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    «Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»

    Обзор СМИ после болезненного поражения молодежной сборной России от Дании

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Дании Евро-2021 U21
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    Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро
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    Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро
    Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Вопреки ожиданиям, в заключительном туре группового этапа «молодежка» с треском проиграла Дании — 0:3. Команда Михаила Галактионова провалила турнир, который начала с яркой победы над Исландией. Мы узнали, как на этот результат отреагировали российские СМИ.

    Очередное разочарование

    Sports.ru после матча с Данией констатировал, что с такой игрой в обороне российской «молодежке» было крайне сложно рассчитывать на что-то серьезное.

    «Оказалось, что разорвать оборону нашей сборной очень легко — и в позиционной атаке, и в быстрой после потери.

    Во флэш-интервью Артем Голубев, сыгравший правого защитника, взял вину на себя: признал, что к голам привели две его детские ошибки — он не только упустил Ларсена, еще и проиграл датчанину верх перед тем, как Линдстрем стал обыгрывать Дивеева.

    Когда счет на 11-й минуте превратился в 0:2, задача россиян превратилась в космическую — забить в ответ четыре. И вера в плей-офф совсем пропала еще за 80 минут до конца.

    После яркого разгрома Исландии у молодежки два поражения с общим счетом 0:5 — так выглядит очередное разочарование».

    Ничего удивительного

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин после ужасной игры с Данией признался, что его не удивил провал сборной России.

    «На самом деле в Венгрии случилось ровно то, что и должно было. Сборная России сыграла в свою силу — не провалилась, но и не прыгнула выше головы. Победили тех, кого и должны были, тем более что команда Исландии была ослаблена отсутствием ряда футболистов, вызванных в первую сборную.

    Проиграла сборная России тоже тем, кому по всем раскладам и должна была. С Францией все понятно — это другая планета по всем показателям. Единственный шанс заключался в том, чтобы выставить "автобус" и заставить "Трехцветных" атаковать позиционно. Так, как это сделала Дания. Скандинавы в матче против французов владели мячом 37% времени и нанесли один удар в створ ворот и три всего. Галактионов на это не пошел, решив не отказываться от своего стиля. Решение, на мой взгляд, спорное, но то, что во всех трех матчах в основе выходил 17-летний Арсен Захарян — типичный "игровичок", — заслуживает уважения.

    Впрочем, даже сыграй Россия с Францией так же, как это сделала Дания, это не гарантировало бы результат.

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    • В матче со скандинавами тоже не произошло ничего удивительного — все очень логично. Для понимания этого достаточно знать один факт. Российская молодежка последний раз играла в финальном турнире Евро в 2013 году, а нынешнее туда попадание воспринято как большой успех. Сборная Дании выступала на Евро-2015, -2017 и -2019, причем в 2015-м в финальном турнире было восемь сборных, а в 2017-м и 2019-м — 12, то есть отбор был жестче, чем сейчас. То, что для нас — праздник, для них — норма.

    В общем, уже здорово, что у этой команды был свой чемпионат Европы — их предшественники лишились этого опыта».

    Возможности «молодежки» переоценили

    К такому выводу пришел обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов, которого разочаровала игра молодежной сборной в игре с крепкой Данией.

    «Сделанные Галактионовым замены ничуть не усилили игру. Стало даже хуже. Предложенные сборной России скорости устраивали датчан, каких-то тонких коллективных ходов в атаке наши предложить не смогли.

    Смотреть на такой футбол было скучно, словно на какую-нибудь игру "Тамбов" — "Ротор". Обидно признавать: мы сами себя обманули, восхитившись молодёжкой после крупной победы над Исландией. Команда нового поколения оказалась средней по уровню, как и предыдущие сборные. На попадание в топ-8 она не тянула. Если бы сохранился формат чемпионата Европы с восемью участниками финальной стадии, то России опять не было бы на этом празднике спортивной молодёжи. Хотя, вводя лимит на легионеров в РПЛ, нам обещали: российские таланты, имея стабильную практику, будут стремительно расти. На самом деле всё зависит от того, что вложили в игроков в детско-юношеском футболе и в какую конкурентную среду они попали в футболе взрослом.

    Евро-2021 показал, например, что готовых центральных защитников для первой сборной пока нет: Игорю Дивееву недостаёт тактической зрелости, а Роману Евгеньеву — ещё и скорости».

    Матч можно было завершать досрочно

    Sport24 тоже признал, что матч с Данией можно было завершать сразу после второго пропущенного гола. К подвигам российские команды пока что не готовы.

    «Молодежная сборная России влюбила в себя болельщиков в своем стартовом матче на Евро-2021. Со счетом 4:1 были обыграны сверстники из Исландии. Молодежка играла легко, красиво. И казалось, что выход из группы — это вопрос почти решенный.

    Но реальность оказалась куда печальнее.

    Игра была сделана в стартовые 11 минут. Точнее, в промежуток с 10-й по 11-ю. Сначала Ларсен открыл счет в матче. А спустя 87 секунд мяч во второй раз побывал в воротах Максименко.

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    • На этом можно было давать финальный свисток. Четыре мяча за 80 минут после такого начала забить было практически нереально. Забегая вперед, команда Галактионова даже один раз не смогла забить.

    А за вторые 45 минут российская молодежка и вовсе не нанесла ни одного удара в створ ворот. Зато датчане имели массу моментов. И еще один раз забили.

    В итоге — 0:3, и молодежная сборная России прощается с Евро-2021. И с большинством игроков нынешнего состава. На следующий отбор соберутся уже игроки другого возраста».

    «Золотой актив» и странные замены Галактионова

    Среди игроков российской команды в матче с Данией на высоком уровне сыграли только Денис Макаров и Федор Чалов, отмечает «Советский спорт».

    «Индивидуально сложно кого-то выделить. Пожалуй, лишь Макаров и до своей замены Чалов напоминали о себе в положительном смысле, а вот Грулев, Арсен Захарян и вышедший в перерыве Тюкавин сыграли откровенно слабо. Вообще непонятно, на что надеялся Галактионов, когда выпускал динамовского нападающего вместо Чалова. Данил Глебов и Обляков (а затем Умяров) смогли закрепиться в центре поля, но впереди у игроков атаки ничего не получалось.

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    • В результате по моментам во втором тайме мы соперника не превзошли (датчане еще раза два-три повторяли комбинацию, приведшую ко второму голу — вход в штрафную по флангу Голубева и прострел набегающему партнеру), так что даже мечтать о четырех забитых мячах не приходилось. Более того, на последней минуте матча датчане довели счет до крупного. Сборная России проиграла в заключительном туре группового раунда и бесславно покинула Евро-2020. А вы говорите "золотой актив"…».

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