РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ротора», «Краснодар» принимает «Ахмат»

«Ротор» — «Локомотив» 0:2
«Локомотив» нанес поражение «Ротору» в выездном матче 24-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Москвичи вышли вперед на 21-й минуте, когда Рифат Жемалетдинов перевел мяч на левый фланг, где открылся Гжегож Крыховяк, который сместился на край штрафной площади и точно пробил в дальний угол.
На 80-й минуте «красно-зеленые» удвоили свое преимущество. Дмитрий Рыбчинский подошел к штрафной площади и прострелил на Виталия Лисаковича, который аккуратно скинул мяч на Жемалетдинова, а Рифат на силу пробил в верхний угол.
Для «железнодорожников» эта победа стала пятой подряд.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место (43 очка), а «Ротор» — 13-е (18 очков).
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