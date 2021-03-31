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    Колосков: Нашим футболистам надо задуматься, чего они хотят в футболе

    Футбол Евро-2021 U21 Сборная России Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу вылета молодежной сборной России с чемпионата Европы 2020 года. В заключительном туре групповой стадии Россия проиграла Дании 0:3.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Результат удручающий и расстраивающий. У меня появился пессимизм на душе после такого. Ведь перед началом турнира я был убежден, что мы поборемся с Францией за первое место. А на деле оказалось совсем не так. Проиграли не только французам, но и по всем статьям датчанам, которые гораздо ниже их по мастерству. Вроде владели инициативой, но реальных возможностей было немного и то, они были запороты.

    Дело не только в обороне. Оборона начинается, когда теряешь мяч. Я бы не сказал, что нужно винить только защиту, мы привыкли к ошибкам. Дело в другом: почему датчане способны обыгрывать, отдавать острые пасы, а мы нет? Наши футболисты так и проходят подающими надежды. Мы три года назад уже говорили, что растут игроки, которые будут играть в национальной сборной. Прошло три года и кого из этого состава можно брать? Кто ее может усилить? Да никто. Холанд в 16 лет тренировался 20 часов в неделю, а у нас все это талантливейшее поколение остановилось в росте. Посмотреть на нашу игру: каждая вторая передача черт знает куда, в небытие.

    Вывод тут один: нашим футболистам надо задуматься, чего они хотят в футболе? И после этого нужно ментально готовить себя к новым нагрузкам, к жесткости. А то сегодня мы играли как мягкие игрушки, это никуда не годиться. Знали же, что победа необходима. Значит, надо было играть как Словакия вчера с нами: на максимуме возможностей и биться за каждый метр и умирать на поле. К сожалению, ничего этого не было сделано», — цитирует Колоскова Sport24.

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