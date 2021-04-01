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    Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов

    В отборе на мировое первенство сыграны три первых тура

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    Серж Гнабри
    Первая фаза отборочного турнира ЧМ-2022 окончена. По завершении трех туров предлагаем узнать, что интересного произошло в группах.

    Группа A. Роналду все-таки забил

    Матч Люксембург — Португалия, который обслуживал российский арбитр Сергей Иванов, прошел по необычному сценарию. Хозяева, воодушевившись победой над Ирландией со счетом 1:0, сумели первыми поразить ворота действующего чемпиона Европы. И вновь отличился представитель киевского «Динамо» Жерсон Родригес.

    Португальцы вскоре создали два хороших момента, прежде чем Диогу Жота все-таки сравнял счет на второй компенсированной минуте первого тайма.

    Уже после перерыва одним из героев стал Криштиану Роналду, которому не удалось забить Сербии, несмотря на то, что мяч явно пересек линию ворот. В этот раз гол у него не украли, когда он точно пробил в дальний нижний угол после комбинации с Жоау Канселу.

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    • Роналду мог забить еще раз в конце тайма, когда мяч оказался у его ног прямо перед воротами соперника, но лучший бомбардир в истории сборной Португалии пробил прямо в Энтони Мориса.

    Окончательный результат лишь на 80-й минуте установил вышедший на замену Жоау Палинья, отправив мяч в сетку после розыгрыша углового.

    И хотя в этот же день Сербия одолела Азербайджан 2:1, именно Португалия вышла на первое место в группе с семью набранными очками.

    Турнирная таблица группы A
    skysports.com

    Группа B. Убедительная победа Испании

    Испания одержала убедительную домашнюю победу над Косово со счетом 3:1, хотя голкипер Унаи Симон вряд ли спокойно уснул после игры, в которой он допустил грубейшую ошибку за пределами своей штрафной, что привело к пропущенному мячу. Хорошо, что это случилось уже при счете 2:0.

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    А все началось с гола Дани Ольмо на 34-й минуте, и это уже второй точный представителя «РБ Лейпциг» в этой квалификации. Двумя минутами позже преимущество «фурии рохи» развил Ферран Торрес.

    Испания полностью контролировала ситуацию, и даже когда пропустила курьезный гол, быстро забила в ответ усилиями Жерара Морено и довели дело до логического завершения.

    Примечателен тот факт, что Испания не признает существование такого государства, как Косово. Перед игрой местные СМИ старались не произносить даже название этой страны, отколовшейся от Сербии, а уже во время трансляции матча название соперника было написано с маленькой буквы.

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    • Набрав семь очков в трех турах, «фурия роха» лидирует в группе, опережая команду Швеции, имеющую игру в запасе, на один балл.

    Турнирная таблица группы B
    skysports.com

    Группа C. Итальянская стабильность

    Голы Стефано Сенси и Чиро Иммобиле принесли Италии победу над Литвой со счетом 2:0. Подопечные Роберто Манчини одержали три победы в трех играх группы C.

    Манчини сделал десять изменений в команде, которая перед этим обыграла Болгарию, так что неудивительно, что «скуадра адзурра» долго пыталась взломать оборону Литвы на искусственном поле в Вильнюсе.

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    • Однако после перерыва «скуадра адзурра» увеличила обороты и сразу же добилась своего. Вышедший на замену Сенси нанес результативный удар на 48-й минуте. В компенсированное время Иммобиле реализовал пенальти и снял все вопросы о победителе.

    Приятная деталь: Италия набрала девять очков из девяти возможных, одержав три победы с одинаковым счетом 2:0 и не пропустив ни одного гола. Ближайшим преследователем итальянцев остается Швейцария, у которой игра в запасе и на три балла меньше.

    Турнирная таблица группы C
    skysports.com

    Группа D. Франция уходит в отрыв

    Действующие чемпионы мира, начавшие квалификацию с домашней ничьей против Украины, постепенно отрываются от конкурентов.

    В третьем туре подопечные Дидье Дешама одолели Боснию и Герцеговину благодаря точному удару Антуана Гризманна, который, напомним, забивал и украинцам.

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    • Набрав семь очков в трех турах, «трехцветные» создали хороший отрыв от преследователей, а все из-за того, что Украина в третий раз подряд сыграла вничью со счетом 1:1.

    В этот раз команда Андрея Шевченко дома разошлась миром с Казахстаном, хотя владела заметным игровым преимуществом.

    Всей это ситуацией попробуют воспользоваться финны, которые провели всего две игры, набрав два очка.

    Турнирная таблица группы D
    skysports.com

    Группа E. Крупнейший разгром

    Резервисты сборной Бельгии воспользовались редким доверием тренерского штаба и порадовали Роберто Мартинеса разгромом Белоруссии со счетом 8:0.

    Дубли у «красных дьяволов» оформили Ханс Ванакен и Леандро Троссар, по голу забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прат и Кристиан Бентеке, тогда как Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс наслаждались отдыхом.

    Для белорусской сборной это поражение стало крупнейшим за все время существования национальной команды.

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    • Бельгия, возглавляющая рейтинг ФИФА, набрала семь очков и сохранила лидерство в группе, в то время как Чехия оступилась в Уэльсе, где пропустила единственный гол от Даниэля Джеймса.

    Турнирная таблица группы E
    skysports.com

    Группа F. Самая результативная сборная

    Бельгия забила восемь голов в матче с Белоруссией, но это не сделало ее самой результативной в отборе, поскольку есть еще сборная Дании, отличившаяся 14 раз в трех победных встречах.

    Последней жертвой скандинавов стала Австрия, которую они разгромили в Вене со счетом 4:0.

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    • После напряженного первого тайма, в котором наилучший шанс упустил Йоаким Мехле, игра стала более открытой, и выход Скова Ольсена вместо Юсуфа Поульсена на 55-й минуте стал ключевым.

    В итоге Ольсен оформил дубль, а Мехле и Пьер-Эмиль Хейбьерг забили по голу, оставив Австрию лишь на четвертом месте в турнирной таблице.

    В то же время Дания уверенно лидирует, опережая ближайшую Шотландию сразу на четыре очка.

    Турнирная таблица группы F
    skysports.com

    Группа G. Злость Нидерландов

    Сборная Нидерландов начала отбор с поражения от Турции 2:4 и не слишком уверенной победы над Латвией 2:0.

    После первого тайма встречи с Гибралтаром, в котором единственный гол забил Стевен Бергёйс, казалось, что «оранжевые» все еще испытывают игровые проблемы.

    Однако во втором тайме подопечные Франка де Бура проявили спортивную злость и в итоге победили со счетом 7:0. Единственным игроком, забившим больше одного мяча, стал Мемфис Депай, на счету которого дубль.

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    • Для Нидерландов это самая крупная выездная победа с 1993 года, когда «оранжевые» разгромили Сан-Марино 7:0.

    Большим сюрпризом для нидерландцев стала и ничья Турции с Латвией — 3:3. По ходу игры турки вели 2:0 и 3:1, но все равно не смогли удержать преимущество на своем поле.

    Турнирная таблица группы G
    skysports.com

    Группа H. Россия упустила лидерство

    Сборная России отдала лидерство в группе H команде Хорватии после поражения в Трнаве от Словакии 1:2.

    Хозяева вышли вперед на 38-й минуте после гола Мартина Шкриньяра, который остался абсолютно один в чужой штрафной площади, в то время как Марио Фернандес и Георгий Джикия яростно сдерживали друг друга, держась за футболки.

    На 71-й минуте Фернандес реабилитировался, сравняв счет, но буквально через три минуты Роберт Мак, не встретив сопротивления со стороны защитников, отправил мяч в ворота Антона Шунина.

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    • Тем временем Хорватия одержала победу над Мальтой со счетом 3:0 и теперь имеет равное количество очков с Россией, но опережает ее по дополнительным показателям.

    Словакия отстает от лидеров на один балл, а Кипр, неожиданно победивший Словению, — на два.

    Турнирная таблица группы H
    skysports.com

    Группа I. Ошибка Стоунза не помешала Англии

    Сборная Англии одержала третью победу в трех матчах, обыграв на «Уэмбли» команду Польши, выступавшую без своего лидера Роберта Левандовски.

    Первый тайм прошел под диктовку подопечных Гарета Саутгейта, и преимущество «трех львов» в гол воплотил Гарри Кейн, реализовавший пенальти, заработанный Рахимом Стерлингом.

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    • Во втором тайме англичане сами создали себе проблемы. Виновником эпизода стал Джон Стоунз, который заигрался с мячом около своей штрафной и допустил потерю, которой воспользовался Якуб Модер.

    И все же за пять минут до конца основного времени Стоунз исправился и сделал результативную скидку на Гарри Магуайра, вколотившего мяч под перекладину ворот Войцеха Щенсны.

    Англия возглавляет группу, а Польша идет лишь четвертой, пропустив вперед Венгрию и Албанию.

    Турнирная таблица группы I
    skysports.com

    Группа J. Громкая сенсация

    А вот самый неожиданный результат пришел к нам из Дуйсбурга, где сборная Германии потерпела поражение от Северной Македонии со счетом 1:2.

    Решающий гол на 85-й минуте забил Элиф Элмас на фоне того, как четырехкратные чемпионы мира контролировали игру, но так и не смогли пройти оборону дисциплинированных македонцев.

    Для Германии это первое домашнее поражение в оборах к чемпионатам мира за 20 лет, с тех пор, как они проиграли Англии 1:5, а также последняя квалификационная игра тренера Йоахима Лева перед его уходом после чемпионата Европы этим летом.

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    • Несмотря на тотальное преимущество во владении мячом в первом тайме и удар Леона Горецки в перекладину, именно гости открыли счет, когда 37-летний Горан Пандев остался один в чужой штрафной площади.

    Пенальти Илкая Гюндогана на 63-й минуте позволил хозяевам отыграться, но, несмотря на все давление и прекрасный шанс Тимо Вернера, Германия больше не нашла возможности забить гол.

    Эта победа позволила Северной Македонии подняться на второе место, потеснив Германию. Лидером группы является Армения, у которой 100-процентный результат в трех турах.

    Турнирная таблица группы J
    skysports.com
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