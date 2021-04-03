Последний матч Мусаева? «Краснодар» разгромно проиграл «Ахмату»

С гирями на ногах
Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, насколько беспомощно выглядел «Краснодар», несмотря на то, что некоторые важные игроки восстановились после травм.
«За паузу на матчи сборных вроде бы и кадровая ситуация стала более радостной для Мусаева. В основу вернулись после травм Матвей Сафонов, Александр Мартынович и Маркус Берг, состав у краснодарцев был фактически оптимальным. Правда, уже на 13-й минуте покинул поле получивший травму Игорь Смольников.
Но кошмары начались для "Краснодара" даже раньше. На 5-й минуте после кросса с левого фланга грубую позиционную ошибку совершил Евгений Чернов, и Евгений Харин точно пробил в касание в дальний угол.
Ещё до перерыва "Ахмат" мог выигрывать с крупным счётом, будь у команды Андрея Талалаева эффективнее реализация моментов, однако во втором тайме голы в ворота "Краснодара" всё-таки посыпались как из рога изобилия. Два из них были забиты в самом начале.
На 49-й минуте защитник сборной России Андрей Семёнов воспользовался тем, что ни Тонни де Вильена, ни Мартынович не среагировали на его движение после подачи Исмаэла со штрафного. Семёнов забил головой с линии вратарской.
Ещё через две минуты тот же Исмаэл, выцарапав мяч у Юрия Газинского, отдал голевую передачу Бернарду Берише. Игрок сборной Косово убежал к воротам из-за позиционной ошибки Мартыновича, обыграл Сафонова и закатил мяч в сетку.
"Краснодар" должен был спасаться, вот только у хозяев не получалось ничего. Игроки "быков" как будто с гирями на ногах бегали», — замечает Романов.
Кризис не вылечить терапевтическими методами
Редакция издания «Спорт уик-энд» констатировала, что в «Краснодаре» возник серьезный кризис, из которого не получится выйти просто так.
«В попытках спасти если не матч, то лицо, Мусаев выпустил на поле Магомеда-Шапи Сулейманова и Ари, однако разбалансированная команда практически не слушалась руля.
В концовке матча счет еще больше возрос. Вначале за игру рукой в ворота хозяев был назначен пенальти. Однако, проконсультитровавшись с ВАР, судья Левников отменил наказание. И всё же от судьбы не уйдешь — в компенсированное время Ионов срезал мяч в собственные ворота — 0:5.
"Краснодар" в состоянии "грогги". Что с вами, "быки"? Или не "быки" уже вовсе?!
Отдадим должное "Ахмату" и констатируем: в "Краснодаре" серьезный кризис, который терапевтическими методами, похоже, не вылечить. Решится ли руководство клуба на более серьезные шаги?», — говорится в материале.
Галицкий, не молчи!
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий призвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого дать интервью и рассказать, что происходит в клубе.
«С грозненцами "Краснодар" играл практически оптимальным составом. Дома. Вернулся после травмы Матвей Сафонов (если бы не он, счет был бы еще крупнее). К судейству вопросов нет. Как теперь оправдать то, что происходит?
"Краснодар" оказался в дурацкой ситуации. Они могут оставить Мусаева и продолжать ждать чуда. Либо обмануть всех, уволить тренера и поставить на его место условного Виктора Гончаренко или кого-либо еще.
Любое из этих действий ставит "Краснодар" в нелепое положение: либо они не держат слово, либо продолжат издеваться над собой.
Единственный верный путь — Сергей Галицкий должен вернуться в публичное поле. Дать большое интервью, пояснить свои решения и объяснить, в чем теперь философия клуба (чтобы его уже перестали пинать за цитату про 11 воспитанников в основе). Возможно, мы все равно ничего не поймем, но это хотя бы отведет удар от команды и тренера, если владелец все еще в них верит», — пишет Терлецкий.
Много версий без четкого ответа
Авторы «Плеймейкера» поразмышляли на тему того, почему Мурад Мусаев до сих пор не уволен со своего поста.
«Здравых объяснений этому нет. А версий, почему так происходит, сразу несколько. Кто-то полагает, что Мурад Мусаев просто блатной. Галицкий никогда не делал ставку на опытных тренеров. Потому как сам привык руководить всем процессом. С именитыми наставниками придется не так легко, а Мураду все нипочем, со всем готов соглашаться. Посмотришь на него, когда стоит у кромки поля, нет в нем эмоций, страсти и огня. Словно не он главный, а кто-то другой.
Об уровне тренера Мусаева резко высказался еще прошлым летом Геннадий Орлов. Мэтр тележурналистики назвал его "никаким". Эпитет был адресован сразу двоим специалистам — Кирилл Новиков после этого довольно скоро оставил "Динамо". А Мусаев сидит до сих пор, несмотря на десятое место в таблице чемпионата.
Но больше верится в другой вариант. Поговаривают, что приход в "Краснодар" Виктора Гончаренко был реален еще в декабре. Тогда дела у тренера в ЦСКА уже не ладились. В краснодарском клубе об этом были в курсе, но "трансфер" не состоялся после победы армейцев в последнем туре 2020-го над "Ростовом" (3:1). Белорусу "красно-синие" дали шанс исправить положение, но после зимы ЦСКА посыпался, несмотря на покупку новичков. Гончаренко был уволен, и его все сватают в Краснодар», — отмечается в статье.