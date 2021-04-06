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    «Ливерпуль» готов терпеть. Слухи вокруг Салаха не тревожат «красных»

    Египетский форвард может продолжить карьеру в Испании

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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» встретится с «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, уже во вторник, 6 апреля, но на кону будет стоять не только путевка в полуфинал, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.
    Главный тренер «красных» Юрген Клопп вынужден смириться с шумихой вокруг форварда Мохамеда Салаха, который на протяжении последних четырех лет сохраняет высокий уровень игры.

    Слухи о возможном переезде 28-летнего футболиста в Испанию вновь появились на прошлой неделе, когда сам египтянин дал интервью испанским СМИ.

    Источники ESPN сообщили, что Клопп слегка раздражен готовностью Салаха обсудить перспективу ухода с «Энфилда», но чувствует себя расслаблено и не обращает внимания на одного из своих звездных игроков. Тяжелая финансовая ситуация в двух крупнейших клубах Ла Лиги означает, что им будет трудно подобраться к подписанию нападающего.

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    • Один источник сообщил, что Салах продолжает превосходно тренироваться, всегда готов к выходу на поле и является позитивной и популярной фигурой в раздевалке «Ливерпуля». Он все еще продуктивен на поле, и это единственное, что имеет значение для Клоппа и клуба.

    Несколько раз в этом сезоне Салах упустил возможность опровергнуть слухи о том, что у него может возникнуть соблазн уйти из «Ливерпуля» в «Реал» или «Барселону». Да, он не стал говорить, что хочет выступать за один из двух суперклубов Ла Лиги, но и не отказался от этой идеи.

    Тем не менее, если ты игрок со статусом Салаха — победитель Лиги чемпионов и Премьер-лиги в статусе одного из самых надежных бомбардиров современности — информация о громком переходе является нормальным явлением, так почему бы на всякий случай не оставить все двери приоткрытыми?

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    И если ты даешь эксклюзивные интервью испанским СМИ, как это делал Салах дважды в этом сезоне, можно с уверенностью сказать, что тебя спросят о выступлении за «Реал» или «Барсу». Если бы Салах уделил время Gazzetta dello Sport или Bild, ему задали бы тот же вопрос в контексте «Ювентуса» и «Баварии».

    Когда он общался с журналистами Marca на прошлой неделе, Салах с радостью держал все в секрете, отвечая на вопрос о том, останется ли он в «Ливерпуле» или переедет в Испанию.

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    • «Не все зависит от меня», — сказал Салах. — «Я надеюсь, что смогу выступать еще много лет. Почему бы и нет? Никто не знает, что произойдет в будущем, так что, может быть, однажды, да».

    В декабре, когда авторы AS спросили его о выборе между «Реалом» и «Барсой», Салах ответил: «Я считаю, что "Реал" и "Барселона" — лучшие клубы. Мы никогда не знаем, что произойдет в будущем».

    Но египтянин добавил, что он хотел бы «побить рекорды в "Ливерпуле", но все в руках клуба».

    В интервью AS Салах также сказал, что он очень разочарован тем, что Клопп не доверил ему капитанскую повязку в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтъюлланна», когда обязанности Джордана Хендерсона исполнял Трент Александр-Арнольд. Позднее Клопп сказал, что поговорил с Салахом, чтобы снять напряжение. Он ошибочно подумал, что Александр-Арнольд был самым опытным игроком «Ливерпуля» на поле и заявил, что капитанство должно было перейти к Дивоку Ориги.

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    • Салах забил 10 голов в 20 матчах за «Ливерпуль» с момента интервью AS, в том числе два в двух встречах с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов, чем помог клубу выйти в четвертьфинал.

    Время от времени его продуктивность падала, и когда Клопп заменил его во время встречи с «Челси» в прошлом месяце, агент Салаха Рами Аббас Исса опубликовал загадочный твит с точкой.

    Значение этого поста в социальных сетях так никто и не объяснил, поэтому его интерпретировали по-разному. Как сообщал ESPN на прошлой неделе, некоторые из партнеров Салаха по «Ливерпулю», считают, что экс-форвард «Ромы» готовится к летнему уходу.

    Но с двумя годами работы по контракту и отсутствием очевидных покупателей этим летом, «Ливерпуль» считает, что он контролирует ситуацию. Клопп по-прежнему доволен вкладом Салаха и не видит проблем, которые нужно решать.

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    • Источники также сообщили, что, хотя Салах является частью сильной команды, созданной Клоппом, он сотворил вокруг себя атмосферу таинственности и он осознает свою ценность на поле и за его пределами лучше, чем большинство современных игроков.

    Салах редко дает интервью и тщательно выбирает каждое из них, поэтому на «Энфилде» признают, что он знает все о влиянии своих комментариев.

    Однако есть также разочарование в связи с тем, слова Салаха зачастую интерпретируются, чтобы указать на разрыв между игроком и клубом, в то время Гарри Кейн реагирует на вопросы о своем будущем в «Тоттенхэме», говоря, что «сложно дать однозначный ответ прямо сейчас».

    Только Кейн забил больше голов в Премьер-лиге в этом сезоне, чем Салах, поэтому «Ливерпуль» пока спокоен относительно продуктивности египтянина.

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    • Но некоторые футболисты создают больше шума, чем остальные, особенно когда они сами выкручивают громкость на максимум. Пока «Ливерпуль» готовится к встрече с одной из команд, с которой связан Салах, самый важный человек на «Энфилде» — Клопп — готов смириться со всем этим, поскольку конечный результат игры форварда остается таким же, каким был всегда.

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