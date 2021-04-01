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    Уткин высказался по поводу провала российской «молодежки» на Евро

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Дании Евро-2021 U21
    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал разгромное поражение молодежной сборной России от Дании (0:3) в заключительном туре группового этапа Евро-2021 (U21).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Насчет молодежки.

    Вот мы ж не можем съездить на турнир вроде Евро без того, чтобы завоевать и покорить. Не можем, как Исландия или, думаю, Дания тоже, съездить, чтобы посмотреть, чего сами стоим, где наше место в мире. Или Европе.

    Тем более, что в целом это место нам ясно. Есть же еврокубки, рейтинги. Все они не абсолютны, но при этом все показывают примерно одно.

    Но нет! мы едем обязательно блистать и покорять.

    От этого и пыжится команда, травяного шороху боится, хрупкая, как ватная палочка, и со страху если пропускает, то вначале и сразу два. Или еще как-то.

    А этого не нужно.

    Попробуйте в следующий раз отправиться на Евро, ну, не знаю — с деятельным любопытством.

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    • А то мы скоро новое поколение, поскольку в других местах уже все обыскали, станем селекционировать средствами колоноскопии.

    Это мера, конечно, увлекательная и даже волнующая, но... Отчаянная», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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