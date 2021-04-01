Уткин высказался по поводу провала российской «молодежки» на Евро

Известный блогерпрокомментировал разгромное поражение молодежной сборной России от Дании (0:3) в заключительном туре группового этапа Евро-2021 (U21).

«Насчет молодежки.

Вот мы ж не можем съездить на турнир вроде Евро без того, чтобы завоевать и покорить. Не можем, как Исландия или, думаю, Дания тоже, съездить, чтобы посмотреть, чего сами стоим, где наше место в мире. Или Европе.

Тем более, что в целом это место нам ясно. Есть же еврокубки, рейтинги. Все они не абсолютны, но при этом все показывают примерно одно.

Но нет! мы едем обязательно блистать и покорять.

От этого и пыжится команда, травяного шороху боится, хрупкая, как ватная палочка, и со страху если пропускает, то вначале и сразу два. Или еще как-то.

А этого не нужно.

Попробуйте в следующий раз отправиться на Евро, ну, не знаю — с деятельным любопытством.

А то мы скоро новое поколение, поскольку в других местах уже все обыскали, станем селекционировать средствами колоноскопии.

Это мера, конечно, увлекательная и даже волнующая, но... Отчаянная», — написал Уткин в своем телеграм-канале.