Победная серия продолжается. «Зенит» одолел «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака»

5 апреля «Зенит» одержал свою третью подряд победу в РПЛ, тем самым сохранив отрыв от «Спартака». Команда Сергея Семака дома обыграла «Химки» со счетом 2:0. Как это было, в нашем обзоре прессы.

Малком в старте и бодрое начало от «Химок»

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов отметил появление Малкома в стартовом составе «Зенита», который долгое время отсутствовал из-за травмы.

«Что касается состава "Зенита" на матч с "Химками", то в нём произошли изменения, несмотря на победу над ЦСКА в прошлом туре. В основу вернулся Малком, не игравший из-за травмы с декабря. В запасе остался Магомед Оздоев, у которого было небольшое повреждение.

Команда Игоря Черевченко начала лучше, а чемпион не сразу поймал темп игры. Тем не менее "Зенит" забил уже на 8-й минуте, реализовав первый же момент. Сердар Азмун уже радовался тому, что вышел в лидеры гонки снайперов РПЛ (перед туром у иранца и Артёма Дзюбы было по 13 голов), но судья Павел Шадыханов показал — не спеши. Москвич после подсказки коллег с VAR отправился смотреть повтор. Оказалось, что Деян Ловрен, ведя борьбу за мяч, ударил рукой по лицу Дмитрия Тихого, поэтому арбитр справедливо отменил взятие ворот.

Наш состав на матч в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/e5B7rz4QM8 — ФК "Химки" (@fc_khimki) April 5, 2021

Формально играя по классической схеме 4-4-2, "Зенит" против трёх центральных защитников и центрхавов химчан насыщал середину и полуфланги за счёт смещений крайних полузащитников — Малкома и Далера Кузяева. Они нередко встречались с мячом в перспективных позициях в том числе и потому, что много хороших передач между линиями отдавал Вендел (54 касания мяча за 45 минут — лучший показатель в составе обеих команд). На флангах же оборону "Химок" растягивали защитники Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос.

Календарь и таблица РПЛ

Большое преимущество "Зенита" до перерыва отразилось в цифрах: 66% владения мячом, 11:5 по ударам (при этом в створ — 2:2). Дуглас Сантос был близок к голу после хитрого розыгрыша штрафного — попал издали в штангу. Химчане создавали какую-то остроту в основном за счёт индивидуальных действий Резиуана Мирзова, который в первом тайме "крутил позвонки" даже такому классному опорнику, как Вильмар Барриос. В итоге команда Семака забила только в компенсированное время после углового. Первый мяч сыграл Дуглас Сантос, пробивший в перекладину (вот ведь невезучий бразилец!), а Караваев преуспел на добивании. Шадыханову снова потребовалась помощь VAR, однако на сей раз повтор показал, что всё чисто: игры рукой со стороны Дзюбы не было».

«Зениту» понадобилось много времени для второго гола

Редакция Sport24 описала происходящее во втором тайме и отметила его основные моменты.

📊 «Зенит» прерывает десятиматчевую серию «Химок» без поражений и сохраняет отрыв от «Спартака» на 4 очка.

📺 Смотрите Тинькофф РПЛ на #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/5uCvBk4x9U — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 5, 2021

«Почти всю вторую половину "Зенит" висел на воротах соперника. Но ничего выжать из своего преимущества не мог. Хотя забивать мог как минимум четыре раза.

"Химки" попытались сравнять счет дважды. В начале тайма неплохо пробил с дальней Глушаков, а за 15 минут до конца встречи — вышедший на замену Могилевец. Но в обоих случаях мяч соблюдал с воротами социальную дистанцию в положенные 1,5 метра

А "Зенит" снова забил на последних минутах. Мостовой окончательно уничтожил надежды на продолжение серии "Химок" ».

У «Зенита» страдает реализация

Представитель СЭ Гоша Чернов сделал более подробный тактический разбор игры «Зенита», а также обратил внимание на проблемы команды Сергея Семака с реализацией.

«"Зенит" не играл плохо. Наоборот: отмененный гол в начале матча, два попадания в перекладину Дугласа Сантоса, падение Азмуна в штрафной, превосходство по ударам и во владении мячом — все это указывает на то, что в первые 45 минут счет был не по игре. Дело сдвинулось только в добавленное время, когда Караваев забил гол в раздевалку после пинбола в гостевой штрафной.

Надо работать над завершением. Мы забиваем много, но можем еще больше. Нам нужно дальше трудиться, другого пути нет Сергей Семак

Еще раз: "Зенит" не играл плохо, но все время ему что-то мешало забить. Это уже превращается в тенденцию: в первых таймах матчей с "Ростовом", "Рубином", "Ахматом" и ЦСКА лидеры премьер-лиги не смогли победить во многом из-за нереализованных моментов. А если вспомнить, что и в кубковой встрече с "Арсеналом" после перерыва счет был 2:1 в пользу туляков, то можно говорить о закономерности.

Правда, на этот раз "Зенит" все-таки выиграл первый тайм — впервые в 2021 году. И это явно повлияло на все, что происходило после перерыва: темп игры незначительно, но упал, моменты стали возникать реже. Чувствовалось, что "Зенит" оберегал преимущество и очень боялся потерять очки. Еще бы, накануне "Спартак" сократил отставание от лидера до минимума, и перед тяжелыми выездами в Сочи и Краснодар невской команде нельзя было оступаться.

Тактически "Зенит" после перерыва не изменился. Но в данном случае это даже плюс: судя по всему, Сергей Семак нашел оптимальный вариант для этой команды. На прошлой неделе я час расспрашивал главного тренера "Зенита" в интервью о тактике, и Сергей Богданович признался и назвал схему 4-3-3 любимой. При этом он в очередной раз оговорился, что расстановку определяет набор игроков и в "Зените" сейчас такая тактика почти невозможна. Хотя он наигрывал ее на сборах.

Сегодняшний "Зенит" — это 4-4-2, но не с ромбом в середине поля, а с квадратом или трапецией. Мы видели эту модель в матче с ЦСКА, когда Вендел с Кузяевым постоянно смещались в полуфланге. Мы увидели это и сейчас: Малком с Кузяевым все время уходили в центр, хотя номинально играли на месте вингеров. И подобная хитрость вводила в тупик опорную зону и центр обороны "Химок". Вероятно, так теперь будет всегда до конца сезона: травмированных полевых игроков больше нет (Дриусси вышел на поле в концовке), а схема работает — победы приходят, отрыв в чемпионской гонке сохраняется.

Вячеслав Караваев zenit_spb

Другое дело, что такая победа оставила неоднозначное впечатление. "Зенит" во втором тайме волновался, и, может быть, именно нервы не позволили Дугласу Сантосу забить из убойной позиции на 82-й минуте. А "Химки" в финале игры едва не сравняли счет после подачи углового».

Противостояние «Зенита» и «Спартака»

Антон Мозговой с Rusfootball.info уделил отдельное внимание турнирному противостоянию «Зенита» и «Спартака». Команда Сергея Семака находится в четырех очках от питерского клуба.

«Зенит» заслуженно победил, но у меня нет вопросов к игрокам по самоотдаче, желанию играть. Были ошибки, плохо держался мяч в средней зоне — такой результат Игорь Черевченко

«После этой победы "Зенит" вновь увеличил отрыв от "Спартака" до четырёх очков. Но пока говорить о гарантированном чемпионстве рано. В концовке у обеих команд будет предостаточно шансов потерять очки. Крайне интересным представляется 25-й тур. "Спартак" сыграет с "Локомотивом", лучшей командой второй части сезона. А "Зенит" встретится с "Сочи", не лишившимся еврокубковых амбиций. В общем, поскользнуться в следующем туре может каждый.

Фрагмент матча fc-zenit.ru

А так, "Зениту" в концовке из команд верхней половины турнирной таблицы ещё предстоит сыграть с "Краснодаром" и "Локомотивом", не считая "Сочи". У "Спартака" — встречи с ЦСКА и "Химками". Пожалуй, графики у команд сопоставимые, но у "Зенита" есть четырёхочковый запас, который может стать ключевым».