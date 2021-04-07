Мойес и удачные трансферы ведут «Вест Хэм» в Лигу чемпионов

После победы над «Вулверхэмптоном» «Вест Хэм» поднялся на четвертое место АПЛ в зоне Лиги чемпионов. Разбираемся, за счет чего клуб показывает такой результат.

Мойес проделал большую работу

Когда Дэвид Мойес вернулся в «Вест Хэм» во второй раз в декабре 2019 года, большинство фанатов клуба остались недовольны этим назначением.

Необходимость в переменах при Мануэле Пеллегрини была отчаянной, «Молотобойцы» выглядели неуклюже как на поле, так и вне его, и редко побеждали. Энтузиазм болельщиков и боевой дух игроков пошли на убыль, поэтому нужно было свежее лицо у руля коллектив, чтобы вернуть стабильность и раскрыть потенциал, казалось бы, многообещающего проекта.

15 месяцев спустя лондонцы находятся в зоне Лиги чемпионов: «кларетовые» набрали 52 очка в 30 играх лиги в этой кампании, опережая «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». Мойес не только вывел игроков, унаследованных им, на новый уровень со стабильными выступлениями, но также подписал ключевых игроков, которые значительно улучшили команду. При этом обошлось без больших затрат — только тщательное планирование.

Особенно выделяются Томаш Соучек и Владимир Цоуфал — два сильных, физически внушительных и решительных игрока, которые пришли из пражской «Славии» за 20 млн фунтов. Игроки, которые выглядят так, будто уже много лет выступают в английской Премьер-лиге.

Соучек и Цоуфал сделали «Вест Хэм» мощнее

Соучек трансформировал полузащиту «Вест Хэма» и идеально дополнил Деклана Райса, чего не хватает сборной Англии в последние несколько лет. Дополнительная защита из Чехии под два метра позволяет тому играть более активно и улучшать атакующие элементы своей игры.

Более того, Соучек, пожалуй, стал одним из лучших полузащитников АПЛ в этом сезоне, оказавшись лучшим бомбардиром клуба с девятью голами. Главным образом он несет угрозу воротам соперников благодаря мастерству в воздухе: хавбек выиграл наибольшее количество воздушных единоборств в АПЛ в этом сезоне — 176. Неслучайно сама «Бавария» изучает перспективы подписания 25-летнего полузащитника.

В течение нескольких лет «Вест Хэму» не хватало двух качественных крайних защитников, что, возможно, было одной из основных проблем, из-за которых коллектив забивал так мало голов. Но с приходом Цоуфала «Молотобойцы» получили практически все и даже больше, что нужно в лице современного фулбека. Он прикрывает каждую травинку, не боится подкатов и умеет выполнить опасную подачу.

Решительный и стойкий, характер таких исполнителей, как Соучек и Цоуфал, так же важен, как и голы Антонио и Боуэна, или же — как креативность Форнальса и Крессуэлла.

Мойес вывел игроков на новый уровень

Когда Мойес вернулся в качестве преемника Пеллегрини, он считал, что в его распоряжении группа игроков получше, чем та, которую он тренировал в первый период работы в клубе. Раньше у него был ряд несомненно талантливых футболистов, но проблема заключалась в том, что они выступали далеко не лучшим образом.

Двумя красноречивыми примерами является пара в обороне — Огбонна и Крессуэлл. Первый превратился из нестабильного центрбека, склонного к ошибкам, в одного из самых эффективных защитников в Премьер-лиге. Итальянец действует спокойно и порой просто доминирует в воздухе, демонстрируя лидерские качества на протяжении всего сезона.

Второй выглядит так же, как и раньше, когда перешел в «Вест Хэм» в 2014 году. Игрок набрался уверенности благодаря менеджеру, который верит в его способности. 31-летний футболист, казалось, преуспел в новой системе на позиции центрбека, тогда как Артур Масуаку действует слева в обороне в системе 3-4-3.

После того, как Мойес вернулся к схеме с четырьмя защитникам после серьезной травмы Масуаку, Крессуэлл продолжал впечатлять своими выступлениями. Левый защитник «Вест Хэма» — лучший ассистент клуба в этом сезоне с семью голами и, похоже, демонстрирует ту форму, благодаря которой в ноябре 2016 года был вызван в сборную Англии на отборочные матчи ЧМ-2018.

Успехов «Вест Хэма» не было бы без лидерства Райса

До сих пор играя каждую минуту в этом сезоне, капитан «Вест Хэма» Деклан Райс продолжает демонстрировать стабильность, что делает его одним из самых уважаемых полузащитников Премьер-лиги.

22-летний футболист продолжает развиваться из тура в тур, улучшая свою атакующую результативность и взрослея не по годам. Обременяющий статус капитана в таком возрасте также не заставил его спрятаться, и он демонстрирует стабильные выступления, благодаря чему привлекает внимание со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Кроме того, похоже, что тот будет играть ведущую роль в сборной Англии на Евро-2020.

В какой-то момент казалось неизбежным, что Райс покинет «Вест Хэм» и пойдет на повышение. Тем не менее, если Мойес сможет по-настоящему зарядиться перспективами попасть в еврокубки в этом сезоне, у 22-летнего футболиста есть все основания остаться в клубе и продолжать закладывать прочный фундамент на «Лондон Стэдиум».

Мойес сделал из Антонио ключевого игрока

Одно из наиболее значительных достижений, за которое Мойес заслуживает похвалы — это прогресс Майкла Антонио. Нападающий «Вест Хэма» стал жизненно необходимым команде, поскольку в одиночку спас ее от вылета в прошлом сезоне и забил несколько важных голов в сезоне 2020/21.

Его акробатический гол в матче против «Вест Бромвича» стал его 16-м голом в 29 матчах, что сделало его четвертым игроком, который забил 40 голов в Премьер-лиге за «Вест Хэм» после Паоло Ди Канио, Марка Нобла и Карлтона Коула.

Не только это, но и его скорость вкупе с его силой делают его угрозой для любого оппонента. Понятно, что Мойес усердно работал с ним на тренировках, чтобы улучшить его позиционные действия, и это действительно приносит дивиденды.

Единственное, что беспокоит в отношении Антонио — это его способность избегать травм. Он только недавно набрал полную физическую форму после повреждения подколенного сухожилия, из-за которого он выбыл из игры почти на два месяца.

Аренда Лингарда оказалась удачным решением

Кроме того, нужно отдать дань уважения рулевому «кларетовых» за веру в Джесси Лингарда. С момента переезда в Лондон атакующий полузащитник кажется другим игроком. Он забивает голы, помогает другим, а также играет ключевую роль, когда отходит назад и помогает в защите.

Хавбек начал в старте все восемь матчей за «Вест Хэм» с момента перехода в январе на правах аренды. В восьми поединках АПЛ 28-летний футболист забил шесть голов и сделал три результативные передачи. До своего трансфера Лингард участвовал только в трех матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях этой кампании.

На это есть несколько причин. Прежде всего, это избавление от бремени «МЮ», ведь мы видели, как громкие имена приезжали на «Олд Траффорд» и не оправдывали ожиданий. Если одной причиной было удовлетворение этих высоких требований, то другой — стиль игры.

Большинство команд играют против «Дьяволов» с низкой защитой, тогда как против «Молотобойцев» команды предпочитают играть первым номером. Когда команды предпочитают последнее, проявлять себя креативному полузащитником гораздо проще, и контратакующий футбол позволил Лингарду проявить себя во всей красе.

В одном из лучших сезонов за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2017/18 под руководством Жозе Моуринью, Лингард использовался в качестве суперзапасного. Тогда он забил восемь мячей, включая супергол против «Эвертона» на «Гудисон Парк».

«Вест Хэм» способен попасть в Лигу чемпионов

Словом, «Вест Хэм» — это команда с большим коварством, смесью захватывающих игроков и качественных исполнителей второго плана. Мойес превращает «Вест Хэм» во впечатляющую команду, которая способна побороться за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Тренер создал такую же команду в «Эвертоне», и во время своего второго пребывания в «Вест Хэме» он делает это снова. «Бойтесь своих желаний», — заявил Стэн Коллимор в 2015 году после того, как фанаты «Вест Хэма» хотели уволить Сэма Аллардайса. Шесть лет спустя лондонцы находятся в зоне Лиги чемпионов за восемь туров до конца сезона. Как меняются времена.