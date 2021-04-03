Последний матч Мусаева? «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату»

«Краснодар» в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Ахмата» со счетом 0:5. В воротах Матвея Сафонова расписались Евгений Харин, Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Также автоголом отметился Алексей Ионов. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

С гирями на ногах

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, насколько беспомощно выглядел «Краснодар», несмотря на то, что некоторые важные игроки восстановились после травм.

«За паузу на матчи сборных вроде бы и кадровая ситуация стала более радостной для Мусаева. В основу вернулись после травм Матвей Сафонов, Александр Мартынович и Маркус Берг, состав у краснодарцев был фактически оптимальным. Правда, уже на 13-й минуте покинул поле получивший травму Игорь Смольников.

Но кошмары начались для "Краснодара" даже раньше. На 5-й минуте после кросса с левого фланга грубую позиционную ошибку совершил Евгений Чернов, и Евгений Харин точно пробил в касание в дальний угол.

Ещё до перерыва "Ахмат" мог выигрывать с крупным счётом, будь у команды Андрея Талалаева эффективнее реализация моментов, однако во втором тайме голы в ворота "Краснодара" всё-таки посыпались как из рога изобилия. Два из них были забиты в самом начале.

На 49-й минуте защитник сборной России Андрей Семёнов воспользовался тем, что ни Тонни де Вильена, ни Мартынович не среагировали на его движение после подачи Исмаэла со штрафного. Семёнов забил головой с линии вратарской.

Ещё через две минуты тот же Исмаэл, выцарапав мяч у Юрия Газинского, отдал голевую передачу Бернарду Берише. Игрок сборной Косово убежал к воротам из-за позиционной ошибки Мартыновича, обыграл Сафонова и закатил мяч в сетку.

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Это происходит не первый матч. Есть проблемы, которые связаны с психологией, с тем, что нет командного духа, командного единения. И от этого получается, что в простых ситуациях мы пропускаем мячи, усложняем с первых минут себе жизнь. Это проблема, в первую очередь, тренера. Я за это отвечаю. Соперник сегодня был лучше во всех компонентах и заслуженно добился победы. Возможно, что проблема в головах. Уровень нашего мастерства достаточно высок, по подготовке к сопернику — то, что ожидали, то и увидели. Вопрос, почему мы это не делаем. Вопрос, наверное, в голове или в том, что происходит внутри команды.

"Краснодар" должен был спасаться, вот только у хозяев не получалось ничего. Игроки "быков" как будто с гирями на ногах бегали», — замечает Романов.

Кризис не вылечить терапевтическими методами

Редакция издания «Спорт уик-энд» констатировала, что в «Краснодаре» возник серьезный кризис, из которого не получится выйти просто так.

«В попытках спасти если не матч, то лицо, Мусаев выпустил на поле Магомеда-Шапи Сулейманова и Ари, однако разбалансированная команда практически не слушалась руля.

В концовке матча счет еще больше возрос. Вначале за игру рукой в ворота хозяев был назначен пенальти. Однако, проконсультитровавшись с ВАР, судья Левников отменил наказание. И всё же от судьбы не уйдешь — в компенсированное время Ионов срезал мяч в собственные ворота — 0:5.

"Краснодар" в состоянии "грогги". Что с вами, "быки"? Или не "быки" уже вовсе?!

Матвей Сафонов Голкипер «Краснодара» Я рад вернуться на поле. Конечно, хотелось бы возвращение начать с победы, но получилась, мягко говоря, неудачная игра. Я в процессе набора формы, не лучшие кондиции, но готов играть. Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Мы играем для болельщиков, хочется, чтобы они возвращались на стадион, продолжали болеть. Неприятно, когда болельщики уходят, но понимаю, что мы сами в этом виноваты. Согласен, что вторую часть сезона начали ужасно, но будем делать все, чтобы это исправить.

Отдадим должное "Ахмату" и констатируем: в "Краснодаре" серьезный кризис, который терапевтическими методами, похоже, не вылечить. Решится ли руководство клуба на более серьезные шаги?», — говорится в материале.

Галицкий, не молчи!

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий призвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого дать интервью и рассказать, что происходит в клубе.

«С грозненцами "Краснодар" играл практически оптимальным составом. Дома. Вернулся после травмы Матвей Сафонов (если бы не он, счет был бы еще крупнее). К судейству вопросов нет. Как теперь оправдать то, что происходит?

"Краснодар" оказался в дурацкой ситуации. Они могут оставить Мусаева и продолжать ждать чуда. Либо обмануть всех, уволить тренера и поставить на его место условного Виктора Гончаренко или кого-либо еще.

Любое из этих действий ставит "Краснодар" в нелепое положение: либо они не держат слово, либо продолжат издеваться над собой.

Николай Писарев Российский тренер «Краснодар» не то чтобы не вышел на игру, он сегодня вообще не приехал на свой стадион. Видимо, в перерыве еще и был какой-то разговор, после которого стало все еще хуже и печальнее. Полное фиаско. «Ахмат» выглядел на фоне такого «Краснодара» командой из другой лиги. Чувствуется, что у «быков» неуправляемая команда. Большие вопросы к тренерскому штабу.

Единственный верный путь — Сергей Галицкий должен вернуться в публичное поле. Дать большое интервью, пояснить свои решения и объяснить, в чем теперь философия клуба (чтобы его уже перестали пинать за цитату про 11 воспитанников в основе). Возможно, мы все равно ничего не поймем, но это хотя бы отведет удар от команды и тренера, если владелец все еще в них верит», — пишет Терлецкий.

Много версий без четкого ответа

Авторы «Плеймейкера» поразмышляли на тему того, почему Мурад Мусаев до сих пор не уволен со своего поста.

«Здравых объяснений этому нет. А версий, почему так происходит, сразу несколько. Кто-то полагает, что Мурад Мусаев просто блатной. Галицкий никогда не делал ставку на опытных тренеров. Потому как сам привык руководить всем процессом. С именитыми наставниками придется не так легко, а Мураду все нипочем, со всем готов соглашаться. Посмотришь на него, когда стоит у кромки поля, нет в нем эмоций, страсти и огня. Словно не он главный, а кто-то другой.

Об уровне тренера Мусаева резко высказался еще прошлым летом Геннадий Орлов. Мэтр тележурналистики назвал его "никаким". Эпитет был адресован сразу двоим специалистам — Кирилл Новиков после этого довольно скоро оставил "Динамо". А Мусаев сидит до сих пор, несмотря на десятое место в таблице чемпионата.

Александр Мостовой Бывший футболист «Спартака» Не знаю, что должно еще произойти, чтобы Мусаева уволили. Про него мы уже давно говорили. Честно сказать, до сих пор не знаю, кто это такой. Там уже давно эта ситуация созревала: и в том году до пандемии, и в этом они везде повылетали. В жизни всегда есть кому-то удобные люди — молчуны, так мы их называем. Тут надо тоже понимать, кто такой Мусаев без Галицкого? Никто. Не знаю, что там произойдет — уберут или нет. Уберут — ничего страшного. Другое дело, что он скажет: «Ну, а че? Два с половиной года проработал. Нормально». В «Краснодар» любой человек поедет. Есть много людей, которые ждут и не дождутся, когда Мусаева уберут. Претендентов много, все понимают, что «Краснодар» — это клубника как город, как инфраструктура, а стадион какой! Многие люди могут всю жизнь прожить и никогда такого не увидеть.

Но больше верится в другой вариант. Поговаривают, что приход в "Краснодар" Виктора Гончаренко был реален еще в декабре. Тогда дела у тренера в ЦСКА уже не ладились. В краснодарском клубе об этом были в курсе, но "трансфер" не состоялся после победы армейцев в последнем туре 2020-го над "Ростовом" (3:1). Белорусу "красно-синие" дали шанс исправить положение, но после зимы ЦСКА посыпался, несмотря на покупку новичков. Гончаренко был уволен, и его все сватают в Краснодар», — отмечается в статье.