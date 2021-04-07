Удача на стороне «Сити». Сдержали Холанна и забили на последней минуте

«Манчестер Сити» в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1. Кевин Де Брейне вывел хозяев вперед на 19-й минуте. Гости отыгрались на 84-й минуте усилиями Марко Ройса. И все же подопечные Пепа Гвардиолы вырвали победу благодаря точному удару Фила Фодена на 90-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Удача повернулась лицом к «Сити»

Корреспондент Manchester Evening News Стюарт Бреннан указал на то, что впервые за долгое время «Манчестер Сити» сопутствовала удача в плей-офф Лиги чемпионов.

«В последнее время удача не сопутствовала "Манчестер Сити" в плей-офф Лиги чемпионов. "Горожане" обладали нужным стилем, чутьем и умением забивать голы, но все равно вылетали, в том числе и из-за некачественного судейства.

Чисты гол Лероя Сане был отменен из-за офсайда в матче с "Ливерпулем", в то время как в противостоянии с "Тоттенхэмом" VAR не смог разглядеть игру рукой со стороны Фернандо Льоренте в эпизоде с решающим голом. Ну а в прошлом сезоне, как мы помним, судьи не заметили фол на Эмерике Ляпорте в проигранной "Лиону" встрече.

Несмотря на то, что "Боруссия" забила на выезде, удача все же повернулась лицом к "Сити". Кроме того, сейчас легко представить, что англичане забьют и добьются успеха в Германии на следующей неделе.

Арбитр Овидиу Хацеган очень хотел подарить "Манчестер Сити" пенальти, который в итоге пришлось робко отменить, а вскоре он ошибочно не засчитал гол Джуда Беллингхэма после ужасной ошибки Эдерсона.

Пеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Мы поедем в Дортмунд за победой. В первом тайме сегодняшней игры мы не самым умным образом обращались с мячом. Во втором тайме ситуация улучшилась, у нас было 2-3 верных момента при счете 1:0. «Боруссия» — типичный клуб Лиги чемпионов. Она много лет участвует в этом турнире и знает, что делать. Мы поедем к ней домой, чтобы забить ей.

Чтобы выиграть турнир такого уровня, вам понадобится удача. Возможно, "горожане" наконец ее получат, ведь в первом матче 1/4 финала они были близки к ничьей, но вырвали победу перед финальным свистком», — констатирует Бреннан.

Фоден превзошел Холанна

Обозреватель BBC Фил Макналти проанализировал игру с точки зрения противостояния двух молодых звезд — Эрлинга Холанна и Фила Фодена.

«В противостоянии "Манчестер Сити" и "Боруссии" большинство взглядов было направлено в сторону одного из самых обсуждаемых 20-летних футболистов мира.

Текущий уровень популярности Эрлинга Холанна был запечатлен после финального свистка, когда он подписывал желтые и красные карточки одному из судей. Он несомненно суперзвезда будущего.

Однако в первом матче решающее слово сказал не Холанн, а Фил Фоден из "Манчестер Сити", забив победный мяч.

Холанн продемонстрировал вспышки своего неоспоримого блеска, но именно Фоден, отбросив все разочарования из-за неспособности реализовать две предыдущие возможности, отличился на 90-й минуте и принес своей команде небольшое преимущество.

Джолеон Лескотт Бывший защитник «Манчестер Сити» Фоден доказал право выходить у Пепа в стартовом составе на ключевые матчи и теперь выделяется на общем фоне в этих играх. Примечательно, что еще в прошлом сезоне мы надеялись на то, что именно так все и произойдет. В нынешнем он активизировался и оправдал всю ту шумиху, которая возникла вокруг его имени.

Фоден бесценен для "Манчестер Сити", и каждый его вклад является лишь еще более убедительным аргументом в пользу его включения в состав сборной Англии на чемпионат Европы этим летом», — считает Макналти.

Готов ли Холанн к требованиям Гвардиолы?

Автор The Guardian Джейми Джексон усомнился в том, что прямо сейчас Эрлинг Холанн готов к переходу в «Манчестер Сити».

«Холанн — истинный финишер, нападающий, который, как заявил Гвардиола, способен записать правой и левой и во время контратак в штрафной. Однако этого недостаточно, по крайней мере для 50-летнего каталонца, который предпочитает ловких полузащитников, обладающих широким взглядом, способных прорываться в свободные зоны, чтобы обрушить оборону.

Подумайте о Кевине Де Брейне, Филе Фодене, Бернарду Силве, Рияде Марезе и Илкае Гюндогане. Забудьте о 34 голах Холанна в 37 матчах Бундеслиги или 10 голах в Лиге чемпионов. Вместо этого посмотрите, как Гвардиола отреагировал на отсутствие Агуэро и Жезуса, использовав схему с "призрачной девяткой" для убийственного эффекта.

Когда Агуэро и Жезус остались на скамейке запасных, Силва стал своеобразным координационным центром, которым по факту могли также стать Де Брейне, Фоден и Гюндоган. Получилось так, что на 19-й минуте с передачи Гюндогана забил Де Брейне. Холанн смотрел на это и не понимал, почему ему до сих пор не дали шанс отличиться. Он находился на острие при схеме 4-3-3, в которой 17-летний Беллингхэм должен был снабжать его передачами.

Когда Ройс наконец создал ему момент, касание Холанна было слишком неуклюжим. Были и другие моменты: норвежец не раз опускался в глубину и инициировал забеги, перемещаясь по штрафной площади в надежде забить так же, как Де Брейне.

Марко Ройс Капитан дортмундской «Боруссии» Мы раздосадованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес. В целом же, думаю, мы продемонстрировали отличную игру.

Однако Холанн закончил без забитого гола в пятый раз подряд во всех турнирах — для него это засуха. Конечно же, он надеется исправиться уже в ответном матче на следующей неделе», — убежден Джексон.

Де Брейне стал ключом к победе

Журналист Mirror Джон Кросс выделил в составе «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне, во многом благодаря которому «Сити» удалось победить.

«Гвардиоле редко даются легкие победы в Лиге чемпионов. И, опять же, "Сити" пришлось глубоко погрузиться в пучину неопределенности после пропущенного мяча, прежде чем гол Фила Фодена на 90-й минуте не принес "горожанам" драгоценный вздох.

Только представьте, если бы болельщики были на стадионе и стали свидетелями такой невероятной развязки.

Этого наверняка будет достаточно, чтобы вывести "Манчестер Сити" в полуфинал, тем более что раньше подопечные Гвардиолы, как правило, неудачно начинали четвертьфинальные противостояния.

Конечно, самым значимым в этом матче оказался Кевин Де Брейне, поскольку он забил первый гол, начал атаку, которую точным ударом завершил Фоден, и удостоился звания лучшего игрока.

Де Брейне своей игрой в Лиге чемпионов сделал заявление о том, что он все еще признанный и проверенный талант среди дортмундских звезд будущего.

Роберто Мартинес Главный тренер сборной Бельгии Де Брейне забил, но, что еще важнее, сегодня он был в эпицентре всех позитивных моментов в игре «Сити» как с мячом, так и без мяча. Он привнес в атаку «Сити» нацеленность своей нескончаемой энергией на поле, стал еще одной ложной «девяткой», продемонстрировав безупречное понимание игры.

Невероятно, но это была 27-я победа "Сити" в 28 матчах. "Горожане" по-прежнему на пути к квадруплу. Этот месяц будет решающим в еврокубках, также у них есть полуфинал Кубка Англии, финал Кубка лиги, ну и Премьер-лига», — напоминает Кросс.