«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»

Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Вопреки ожиданиям, в заключительном туре группового этапа «молодежка» с треском проиграла Дании — 0:3. Команда Михаила Галактионова провалила турнир, который начала с яркой победы над Исландией. Мы узнали, как на этот результат отреагировали российские СМИ.

Очередное разочарование

Sports.ru после матча с Данией констатировал, что с такой игрой в обороне российской «молодежке» было крайне сложно рассчитывать на что-то серьезное.

«Оказалось, что разорвать оборону нашей сборной очень легко — и в позиционной атаке, и в быстрой после потери.

Во флэш-интервью Артем Голубев, сыгравший правого защитника, взял вину на себя: признал, что к голам привели две его детские ошибки — он не только упустил Ларсена, еще и проиграл датчанину верх перед тем, как Линдстрем стал обыгрывать Дивеева.

Когда счет на 11-й минуте превратился в 0:2, задача россиян превратилась в космическую — забить в ответ четыре. И вера в плей-офф совсем пропала еще за 80 минут до конца.

После яркого разгрома Исландии у молодежки два поражения с общим счетом 0:5 — так выглядит очередное разочарование».

Наша молодежка начала красивой победой над Исландией, но потом что-то пошло не так 😐

Россия заканчивает групповой этап на третьем месте.https://t.co/gIlaM88h3J pic.twitter.com/DZ0ZdaRLrw — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

Ничего удивительного

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин после ужасной игры с Данией признался, что его не удивил провал сборной России.

«На самом деле в Венгрии случилось ровно то, что и должно было. Сборная России сыграла в свою силу — не провалилась, но и не прыгнула выше головы. Победили тех, кого и должны были, тем более что команда Исландии была ослаблена отсутствием ряда футболистов, вызванных в первую сборную.

Проиграла сборная России тоже тем, кому по всем раскладам и должна была. С Францией все понятно — это другая планета по всем показателям. Единственный шанс заключался в том, чтобы выставить "автобус" и заставить "Трехцветных" атаковать позиционно. Так, как это сделала Дания. Скандинавы в матче против французов владели мячом 37% времени и нанесли один удар в створ ворот и три всего. Галактионов на это не пошел, решив не отказываться от своего стиля. Решение, на мой взгляд, спорное, но то, что во всех трех матчах в основе выходил 17-летний Арсен Захарян — типичный "игровичок", — заслуживает уважения.

Впрочем, даже сыграй Россия с Францией так же, как это сделала Дания, это не гарантировало бы результат.

В матче со скандинавами тоже не произошло ничего удивительного — все очень логично. Для понимания этого достаточно знать один факт. Российская молодежка последний раз играла в финальном турнире Евро в 2013 году, а нынешнее туда попадание воспринято как большой успех. Сборная Дании выступала на Евро-2015, -2017 и -2019, причем в 2015-м в финальном турнире было восемь сборных, а в 2017-м и 2019-м — 12, то есть отбор был жестче, чем сейчас. То, что для нас — праздник, для них — норма.

В общем, уже здорово, что у этой команды был свой чемпионат Европы — их предшественники лишились этого опыта».

⚽️ Первый гол сборной Дании в ворота россиян. Отличился нападающий «Хоффенхайма» Якоб Брун-Ларсен.

📺 Футбол онлайн на #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/yAbToBse2F — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

Возможности «молодежки» переоценили

К такому выводу пришел обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов, которого разочаровала игра молодежной сборной в игре с крепкой Данией.

«Сделанные Галактионовым замены ничуть не усилили игру. Стало даже хуже. Предложенные сборной России скорости устраивали датчан, каких-то тонких коллективных ходов в атаке наши предложить не смогли.

Смотреть на такой футбол было скучно, словно на какую-нибудь игру "Тамбов" — "Ротор". Обидно признавать: мы сами себя обманули, восхитившись молодёжкой после крупной победы над Исландией. Команда нового поколения оказалась средней по уровню, как и предыдущие сборные. На попадание в топ-8 она не тянула. Если бы сохранился формат чемпионата Европы с восемью участниками финальной стадии, то России опять не было бы на этом празднике спортивной молодёжи. Хотя, вводя лимит на легионеров в РПЛ, нам обещали: российские таланты, имея стабильную практику, будут стремительно расти. На самом деле всё зависит от того, что вложили в игроков в детско-юношеском футболе и в какую конкурентную среду они попали в футболе взрослом.

Евро-2021 показал, например, что готовых центральных защитников для первой сборной пока нет: Игорю Дивееву недостаёт тактической зрелости, а Роману Евгеньеву — ещё и скорости».

⚽️ Андерс Дрейер увеличивает преимущество датчан в матче со сборной России на 11-й минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5bC6wpU1K5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

Матч можно было завершать досрочно

Sport24 тоже признал, что матч с Данией можно было завершать сразу после второго пропущенного гола. К подвигам российские команды пока что не готовы.

«Молодежная сборная России влюбила в себя болельщиков в своем стартовом матче на Евро-2021. Со счетом 4:1 были обыграны сверстники из Исландии. Молодежка играла легко, красиво. И казалось, что выход из группы — это вопрос почти решенный.

Но реальность оказалась куда печальнее.

Игра была сделана в стартовые 11 минут. Точнее, в промежуток с 10-й по 11-ю. Сначала Ларсен открыл счет в матче. А спустя 87 секунд мяч во второй раз побывал в воротах Максименко.

На этом можно было давать финальный свисток. Четыре мяча за 80 минут после такого начала забить было практически нереально. Забегая вперед, команда Галактионова даже один раз не смогла забить.

А за вторые 45 минут российская молодежка и вовсе не нанесла ни одного удара в створ ворот. Зато датчане имели массу моментов. И еще один раз забили.

В итоге — 0:3, и молодежная сборная России прощается с Евро-2021. И с большинством игроков нынешнего состава. На следующий отбор соберутся уже игроки другого возраста».

📌 Датчане забили третий мяч в ворота сборной России в концовке встречи, отличился вышедший на замену Хольсе.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/o5pyE7WNfb — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

«Золотой актив» и странные замены Галактионова

Среди игроков российской команды в матче с Данией на высоком уровне сыграли только Денис Макаров и Федор Чалов, отмечает «Советский спорт».

«Индивидуально сложно кого-то выделить. Пожалуй, лишь Макаров и до своей замены Чалов напоминали о себе в положительном смысле, а вот Грулев, Арсен Захарян и вышедший в перерыве Тюкавин сыграли откровенно слабо. Вообще непонятно, на что надеялся Галактионов, когда выпускал динамовского нападающего вместо Чалова. Данил Глебов и Обляков (а затем Умяров) смогли закрепиться в центре поля, но впереди у игроков атаки ничего не получалось.

В результате по моментам во втором тайме мы соперника не превзошли (датчане еще раза два-три повторяли комбинацию, приведшую ко второму голу — вход в штрафную по флангу Голубева и прострел набегающему партнеру), так что даже мечтать о четырех забитых мячах не приходилось. Более того, на последней минуте матча датчане довели счет до крупного. Сборная России проиграла в заключительном туре группового раунда и бесславно покинула Евро-2020. А вы говорите "золотой актив"…».