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    ЛЧ. «Реал» обыграл «Ливерпуль», «Ман Сити» справился с «Боруссией»

    Обзор первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

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    «Реал» — «Ливерпуль»
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    «Реал» — «Ливерпуль»
    6 и 7 апреля в Лиге чемпионов проходят первые матчи 1/4 финала.

    «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» 3:1

    Мадридский «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.

    «Сливочные» вышли вперед на 27-й минуте, когда Тони Кроос из глубины сделал шикарный длинный заброс, Винисиус Жуниор выскочил из-за спин защитников и реализовал выход один на один с Алисоном.

    Спустя девять минут Трент Александр-Арнольд сделал неудачную скидку головой в направлении своих ворот, Марко Асенсио подобрал мяч, перебросил его через Алисона и поразил уже пустые ворота.

    «Красные» сократили отставание на 53-й минуте. Диогу Жота на скорости вошел в штрафную и попытался пробить, мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который отправил его в сетку рикошетом от перекладины.

    Мадридцы вернули себе преимущество в два мяча на 65-й минуте. В этот раз Лука Модрич сделал передачу в центр чужой штрафной, а Винисиус нанес прицельный удар из-под защитника.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Реал Мадрид — Ливерпуль 3:1
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (27'), 2:0 Марко Асенсио (36'), 2:1 Мохамед Салах (51'), 3:1 Винисиус Жуниор (65') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема, Марко Асенсио (Федерико Вальверде, 70'), Винисиус Жуниор (Родриго, 85') Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак (Роберто Фирмино, 81'), Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Тьяго Алькантара, 42'), Садио Мане, Мохамед Салах, Диогу Жота (Шердан Шакири, 81') Предупреждения: Садио Мане (39'), Лукас Васкес (49'), Тьяго Алькантара (56'), Трент Александер-Арнольд (83')

    Ответная игра пройдет 14 апреля в Ливерпуле на «Энфилде».

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д 2:1

    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле взял верх над дортмундской «Боруссией» — 2:1.

    Счет в матче на 19-й минуте открыл манчестерский клуб. Джан грубо ошибся в центре поля, подарив мяч сопернику, после чего и пошла голевая атака «горожан».

    Де Брёйне разогнался по центру, далее нашёл Фодена у левого края штрафной, тот прострелил на дальнюю штангу, Марез не стал пробивать с острого угла, покатив мяч на Кевина — и он уже в касание расстрелял ворота.

    А на 84-й минуте гости отыгрались. В атаке с ходу Холанд в касание сделал передачу в штрафную «Сити», куда на полном ходу ворвался Марко Ройс — и пробил точно в угол ворот.

    Победу манкунианцы вырвали на 90-й минуте. Де Брёйне выполнил диагональный перевод на угол вратарской, где Гюндоган мяч обработал и скинул на Фодена, а тот уже низом пробил под дальнюю штангу.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1
    Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (19'), 1:1 Марко Ройс (84'), 2:1 Филип Фоден (90') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Филип Фоден, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Тома Мёнье, 81'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Махмуд Дахуд (Томас Делейни, 81'), Джуд Беллингхэм, Эмре Джан, Эрлинг Холанн, Марко Ройс, Ансгар Кнауфф (Джованни Рейна, 63') Предупреждения: Эмре Джан (30'), Джуд Беллингхэм (37')

    Ответный матч пройдет 14 апреля в Дортмунде.

    «Бавария» — ПСЖ

    7 апреля, 22:00 мск

    «Порту» — «Челси»

    7 апреля, 22:00 мск

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