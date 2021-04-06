Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»

Во вторник, 6 апреля, бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар». Белорусский специалист заключил с «быками» контракт до июня 2023 года. В «Краснодаре» Гончаренко сменил Мурада Мусаева, который ушел в отставку 4 апреля после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.

Ганчаренко стелил себе соломку, и она загорелась?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что белорусский специалист давно вел переговры с «Краснодаром», что спровоцировало уход из ЦСКА.

«А теперь, внимание, главный вопрос: верите, что "Краснодар" договорился с Ганчаренко за два дня, которые прошли после ухода Мурада Мусаева? Если вы молоды и наивны, то наверняка верите, но факты говорят о том, что "Краснодар" вступил в переговоры с Ганчаренко до отставки Мусаева. А может быть, даже до ухода самого Ганчаренко из ЦСКА.

Утверждать этого мы не можем — свечку не держали, но первые настойчивые слухи об интересе "Краснодара" к Виктору Михайловичу появились 19 марта — после матча с "Зенитом", но до официального объявления об отставке Ганчаренко. Сам белорусский тренер после поражения от лидера собирался готовить ЦСКА к оставшейся части чемпионата.

Календарь и таблица РПЛ

Но тут случилась отставка, хотя прежде было достаточно моментов, которые выглядели более логичными для смены тренера: например, после летнего бегства в Беларусь и в конце осенней части сезона, когда у "армейцев" была серия неудачных результатов. Ганчаренко каждый раз аки Феникс восставал из пепла. Зимой ЦСКА избавился от Овчинникова и Онопко, показательным образом приняв сторону белорусского специалиста, у которого был конфликт с Боссом.

Как-то не вяжется все это с решением уволить Ганчаренко после всего лишь пяти весенних туров, тем более после поражения от "Зенита", которое не было шокирующим, как летнее фиаско 0:4, и не является показателем силы команды. Напротив, были поводы для сдержанного оптимизма, ведь "армейцы" даже вдесятером боролись и забили в ворота чемпиона.

Виктор Гончаренко — новый тренер «Краснодара» «Краснодар»

Причиной скоропостижной отставки из ЦСКА могло стать нарушение некоего корпоративного табу — вот с этим в клубе, где строгие законы устанавливал Евгений Гинер (пусть даже сейчас последнее слово и не за ним), не шутят. Хотите пример? Ну, скажем Виктор Ганчаренко, будучи тренером ЦСКА, начал устраивать свое будущее за спиной у клуба, вступил в переговоры с кем-то еще. Может быть, даже согласился приступить к работе с нового сезона. Если бы в ЦСКА узнали о таком, то приняли бы незамедлительные меры».

Виктор Онопко Бывший помощник Виктора Ганчаренко Город ему знаком, тем более, что у него есть желание проявить себя в новом клубе. Думаю, что у него получится. У футболистов ЦСКА, которые были приглашены именно Виктором Михайловичем, есть действующие контракты, поэтому сложно говорить о каких-то переездах из Москвы в Краснодар. Что касается меня, то не думаю, что он пригласит, всё же у него есть свои люди, которые с ним вместе работали еще в Белоруссии, а потом и в России. Хотел бы пожелать ему удачи. Пусть будет здоров сам, пусть будет здорова семья

Гончаренко не будет для Галицкого очередным Мусаевым

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер размышляет о том, как сработаются новый тренер «Краснодара» и владелец клуба.

«Хотя сейчас самое интересное — не то, как Гончаренко установит связь с игроками. Здесь плюс-минус понятно. Куда интереснее, как у тренера сложатся отношения с владельцем "Краснодара". Галицкий погружен в дела клуба больше, чем любой другой босс команды РПЛ. За 10 лет доводилось слышать столько баек на этот счёт, что уже не знаешь, чему верить. Хотя часть этих историй потом подтверждалась публично.

И речь не только про трансферы. Тут влияние Галицкого первостепенно — вполне понятная модель. Не будем говорить, кого владелец клуба присмотрел, занимаясь на тренажёрном зале, — уже надоела эта история. Вопрос ведь не про трансферы, а про другие вещи, до которых владельцы обычно не добираются: на какой позиции играть футболисту, сколько человек оставлять в штрафной при угловом, как надо выворачивать ногу…

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Доводилось слышать, что Галицкий даже лично проверяет интервью с игроками/тренерами перед публикацией. Обо всём этом, конечно, хочется поспрашивать самого Галицкого, чтобы не искажать представление о структуре управления клубом, но владелец "Краснодара" последнее время не общается со спортивными изданиями. Его право, безусловно. Ну а нам остаётся перепроверять ту информацию, которая до нас доходит. Судя по ней, клуб весьма авторитарен.

И тут приезжает Гончаренко. Человек, который не будет всегда говорить "да". Если ему что-то не понравится, то он просто уедет в Минск на время. И речь не про последнюю поездку, а про ту, что была у него в "Урале" перед матчем с "Тереком". Гончаренко со своими плюсами и минусами уже состоявшийся тренер. У него есть авторитет. Ему просто так не запретишь стажировку в Европе, как это было в случае с Мусаевым».

Сергей Кирьяков Бывший тренер «Динамо» Назначение Ганчаренко не стало неожиданностью. Эта тема уже давно муссировалась. Сразу после того, как он ушел из ЦСКА, его фамилия появилась в списках кандидатов «Краснодара». Ганчаренко — специалист с опытом работы в РПЛ. И работал он здесь не только в средних командах, но и в топ-клубе. То есть у него есть определенный опыт. Насколько позитивную роль он сыграет, сейчас тяжело сказать. Думаю, что скоротечно, быстро он, конечно, сыграет — футболисты «Краснодара» встряхнутся в любом случае: пришел новый человек, который может мотивировать. С кем-то он может быть порезче, а кого-то погладить по голове. Опять же, опыт у него есть. Что будет в долгую, это уже покажет время.

Задачи Гончаренко — выстраивание системы и запуск молодежи

Редакция «Плеймейкер» гадает о стоящих перед белорусским специалистом задачах в новом клубе.

«В СМИ мелькали еще несколько вариантов для "Краснодара", но это, судя по всему, были варианты на случай, если Гончаренко не договорится. Могло быть так, что стороны не ударят по рукам? Все, конечно, бывает, но в это не верилось. Тем более что появлялись новости о неплохой зарплате для тренера в полтора миллиона долларов за сезон. За такие деньги можно и попридержать язык. Галицкий известен тем, что активно участвует в судьбе команды. Не всякому тренеру с амбициями и авторитетом это понравится. Одно дело Мурад Мусаев, который был беспрекословным исполнителем пожеланий своего патрона. Гончаренко — другой.

Изменит ли себе Виктор Михайлович? Вряд ли. Если бы он очень крепко держался за стул, не случился бы летом его знаменитый побег-демарш из команды в Белоруссию после разгрома от "Зенита" — 0:4. Это тренер с чувством собственного достоинства. И со своим почерком, нравится ли кому игровая философия Гончаренко или нет. Другой вопрос, зачем Галицкому такой непростой специалист?

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Вариант ответа тут только один. Задачей нового тренера "Краснодара" станет запуск в основу краснодарской молодежи и выстраивание структуры в игре клуба. Пока проект с воспитанниками академии, которые должны быть фирменным почерком "быков", движется со скрипом. Кто-то не хочет оставаться в клубе, считая, что хозяин недооценивает "своих". Кто-то не в состоянии пробиться в основу и вытеснить легионеров. А они в "Краснодаре" всегда крепкие. Так и ходят Уткин, Сулейманов, Сафонов и компания в подающих надежды. Вероятно, исправлять эту ситуацию и призван Гончаренко».

Константин Генич Комментатор «Матч ТВ» Не совсем согласен с теми (например, с Широковым), кто считает, что Ганчаренко — это топтание не месте для «Краснодара». И что он не выведет клуб на другой уровень, с другими возможностями. Здесь и клуб, и Ганчаренко должны помочь друг другу. Думаю, и сам Ганчаренко должен как-то перезагрузиться. Все-таки работа в Москве — это несколько иной уровень давления. Я не думал, что так быстро все произойдет, еще в этом сезоне. Предполагал, что какие-то изменения возможны по окончанию чемпионата, в зависимости от результата. Но все произошло сейчас, и у Ганчаренко есть время присмотреться к команде, потому что «Краснодар» практически без турнирных задач доигрывает сезон.

Гончаренко подходит под философию Галицкого и может строить на руинах

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что белорусский специалист придется ко двору в кубанском клубе — если сработается с владельцем клуба.

«А еще у Гончаренко есть опыт выстраивания абсолютно новой команды на руинах старой. Именно так произошло в ЦСКА, когда ушли почти все, кроме Акинфеева, Марио и здоровой половины Дзагоева. И когда говорили, что в первом сезоне середина таблицы — лучшее, на что можно рассчитывать. Все оказалось совсем иначе, и "Реал" в виде бонуса. Слухи о том, что этим летом "Краснодар" может потерять шесть игроков основного состава, с назначением Гончаренко сочетаются абсолютно.

В общем, в "Краснодаре" нас ждет интересное время. И свежая новость вызывает как минимум любопытство, причем с положительным окрасом, но уж точно не раздражение. Она однозначно говорит о том, что владелец клуба не потерял интерес к проекту и не собирается перестраиваться на экономвариант. Тренеров под это было бы пруд пруди, но Гончаренко к их числу не относится.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Теперь бы Галицкому еще со спортивным департаментом разобраться. Потому что Ионов — Марков — Чернов перед Лигой чемпионов и выбор из Мартыновича, Кайо и Сорокина в центре обороны, тотальный бардак в воротах за спиной Сафонова — это ни в какие ворота не лезет».

Гаджи Гаджиев Российский тренер Где Ганчаренко работал плохо? Везде хорошо. Я считаю, что о квалификации тренера нельзя судить по одной команде. В ней добиться результата проще, чем стабильных показателей в разных клубах. К слову, Ганчаренко везде было не просто. А как иначе, если у тебя меняется состав. В ЦСКА совсем молодые ребята пришли. Чуть ли не 10-15 человек вместо опытных футболистов. И поначалу очень прилично играли. Другое дело что потом сдали чуть-чуть. Но это характерно для молодой команды. В «Краснодаре» сейчас тоже не простая ситуация. Недокомплект игроков обороны очевиден.

Гончаренко в «Краснодаре» — минусы

Автор Sport24 Марк Бессонов находит в приходе Виктора Гончаренко на тренерский мостик «Краснодара» как плюсы, так и минусы.

«Первый минус — работа с молодежью на дистанции. Да, при Гончаренко выстрелил ряд молодых игроков ЦСКА, но в последний год их прогресс остановился. Разве что Игорь Дивеев продолжает планомерно расти от сезона к сезону. Про Чалова, Ахметова и Облякова такого не скажешь.

В "Краснодаре" уже есть молодые футболисты похожего типа, которым срочно нужен новый толчок в развитии — в первую очередь Шапи, Уткину и Сорокину. Они уже достаточно давно играют в РПЛ, но качественный скачок в развитии так и не сделали. Сможет ли Гончаренко зарядить их так, как не смог зарядить на дальнейший прогресс уже нюхнювший пороху молодняк в ЦСКА?

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Второй минус — предстоящая перестройка. В этом сезоне ЦСКА потратил 32 млн евро на новичков — беспрецедентные затраты для армейцев за последние 10 лет. Только выхлоп из этой закупки очень небольшой — мы до сих пор не понимаем, на что способен Эджуке, Гайч не прижился в России, а Фукса по-настоящему мы так и не увидели. В общем, с давно назревшей в ЦСКА перестройкой Гончаренко определенно не справился.

И здесь вопросы скорее к его работе с селекционным отделом. "Краснодару" летом тоже светит перестройка — уже известно, что покинет команду Берг, близок к уходу Вильена, команде срочно нужен центральный защитник. Сейчас "Краснодар" по стабильности совсем не похож на ЦСКА, в который Гончаренко приходил в 2016, здесь нужно четкое взаимодействие с селекцией и структурный план дальнейшего развития команды на годы вперед. Готов ли тренер решать такие глобальные задачи, мы так и не узнали. Даже наблюдая за его работой в ЦСКА пять последних лет».

Дмитрий Кириченко Бывший тренер «Ростова» Ганчаренко — это неплохой выбор. Это опытный тренер, работавший в четырех командах Премьер-лиги. Понятно, что перемены в «Краснодаре» уже назрели. Думаю, что подняться в таблице «Быки» могут, но дело в том, что там и опускаться-то уже некуда. Поэтому в принципе движение возможно только вверх. Но это место в нынешнем сезоне выглядит вполне заслуженным. «Краснодар» играет не очень хорошо, а главное — у команды очень большие проблемы с обороной. Ганчаренко в этом отношении придется непросто. Просто игроков в защите не хватает. Проблемы в обороне мы видим практически в каждом матче. И в последнее время они приводят к крупным поражениям. Поэтому, думаю, самая основная задача Виктора Михайловича — наладить игру в обороне. А вот атакующая группа у «Краснодара» довольно мощная, здесь все в порядке.

Гончаренко не помешал бы отдых

Автор «Спорт день за днем» Антон Кудинов считает, что «Краснодару» стоило бы поменять тренера по кончании сезона — это было бы полезнее и клубу и специалисту.

«Однако не тяжести предстоящей перестройки, наличие самодержавного владельца-президента или плачевное текущее состояние команды может стать для Гончаренко главной проблемой в Краснодаре. Все подобные ситуации в карьере Виктора Михайловича уже были. Многие даже и не раз. А вот полноценного отпуска не было давно.

По сути с января 2004-го года, когда экс защитник БАТЭ начал тренерскую работу в системе клуба, у Гончаренко была только одна заметная творческая пауза — с ноября 2014-го по июнь 2015-го. Тогда белорусский тренер заживлял раны после увольнения из "Кубани" и еще не подозревал, что свою следующую команду — "Урал" — покинет из-за слухов о договорных матчах. После отъезда из Екатеринбурга в сентябре 2015-го больше пары недель передышки тренер себе не давал: помощник Слуцкого в ЦСКА, "Уфа", сменщик Слуцкого в ЦСКА, теперь вот "Краснодар".

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Возможно, Гончаренко бы не помешала пауза в несколько месяцев, тем более, что на последнем месте работы он продержался более 4 лет — явно было бы не лишним все переварить и перезагрузиться. Возможно, именно длительная общая нагрузка и сиюминутные сложности в команде и заставили тренера сорваться домой в июне 2020-го. Так что тренеру явно не помешала бы пауза подлиннее двух недель. Летом немного отдохнувший, но все еще находящийся в тонусе тренер спокойно пришел бы разруливать перестройку у Галицкого. Но в дело вмешался Мурад Мусаев».