Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал

Вратарскую дуэль выиграл Навас
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев считает, что в пропущенных «Баварией» в первом тайме мячах есть вина Мануэля Нойера.
«Если упрощать, то нынешний "ПСЖ" уже не команда Томаса Тухеля, но еще не до конца команда Покеттино. Не до конца устоявшаяся, и напоминающая своей непредсказуемостью Неймара. Четыре дня назад бразильца удалили во встрече французского чемпионата, а теперь к 30-й минуте он выдал две гениальные голевые передачи и показал, что не просто так в день мюнхенского матча разместил в Instagram фото своего тату с цитатой великого баскетболиста Коби Брайанта: "Люди не понимают, насколько я одержим победами".
В эпизоде же с первым мячом Мбаппе многие вспомнили другое высказывание, уже за авторством Флика: "Иметь в воротах голкипера мирового класса — наше преимущество". Однако Нойер стал до удара заваливаться в направлении дальнего угла и пропустил в ближний. По голу Маркиньюса вопросов к вратарю не возникло, но два пропущенных мяча после двух ударов в первом тайма — красноречивая статистика. Если бы не офсайд, случился бы и третий — от Дракслера.
Все это слишком контрастировало с режимом Супермена, который включил в противоположной "рамке" Кейлор Навас. Иных вариантов просто не было, потому что к перерыву "Бавария" вела по ударам 15:2 (6 и 2 в створ) и владела мячом 63 процента времени. Костариканца поставил в тупик только бывший одноклубник Шупо-Мотинг, у которого не оказалось альтернативы в атаке без Левандовски и подхватившего коронавирус Гнабри».
«Бавария» била, а ПСЖ забивал
Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит удивляется нелогичности происходящего в первом тайме, когда «Бавария» переигрывала парижан по всем статьям, а ПСЖ забил два гола.
«У "ПСЖ" не получалось зацепиться за мяч на чужой половине поля. Под прессингом "Баварии" владение было стерильным, почти без заходов в атакующую треть. В то же время у своих ворот гости допускали моменты даже сериями. Например, после штрафного на 19-й минуте, когда парижан минуты две не выпускали из штрафной: эпизод включил четыре удара и пару угловых. Хозяева наиграли как минимум на один гол к моменту, когда пропустили снова.
Гол снова придумал Неймар. Он подхватил мяч после выноса и разглядел в хаосе выбегающих из штрафной игроков Маркиньоса, который делал рывок в противоположном направлении. И выцелил идеальный пас, одновременно удобный и идеально выверенный, чтобы избежать офсайда. Маркиньос ударил лучше, чем до него Мбаппе, и не оставил Нойеру шансов. Правда, он тут же получил травму и был вынужден покинуть игру.
"ПСЖ" и с Маркиньосом не справлялся с постоянными навесами, а с парой Перейра — Кимпембе стало ещё опаснее (Эррера занял место в полузащите). Но и у "Баварии" случилась потеря из-за травмы. Сначала попросил замену Горецка — её удалось провести не сразу, так что пару минут команда, по сути, оставалась в меньшинстве (кажется, это привело в ярость Киммиха, который кому-то яростно выговаривал). Безумное давление на защиту парижан снизилось на несколько минут. Показалось даже, что хозяева растеряны из-за второго гола. Но они быстро вернулись в игру».
Нойер точно все еще великий?
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает, как тренеры постарались перестроить игру своих комнд после перерыва, что привело к забитым мячам.
«Вообще редкий случай, чтобы тренеры к началу второго тайма сделали аж по две замены. Маурисио Почеттино в перерыве заменил не справлявшегося с Лероем Зане Абду Диалло, выпустив вместо него 20-летнего Митчела Баккера. А еще до перерыва его визави выпустил Альфонсо Дэвиса и Жерома Боатенга, отправив Тео Эрнандеса в центр обороны, а Давида Алабу — в пару к Йозуа Киммиху в середину поля.
На крепости мюнхенской обороны эти перестановки сказались не лучшим образом. "ПСЖ" создавал даже больше моментов, чем до перерыва, но Неймар и Мбаппе (правда, из офсайда) не смогли переиграть Нойера из выгоднейших позиций. Ответ прост: мягкая подача Киммиха со штрафного — кивок Томаса Мюллера в дальний угол — 2:2. В принципе, этого следовало ожидать. После ухода Макриньоса немцы выигрывали чуть ли не весь верх, в том числе в чужой штрафной.
В этот момент показалось, что "Бавария" полностью контролирует игру и неминуемо совершит камбэк, но вновь слово взяли парижские звезды. Неймар отвлек внимание на себя, Ди Мария нашел на левом краю штрафной Мбаппе, тот приблизился к воротам и даже не глядя на ворота сквозь частокол ног точно пробил в ближний угол. Для него это уже восьмой гол в восьми матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов».
Неймар по-прежнему топ
Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров отдает должное бразильскому нападающему парижан, который внес серьезный вклад в победу над «Баварией».
«И первый матч с "Баварией" показал сомневающимся, что Неймар — по-прежнему топ-футболист. Возможно, даже где-то недооцененный.
Благодаря двум точным передачам бразильца ПСЖ во многом неожиданно повел 2:0 уже к середине первого тайма. Особенно хороша была вторая. Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев и вовсе назвал ее "гениальной". Одним своевременным движением Неймар оставил в дураках всю оборону "Баварии", выведя сразу двух партнеров на одинокого Мануэля Нойера.
Теперь у Неймара больше результативных действий, чем самих матчей в Лиге чемпионов! Матчей — 66, а очков по системе "гол+пас" — 72 (41+31)! Как вам именно второе число? 31 голевая передача! Неплохо для футболиста, которого считают индивидуалистом. По данным Transfermarkt, больше нет ни у одного игрока с сезона-2013/14 (дебютного для бразильца в ЛЧ).
"Бавария" отыгралась с 0:2. Чего еще ждать от команды, выигрывающей 6 трофеев за 7 месяцев! "Бавария"-2020/21 — настоящая машина! Даже без Роберта Левандовского. Хансу-Дитеру Флику требуется только периодически менять изношенные детали. Но и ПСЖ вышел на качественно иной уровень. Это больше не та команда, у которой тряслись поджилки в плей-офф Лиги чемпионов. Наконец, приставка "топ" относится не только ко внутрифранцузским разборкам.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
И в этом несомненно важнейшая роль Неймара. Да, при счете 1:2 бразилец должен был увеличивать преимущество команды, но сыграл по-пижонски в дуэли с Нойером. Но таков уж он. Будь иначе, Неймар не стал бы тем, кем мы его знаем».
Три антигероя
Автор Soccer.ru Сергей Иванов находит кого поругать в мюнхенском матче, находя не лучшим образом сыгравших футболистов как у «Баварии», так и в стане ПСЖ.
«Но у всего должна быть обратная сторона. И если кто-то добивается успеха, есть непременно тот, кто страдает и получает все шишки. В этом матче таких тоже можно выделить три. В первую очередь бросается в глаза ошибка Нойера в эпизоде с первым голом. Мбаппе пробил мощно, но точно во вратаря, однако Мануэль так поверил своим инстинктам, что рванул в сторону раньше, а еще так неудачно разместил ноги, что мяч прошмыгнул между ними. Больше Нойер особо не ошибался. Но для игры такого уровня и этого достаточно.
Чуть более сложно было бы заметить ошибки второго антигероя, но тренер "Баварии" подсказал. Это Зюле. Собственно, он виноват в двух первых голах ПСЖ побольше, чем остальные. Никлас был "лишним" из тех, кто рванул опекать Неймара, когда тот шел по центру. Бразилец собрал четверых, и Зюле, который вроде правильно прикрывал Мбаппе, в какой-то момент не выдержал и повернул к Неймару. А тому это и нужно было. Он в тот миг и отдал пас на Мбаппе, на которого Зюле уже не успел переключиться. Да, Неймар без этого поворота мог пробить и сам. Но у него была менее убойная позиция, чем у Килиана.
Второй гол тоже случился не без участия Зюле. Когда баварцы отбились от углового, он побрел от своей штрафной трусцой, глядя в землю. Словно на дворе не конец 28-й минуты, а 95-я, в соперниках не ПСЖ, а "Бохум", счет не 0:1, а 6:0. Зюле выключился откровенно из игры в тот самый момент, когда угроза нависала реальная, а он оставался последним на рубеже. Показательно, что он даже на мяч не смотрел. А среагировал на заброс в сторону Маркиньоса даже не он, а Алаба, который попытался догнать бразильца и помешать ему. Кажется, Зюле в этот момент вообще не понял, что произошло. Собственно, выводы сделал и Флик, который Никласа заменил еще в первом тайме. Да, там могли быть и другие тактические соображения, но замена заслуженная.
А третий антигерой нарисовался уже у ПСЖ. Причем тоже тут задействована вынужденная замена. В первом тайме после гола получил травму Маркиньос, которого сменил Эррера, но Андер играет в центре поля, поэтому вынужденно в центр защиты опустился Данилу. И это было ошибкой. Вот сразу ощущается, что человек не собирался играть в этой позиции. Именно подачи в его зоны оказались результативными для "Баварии". В первом случае он позволил легко отклеиться Чупо-Мотингу, который бил без помех. Во втором случае Данилу легко дал уйти Мюллеру. К этому можно добавить не самые уверенные действия в отборе и позиционировании. Но парижанам повезло, что его ошибки часто компенсировались тем же Навасом».