Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом тайме Винисиус Жуниор и Марко Асенсио забили по голу и вывели вперед хозяев поля. В начале второй половины игры Мохамед Салах сократил разницу в счете. На 65-й минуте Винисиус записал на свой счет дубль. Ответная игра пройдет 14 апреля в Ливерпуле.

Призрак киевского финала

Автор The Telegraph Крис Баскомб проводит параллели между четвертьфинальным матчем в Мадриде и финалом ЛЧ сезона 17/18, где встречались команды.

«Юрген Клопп заявил, что противостояние с "Реалом" не вызовет мучительных воспоминаний об их последней встрече. К сожалению для тренера "Ливерпуля", они были неизбежны. Дата изменилась, место встречи было другим, но все тот же безжалостный счет, что и в финале Лиги чемпионов три года назад.

Возможно, вид этих культовых белых футболок вызвал у игроков Клоппа посттравматический стресс, когда они повторяли катастрофические ошибки защиты, которые подарили испанцам Кубок европейских чемпионов в Киеве.

Все три гола "Реала", победившего со счетом 3:1, можно было избежать, пара неприлично длинных заброса к штрафной привели к двум мячам перед перерывом, а затем Алиссон Беккер пропустил простой мяч в манере, более подходящей Лорису Кариусу. Два гола Винисиуса Джуниора позволили ему сыграть роль Гарета Бейла, еще один забил Марко Асенсио.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Как и в 2018 году, "Ливерпуль" даже позволил себе замену в первом тайме, хотя она была тактической, а не вынужденной. Неизменное доверие Клоппа к Наби Кейта оказалось столь же неуместным, как и многочисленные неточные передачи полузащитника».

«Ливерпуль» ожил во втором тайме

Автор The Guardian Сид Лоу отмечает, что после перерыва мерсисайдскому клубу почти удалось переломить ход матча, но ошибки в обороне не позволили это сделать.

«К перерыву "Реал" нанес девять ударов, начиная с Бензема на второй минуте. "Ливерпуль" не нанес ни одного. Лишь однажды они были близки к том, чтобы потревожить мадридцев, но и тогда Кейта закрыли.

Если "Реал" сожалел о том, что преимущество было только в два мяча, то это сожаление усилилось, когда Джорджинио Вейналдум начал атаку на пятой минуте второго тайма. Выбежав из глубины справа, он дотащил мяч к краю штрафной и нашел Диого Жоту. Удар был отражен, но отскок пришел в ноги Салаха, которому удалось протолкнуть его мимо Тибо Куртуа. "Ливерпуль" вновь был жив, Александр-Арнольд тут же сделал супер-кросс, и Жота нанес удар головой. "Реал" восстановил свои позиции и снова взял под контроль, но теперь игра ощущалась по-другому.

Мгновение спустя, начатый Тьяго стремительный проход привел к тому, что Жота и Эндрю Робертсон объединились, чтобы создать момент для Мане на краю штрафной, только чтобы Ферлан Менди совершил превосходный перехват. Однако "Ливерпуль" открывался при атаках. Заброс Куртуа, пас Бензема, и Асенсио выходил один на один. Этот шанс был упущен, но появился следующий, и мадридцы снова практически не встретили сопротивления. Это произошло после вбрасывания, Бензема перевел мяч на Модрича, который вышел в штрафную и отпасовал на Винисиуса. Он пробил низко в нижний угол, чтобы забить свой второй гол».

«Ливерпуль» усложнил себе задачу

Автор Daily Mail Мартин Самюэль размышляет о том, сумеют ли мерсисайдцы переломить ход противостояния в ответном матче, учитывая ошибки в обороне, который они допустили в первой встрече.

«Это должен быть еще один из тех особых европейских вечеров на Энфилде. Совершенно особенная ночь, учитывая уникальные обстоятельства необходимого камбэка. "Это Энфилд", — гласит табличка. Но не сейчас, когда он лишен своего шума и ярости.

Итак, нужно забить два гола одной из самых опытных команд Европы, может ли "Ливерпуль" сделать это без Копа, без этого знаменитого рева, без вдохновения болельщиков, которые, по легенде, задувают мяч к воротам соперника? Смогут ли они сделать это на гулкой пустой арене против "Реала", который столько раз проходила этот путь, не дрогнув?

Это была огромная победа для Зинедина Зидана и его игроков, учитывая отсутствие центральных защитников Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Рамос сидел на трибунах, небрежно одетый и похожий на программиста с западного побережья. Варан был дома, в изоляции из-за коронавируса.

Спешно перетасованная четверка защитников — "Мадрид" играет в пять — считалась едва созревшей для использования против атакующей тройки "Ливерпуля". Вместо этого они отыграли надежно. Эдер Милитао не производил большого впечатления с тех пор, как в 2019 году он перешел из "Порту" за 45 миллионов фунтов стерлингов, но в этом матче он был исключительным.

Задняя линия "Ливерпуля", начавшая наконец выглядеть устоявшейся после кризиса с травмами в сезоне, напротив, развалилась. В частности, в первом тайме она играла просто катастрофически и, когда Мохамед Салах вернул мерсисайдцев в игру своим 27-м голом в сезоне, пропущенный простой третий гол заметно усложнил им задачу.

Но не сделал ее невыполнимой. Победа со счетом 2: 0 в ответном матче в следующую среду принесет им успех. Но "Реал" тоже оценит свои шансы на забитый гол на выезде, и если "Ливерпуль" пропустит, им понадобится три гола за ночь, чтобы получить экстра-таймы».

«Реал» может перевернуть свой сезон

Автор BBC Фил Доукс считает, что мадридский клуб почти гарантировал себе выход в полуфинал турнира, если не допустит ошибки в ответной встрече.

«У "Реала" сезон тоже не слишком удался, но теперь они могут добиться серьезного успеха в решающий момент. У мадридцев появилась привычка оживать и прибавлять в концовке сезона во время первого тренерского срока Зидана в "Реале", особенно в Лиге чемпионов, которую они выиграли три раза подряд в период с 2016 по 2018 год.

В семидневном отрезке, который может быть определяющим в сезоне, с домашним матчем Ла Лиги против также претендующей на титул "Барселоны", между двумя четвертьфиналами Лиги чемпионов, "Реал" очень стильно добился успеха в первом из них, а Винисиус стал главной звездой.

Это не должно вызывать удивления. Это команда, которая не проигрывает с января, а в лице Зидана у нее есть хитрый босс, способный выявлять слабые места "Ливерпуля" и направлять своих игроков, чтобы безжалостно их использовать.

Большая часть предматчевого шума была связана с отсутствием их основной пары центральных защитников — символа команды Серхио Рамоса (у которого травма голени) и Рафаэля Варана (у которого недавно был положительный результат теста на Covid).

Все футбольные трансферы

Однако, в отличие от своих оппонентов, у которых отсутствовали Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, "Реал" с комфортом преодолел свои проблемы с защитой, отлично заменив отсутствующих на Начо Фернандеса и Эдера Милитао, особенно в период сильного давления "Ливерпуля". Гол Салаха поддерживает интригу, но "Реал" может проиграть это противостояние только сам».