ЛЧ. «Реал» обыграл «Ливерпуль», «Ман Сити» справился с «Боруссией»

«Реал Мадрид» — «Ливерпуль» 3:1
Мадридский «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.
«Сливочные» вышли вперед на 27-й минуте, когда Тони Кроос из глубины сделал шикарный длинный заброс, Винисиус Жуниор выскочил из-за спин защитников и реализовал выход один на один с Алисоном.
Спустя девять минут Трент Александр-Арнольд сделал неудачную скидку головой в направлении своих ворот, Марко Асенсио подобрал мяч, перебросил его через Алисона и поразил уже пустые ворота.
«Красные» сократили отставание на 53-й минуте. Диогу Жота на скорости вошел в штрафную и попытался пробить, мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который отправил его в сетку рикошетом от перекладины.
Мадридцы вернули себе преимущество в два мяча на 65-й минуте. В этот раз Лука Модрич сделал передачу в центр чужой штрафной, а Винисиус нанес прицельный удар из-под защитника.
Ответная игра пройдет 14 апреля в Ливерпуле на «Энфилде».
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д 2:1
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле взял верх над дортмундской «Боруссией» — 2:1.
Счет в матче на 19-й минуте открыл манчестерский клуб. Джан грубо ошибся в центре поля, подарив мяч сопернику, после чего и пошла голевая атака «горожан».
Де Брёйне разогнался по центру, далее нашёл Фодена у левого края штрафной, тот прострелил на дальнюю штангу, Марез не стал пробивать с острого угла, покатив мяч на Кевина — и он уже в касание расстрелял ворота.
А на 84-й минуте гости отыгрались. В атаке с ходу Холанд в касание сделал передачу в штрафную «Сити», куда на полном ходу ворвался Марко Ройс — и пробил точно в угол ворот.
Победу манкунианцы вырвали на 90-й минуте. Де Брёйне выполнил диагональный перевод на угол вратарской, где Гюндоган мяч обработал и скинул на Фодена, а тот уже низом пробил под дальнюю штангу.
Ответный матч пройдет 14 апреля в Дортмунде.
«Бавария» — ПСЖ
7 апреля, 22:00 мск