Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал

«ПСЖ» одержал гостевую победу над «Баварией» (3:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. За парижский клуб дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. Еще один гол забил защитник Маркиньос. Отметим, что двумя результативными передачами отличился Неймар. В составе мюнхенцев забивали Эрик Чупо-Мотинг и Томас Мюллер.

Вратарскую дуэль выиграл Навас

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что в пропущенных «Баварией» в первом тайме мячах есть вина Мануэля Нойера.

«Если упрощать, то нынешний "ПСЖ" уже не команда Томаса Тухеля, но еще не до конца команда Покеттино. Не до конца устоявшаяся, и напоминающая своей непредсказуемостью Неймара. Четыре дня назад бразильца удалили во встрече французского чемпионата, а теперь к 30-й минуте он выдал две гениальные голевые передачи и показал, что не просто так в день мюнхенского матча разместил в Instagram фото своего тату с цитатой великого баскетболиста Коби Брайанта: "Люди не понимают, насколько я одержим победами".

В эпизоде же с первым мячом Мбаппе многие вспомнили другое высказывание, уже за авторством Флика: "Иметь в воротах голкипера мирового класса — наше преимущество". Однако Нойер стал до удара заваливаться в направлении дальнего угла и пропустил в ближний. По голу Маркиньюса вопросов к вратарю не возникло, но два пропущенных мяча после двух ударов в первом тайма — красноречивая статистика. Если бы не офсайд, случился бы и третий — от Дракслера.

Все это слишком контрастировало с режимом Супермена, который включил в противоположной "рамке" Кейлор Навас. Иных вариантов просто не было, потому что к перерыву "Бавария" вела по ударам 15:2 (6 и 2 в створ) и владела мячом 63 процента времени. Костариканца поставил в тупик только бывший одноклубник Шупо-Мотинг, у которого не оказалось альтернативы в атаке без Левандовски и подхватившего коронавирус Гнабри».

Мауриcио Почеттино Главный тренер «Тоттенхэма» Я доволен результататом и отношением парней. Они оказывались в непростых ситуациях в матче с лучшей командой в Европе. Мы должны поздравить игроков и поблагодарить за их жертвы. Хотим сыграть так же в ответном матче. Когда побеждаешь, легче объяснять свой выбор в плане игроков — все считают, что ты все сделал правильно. Но славить нужно игроков. Это их заслуга. Они многим пожертвовали ради достижения этого результата, но впереди еще один матч. Знаем, что он будет непростым.Маркиньос почувствовал боль в голеностопе. Мы надеемся, что травма не слишком серьезная и он скоро вернется в строй.

«Бавария» била, а ПСЖ забивал

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит удивляется нелогичности происходящего в первом тайме, когда «Бавария» переигрывала парижан по всем статьям, а ПСЖ забил два гола.

«У "ПСЖ" не получалось зацепиться за мяч на чужой половине поля. Под прессингом "Баварии" владение было стерильным, почти без заходов в атакующую треть. В то же время у своих ворот гости допускали моменты даже сериями. Например, после штрафного на 19-й минуте, когда парижан минуты две не выпускали из штрафной: эпизод включил четыре удара и пару угловых. Хозяева наиграли как минимум на один гол к моменту, когда пропустили снова.

Гол снова придумал Неймар. Он подхватил мяч после выноса и разглядел в хаосе выбегающих из штрафной игроков Маркиньоса, который делал рывок в противоположном направлении. И выцелил идеальный пас, одновременно удобный и идеально выверенный, чтобы избежать офсайда. Маркиньос ударил лучше, чем до него Мбаппе, и не оставил Нойеру шансов. Правда, он тут же получил травму и был вынужден покинуть игру.

"ПСЖ" и с Маркиньосом не справлялся с постоянными навесами, а с парой Перейра — Кимпембе стало ещё опаснее (Эррера занял место в полузащите). Но и у "Баварии" случилась потеря из-за травмы. Сначала попросил замену Горецка — её удалось провести не сразу, так что пару минут команда, по сути, оставалась в меньшинстве (кажется, это привело в ярость Киммиха, который кому-то яростно выговаривал). Безумное давление на защиту парижан снизилось на несколько минут. Показалось даже, что хозяева растеряны из-за второго гола. Но они быстро вернулись в игру».

Ханси Флик Главный тренер «Баварии» Мы могли добиться большего. Реализуй мы свои моменты, мы могли бы добиться очень хорошего результата. Наши соперники выжали три забитых мяча из малого количества созданных моментов. Но мои ребята все равно достойно сражались. Меня очень впечатлило то, как они играли.

Нойер точно все еще великий?

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает, как тренеры постарались перестроить игру своих комнд после перерыва, что привело к забитым мячам.

«Вообще редкий случай, чтобы тренеры к началу второго тайма сделали аж по две замены. Маурисио Почеттино в перерыве заменил не справлявшегося с Лероем Зане Абду Диалло, выпустив вместо него 20-летнего Митчела Баккера. А еще до перерыва его визави выпустил Альфонсо Дэвиса и Жерома Боатенга, отправив Тео Эрнандеса в центр обороны, а Давида Алабу — в пару к Йозуа Киммиху в середину поля.

На крепости мюнхенской обороны эти перестановки сказались не лучшим образом. "ПСЖ" создавал даже больше моментов, чем до перерыва, но Неймар и Мбаппе (правда, из офсайда) не смогли переиграть Нойера из выгоднейших позиций. Ответ прост: мягкая подача Киммиха со штрафного — кивок Томаса Мюллера в дальний угол — 2:2. В принципе, этого следовало ожидать. После ухода Макриньоса немцы выигрывали чуть ли не весь верх, в том числе в чужой штрафной.

В этот момент показалось, что "Бавария" полностью контролирует игру и неминуемо совершит камбэк, но вновь слово взяли парижские звезды. Неймар отвлек внимание на себя, Ди Мария нашел на левом краю штрафной Мбаппе, тот приблизился к воротам и даже не глядя на ворота сквозь частокол ног точно пробил в ближний угол. Для него это уже восьмой гол в восьми матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов».

Килиан Мбаппе Нападающий «ПСЖ» Мне нравится играть против лучших игроков в мире, а Мануэль Нойер — один из лучших вратарей в истории. Я не испытывал никакого давления. Мне не удалось забить ему в финале [прошлого розыгрыша], но надеюсь, что еще смогу огорчить его. Вся команда фантастически сыграла сегодня. Я извлек из этого пользу. Но это лишь первая часть противостояния. Мы терпели всей командой, но в то же время доставили серьезные проблемы сопернику за счет наших сильных качеств.Тренер хотел, чтобы мы с Неем перекрывали направления передач Киммиха, и попросил, чтобы я открывался в глубину и обеспечивал варианты для паса, когда мяч был у нас. Я был готов к выполнению этой задачи, и все сложилось удачно.

Неймар по-прежнему топ

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров отдает должное бразильскому нападающему парижан, который внес серьезный вклад в победу над «Баварией».

«И первый матч с "Баварией" показал сомневающимся, что Неймар — по-прежнему топ-футболист. Возможно, даже где-то недооцененный.

Благодаря двум точным передачам бразильца ПСЖ во многом неожиданно повел 2:0 уже к середине первого тайма. Особенно хороша была вторая. Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев и вовсе назвал ее "гениальной". Одним своевременным движением Неймар оставил в дураках всю оборону "Баварии", выведя сразу двух партнеров на одинокого Мануэля Нойера.

Теперь у Неймара больше результативных действий, чем самих матчей в Лиге чемпионов! Матчей — 66, а очков по системе "гол+пас" — 72 (41+31)! Как вам именно второе число? 31 голевая передача! Неплохо для футболиста, которого считают индивидуалистом. По данным Transfermarkt, больше нет ни у одного игрока с сезона-2013/14 (дебютного для бразильца в ЛЧ).

"Бавария" отыгралась с 0:2. Чего еще ждать от команды, выигрывающей 6 трофеев за 7 месяцев! "Бавария"-2020/21 — настоящая машина! Даже без Роберта Левандовского. Хансу-Дитеру Флику требуется только периодически менять изношенные детали. Но и ПСЖ вышел на качественно иной уровень. Это больше не та команда, у которой тряслись поджилки в плей-офф Лиги чемпионов. Наконец, приставка "топ" относится не только ко внутрифранцузским разборкам.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И в этом несомненно важнейшая роль Неймара. Да, при счете 1:2 бразилец должен был увеличивать преимущество команды, но сыграл по-пижонски в дуэли с Нойером. Но таков уж он. Будь иначе, Неймар не стал бы тем, кем мы его знаем».

Томас Мюллер Нападающий «Баварии» Всегда можно говорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого бы не было нареканий, выиграй мы 5:3 или 6:3. Мы выстрелили себе в ногу... Теперь нужно отыгрываться.

Три антигероя

Автор Soccer.ru Сергей Иванов находит кого поругать в мюнхенском матче, находя не лучшим образом сыгравших футболистов как у «Баварии», так и в стане ПСЖ.

«Но у всего должна быть обратная сторона. И если кто-то добивается успеха, есть непременно тот, кто страдает и получает все шишки. В этом матче таких тоже можно выделить три. В первую очередь бросается в глаза ошибка Нойера в эпизоде с первым голом. Мбаппе пробил мощно, но точно во вратаря, однако Мануэль так поверил своим инстинктам, что рванул в сторону раньше, а еще так неудачно разместил ноги, что мяч прошмыгнул между ними. Больше Нойер особо не ошибался. Но для игры такого уровня и этого достаточно.

Чуть более сложно было бы заметить ошибки второго антигероя, но тренер "Баварии" подсказал. Это Зюле. Собственно, он виноват в двух первых голах ПСЖ побольше, чем остальные. Никлас был "лишним" из тех, кто рванул опекать Неймара, когда тот шел по центру. Бразилец собрал четверых, и Зюле, который вроде правильно прикрывал Мбаппе, в какой-то момент не выдержал и повернул к Неймару. А тому это и нужно было. Он в тот миг и отдал пас на Мбаппе, на которого Зюле уже не успел переключиться. Да, Неймар без этого поворота мог пробить и сам. Но у него была менее убойная позиция, чем у Килиана.

Второй гол тоже случился не без участия Зюле. Когда баварцы отбились от углового, он побрел от своей штрафной трусцой, глядя в землю. Словно на дворе не конец 28-й минуты, а 95-я, в соперниках не ПСЖ, а "Бохум", счет не 0:1, а 6:0. Зюле выключился откровенно из игры в тот самый момент, когда угроза нависала реальная, а он оставался последним на рубеже. Показательно, что он даже на мяч не смотрел. А среагировал на заброс в сторону Маркиньоса даже не он, а Алаба, который попытался догнать бразильца и помешать ему. Кажется, Зюле в этот момент вообще не понял, что произошло. Собственно, выводы сделал и Флик, который Никласа заменил еще в первом тайме. Да, там могли быть и другие тактические соображения, но замена заслуженная.

А третий антигерой нарисовался уже у ПСЖ. Причем тоже тут задействована вынужденная замена. В первом тайме после гола получил травму Маркиньос, которого сменил Эррера, но Андер играет в центре поля, поэтому вынужденно в центр защиты опустился Данилу. И это было ошибкой. Вот сразу ощущается, что человек не собирался играть в этой позиции. Именно подачи в его зоны оказались результативными для "Баварии". В первом случае он позволил легко отклеиться Чупо-Мотингу, который бил без помех. Во втором случае Данилу легко дал уйти Мюллеру. К этому можно добавить не самые уверенные действия в отборе и позиционировании. Но парижанам повезло, что его ошибки часто компенсировались тем же Навасом».