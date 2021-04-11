Редко, но метко. Сочный удар Йевтича принёс победу «Рубину» в Ростове

Кзанский «Рубин» переиграл «Ростов» в гостевом матче 25-го тура РПЛ. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Дарко Йевтич, пробивший из-за штрафной во втором тайме. После этой победы казанцы набрали 43 очка и находятся на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина с 37 очками располагается на 9-й строчке.

«Ростов» доминировал

Редакция Sport24 отмечает явное преимущество хозяев в первом тайме матча в Ростове.

«На старте матча намного бодрее смотрелись гости. "Рубин" регулярно сочинял опасные атаки и нервировал оборону хозяев — ростовчанам пришлось пережить выстрел Мусаева в штангу, удар Макарова в девятку, а также тревожный угловой, после которого Уремович смахнул головой мяч под перекладину. Если бы не отличная игра Песьякова, "Рубин" бы точно вышел вперед в начале встречи.

Тем не менее к середине тайма все кардинально изменилось: Карпин неожиданно заменил Махатадзе на Хасимото, а "Ростов" придавил "Рубин" к штрафной. Итогом давления стала россыпь острых моментов, самым опасным из которых стал выход один на один Алмквиста: швед с острого угла метил в дальний угол, но попасть в ворота не смог».

Карпин сумел нейтрализовать Хвичу

Авто «Спорт день за нем» Тимур Валеев отмечает, что выход Денис Терентьева правым защитником — это конкретное решение Валерия Карпина под Кварацхелию и весь левый фланг «Рубина» в целом.

«Воспитанник академии "Зенита" действительно действовал персонально против Кварацхелии. На него выпал большой объем работы. Он старался накрыть оппонента всякий раз, как ему направляли мяч. В результате Кварацхелия допустил больше всех потерь в игре (10).

Обычно большая часть атак "Рубина" проходит именно по левому флангу, но не в этот раз. Прыть Дениса Терентьева заставила соперника искать другие варианты, поэтому Денис Макаров сделал больше касаний мяча (45), чем Кварацхелия (36). Неожиданная статистика.

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Поразительно, что даже в этой ситуации Хвича Кварацхелия отдал четыре передачи под удар. Но это достижение пришлось как раз на время, когда у "Ростова" был не оптимальный состав.

В начале игры Георгий Махатадзе не мог должным образом страховать партнеров и отрабатывать в обороне (именно за счет его ошибок Хвича находил пространство в полуфланге, избегая встреч с Терентьевым), то после выхода вместо него Кенто Хашимото эта ситуация изменилась. Снова свободу Кварацхелия получил только после 83-й минуты, когда Теретьева заменил Кирилл Фольмер. Можно сказать, что ключевая тактическая идея Валерия Карпина сработала».

Очередной решающий гол Йевтича

Автор «Чемпионата» Георгий Телингатер отмечает, что за «Рубин» забил Дарко Йевтич, который мог уйти из казанского клуба зимой.

«Единственный гол остался за полузащитником казанцев Дарко Йевтичем. На 73-й минуте по сути даже не было какой-то опасной атаки "Рубина". Байрамян потерял мяч у своей штрафной, и швейцарец практически сразу пробил по воротам хозяев. Мяч по дуге зашёл в ворота. Таким образом, сочный удар принёс победу "Рубину". Кажется, это лучший гол тура.

Йевтич забивает в составе "Рубина" только победные мячи. В 12-м туре этого сезона хавбек забил решающий мяч в ворота "Зенита" в Санкт-Петербурге. Второй тур подряд Йевтича признали лучшим игроком матча. Эту премию он получил и сейчас, и после матча с "Сочи" (3 апреля)».

«Рубин» нацелился на медали?

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов оценивает турнирные перспективы казанского клуба.

«У "Рубина" уже пять побед в шести матчах этого года. Только "Локомотив" после рестарта сезона идет с лучшим показателем, чем команда Слуцкого. Казанцы еще осенью уверенно говорили, что будут бороться за еврокубки, а теперь реально претендуют на путевку в Лигу Европы и все доказывают делом.

За исключением осечки с "Химками", команда обыгрывает прямых конкурентов и поднимается наверх. По календарю впереди "Рубин" ждут матчи с "Уралом", "Динамо", "Краснодаром". Теперь к этим играм казанцы подходят более уверенными в себе.

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В этом сезоне "Рубин" близок к тому, чтобы прервать длительную серию без медалей: последний раз казанцы выигрывали бронзу в 2010-м году после двух чемпионских сезонов.

Такая цель в клубе реально есть: менеджеры хотят удержать Хвичу Кварацхелию и грезят попаданием в еврокубки. Так ведь и Слуцкий приехал в "Рубин" именно для этого — выигрывать трофеи, а не тратить свое время на команду без амбиций».