Три очка при посредственной игре. ЦСКА одолел «Тамбов», Олич начал с победы

Дебютный матч для Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА прошел не очень гладко. Команда победила 2:1, но сделала это не так убедительно, как должна была. Подробнее о матче в нашем обзоре прессы.

Олич не прибегнул к серьезным изменениям

Обозреватель «Чемпионата» Николай Егорычев отметил небольшие изменения в составе перед этим матчем, которые не зависели от Олича. Сам хорват каких-то кардинальных изменений делать не стал.

Состав армейцев на первый матч под руководством Ивицы Олича! 🔴🔵 #ТамбовЦСКА pic.twitter.com/yQsUZa9VT3 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 4, 2021

«Странным получился дебют Ивицы Олича во главе ЦСКА. Армейцы не без проблем в гостях обыграли "Тамбов", который безнадёжно застрял в подвале турнирной таблицы РПЛ. Все голы в матче забивались с пенальти, ещё один удар с "точки" смазал Влашич. Но обо всём по порядку.

Олич не стал делать больших изменений. Из-за дисквалификации отсутствовал Ахметов, по причине травм не могли помочь своей команде Зайнутдинов и Кучаев. Их заменили Бохинен, Щенников и Сигурдссон соответственно. В составе "Тамбова" можно отметить игроков с опытом выступлений в РПЛ: Бавина, Карпа и Алиева».

Нервный ход поединка и рекорд РПЛ по количеству пенальти в матче

Игра получилась занимательной. Арбитр поставил 4 пенальти в матче, 3 из которых команды реализовали. Подробнее о ходе поединка рассказали на Sports.Ru.

«Первый соперник Ивицы Олича как главного тренера ЦСКА — "Тамбов" — выглядел удобным для старта, весной еле спасенная команда с последнего места проигрывала всем подряд. Но все пошло не совсем по плану — ни одного гола с игры, только пенальти. Не все из них очевидны.

Началось вообще с 11-метрового в ворота Игоря Акинфеева и гола "Тамбова". На 18-й минуте Игорь Дивеев в штрафной ударил по опорной ноге нападающего Кирилла Климова.

Судья Виталий Мешков назначил пенальти, который реализовал Архипов.

ЦСКА сравнял через 10 минут, когда Марио Фернандес прямо в процессе обработки попал в руку Азеру Алиеву.

Судья по подсказке ВАР пересмотрел эпизод лично и назначил пенальти — Влашич забил.

В начале второго тайма Рондон попал в отставленную руку Юрия Бавина.

Арбитр по подсказке лайнсмена (решили все на поле, ВАРу вмешиваться не пришлось) в третий раз указал на точку. Подошел сам Рондон и был точен — 2:1.

Угадаете, что случилось через 10 минут после третьего пенальти? Правильно, Мешков поставил четвертый — снова за игру рукой. Во время штрафного у ворот "Тамбова" стоявший в стенке Архипов отставил локоть — и мяч попал в него.

У мяча снова оказался Влашич, но вратарь Виталий Сычев потащил удар из угла. Кстати, это уже четвертый незабитый пенальти для Николы в РПЛ — из девяти попыток.

С игры ни одна из команд так и не забила, а судья больше не ставил 11-метровые — но даже четырех в одном матче хватило для рекорда российской Премьер-лиги и первой победы тренера Олича».

Оличу не удалось встряхнуть команду

Обозреватель «Спорт Экспресс» Олег Кошелев отметил, что в матче не удалось увидеть какие-либо позитивные изменения в игре ЦСКА. Команда Олича провела нервный поединок, интрига в котором сохранялась до последних минут.

Игроки ЦСКА pfc_cska

«Можно было ожидать, что Олич встряхнет и взбодрит команду, даст ей ощутимый эмоциональный заряд. Но ничего подобного в игре ЦСКА в Саранске не было видно. Да, победа не вызвала вопросов — армейцы, естественно, превзошли соперника по всем компонентам, однако какого-то необыкновенного куража красно-синие не показали. Да и выигрыш получился скромным по счету. Настолько, что вопрос о победителе был открытым до самой последней минуты. Когда такое в последний раз было в играх "Тамбова"?

Первый матч Олича запомнится четырьмя пенальти, столько в чемпионате России не назначалось больше 20 лет. Тут можно сказать точно: лучше всего у ЦСКА получалось попадать в руки игроков соперника в их штрафной. А если серьезно, то нужно отдать должное и "Тамбову", а если конкретно — главному тренеру Сергею Первушину. Он наконец-то получил время, чтобы приладить друг к другу этих игроков и сделать из них хоть какую-то команду».

ЦСКА не хватало энергии

Редакция Sport24 отметила, что «Армейцы» полностью переиграли соперника по статистике, но при этом ничего толкового в самой игре показать не смогли.

Ивица Олич pfc_cska

«Разумеется, по цифрам гости почти во всем превзошли хозяев в первом тайме — 6 ударов в створ против одного, 71% владения мячом против 29%, 7 ключевых передач против трех. Но по сути мы увидели вялый ЦСКА, который с трудом пробивался через оборону аутсайдера и толком не мог распорядиться моментами. И неожиданно бодрый "Тамбов", уступающий по количеству острых эпизодов, но регулярно убегающий в контратаки, позволяющий себе играть пятками в чужой штрафной и круто бьющий издали.

После перерыва ЦСКА лишь подтвердил давно назревающий тезис: в игре с "Тамбовом" у команды получается лучше зарабатывать пенальти, чем забивать с игры».

ЦСКА нужно работать над изобретательностью

Артем Зибрак с «Советского Спорта» считает, что подопечным Олича нужно работать над креативом, поскольку в этой игре его было очень мало.

«В целом ЦСКА играл здорово — владел инициативой, много атаковал, постоянно нагнетал давление на ворота "Тамбова" и регулярно доставлял мяч в штрафную, но изобретательности команде не хватает. Созданием моментов во многом держится на силовом давлении на чужой трети поля, и если соперникам удается не дрогнуть, возникают проблемы.

Фрагмент матча fctambov68

Армейцам все-таки удалось одержать победу. Пожалуй, вполне справедливую по содержанию. Вот только, к сожалению, из-за травмы не смог доиграть матч Хердур Магнуссон, которого унесли с поля на носилках. Очень печальное известие для Олича, поскольку даже в такой простой игре у ворот Игоря Акинфеева регулярно было тревожно. Любопытно, что заменил исландца не опытный Виктор Васин, а молодой Вадим Карпов. Для него это первый выход на поле в РПЛ с октября. В следующих турах ЦСКА ждут "Ротор", "Сочи" и "Спартак", и если Магнуссон все-таки не сможет вернуться к этому времени, армейцам будет тяжело».