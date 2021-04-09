Тульский Дарт Вейдер и подарок Акинфееву. ЦСКА проявил характер в Кубке России

Тульский «Арсенал» потерпел поражение от московского ЦСКА (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу. В первом тайме нападающий туляков Евгений Луценко открыл счет. На старте второй половины встречи Вадим Карпов сравнял счет на табло. На 55-й минуте туляки остались вдесятером — автор гола Луценко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Гол Марио Фернандеса на 85-й минуте принес армейцам победу.

Заколдованная Тула

Редакция Sport24 вспоминает историю противостояний команд и оценивает, в каком состоянии те подошли к встрече.

«Выезды в Тулу для ЦСКА в последнее время ничего хорошего не приносили. С 2017 года — всего одна победа. В марте гостевой матч против "Арсенала" завершился поражением и, по сути, поставил крест на чемпионских амбициях армейцев.

Но если за чемпионство красно-синим побороться уже не суждено, то выиграть Кубок вполне реально. После прихода на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича команда наконец выиграла. Правда, не очень уверенно — всего 2:1 у умирающего "Тамбова".

Календарь и таблица РПЛ

К счастью ЦСКА, "Арсенал" сейчас находится тоже не в лучшей форме. И в последних пяти матчах потерпел четыре поражения».

«Арсенал» по делу выиграл первый тайм

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не впечатлен игрой ЦСКА при Ивице Оличе.

«С ЦСКА все не так однозначно. Да, отставка Виктора Гончаренко давно назревала, но назначение малоопытного Ивицы Олича главным тренером изначально выглядело рискованным. Разумеется, пока даже промежуточные выводы по работе хорвата делать нельзя — слишком мало времени прошло.

Но болельщиков армейцев должно тревожить, что в двух первых матчах при Оличе красно-синие с огромным трудом победили двух аутсайдеров чемпионата России. Если в игре с "Тамбовом" ЦСКА помогли три пенальти, два из которых были реализованы, то в кубковой встрече с "Арсеналом" армейцев выручили штрафной и удаление капитана соперников в начале второго тайма.

«Арсенал» — ЦСКА ЦСКА

До перерыва у красно-синих игра вообще не клеилась, хотя забить они могли: к примеру, на 2-й минуте Чалов не переиграл Шамова с нескольких метров. Но самое страшное для ЦСКА, что счет 1:0 был по игре. В позиционном нападении москвичи в первом тайме не показали ничего, а контратак у них в принципе не было — команда Дмитрия Парфенова глубоко сидела на своей половине поля.

Единственный мяч ЦСКА пропустил после углового, что тоже должно тревожить. При Гончаренко армейцы были (и пока остаются после его ухода) одной из лучших команд лиги по игре на стандартах в обороне, но в Саранске пропустили с пенальти, а в Туле — с углового. Кстати, стоит отметить автора гола Луценко — один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата из-за травмы пропустил половину нынешнего сезона и в четверг забил впервые с августа».

Подарок для Акинфеева

Автор блога «Россия-2021» Максимилиан Алфимов выделяет ключевой момент матча — удаление в стане тульской команды.

«Туляки забили первыми — Евгений Луценко после подачи с углового воткнул мяч в ворота ударом головой, подготовив для Игоря Акинфеева плохой подарок на день рождения. Во втором тайме Вадим Карпов (тоже после стандарта) сравнял счет.

А через несколько минут состоялось событие, которое предопределило исход — удаление Луценко. Капитан тульской команды локтем заехал в нос Игорю Дивееву и получил вторую желтую.

"Никогда не комментирую [судейство], но когда с начала второго тайма оставляют вдесятером... После этого играть непросто. Эта команда [ЦСКА] может справляться сама", — пожаловался Дмитрий Парфенов после матча.

«Арсенал» — ЦСКА ЦСКА

ЦСКА после этого полностью взял контроль над игрой, но очень долго не мог вымучить хотя бы опасный момент. Лишь на 80-й минуте появился стопроцентный шанс — Алан Дзагоев умело разрезал защиту пасом на забегавшего Марио Фернандеса, и тот в борьбе с Ломовицким прошил вратаря».

Вторая волевая победа подряд

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит армейский клуб за проявленный характер, который позволил вырвать победу в концовке.

«ЦСКА активизировался во втором тайме и сразу же сравнял счёт. На 48-й минуте подачу со штрафного замкнул Вадим Карпов, пробив нижний правый угол ворот — 1:1. Только за первые пять минут второго тайма красно-синие нанесли три удара по воротам (два — в створ). ЦСКА продолжил владеть мячом, а удаление Евгения Луценко на 56-й минуте за удар локтем в лицо Дивееву дало ещё больше возможностей агрессивно играть в атаке.

Удаление сразу повлияло и на решения тренеров. Парфёнов вместо Довбни и Панченко выпустил Бурлака и Эванса Кангва, а у ЦСКА появились Рондон и Тикнизян вместо Щенникова и Сигурдссона. Красно-синие атаковали позиционно, пытались разрушить редуты туляков, но оборона "Арсенала" плотно играла с форвардами ЦСКА, а спасение Шамова за 15 минут до конца основного времени стало одним из ключевых эпизодов игры.

«Арсенал» — ЦСКА ЦСКА

Точку в матче ЦСКА поставил на 86-й минуте. Марио Фернандес получил мяч после идеального паса в штрафную и классно пробил мимо голкипера, под перекладину — 2:1. У туляков была возможность перевести игру в дополнительное время, но штрафной Пантелеева не достиг цели. Команда Олича снова проявила характер, одержав вторую волевую победу подряд».

Тульский Дарт Вейдер

Автор Soccer.ru Александр Чистяков подводя итоги кубковых противостояний иронизирует над удалившимся в матче с ЦСКА Евгением Луценко.

«В матче "Арсенал" — ЦСКА был человек, который перешел со светлой стороны на темную, как Энакин Скайуокер в знаменитой космической саге. Тульским Дартом Вейдером оказался Евгений Луценко, который в первом тайме открыл счет в фирменной манере — со второго этажа, но вскоре после перерыва оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку за грубость против Дивеева.

У ЦСКА и в равных составах хватало моменты, а удаление Луценко дало "армейцам" повод для волевой победы. Голами в составе ЦСКА отметились защитники: Вадим Карпов отличился после стандарта, а Марио Фернандес принес "красно-синим" победу на 86-й минуте после шикарной передачи Алана Дзагоева, которого Олич выпустил на замену. И попал в самое "яблочко"!

1. Ивица Олич начал у руля ЦСКА с двух волевых побед на выезде с одинаковым счетом 2:1. И "Тамбов" в РПЛ, и "Арсенал" в Кубке России забивали первыми в матчах с "армейцами", но у команды Олича в обоих случаях находились четкие ответы.

«Арсенал» — ЦСКА ЦСКА

2. Месяц назад ЦСКА уже приезжал в Тулу в рамках РПЛ и тогда сенсационно уступил "Арсеналу" (1:2). В кубковом матче удалось взять реванш с аналогичным счетом.

3. Вадим Карпов забил первый гол в карьере, а Марио Фернандес отличился в футболке ЦСКА впервые за 13.5 месяцев (предыдущий гол — в ворота "Урала", 20 февраля 2020 года). За время своей голевой засухи в клубе атакующий защитник трижды забил за сборную России (в ворота Венгрии, Мальты и Словакии)».