск

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