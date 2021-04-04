Без грузина нет «Рубина». Хвича тащит казанский клуб в еврокубки

«Рубин» переиграл «Сочи» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ. Единственный мяч в этой встрече забил вышедший на замену Хвича Кварацхелия. После этой встречи команда Леонида Слуцкого набрала 40 очков и переместилась на 4-е место в турнирной таблице.

Слуцкий поберег Хвичу

Редакция Sport24 славит международные подвиги грузинского игрока и отмечает, что без своего креативного лидера «Рубин» мало что смог создать у ворот «Сочи».

«В РПЛ Хвича уже один из самых ярких игроков чемпионата, а вот на международной арене его звезда только зажигается. До недавнего времени на счету Кварацхелии был всего один гол за сборную Грузии, но за прошедшую неделю он исправил эту ситуацию в матчах отбора к ЧМ-2022. Хвича вышел в основе на матч с фаворитом группы сборной Испании и в конце первого тайма вывел Грузию вперед.

Грузия была близка к сенсации, но пропустила сперва в начале второго тайма, а затем — на 93-й минуте. Но Квара не собирался останавливаться и исполнил красоту уже спустя несколько дней — в матче со сборной Греции. Этот гол помог грузинской сборной зацепить ничью и не отпустить греков далеко вперед. В данный момент после 3 туров отбора на счету сборной Грузии одно очко и два забитых мяча. Оба — на счету Хвичи, который вернулся в Казань героем после паузы на матчи сборных.

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Леонид Слуцкий решил не рисковать и оставил Кварацхелию на скамейке запасных, все-таки молодой игрок получил огромную нагрузку из-за последних матчей и перелетов за последнюю неделю. "Рубин" сознательно отдал мяч "Сочи" и сосредоточился на контратаках. Получалось не очень, более того, опасные моменты генерировал "Сочи". Самый опасный был у защитника Ивана Новосельцева, но спас вратарь сборной России Юрий Дюпин.».

«Рубин» переломил игру после перерыва

Автор Rusfootball.info Андрей Бабич хвалит замены, которые сделал Леонид Слуцкий во втором тайме и которые принесли победу.

«С появлением Кварацхелии после перерыва игра "Рубина" в атаке стала чуть разнообразнее. К навесам на Деспотовича и проходам Макарова добавились прорывы быстроногого грузина. На 62-й минуте Слуцкий бросает в бой Шатова и тем самым выигрывает матч.

Олег и Хвича, появившиеся на поле по ходу игры, соорудили гол, который смело может претендовать на звание лучшего по итогам тура. Удар Кварацхелии получился настолько коварным, что Николай Заболотный просто упал на колени, не шелохнувшись.

"Рубин" без особых проблем довел матч до победы и поднялся на 5-е место, сравнявшись по очкам с "Сочи" и ЦСКА. С такими Хвичей, Макаровым и Дюпиным команда Слуцкого всерьез может претендовать даже на медали, хотя перед рестартом чемпионата в это мало кто верил.

Для "Сочи" же борьба за топ-4 после поражения от "Рубина" сильно осложнилась. Впереди у "южан" матчи с "Зенитом", ЦСКА (причем подряд) и набравшими дикий ход "Химками". Еще будет выездная встреча с "Краснодаром", но, как показал сегодня "Ахмат", бояться там совершенно нечего».

Кварацхелия поднял свою стоимость

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов вспоминает трансферные слухи, которые бродят вокруг молодого игрока, и восхищается забитым мячом.

«Немецкая пресса с подачи представителя и соотечественника игрока раструбила об интересе к грузинскому технарю со стороны — ни много ни мало — "Баварии". Новый день — новые сплетни. Теперь — о грандах Италии.

Со своей стороны Хвича делает всё возможное, чтобы все эти пересуды материализовались в реальный трансфер на Запад. Выходом против "Сочи" Кварацхелия ещё больше повысил собственную привлекательность в глазах скаутов топ-клубов (а они наверняка трансляцию из Татарстана смотрели).

Учитывая нагрузку, полученную в сборной, Леонид Слуцкий благоразумно придержал Хвичу в запасе. А когда сочинские защитники "поднаелись" на тяжёлом казанском газоне — бросил против них свежего, быстроногого хавбека.

Шикарным голом Квара полностью оправдал свой выход на поле. Получив мяч от углового флага, лидер "Рубина" классным диагональным ударом застал врасплох сочинского вратаря Заболотного (да-да, там два Заболотных). Какую красоту исполнил Хвича!

Этот гол остался единственным в матче, позволив "Рубину" подняться в зону УЕФА, на четвёртое место. А в "Рубине" уже, должно быть, прикидывают будущую прибыль с продажи своего самого дорогого актива».

Гол Хвичи — наигранная комбинация со сборов

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов считает, что «Рубин» победил благодаря командной работе на сборах, а не благодаря таланту грузинского легионера.

«Глядя на табло, кажется, что выход Хвичи перевернул всю игру: грузин появился на поле сразу после перерыва и забил победный гол. На деле все чуть иначе: "Рубин" и во втором тайме с Кварацхелией в составе выглядел натужно, почти не создавал моменты, отрезками проигрывал борьбу. Фактор Хвичи, конечно, помог "Рубину" победить, но не сильно изменил рисунок игры.

Слуцкий после игры отметил, что у команды нет зависимости от грузина. Это правда, хоть он и забил победный гол, но ранее это делали и Джордже Деспотович с Макаровым. "Сочи" не выглядел хуже, просто в составе соперника не нашлось такого таланта, который из ничего на мокром поле после трех за неделю матчей за сборную вот так бы мог исполнить сложный удар. Кстати, на удар Хвичу вывел Олег Шатов, который здорово прочувствовал эпизод. Его выход во втором тайме тоже стал решающим.

Гол Кварацхелии — отработанная комбинация, которую "Рубин" разыгрывал еще на сборах. Такой же гол он забил "Нижнему Новгороду" полтора месяца назад. Как и сейчас, операторы даже не успевали заснять момент, показывая повторы и не ожидая, что будет быстрый розыгрыш мяча в зону перед штрафной.

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Этот вариант исполнения углового периодически повторяется в матчах против команд, которые здорово борются в штрафной. К тому же ранее серия угловых с подачами в штрафную не помогла "Рубину" создать остроту, игроки "Сочи" уверенно справлялись со всеми навесами».

Фантомная дисквалификация

Автор казанского издания «Бизнес-Онлайн» Александр Дегтярёв оценивает судейство в матче и критикует игру некоторых футболистов «Рубина».

«У Слуцкого снова был повод негодовать из-за судейства, хотя он на этот раз сдержался. Уже в первом тайме главный арбитр матча Сергей Безбородов совершил несколько ошибок: не увидел нарушения в одних эпизодах и свистел в противоположных ситуациях.

Ключевой момент первой половины матча — желтая карточка Георгия Зотова. Защитнику было выписано предупреждение за подкат под Сергея Терехова. Но при повторе стало понятно: не было не только повода для жёлтой, в эпизоде вообще не было нарушения правил. И это было бы не так важно, но предупреждение стало для Георгия четвёртым в сезоне, значит его ждёт автоматическая дисквалификация. Не факт, что Зотов пропустит выездной матч с "Ростовом" — у казанцев будет возможность оспорить предупреждение, и это обязательно нужно сделать.

Невзрачно в этой игре выглядели сразу несколько игроков. Не отличился чем-то ярким лучший бомбардир команды Джордже Деспотович, видимо не до конца восстановившийся от повреждения. Нападающий травмировался в расположении сборной Сербии и вернулся в Казань неделю назад. Его участие в матче было под вопросом, но в итоге он попал в заявку. Если форвард и был здоров, то форму точно не набрал: в этой встрече он выглядел медлительным и неповоротливым.

То же можно сказать про Дарко Йевтича. Он ещё недавно был травмирован и сыграл впервые с начала марта. Некоторые решение он принимал очень медленно. Так, в одной из контратак казанцев в конце первого тайма Йевтич просто остановился с мячом и выпад 3 в 3 превратился в обычную позиционную атаку, так как вернулась вся оборона соперника».