Канчельскис о «молодежке»: Хочу послушать этих экспертов, называвших эту команду великой

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал «молодежку» после провала на Евро-2021 (U21).

В заключительном туре группового этапа молодежная сборная России проиграла Дании со счетом 0:3. Команда Михаила Галактионова набрала в трех матчах три очка и не смогла выйи в плей-офф турнира.

«По итогам выступления хочу спросить, кто назвал их самой перспективной молодежной сборной России в истории? Играл детский сад — так в футбол играть на чемпионате Европы нельзя.

Вроде бы играют в РПЛ, но так бездарно — просто смешно. И теперь я хочу послушать этих экспертов, называвших эту команду великой, великая была у нас молодежь в 1990-м.

Ребят жалко, есть хорошие и неплохие, они бились, старались, но их слишком возвысили. Надо же сперва добиться результата, а потом говорить что угодно. Мы в 1990-м не говорили, что будем чемпионами, когда ехали на турнир», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.